¡Siuuu en el Maracaná! Tyler Loop celebra como Cristiano Ronaldo tras vencer a Dallas

El Maracaná recibió un partido de la NFL y terminó escuchando un festejo que conoce el mundo del futbol. Tyler Loop convirtió un gol de campo de 56 yardas cuando quedaba apenas un segundo en el reloj para darle a los Baltimore Ravens la victoria 34-31 sobre los Dallas Cowboys. Después de decidir el encuentro, el pateador celebró al estilo de Cristiano Ronaldo.

La escena cerró una tarde de constantes cambios en el marcador ante más de 72 mil espectadores en Río de Janeiro. Dallas había igualado el juego 31-31 con un gol de campo de Brandon Aubrey y el tiempo extra parecía cada vez más cerca. Lamar Jackson, sin embargo, encontró a Zay Flowers con un pase clave y pidió tiempo fuera para que Loop tuviera la última oportunidad.

El pateador de los Ravens hizo el festejo de Cristiano Ronaldo después de ganar en el último minuto en Brasil, el mundo eligió a su ídolo 🐐 pic.twitter.com/7LVikmYuaJ — Mike (@BlueCFM_) September 28, 2026

La patada entró. Baltimore ganó. Y Loop puso el “Siuuu” en el Maracaná.

¿Cómo fue la patada con la que Tyler Loop ganó el Ravens vs Cowboys?

Los Ravens llegaron a su última serie ofensiva con el marcador empatado. Jackson conectó con Flowers y detuvo el reloj para preparar el intento de gol de campo. Loop tuvo que patear desde 56 yardas, una distancia que hizo todavía más dramático el cierre.

El pateador acertó cuando restaba un segundo y desató la celebración de Baltimore. “Estoy feliz por Loop. Fue una increíble patada. Comienza su legado acá en Brasil”, dijo Jackson después del partido.

Loop también habló del momento decisivo en declaraciones a Globo Esporte TV. “¡Fue divertido! Estoy súper orgulloso de los muchachos (...). Nadie entró en pánico”, comentó.

El festejo de Cristiano Ronaldo llega al Maracaná

Tras la patada ganadora, Loop eligió celebrar como Cristiano Ronaldo. El gesto añadió un cruce inesperado entre los dos deportes que comparten el nombre de futbol: el pateador de los Ravens acababa de definir un juego de la NFL y lo festejaba con una referencia reconocible para cualquier aficionado al balompié.

El escenario hizo aún más llamativo el momento. El Maracaná, asociado a algunas de las grandes historias del futbol, fue sede por primera vez de un partido de la NFL. Brasil ya había recibido encuentros de la liga durante los dos años anteriores, ambos en São Paulo, pero esta vez la cita fue en Río de Janeiro.

Ravens y Cowboys llevaron el suspenso hasta el último segundo

El final estuvo a la altura de un partido que cambió de dueño varias veces. Dallas tomó ventaja de 10-7 en el primer cuarto gracias a un gol de campo de Aubrey y una anotación de Javonte Williams, antes de que Derrick Henry acercara a los Ravens con un touchdown.

Baltimore se fue al descanso arriba 17-13 y amplió su ventaja después con un pase de touchdown de Jackson para Chris Moore. Los Cowboys respondieron: Dak Prescott encontró a Jake Ferguson en las diagonales y volvió a conectar con él en la conversión para dejar el marcador 24-21 al término del tercer cuarto.

La tensión creció en el último periodo. KaVontae Turpin anotó para Dallas, pero la conexión entre Jackson y Matt Hibner devolvió la ventaja a Baltimore. Aubrey empató 31-31 con otro gol de campo y dejó la puerta abierta al tiempo extra. Entonces llegó la serie que terminó en la patada de Loop.

“Estoy terriblemente frustrado. Avergonzado. Teníamos que cerrar el juego. Punto”, lamentó Prescott tras la derrota.

Con el triunfo, los Ravens mejoraron su marca a 2-1, mientras que los Cowboys quedaron 1-2. Río de Janeiro recibió un cierre de NFL de último segundo y, como despedida, un festejo de Cristiano Ronaldo en pleno Maracaná.

