México podría recibir duelo de invictos: el camino de Vikings y 49ers antes de venir al Estadio Azteca

El partido de la NFL en México podría recibir a dos equipos con marca de 9-0. Minnesota Vikings y San Francisco 49ers comenzaron la temporada con cinco victorias consecutivas y tendrán cuatro encuentros, además de una semana de descanso, antes de enfrentarse el 22 de noviembre en el Estadio Banorte. Mantener el invicto hasta la Semana 11 parece posible, aunque ambos deberán superar calendarios, lesiones y rivales divisionales capaces de transformar por completo el escenario.

San Francisco llegará como el equipo local designado al regreso de la NFL a México, mientras Minnesota disputará el primer partido de su historia en el país. El enfrentamiento formará parte del Sunday Night Football y será el primer juego de temporada regular en territorio mexicano desde la victoria de los propios 49ers sobre Arizona en 2022.

Los dos equipos alcanzaron la marca de 5-0 por caminos distintos. San Francisco sobrevivió a uno de sus mayores exámenes de la temporada al vencer 32-29 a Seattle. La defensiva provocó cuatro entregas de balón, consiguió cinco capturas e interceptó dos veces a Sam Darnold, mientras Brock Purdy y Mike Evans respondieron durante el último cuarto.

Evans terminó con siete recepciones para 113 yardas y un touchdown, una actuación especialmente valiosa para una ofensiva que llegó con bajas y problemas físicos entre sus receptores. Christian McCaffrey volvió a ser una pieza central del ataque, aunque Seattle consiguió limitarlo a 68 yardas terrestres.

La victoria también confirmó la capacidad de San Francisco para resistir partidos cerrados. Los 49ers no construyeron una serie ofensiva de más de 34 yardas durante los primeros tres cuartos, pero produjeron una marcha de 95 en el último periodo para recuperar el control. Esa respuesta les permitió conservar el invicto en una de las visitas más complicadas de su calendario.

El principal obstáculo de San Francisco antes de viajar a México será la salud de su plantel. Los 49ers consiguieron presionar a Seattle en el 45.7 por ciento de sus jugadas de pase pese a la ausencia de Nick Bosa, pero mantener ese rendimiento durante varias semanas exigirá profundidad. La ofensiva también necesita recuperar piezas para evitar una dependencia excesiva de Purdy, McCaffrey y Evans.

Su siguiente reto será Washington en el Monday Night Football de la Semana 6. Después visitará a Atlanta, descansará durante la Semana 8, recibirá a Las Vegas y enfrentará a Dallas como visitante antes de trasladarse a la Ciudad de México.

El calendario parece manejable por los registros actuales de sus rivales, pero presenta diferentes amenazas. Jayden Daniels puede castigar por tierra con Washington; Atlanta posee a Bijan Robinson y una defensiva que acaba de llevar a Baltimore hasta el tiempo extra; Las Vegas ya demostró capacidad para competir contra equipos importantes, y Dallas conserva una ofensiva capaz de producir yardas por pase pese a su irregularidad.

San Francisco también acumulará una carga de viaje poco habitual. El equipo comenzó la temporada en Melbourne contra Los Ángeles Rams y se convertirá en el primero que disputa dos partidos internacionales en semanas no consecutivas dentro de una misma campaña. México representará su segundo desplazamiento fuera de Estados Unidos durante 2026.

Minnesota llegará a su semana de descanso en una posición ideal. Los Vikings mejoraron a 5-0 tras derrotar 23-13 a New Orleans y presentaron su actuación ofensiva más equilibrada de la temporada. Kyler Murray completó 24 de 30 pases para 229 yardas y un touchdown, además de sumar 51 por tierra sin entregar el balón.

Justin Jefferson regresó después de una lesión en el tobillo y atrapó seis pases para 79 yardas y una anotación. Aaron Jones añadió 113 yardas terrestres y otro touchdown, una combinación que permitió a Minnesota controlar el partido sin depender exclusivamente de su defensiva.

Esa unidad continúa como la mayor fortaleza del equipo. El coordinador Brian Flores envió cargas adicionales en más del 60 por ciento de las jugadas por cuarta ocasión durante los primeros cinco encuentros. Contra New Orleans, la presión alcanzó a Tyler Shough en la mitad de sus retrocesos y limitó a los Saints a solamente 142 yardas totales.

La Semana 6 de descanso ofrecerá a Minnesota una oportunidad para recuperar a Jordan Addison, quien no participó contra New Orleans por una lesión en el tobillo, y evaluar a T.J. Hockenson después de que el ala cerrada saliera durante la primera serie por una conmoción cerebral.

El camino posterior será más complicado que el de San Francisco. Los Vikings recibirán a Indianapolis, visitarán a Detroit, enfrentarán a Buffalo en el Monday Night Football y viajarán a Green Bay antes de trasladarse a México.

El tramo entre Detroit, Buffalo y Green Bay representa el mayor peligro para su invicto. Los Lions acaban de anotar 45 puntos y cuentan con un Jared Goff que suma 12 pases de touchdown sin entregas de balón. Los Bills mantienen una de las ofensivas más difíciles de contener con Josh Allen, mientras Green Bay posee la capacidad de atacar en profundidad que exhibió durante su victoria por 31-7 sobre Chicago.

Los dos encuentros divisionales como visitantes también tendrán un peso especial. Detroit y Green Bay conocen el sistema de Kevin O’Connell, enfrentan a Minnesota dos veces por temporada y compiten directamente por el control de la NFC Norte. Incluso si los Vikings superan a Indianapolis y Buffalo, conservar el invicto en esas dos visitas será una tarea considerable.

Minnesota tendrá menos experiencia específica en México, pero no será un novato dentro de los partidos internacionales. La franquicia posee marca de 5-1 en encuentros de temporada regular fuera de Estados Unidos y en 2025 se convirtió en el primer equipo que disputó juegos consecutivos en dos países diferentes, Irlanda e Inglaterra.

San Francisco, en cambio, jugará por tercera ocasión un partido de temporada regular en la Ciudad de México. Perdió 31-14 contra Arizona en 2005 y venció 38-10 al mismo rival en 2022, por lo que llegará con un registro de 1-1 en el país y con una afición numerosa que puede transformar el juego en una verdadera experiencia de local.

Si ambos equipos superan sus cuatro compromisos previos, México recibirá a dos conjuntos con marca de 9-0 en un duelo que podría anticipar la lucha por los primeros lugares de la Conferencia Nacional. Sin embargo, el valor del partido no dependerá exclusivamente de que los invictos permanezcan intactos.

Los 49ers llegarán con la experiencia, la condición de locales y una plantilla acostumbrada a competir bajo presión. Los Vikings lo harán con una defensiva agresiva, un ataque que comienza a encontrar equilibrio y un recorrido previo mucho más exigente. Antes de aterrizar en México, ambos deberán demostrar que su comienzo perfecto puede sobrevivir a las lesiones, los viajes y cuatro semanas capaces de cambiar por completo una temporada.