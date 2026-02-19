El movimiento que deben hacer los Steelers y los equipos del Norte de la Americana en el offseason
La AFC North fue durante años un bastión de estabilidad. Ya no más.
Este offseason, tres equipos cambiaron de entrenador, incluidos dos que llevaban 19 y 18 años en sus respectivas organizaciones. Mike Tomlin y John Harbaugh están fuera. Mike McCarthy y Jesse Minter están dentro. Los Browns también hicieron un cambio, despidiéndose de Kevin Stefanski tras seis temporadas y dos apariciones en playoffs.
Luego están los Bengals, que optan por mantener el statu quo con Zac Taylor pese a perderse la postemporada en cinco de sus siete campañas al frente. Claro, Taylor cuenta con el respaldo de Joe Burrow, quien desafortunadamente volvió a perder tiempo significativo por lesión por tercera vez en seis años.
Pero comenzamos en Baltimore, donde los Ravens intentan reaccionar tras una campaña decepcionante.
Baltimore Ravens: Encontrar otro receptor que complemente a Zay Flowers
Por primera vez en años, hay cambios reales en Baltimore. Harbaugh se fue, Minter llegó, y con él los coordinadores Declan Doyle y Anthony Weaver. El cambio podría ser positivo, pero los Ravens podrían quedarse cortos si no encuentran otra arma en el juego aéreo.
Durante años, la franquicia ha intentado construir un grupo sólido de receptores para Lamar Jackson. Invirtieron selecciones de primera ronda en Marquise “Hollywood” Brown, Rashod Bateman y Zay Flowers. Solo Flowers se convirtió en estrella, con 86 recepciones para 1,211 yardas y cinco touchdowns la temporada pasada.
¿El segundo mejor receptor de Baltimore en 2025? El agente libre DeAndre Hopkins, con apenas 330 yardas.
En un Draft cargado de talento de primer nivel en la posición de wide receiver, el gerente general Eric DeCosta debería intentarlo nuevamente. Seleccionando en el puesto No. 14, existe la posibilidad de que uno o incluso dos entre Makai Lemon, Carnell Tate y Jordyn Tyson estén disponibles. Si ese es el caso, DeCosta debería considerar seriamente colocarlo en el lado opuesto a Flowers para potenciar el ataque aéreo.
Cincinnati Bengals: Construir una defensa real —en todos los niveles
Los Bengals pueden anotar puntos. El problema es que rara vez son suficientes.
La defensiva de Cincinnati ha sido un colador en las últimas dos temporadas, ubicándose en los puestos 25 y 30 en puntos permitidos, respectivamente. Bajo el nuevo coordinador defensivo Al Golden en 2025, el equipo permitió al menos 30 puntos en siete ocasiones y terminó con marca de 6–11, su peor registro desde la temporada de novato de Joe Burrow.
De cara al offseason, el gerente general Duke Tobin debe inyectar talento en todas las líneas. Si Cincinnati permite que el estelar pass rusher Trey Hendrickson se marche en la agencia libre tras un estancamiento de varios años por su extensión contractual, se abrirá otro enorme hueco. En la secundaria, Tobin puede construir alrededor del safety Jordan Battle, pero necesita firmar o seleccionar múltiples esquineros. Al frente, sin Hendrickson, no hay un verdadero jugador diferencial.
Los Bengals deben considerar gastar en la agencia libre, algo que históricamente han evitado. De lo contrario, dependerán exclusivamente del Draft, y no cuentan con suficientes selecciones para arreglar todo esto en un solo año —quizá ni en dos.
Cleveland Browns: Arreglar la línea ofensiva pensando en el futuro
Es posible que los Browns no consigan al quarterback del futuro (aunque dos llegaron al Pro Bowl este año). Y si creen que Shedeur Sanders puede ser la respuesta, deben rodearlo adecuadamente para evaluarlo con justicia.
En 2025, Cleveland permitió la tasa de presión más alta de la NFL (46.5%) y concedió 51 capturas, la séptima mayor cifra de la liga. Este offseason, los guards Joel Bitonio y Wyatt Teller son agentes libres, ambos ya en la treintena. Aunque Bitonio sigue siendo excelente, Cleveland debería considerar una remodelación completa de su muralla frontal.
Con la sexta selección global, los Browns tienen la oportunidad de elegir a un tackle con potencial de estrella como Spencer Fano o Francis Mauigoa para anclar el lado izquierdo durante años. Si el gerente general Andrew Berry lo desea, podría redoblar la apuesta con el pick No. 24 y seguir reforzando el frente.
También pueden mirar hacia la agencia libre, donde nombres como Tyler Linderbaum (centro), Braden Smith (right tackle), Rasheed Walker (left tackle) y Alijah Vera-Tucker (guard) figuran entre las 40 mejores opciones disponibles.
Pittsburgh Steelers: Iniciar una reconstrucción total
Es momento de que los Steelers acepten su realidad. De hecho, debieron hacerlo hace tiempo, pero más vale tarde que nunca. Pittsburgh no gana un partido de playoffs desde 2016, en gran parte porque ha intentado cubrir sus problemas con parches: veteranos envejecidos y soluciones rápidas durante casi una década.
Con Mike McCarthy reemplazando a Tomlin, este es el momento ideal para reiniciar el proyecto. Dejar ir a Aaron Rodgers, quien jugaría su temporada a los 42 años. Traspasar a figuras que rondan o superan los 30, como el corner Jalen Ramsey y el ala defensiva Cam Heyward, para recuperar capital de Draft. Si el linebacker Patrick Queen puede generar un retorno interesante, también debería salir antes de que llegue a la agencia libre el próximo invierno.
Los Steelers necesitan entrar en otra fase. Si repiten el equipo que vimos en 2025, tendrán suerte de clasificar a playoffs… solo para volver a ser exhibidos en el escenario nacional.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/02/2025, traducido al español para SI México.