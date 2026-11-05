Hace poco más de un mes, parecía que la temporada 2026 de Caleb Williams terminaría prácticamente antes de haber comenzado. Después de correr hacia el poste delantero de la zona de anotación durante el partido de la Semana 2 de Bears contra Vikings, el quarterback cayó al suelo sin haber recibido contacto y fue trasladado en un carrito al vestidor, con lágrimas en los ojos, mientras levantaba el puño hacia el público en Soldier Field.

Por fortuna, lo que parecía una grave lesión sin contacto terminó siendo únicamente una distensión en el tendón de la corva, que lo mantuvo fuera durante tres semanas, mientras Chicago conseguía mantenerse a flote.

Desde entonces, el quarterback regresó a la alineación y guio a Bears a una racha de tres victorias consecutivas, coronada por su contundente actuación contra Seahawks en el Monday Night Football que cerró la Semana 8. Ahora, Williams está firmemente instalado en la conversación por el premio al MVP de la NFL, justo cuando la temporada llega a la mitad.

El rápido ascenso de Williams como uno de los mejores quarterbacks jóvenes de la liga es uno de los temas que vale la pena seguir al revisar la carrera por el MVP este mes. Por supuesto, como hicimos la última vez, vale la pena señalar que durante más de una década la conversación ha comenzado y terminado prácticamente con los jugadores que están detrás del centro. Los quarterbacks han ganado el premio al MVP en cada una de las últimas 13 temporadas. En los 13 años anteriores, sólo cuatro corredores —Marshall Faulk, Shaun Alexander, LaDainian Tomlinson y Adrian Peterson— habían obtenido el reconocimiento.

Con esto en mente, comenzamos nuestro seguimiento mensual de candidatos al MVP con el quarterback de 49ers, Brock Purdy, quien sigue en la conversación a pesar de que San Francisco perdió su primer partido de la temporada en la Semana 7 y tuvo su semana de descanso el pasado fin de semana.

5. Brock Purdy, QB, San Francisco 49ers

Estadísticas de 2026: 146 de 211 pases completos (69.2%), 1,748 yardas, 15 touchdowns, cuatro intercepciones, rating de pasador de 110.1 y un touchdown terrestre.

Posición del mes pasado: 1

Purdy obtuvo el primer lugar en nuestra clasificación del mes pasado después de llevar a 49ers a una marca de 4–0 mientras jugaba el futbol más eficiente de su carrera. Durante las primeras cuatro semanas de la temporada lanzó 11 touchdowns y apenas una intercepción, al tiempo que mantenía su lugar en la cima de los libros de récords de la NFL con un rating de pasador de 105.6 en su carrera, el más alto en la historia de la liga.

Sin embargo, los últimos tres partidos no han sido tan favorables para Purdy. Después de prácticamente no recibir presión durante el primer mes de la temporada, el jugador de 26 años ha sido capturado siete veces desde la Semana 5. Su eficiencia también ha disminuido: sólo ha registrado un rating de pasador de 100.0 o más en los últimos tres partidos, después de alcanzar esa cifra en cada uno de los primeros cuatro encuentros.

Aun así, con una proporción de 15 touchdowns y cuatro intercepciones, una marca de 6–1 y un porcentaje de pases completos de 69.2%, el tercero mejor de la NFL, Purdy sigue en la pelea por el MVP.

4. Caleb Williams, QB, Chicago Bears

Estadísticas de 2026: 112 de 158 pases completos (70.9%), 1,267 yardas, seis touchdowns, una intercepción, rating de pasador de 104.6 y dos touchdowns terrestres.

Posición del mes pasado: NR

Incluso después de perderse tres partidos por una lesión en el tendón de la corva, es válido argumentar que Williams ha hecho lo suficiente para entrar en el Top 5 de la carrera por el MVP.

En cinco partidos, el jugador de tercer año ha completado el 70.9% de sus pases, el segundo mejor porcentaje de la NFL, sólo detrás de Joe Burrow y una enorme mejoría respecto al 58.1% que registró la temporada pasada. Ha sumado 1,267 yardas y seis touchdowns. Además, Bears todavía no ha estado abajo en el marcador en ningún partido desde su regreso: ha mantenido la ventaja durante 158:33 de los 180 minutos disputados, y los únicos empates se produjeron cuando el marcador estaba 0–0.

El lunes por la noche, mientras Bears estuvo impulsado por los tres touchdowns terrestres del corredor D’Andre Swift, también quedó en evidencia la capacidad natural de Williams para crear jugadas. El quarterback completó 24 de 34 pases para 247 yardas y un touchdown, además de realizar una jugada tras otra para mantener con vida varias series ofensivas de Chicago.

HOW did Caleb escape this?! 🤯



📺: ESPN pic.twitter.com/VzUB1Xp3Tt — Chicago Bears (@ChicagoBears) November 3, 2026

"Todo se remonta al training camp y a las OTAs, cuando hacemos estos ejercicios de series ofensivas largas", dijo Williams a Scott Van Pelt, de ESPN, después del partido, en referencia a la extraordinaria serie inicial de 8:32 minutos de la ofensiva. "... Somos un equipo de futbol americano físico. Esa es nuestra identidad. Y encontramos formas innovadoras e interesantes de generar jugadas explosivas. Eso es todo. Volver a lo que somos y hoy lo hicimos".

Ahora con marca de 6–2, Bears ocupa el primer lugar en la carrera por los puestos de comodín de la NFC, mientras Williams presenta rápidamente sus argumentos para estar entre los mejores quarterbacks de la liga.

3. Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars

Estadísticas de 2026: 130 de 198 pases completos (65.7%), 1,690 yardas, 17 touchdowns, cuatro intercepciones y rating de pasador de 112.6.

Posición del mes pasado: 3

Aunque Jaguars ha pasado un tanto desapercibido a pesar de tener marca de 5–2 y contar con la segunda mejor defensa de la liga en puntos permitidos, Lawrence sigue jugando como uno de los mejores quarterbacks de la NFL.

En la paliza de 42–7 de Jacksonville sobre Colts en la Semana 8, Lawrence completó 10 de 14 pases para 210 yardas y tres touchdowns. Su casi perfecto rating de pasador de 153.3 reforzó su marca de 112.6 en la temporada, la mejor de la liga.

"Él es así", dijo el coach de Jaguars, Liam Coen, sobre Lawrence después de la victoria, al referirse a su pase de touchdown al tight end Nate Boerkircher durante el segundo cuarto. "Está haciendo jugadas, nos da esas acciones improvisadas, pero también es capaz de girar las caderas y lanzar un pase largo como ese. ... Cuando Trevor hace ese tipo de cosas, sientes que está en ritmo. Está conectado con el juego, lo está viendo todo y puede simplemente reaccionar y jugar".

Trevor Lawrence finds a wide open Nate Boerkircher for his 2nd TD pass of the first half!



INDvsJAX on CBS/Paramount+

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/H3ubmhXBZo — NFL (@NFL) November 1, 2026

Los 17 pases de touchdown de Lawrence son la tercera mayor cantidad de la NFL, sólo detrás de Burrow y Kirk Cousins. Su promedio de 8.5 yardas por intento ocupa el segundo lugar, mientras que su porcentaje de pases completos de 65.7% lo coloca en el undécimo puesto.

2. Josh Allen, QB, Buffalo Bills

Estadísticas de 2026: 135 de 205 pases completos (65.9%), 1,793 yardas, 11 touchdowns, cinco intercepciones, rating de pasador de 101.1 y nueve touchdowns terrestres.

Posición del mes pasado: 4

Allen volvió a hacer lo que mejor sabe el domingo: acumuló más de 300 yardas totales y tres touchdowns en la victoria de Bills por 36–10 sobre Ravens.

Este año, Allen suma 11 touchdowns por pase y otros nueve por tierra, para un total de 20, cifra que comparte el segundo lugar de la NFL y que sólo está por debajo de Burrow. Su promedio de 8.7 yardas por intento lidera a todos los quarterbacks calificados después de ocho semanas, mientras que su rating de pasador de 101.1 ocupa el octavo puesto y su porcentaje de pases completos de 65.9% está en el décimo. Allen también dirige una ofensiva de Bills que ocupa el primer lugar en puntos anotados (33.3 por partido) y el segundo en yardas totales (393.1 por encuentro).

Si el jugador de 30 años mantiene este ritmo, será difícil argumentar que no volverá a estar en plena pelea por el MVP al final de la temporada.

1. Joe Burrow, QB, Cincinnati Bengals

Estadísticas de 2026: 195 de 267 pases completos (73.0%), 2,115 yardas, 20 touchdowns, seis intercepciones, rating de pasador de 111.6 y dos touchdowns terrestres.

Posición del mes pasado: NR

Hemos mencionado bastante a Burrow a lo largo de esta nota y por una buena razón. El quarterback de séptimo año firmó una de las mejores actuaciones de su carrera en la Semana 8, al completar el 79% de sus pases para 462 yardas, cinco touchdowns y un rating de pasador de 111.5, mientras guiaba a Bengals a una victoria de remontada por 42–36 sobre Titans. Burrow también consiguió un touchdown terrestre que selló el triunfo en tiempo extra, con lo que sus seis anotaciones totales establecieron una nueva marca personal.

El quarterback de Cincinnati ya suma 22 touchdowns totales esta temporada, la mayor cantidad de la NFL. También acumula 2,115 yardas por pase —la cuarta cifra más alta de la liga, pero la mayor entre los quarterbacks que ya tuvieron su semana de descanso— y un rating de pasador de 111.6, sólo detrás de Lawrence. Burrow también lidera la NFL con un porcentaje de pases completos de 73.0% y ocupa el séptimo lugar en yardas por intento, todo mientras conduce a Bengals a la segunda mejor producción ofensiva de la liga, con 29.4 puntos por partido.

Mejor aún, Bengals tiene ahora una marca de 5–2 después de comenzar lentamente con un registro de 2–2 y ocupa el sexto puesto en la clasificación de playoffs de la AFC. Al juntar todos estos números, es difícil encontrar un currículum más sólido que el de Burrow para ganar el MVP después de las primeras ocho semanas de la temporada de la NFL.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/11/2026, traducido al español para SI México.