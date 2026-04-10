NFL: Los ocho mejores agentes libres disponibles previo al draft
Hemos llegado al punto de la temporada baja en el que muchos se sorprenden de que ciertos agentes libres destacados aún estén disponibles.
Por lo general, la edad y los desacuerdos sobre la compensación son factores por los que estos jugadores siguen sin equipo. Pero también estamos a dos semanas del draft de la NFL, y la mayoría de los equipos prefieren apostar ahí para llenar los huecos en sus plantillas con jugadores más jóvenes y baratos que a menudo ofrecen mejores resultados que los veteranos.
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Aun así, no todos pueden seleccionar a un receptor que cambie el juego en la primera ronda, lo que podría llevar a que varios veteranos destacados reciban una llamada de equipos necesitados después del draft.
Sin embargo, no solo hay receptores de renombre disponibles. Un futuro quarterback del Salón de la Fama sigue ahí para quien lo quiera, uno que se ubicó en el puesto No. 21 en nuestra lista inicial de los 50 mejores agentes libres.
Aquí están los mejores agentes libres disponibles y sus destinos ideales, a dos semanas del draft.
1. Aaron Rodgers, QB
- Destino ideal: Steelers
Si Rodgers tiene la intención de jugar una temporada número 22 en la NFL, los Steelers podrían ser su único destino, con otros equipos necesitados de quarterback tomando caminos distintos en la agencia libre. Pittsburgh necesita a Rodgers tanto como él a ellos, ya que Mason Rudolph y la selección de sexta ronda de 2025, Will Howard, son actualmente las principales opciones. Además, la clase de quarterbacks del próximo draft es considerada débil.
Rodgers, quien cumple 43 años en diciembre, fue preciso y decisivo con el balón la temporada pasada mientras guiaba a los Steelers al título de la AFC North. Completó el 65.7% de sus pases con 3,322 yardas, 24 touchdowns y siete intercepciones.
2. Jauan Jennings, WR
- Destino ideal: Raiders
Es desconcertante que un playmaker productivo con disposición para bloquear aún no haya encontrado equipo. Cumple 29 años en julio, pero quizá haya algo más detrás de esta historia.
Jennings se ganó algunos enemigos el año pasado por acciones innecesarias que realizó en el campo. El tackle defensivo veterano Shelby Harris ciertamente no es fan de Jennings. Y tal vez el ex destacado de 49ers no esté dispuesto a jugar por un precio bajo y prefiera esperar mejores oportunidades después del draft.
La temporada pasada, Jennings tuvo 55 recepciones para 643 yardas y nueve touchdowns. El año anterior, registró 77 recepciones para 975 yardas y seis touchdowns.
3. Joey Bosa, edge
- Destino ideal: 49ers
O Cheryl Bosa sabe algo, o realmente quiere ver a sus dos hijos jugando para los 49ers esta temporada.
Ha pasado un mes desde que publicó la foto editada mostrando a los hermanos con uniformes de 49ers, pero quizá San Francisco esté esperando ver si consigue a un edge rusher de primer nivel en el draft. Además, el dinero podría ser un problema después de que los 49ers invirtieran fuerte en el receptor Mike Evans y asumieran el contrato del tackle defensivo Osa Odighizuwa.
Independientemente de si Joey y Nick se reúnen en San Francisco, el mayor de los Bosa, quien cumple 31 años en julio, debería recibir más interés después del draft. Elevó su nivel en la segunda mitad de su única temporada con los Bills, registrando cinco sacks y cinco balones sueltos forzados.
4. Deebo Samuel, WR
- Destino ideal: Colts
Samuel no ha tenido el mismo impacto que en su temporada All-Pro de 2021, pero el hecho de tener menos jugadas en el backfield probablemente añadió algunos años extra a su carrera.
El jugador de 30 años solo tuvo 17 acarreos la temporada pasada y se le pidió hacer más como receptor debido a las lesiones del receptor principal Terry McLaurin y del quarterback estrella Jayden Daniels, quien solo jugó en siete partidos.
Ya no es tan dinámico como antes. Aun así, es una buena señal que sus habilidades para correr rutas y sus manos confiables lo llevaron a registrar 72 recepciones para 727 yardas y cinco touchdowns en 2025.
5. Stefon Diggs, WR
- Destino ideal: Falcons
Diggs tuvo una temporada de regreso memorable, ayudando a los Patriots a avanzar al Super Bowl. Tuvo tramos dominantes, dio un paso al frente cuando más importaba y le dio a Drake Maye una válvula de escape confiable.
Pero los problemas fuera del campo de Diggs fueron demasiado importantes para ignorarlos la temporada pasada. Incluso si resuelve sus asuntos legales, será complicado que un equipo apueste por él mientras entra en su temporada a los 33 años.
Pero el video no miente, y Diggs fue extremadamente productivo el año pasado con 85 recepciones para 1,013 yardas y cuatro touchdowns.
6. Taylor Decker, OT
- Destino ideal: Ravens
Decker ha tenido una temporada baja movida. Primero, los Lions le pidieron aceptar una reducción salarial, pero él puso presión sobre la organización después de anunciar que está comprometido a jugar una temporada número 11 en la NFL.
Al final, los Lions lo dejaron ir por razones de tope salarial y probablemente cubrirán la posición de tackle izquierdo en el draft. No sería una sorpresa si Decker se ve obligado a retirarse, considerando que hay buena profundidad en la clase de tackles de este año.
Sería inteligente para Decker unirse a un contendiente y asumir más bien un rol de seguro ante lesiones. Ha lidiado con lesiones a lo largo de su carrera, pero ha jugado al menos 14 partidos en cada una de las últimas tres temporadas.
7. Calais Campbell, DT
- Destino ideal: Lions
Aunque sería notable que Campbell continúe su carrera a los 40 años, no debería ser una sorpresa considerando lo bien que jugó la temporada pasada con los Cardinals.
Aún atrae mucha atención en el campo y tiene mucho que ofrecer a sus compañeros con su gran experiencia. Los Lions podrían utilizar a Campbell para aportar profundidad detrás de Alim McNeill y como mentor del pick de primera ronda de 2025, Tyleik Williams.
Campbell, quien ha disputado 278 partidos en 18 temporadas, registró 6.5 sacks y nueve golpes al quarterback la temporada pasada.
8. David Njoku, TE
- Destino ideal: Dolphins
Con más equipos priorizando el uso de dos tight ends, Njoku podría ser un activo valioso gracias a su bloqueo excepcional. Ya no es tan efectivo como receptor, pero aun así aportó 33 recepciones para 293 yardas y cuatro touchdowns la temporada pasada con los Browns.
La presencia de Njoku podría beneficiar al nuevo quarterback de los Dolphins, Malik Willis, y al corredor estrella De’Von Achane. Njoku, quien cumple 30 años en julio, ha disputado 118 partidos en su carrera con 384 recepciones totales a lo largo de nueve temporadas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/04/2026, traducido al español para SI México.