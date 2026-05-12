Un movimiento que cada equipo de la NFL todavía debería hacer después del Draft
La mayor parte del armado de los equipos ya está completa. Entre la agencia libre y el Draft de la NFL, los equipos alrededor de la liga han tenido amplias oportunidades para mejorar sus plantillas rumbo a la temporada 2026.
Aun así, cada franquicia tiene áreas en su roster que todavía pueden fortalecerse. Hay varios agentes libres que siguen disponibles en el mercado, así como jugadores que podrían llegar vía intercambio. Para algunos equipos, una incorporación tardía podría ponerlos en la cima como contendientes a playoffs o al Super Bowl. Para otros, podría posicionarlos mejor para el futuro o añadir interés de cara a la campaña 2026. Mientras los equipos comienzan a afinar sus rosters rumbo al campamento de entrenamiento, aquí hay un movimiento que cada franquicia todavía debería hacer.
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Arizona Cardinals: Firmar a un pass rusher veterano
Los Cardinals invirtieron fuerte en su ofensiva durante el draft y la agencia libre, pero su defensa también necesita más poder. Arizona terminó empatado en el puesto 28 de la NFL en capturas durante 2025 con 30, además de perder a Calais Campbell, quien se marchó a los Ravens. Las opciones para los Cardinals en esa posición incluyen a Jadeveon Clowney, A.J. Epenesa, Joey Bosa y Haason Reddick, entre otros.
Atlanta Falcons: Firmar extensiones con Bijan Robinson y Drake London
Los Falcons serían inteligentes si extienden a sus principales playmakers, el corredor Bijan Robinson y el receptor Drake London, esta offseason. Robinson todavía tiene contrato por dos años más, mientras que London entra al último año de su contrato de novato. Atlanta está entrando en un año de transición, pero Robinson y London serán parte del futuro de la franquicia.
Baltimore Ravens: Firmar o intercambiar por un centro
Después de no conseguir un centro durante el draft ni renovar a Tyler Linderbaum en la agencia libre, los Ravens deberían intentar adquirir uno vía intercambio, como hicieron los Bears cuando trajeron a Garrett Bradbury. Las opciones en la agencia libre son extremadamente limitadas, ya que la mejor disponible, Ethan Pocic, viene de romperse el tendón de Aquiles en diciembre. Conseguir un centro vía trade es más fácil decirlo que hacerlo, pero Baltimore al menos debería explorar esa posibilidad.
“Habrá opciones para nosotros, potencialmente veteranos cortados, potencialmente opciones vía intercambio”, dijo el gerente general Eric DeCosta.
Buffalo Bills: Renovar al LB Shaq Thompson
Los Bills reestructuraron su defensa esta offseason mientras se preparaban para cambiar a un esquema 3-4 bajo el nuevo coordinador defensivo Jim Leonhard. Buffalo todavía podría reforzar su grupo de linebackers, que fue una debilidad en 2025. No hay demasiadas grandes opciones disponibles en la agencia libre, así que una reunión con Shaq Thompson tiene sentido. Thompson fue el linebacker mejor calificado del equipo según PFF, ocupando el puesto 29 de la posición con una calificación de 68.8. Ningún otro linebacker de Buffalo terminó mejor que el puesto 58 ni tuvo una calificación superior a 57.
Carolina Panthers: Firmar a Darren Waller
Los Panthers se quedaron fuera de la corrida por los tight ends en el draft de este año, y necesitan más producción ahí después de que su ala cerrada líder, Tommy Tremble, terminara en el lugar 47 entre los jugadores de la posición en yardas recibidas. Quizá podrían recurrir al veterano Darren Waller. Tras salir del retiro, Waller demostró ser una amenaza en zona roja con los Dolphins, atrapando 24 pases para 283 yardas y seis touchdowns en 2025. Alternativamente, los Panthers podrían buscar otro tight end agente libre, como David Njoku, para llenar ese vacío.
Chicago Bears: Firmar a Taylor Decker
Después de salir de los Lions esta offseason, el tackle ofensivo Taylor Decker sigue sin equipo. Decker ya tiene experiencia jugando bajo las órdenes del head coach Ben Johnson desde su etapa juntos en Detroit, y podría asegurar profundidad en la posición de tackle mientras Ozzy Trapilo se perderá la mayor parte de la temporada 2026 tras romperse el tendón rotuliano, dejando a Braxton Jones como reemplazo.
Cincinnati Bengals: Firmar a DeAndre Hopkins
Los Bengals podrían incorporar a un receptor veterano como DeAndre Hopkins. Cincinnati ya presume uno de los mejores dúos de receptores de la liga con Ja’Marr Chase y Tee Higgins, pero podría añadir profundidad con la firma de Hopkins, quien expresó a Sports Illustrated en el Derby de Kentucky que le gustaría jugar junto a Joe Burrow.
Cleveland Browns: Traer de regreso a Joel Bitonio
Los Browns han hecho un buen trabajo renovando su línea ofensiva esta offseason, pero todavía tienen espacio para traer de vuelta al guardia Joel Bitonio, asumiendo que decida seguir jugando. Bitonio ha sido uno de los mejores linieros ofensivos de Cleveland durante más de una década, terminando sexto entre los linieros interiores en porcentaje de victorias bloqueando pase en 2025, y podría aportar estabilidad a una unidad en transición.
Dallas Cowboys: Firmar a Adoree’ Jackson u otro cornerback veterano
Los Cowboys han trabajado en su defensa esta offseason, pero la unidad todavía no es un producto terminado. Un área donde aún necesitan ayuda es la posición de cornerback. El equipo firmó a Cobie Durant y seleccionó a Devin Moore en la cuarta ronda, pero todavía podría usar más opciones. Dallas recibió en una visita a Adoree’ Jackson, quien conoce el esquema del coordinador defensivo Christian Parker por su etapa juntos en Philadelphia. Jackson podría ser una sólida pieza de profundidad para una secundaria de Cowboys que busca mejorar en 2026.
Denver Broncos: Firmar a Taysom Hill
Los Broncos no tienen demasiadas necesidades ni mucho espacio para que jugadores de profundidad obtengan tiempo de juego, así que ¿por qué no traer de vuelta a Taysom Hill para reunirse con Sean Payton? El coach de Denver fue quien originalmente desbloqueó las habilidades versátiles de Hill cuando coincidieron en los Saints, y podría incorporar algunas de esas jugadas gadget divertidas a la ofensiva de los Broncos en 2026.
Detroit Lions: Firmar a Kenny Moore II
Tres titulares de los Lions en la secundaria llegan lesionados rumbo a la temporada 2026 (los safeties Brian Branch y Kerby Joseph, además del cornerback Terrion Arnold). Aunque los tres podrían estar listos para el inicio de la campaña 2026, Detroit necesita profundidad en la parte trasera de su defensa. No hay demasiadas grandes opciones todavía disponibles, pero los Lions podrían buscar al veterano Kenny Moore II, quien fue cortado por los Colts después de solicitar inicialmente un intercambio. Moore tiene 30 años, pero sigue siendo una opción sólida tras terminar 2025 como el cornerback número 37 de PFF.
Green Bay Packers: Firmar a un pass rusher veterano
Los Packers tienen a uno de los mejores pass rushers de la NFL en Micah Parsons, pero el grupo de edge rushers es delgado detrás de él, incluso después de que Green Bay ejerciera la opción de quinto año de Lukas Van Ness. Con la incertidumbre sobre cuándo regresará Parsons tras romperse el ACL, tendría sentido que los Packers incorporaran a otro edge como Joey Bosa o Jadeveon Clowney.
Houston Texans: Firmar a Elijah Mitchell u otro corredor veterano
Después de adquirir a David Montgomery vía intercambio, los Texans formaron un sólido dúo de corredores con Montgomery y Woody Marks. Aun así, Houston podría utilizar más profundidad en la posición, particularmente en caso de lesiones. Podrían recurrir al agente libre veterano Elijah Mitchell, quien tuvo una prueba con los Eagles la semana pasada, u otro veterano como Khalil Herbert, Miles Sanders o incluso una reunión con Nick Chubb.
Indianapolis Colts: Firmar a un liniero ofensivo veterano
Tras la salida del tackle derecho Braden Smith esta offseason, no le vendría mal a los Colts invertir en más profundidad en la línea ofensiva. El tackle de segundo año Jalen Travis está proyectado para reemplazar a Smith, pero quizá podrían agregar un veterano al grupo para generar más profundidad. Hay tackles disponibles en el mercado, incluidos Taylor Decker y Jack Conklin, así como guards como Kevin Zeitler.
Jacksonville Jaguars: Intercambiar por Kayvon Thibodeaux
Desde que James Gladstone asumió como gerente general, los Jaguars no han tenido miedo de ejecutar intercambios de alto impacto, realizando movimientos por Travis Hunter y Jakobi Meyers, entre otros. Una de las mayores necesidades de Jacksonville esta offseason es el pass rush, algo que no atendieron hasta el Día 3 del draft pese a terminar la temporada 2025 con apenas 32 sacks, cifra que los ubicó en el puesto 27 de la NFL. Kayvon Thibodeaux ha sido candidato de intercambio durante meses y podría tener sentido para una defensa de Jaguars que busca mejorar su producción de capturas en 2026.
Kansas City Chiefs: Firmar a David Njoku
Los Chiefs han pasado la mayor parte de la offseason renovando su defensa, pero no han invertido casi los mismos recursos en la ofensiva, incluida la posición de tight end. Aunque Travis Kelce está de regreso, Kansas City no fue uno de los muchos equipos involucrados en la corrida por alas cerradas durante el draft. No estaría de más agregar otro playmaker para Patrick Mahomes, y David Njoku es una de las mejores opciones disponibles. Njoku registró 33 recepciones para 293 yardas y cuatro touchdowns en 12 partidos en 2025, aunque tuvo tres temporadas consecutivas de 500 o más yardas recibidas entre 2022 y 2024.
Nota del editor: Según reportes, Njoku llegó a un acuerdo con los Chargers por un año el lunes.
Las Vegas Raiders: Firmar a Deebo Samuel
Los Raiders no invirtieron selecciones altas en un receptor durante el draft de este año y necesitan más ayuda en la posición. Deebo Samuel ya no es tan explosivo como en su mejor momento, pero siguió siendo productivo la temporada pasada en Washington, registrando 72 recepciones para 727 yardas y cinco touchdowns. El nuevo entrenador Klint Kubiak conoce bien a Samuel desde su etapa juntos en los 49ers en 2023, lo que convierte a Las Vegas en un destino lógico para el receptor veterano.
Los Angeles Chargers: Renovar a Keenan Allen
La ofensiva de los Chargers apunta a mejorar con su línea ofensiva nuevamente saludable y Mike McDaniel tomando el control de las jugadas ofensivas. Aun así, no estaría de más traer de vuelta a Keenan Allen, quien fue una válvula de seguridad para Justin Herbert, particularmente en tercera oportunidad. Allen terminó la temporada con 81 recepciones para 777 yardas y cuatro touchdowns, una producción notable para un equipo que no incorporó a un receptor probado esta offseason.
Los Angeles Rams: Agregar a un receptor veterano
Después de sorprender al no seleccionar un playmaker con la elección No. 13 y optar por Ty Simpson, los Rams podrían querer agregar otro receptor veterano. Los Rams tienen mucha profundidad en la posición de tight end, pero la experiencia en el grupo de receptores es bastante limitada detrás de Puka Nacua y Davante Adams, quienes además solo tienen contrato hasta la temporada 2026. Además del mercado restante de agentes libres, Los Angeles también podría volver a involucrarse en las conversaciones de intercambio por A.J. Brown si realmente quiere dar un golpe fuerte en la posición.
Miami Dolphins: Extender a De’Von Achane
Los Dolphins no tienen una necesidad desesperada de talento veterano adicional mientras reconstruyen el equipo y buscan darle más tiempo de juego a sus jóvenes piezas. Por ello, Miami debería priorizar una extensión para el corredor De’Von Achane, quien se convertirá en agente libre la próxima offseason. Achane es el principal y único playmaker probado del equipo, y la franquicia ha dejado claro que no quiere intercambiarlo. Por ello, tiene sentido que los Dolphins resuelvan una extensión y mantengan contenta a su estrella terrestre.
Minnesota Vikings: Traer de regreso a Harrison Smith
Los Vikings ya hicieron un gran movimiento la semana pasada al firmar al receptor Jauan Jennings con un contrato de un año, encontrando a su nuevo receptor No. 3 y cubriendo una de sus principales necesidades. La cereza del pastel para la offseason de Minnesota sería traer de regreso al veterano safety Harrison Smith, quien aún no decide si continuará jugando futbol americano en 2026. Si Smith no se retira, volver para su temporada número 15 con los Vikings sería lo ideal.
New England Patriots: Cambiar por A.J. Brown
Todavía se espera que los Patriots concreten un cambio por el receptor de los Eagles A.J. Brown después del 1 de junio, cuando Brown represente un menor impacto salarial para Philadelphia. El movimiento sigue teniendo sentido para unos Patriots que buscan fortalecer su cuerpo de receptores tras incorporar a Romeo Doubs más temprano en esta offseason, especialmente si New England puede conseguir a Brown sin pagar un precio demasiado alto.
New Orleans Saints: Recontratar a Cameron Jordan
Los Saints no seleccionaron a un edge rusher este año, aunque sí adquirieron al ex primera ronda Tyree Wilson desde los Raiders durante el draft. Esto les deja espacio para traer de vuelta a la leyenda de la franquicia Cameron Jordan, quien registró 10.5 sacks y dos balones sueltos forzados para New Orleans en 2025. Jordan sigue siendo productivo incluso mientras se prepara para entrar en su temporada de 37 años, y una reunión con el equipo en el que ha pasado toda su carrera parece ideal para ambas partes.
New York Giants: Reunirse con Odell Beckham Jr. u otro receptor veterano
La principal necesidad de los Giants después del draft era tackle defensivo tras cambiar a Dexter Lawrence II a los Bengals, y han sido proactivos al firmar a D.J. Reader y Shelby Harris desde que terminó el draft. Si hay otra área que New York podría reforzar, es el grupo de receptores. Los Giants seleccionaron a Malachi Fields y recuperarán de lesión a Malik Nabers, pero todavía hay espacio para otro playmaker, ya sea mediante un reencuentro con Odell Beckham Jr. o con un veterano como Stefon Diggs.
El coach Harbaugh dijo el sábado que ha hablado con Beckham tres o cuatro veces durante la última semana, señalando que dejarán que la situación se desarrolle durante el próximo mes y rumbo al training camp mientras deciden si traer de vuelta al receptor de 33 años.
New York Jets: Firmar a Russell Wilson u otro suplente
Los Jets ya completaron el punto más importante de su lista de pendientes al firmar al corredor Breece Hall con una extensión de contrato. Si quieren añadir profundidad a alguna posición de su roster, no sería mala idea mejorar el grupo de quarterbacks, conformado por Brady Cook, de segundo año, el novato Cade Klubnik y Bailey Zappe como suplentes de Geno Smith. El entrenador en jefe Aaron Glenn dijo el viernes que están hablando con varios quarterbacks veteranos, aunque están satisfechos con el grupo que ya tienen. Según reportes, los Jets le ofrecieron un contrato a Russell Wilson para unirse a la franquicia, aunque Wilson podría optar por ir a la televisión. El mercado de quarterbacks veteranos fuera de Wilson no es profundo, ya que las principales opciones probadas son Jimmy Garoppolo y Cooper Rush.
Philadelphia Eagles: Traer de regreso a Mekhi Becton
Mekhi Becton tuvo una complicada campaña 2025 con los Chargers, pero podría ser una pieza útil para los Eagles en 2026. Philadelphia lidió con varias lesiones en la línea ofensiva la temporada pasada, lo que afectó el rendimiento de la ofensiva. Becton jugó bien para los Eagles cuando estuvo con el equipo en 2024, y aunque Philadelphia está cambiando su esquema ofensivo, todavía podría ser una pieza inteligente de respaldo en caso de que los Eagles sufran más lesiones en la línea ofensiva.
Pittsburgh Steelers: Firmar a Aaron Rodgers
Los Steelers han estado esperando una respuesta de Aaron Rodgers, y afortunadamente parece que una llegará pronto. Ian Rapoport, de NFL Network, reportó el jueves que se espera que Rodgers visite Pittsburgh durante el fin de semana y que es “probable” que juegue para los Steelers en 2026.
San Francisco 49ers: Firmar a Joey Bosa
Incluso con el regreso de Nick Bosa y Mykel Williams, y con el equipo seleccionando a Romello Height, los 49ers necesitan ayuda en el pass rush y deberían firmar a Joey Bosa como otra pieza para la rotación. Más allá de lo divertido que sería unir a los hermanos Bosa, firmar a Joey le daría a San Francisco una mayor profundidad. Después de todo, ningún jugador de los 49ers registró más de cuatro sacks la temporada pasada.
El gerente general de San Francisco, John Lynch, dijo a finales de marzo que no estaba seguro de si el equipo podría pagar al mayor de los hermanos Bosa, aunque quizá el precio de Bosa pueda bajar conforme avance la offseason.
Seattle Seahawks: Extender a Devon Witherspoon
Los Seahawks tienen un roster cargado de talento y cubrieron sus dos principales necesidades en el draft: corredor y cornerback. Por ello, el tema más importante en su agenda es extender el contrato de su estrella defensiva Devon Witherspoon. Seattle ya extendió a Jaxon Smith-Njigba con un contrato récord y ahora tiene que atender a su otra selección de primera ronda de 2023.
Tampa Bay Buccaneers: Extender a Baker Mayfield
El mercado de quarterbacks se ha estancado durante el último año y medio desde que Dak Prescott firmó un contrato récord de 60 millones de dólares por año. El mercado debería reactivarse la próxima offseason, cuando la clase de quarterbacks de 2024 sea elegible para extensiones y quarterbacks como C.J. Stroud y Bryce Young también puedan recibir contratos a largo plazo. Aunque no necesariamente se espera que Baker Mayfield rompa el mercado, sería inteligente que los Buccaneers priorizaran cerrar una extensión con él en esta offseason. Mayfield será agente libre la próxima offseason y su precio solo aumentará en 2027, especialmente si él y Tampa Bay tienen una buena recuperación esta temporada.
Tennessee Titans: Firmar a Deebo Samuel u otro receptor veterano
Los Titans mejoraron su grupo de receptores al seleccionar a Carnell Tate y firmar a Wan’Dale Robinson, pero todavía podrían añadir más talento al cuerpo de receptores firmando a un veterano como Deebo Samuel. El ex jugador de los 49ers y Commanders podría darle al quarterback Cam Ward otro receptor confiable y además tiene familiaridad con el nuevo entrenador Robert Saleh desde su etapa juntos en San Francisco.
Washington Commanders: Firmar a un receptor veterano fuera de Brandon Aiyuk
Los Commanders han sido fuertemente vinculados con la posibilidad de firmar a Brandon Aiyuk si/cuando los 49ers lo corten, pero sería inteligente que también analizaran otras opciones veteranas en la posición. Aiyuk no ha jugado en más de un año debido a un desgarre de ligamento cruzado anterior y sería arriesgado depender de él después de que sus garantías para 2026 fueran anuladas por ausentarse de ciertas reuniones y actividades del equipo. Los Commanders cuentan con algunas opciones veteranas en Dyami Brown y Treylon Burks, pero podrían buscar traer de vuelta a Deebo Samuel, Stefon Diggs u otro veterano como alternativa para complementar a Terry McLaurin y al pick de tercera ronda Antonio Williams.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.