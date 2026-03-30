NFL: Por qué un intercambio de Myles Garrett tiene sentido, y 12 posibles destinos
Incluso después de la posiblemente sospechosa reestructuración del contrato de Myles Garrett esta semana, que esencialmente difiere pagos de opción más cerca del inicio de la temporada regular, creando el espacio para gastar más dinero en el intermedio o intercambiar a Garrett directamente, sería difícil imaginar a los Browns negociando a uno de los mejores pass rushers en la historia de la NFL.
En la era de Andrew Berry (anteriormente la era de Berry y Paul Depodesta), los Browns han sido más conocidos por una serie de trucos administrativos intelectuales; el tipo de maniobras y negociaciones que impresionan a quienes pasan todo el día desplazándose por WallStreetBets en Reddit y no a quienes se deslumbran con, ya sabes, ganar partidos de fútbol americano o poner un producto entretenido en el campo. Así que no sería una sorpresa que Cleveland alterara simultáneamente los términos del contrato de Garrett mientras al mismo tiempo pedía a la NFL votar sobre una propuesta que permitiría a los clubes intercambiar cinco años de selecciones del draft. Sería una sorpresa si esto fuera parte de algún gran plan para transformar la franquicia.
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Lo más probable es que sea un movimiento para modernizar la estructura del contrato de Garrett. Jason Fitzgerald de Over the Cap señaló que esta estructura de contrato fue pionera por la oficina del gerente general de los Eagles, Howie Roseman, porque permite el “cargo más bajo posible contra el tope salarial para el jugador, pero al mismo tiempo aún mantiene los derechos para enviar ese dinero a otro equipo vía intercambio o potencialmente salir completamente de la situación [si] una anulación de garantía ocurre por cualquier razón”. El hermano de Berry, Adam, es vicepresidente de los Eagles, y jefe de operaciones y estrategia de futbol americano del equipo. Me gusta pensar en este movimiento como un grupo de profesionales de impuestos comparando sus declaraciones en una gran convención y chocando las manos tras descubrir la misma laguna (así funciona lo de los impuestos, ¿verdad?).
Pero imaginemos por un segundo que los Browns están sentando las bases para escuchar ofertas por Garrett, lo que también se alinearía con la promesa perpetua del equipo de algún éxito lejano al final de un camino de ladrillos dorados construido mediante la adquisición interminable de capital de draft.
Esto es sensato por dos razones:
• La pista para un intercambio de un pass rusher de élite ya fue creada por el fallido acuerdo Raiders-Ravens por Maxx Crosby, que fue una versión modificada del concretado intercambio de Micah Parsons a Green Bay. Aunque casi cualquier ejecutivo con el que he hablado cree que Garrett es un jugador muy superior que existirá en el Monte Rushmore de los pass rushers (mientras que Crosby es uno muy bueno, del tipo que aparece cada cuatro o cinco años), Garrett es un año mayor que Crosby y probablemente generaría dos selecciones de primera ronda, más un jugador a cambio. Es seguro asumir que la mayoría de los equipos ya han corrido una simulación de tope salarial con Crosby y, aunque los compromisos financieros derivados de la agencia libre pueden haber complicado esos asuntos, los equipos necesitados de un pass rusher que estaban interesados en Crosby ya han incorporado la posibilidad de un movimiento.
• Nos estamos acercando cada vez más a un draft que ofrece, en el mejor de los casos, una solución complicada al problema de pass rusher que muchos equipos están enfrentando. Arvell Reese de Ohio State, por ejemplo, es inmensamente talentoso pero no tiene ni un solo snap registrado con la mano en el suelo. Rueben Bain Jr. de Miami ya ha necesitado una comparación con Mike Tyson para justificar la longitud atípica de sus brazos, lo que según informes ha generado cierta preocupación entre los scouts. En comparación, ni siquiera dos temporadas restantes del mejor momento de Myles Garrett se acercan a eso. Garrett es un jugador defensivo que cambia partidos y que puede mejorar inmediatamente una defensa tanto contra el pase como contra la carrera. No ha perdido más de un partido en una temporada desde 2020.
Y, siguiendo esa línea de pensamiento, acercar la ventana de este posible intercambio hacia el draft aumenta aún más la probabilidad de que Cleveland pueda recuperar una mayor parte del retorno en capital del draft de 2027, que parece infinitamente más valioso que las selecciones de 2026 (y más fácil de entregar para un equipo, ya que el dolor de ceder picks se difiere).
Posibles destinos para un intercambio de Myles Garrett
Jacksonville Jaguars
¿Seguiría el gerente general James Gladstone los pasos de su mentor Les Snead y negociaría cuatro años de selecciones de primera ronda por un roster listo para maximizar su potencial? Los Jaguars tienen un excelente coordinador defensivo, Anthony Campanile, quien seguramente volverá a entrevistar para puestos de head coach la próxima temporada. El equipo también tendrá dificultades para retener al coordinador ofensivo Grant Udinski si el éxito del equipo bajo Liam Coen continúa. En términos de ventanas competitivas, la de Jacksonville está aquí. Emparejar a Garrett con Josh Hines-Allen crearía un frente defensivo generador de caos que estrangularía a las vulnerables líneas ofensivas de toda la división. Los Browns podrían recibir selecciones de primera ronda de 2027 y 2028 de Jacksonville, tomando control de un periodo completo de un mandato presidencial en picks de draft de Jacksonville, gracias al movimiento para subir por Travis Hunter.
Indianapolis Colts
Escúchenme. Imaginemos por un segundo que la propuesta de regla de los Browns para extender a cinco años las selecciones de draft que pueden intercambiarse está vinculada a su deseo de negociar a Garrett. ¿Qué equipos impactaría eso de manera más razonable en términos de posibles pretendientes para él? Los Colts no tienen selecciones de primera ronda en el draft de este año ni del próximo, gracias al movimiento por Sauce Gardner, y claramente están encantados con el roster actual—lo suficiente como para que firmar a Daniel Jones y Alec Pierce con grandes contratos tuviera sentido para ellos. Si eres Carlie Irsay-Gordon, ¿qué son otros dos años de capital de draft en este punto si el retorno es un jugador que realmente podría convertir a los Colts en contendientes? Los Colts van a quedar en una posición bastante terrible si esta versión del roster no funciona. Y creo que, si Indianapolis es honesto consigo mismo, el equipo del año pasado dependió en gran medida de un calendario favorable que permitió al equipo arrancar con tanta rapidez y legitimar el intercambio por Gardner en primer lugar. Los Colts fueron 30º en tasa de victorias de pass rush la temporada pasada y dependieron fuertemente de Laiatu Latu para generar presiones al quarterback. El equipo también perdió a Kwity Paye en la agencia libre.
Los Angeles Rams
Los Rams son otro equipo que podría verse impactado por la capacidad de intercambiar capital futuro, dado el inminente final de la era de Matt Stafford. Los Rams están en una carrera armamentista divisional junto a los Seahawks y 49ers y su capital de draft posterior a Stafford podría ser una curiosidad para los Browns como un activo potencialmente infravalorado (Sean McVay nunca será lo suficientemente malo con Stafford como para calificar para un quarterback top-10 y tampoco muestra interés en empezar de nuevo con uno de todos modos, lo que lo deja dependiente en la era posterior a Stafford de un grupo cada vez menos atractivo de proyectos de recuperación veteranos). Los Rams intercambiaron su propia selección de primera ronda a los Chiefs, pero todavía tienen una selección de 2026 de los Falcons situada en el No. 13. Los Rams estuvieron dolorosamente cerca de un segundo Super Bowl bajo McVay la temporada pasada y parecen un equipo al borde de un cambio enorme, tanto en términos de Stafford como de la edad de los jugadores de habilidad que lo rodean, y el potencial combustible que se avecina en la era de Puka Nacua.
San Francisco 49ers
Esta sería una apuesta interesante a largo plazo por parte de los Browns. Aunque los 49ers son un excelente equipo top-10 en este momento, su roster envejecido presenta la posibilidad de que algunas lesiones descarrilen una temporada y hagan que el capital de draft futuro de San Francisco parezca inmensamente valioso. En la era de Kyle Shanahan, San Francisco ha seleccionado tercero, noveno, segundo y 11º (aunque algunas de esas selecciones altas fueron el resultado de subir posiciones en el draft). Los 49ers se están moviendo como un equipo que reconoce que son necesarias mejoras para competir en una NFC West cada vez más competitiva, y Garrett elevaría dramáticamente la eficacia del pass rusher estrella Nick Bosa en el corto plazo. Este sería un disparo directo hacia el menos móvil Stafford y el Sam Darnold dependiente del bootleg dentro de la división.
Dallas Cowboys
Aunque es más probable que Jerry Jones hable de este intercambio y obtenga los beneficios de la publicidad gratuita que realmente concretarlo, Dallas ha estado en una racha de mejoras defensivas esta offseason y estaba (de nuevo, teóricamente) interesado en Crosby. Garrett tiene el tercer cargo más alto contra el tope salarial de los Browns esta temporada, por lo que encajarlo en un roster con Dak Prescott no es imposible. Garrett le proporcionaría a Jones una estrella legítima, algo que le encanta coleccionar como quien adquiere juguetes de niños (mantenerlos en el empaque, solo para exhibición y prestigio). Garrett también es de Arlington, fue a Texas A&M y podría querer pasar el resto de su carrera sin esos molestos impuestos sobre la renta.
Chicago Bears
Los Bears estuvieron en la periferia del intercambio por Crosby y perfilan como un equipo que querría maximizar su tiempo con Caleb Williams mientras Williams está en su contrato de novato. Las negociaciones a largo plazo con Williams, especialmente si continúa su ascenso bajo el nuevo head coach Ben Johnson, van a ser extremadamente complejas y revolucionariamente costosas. La mejor oportunidad para ganar un Super Bowl es ahora. Los Bears tuvieron una de las tasas más bajas de victorias de pass rush en la NFL la temporada pasada, y Garrett es un prototipo para tener éxito en condiciones como las de Soldier Field a largo plazo. Garrett también sería un activo valioso para Williams, habiendo entrado a la NFL con críticas similares por una serie de intereses externos aparentemente incongruentes con el éxito en el fútbol americano. Debido a que Chicago juega en una de las mejores divisiones de la NFL, un intercambio de Garrett a los Bears podría ser una apuesta informada sobre una regresión de los Bears una vez que las lesiones pasen factura (la línea ofensiva de Chicago estuvo notablemente saludable el año pasado, por ejemplo) o que Lions, Vikings y Packers mejoren.
Philadelphia Eagles
No lo compliquemos demasiado. Cleveland acaba de alterar la estructura del contrato de Garrett a una que Roseman y los Eagles utilizan de manera rutinaria. Esto parece, por ahora, el último año de Vic Fangio como coordinador defensivo. Los Eagles acaban de extender el contrato del defensive tackle Jordan Davis, pero Jalen Carter, quien probablemente encabezará el mercado para defensive tackles, “no está cerca”, según un informe reciente de ESPN. Carter fue seleccionado en el draft un año después que Davis, pero los Eagles no han sido reacios a firmar a jugadores anticipadamente. Quizá esta sea una forma de alinear a Davis, Carter y Garrett por una temporada antes de tomar una decisión a más largo plazo sobre Carter. O quizá Carter sea parte del retorno por Garrett. Los Eagles también tienen un posible acuerdo pendiente con A.J. Brown, lo que eliminaría aún más las restricciones sobre el tope salarial de Philadelphia.
Tennessee Titans
El nuevo head coach de los Titans, Robert Saleh, fue dos veces candidato para el puesto de head coach de los Browns y obviamente tiene una idea de cómo integraría a Garrett como una de las piezas centrales de su defensa. Tennessee ha rehecho su defensa con intensidad esta offseason y sigue siendo un destino favorito para los jugadores tanto durante como después de su carrera.
New England Patriots
Quizá el bajón posterior al Super Bowl de New England abrió la puerta para que los jugadores recibieran un flujo casi interminable de historias conmovedoras sobre cómo es jugar para Mike Vrabel. Dre’Mont Jones es la mejora más significativa que los Patriots han conseguido esta offseason, lo que aún deja un hueco enorme en el roster si vamos a considerar que New England ha “evolucionado” y está listo para enfrentar un calendario mucho más difícil en 2026.
Buffalo Bills
La inauguración de un nuevo estadio tiene una forma de obligar a un equipo a pisar el acelerador. Aunque los aficionados de los Bills aparentemente no necesitan incentivo alguno para apoyar a la franquicia y han sobrevivido a base de desilusiones y provisiones almacenadas en la amarga nieve que parece estar permanentemente en sus patios traseros, un intercambio por Garrett podría ser tanto un gran regalo para el nuevo head coach Joe Brady y el coordinador defensivo Jim Leonhard, como una forma de asegurarse de que ninguno se hunda en su primera temporada, lo que haría que el despido impulsivo de Sean McDermott pareciera ridículo después de que McDermott enderezara el programa. Los Bills ya se desprendieron de Bradley Chubb esta offseason, pero han estado intentando constantemente resolver sus problemas de pass rush a través del mercado de veteranos debido a selecciones tardías en el draft año tras año.
New York Giants
Quizá los Giants aún no han terminado. Si John Harbaugh tomó el puesto en parte porque cree que esto puede dar un giro rápido, tal vez la idea de sacrificar capital de draft no le asuste. Los Giants también podrían enviar de regreso a Cleveland a un pass rusher seleccionado alto en el draft como parte del intercambio, limitando la presión final sobre el equipo que adquiere al jugador. Garrett sería un transformador de franquicia y permitiría que los pass rushers restantes de los Giants existieran en un entorno que no los obligaría a ser quienes marquen la pauta, enfrentando dobles bloqueos constantes. Aunque desprenderse de Kayvon Thibodeaux no sería ni cerca de un intercambio justo, los Giants asegurarían de inmediato una mejora sobre la inversión realizada en Abdul Carter y extenderían la vida útil del defensive tackle estrella Dexter Lawrence, quien pareció decaer la temporada pasada en medio de las dificultades del equipo.
Washington Commanders
Percibiendo que los Eagles también están en la contienda, los Commanders podrían hacer un movimiento para mejorar su propia situación complicada en la posición de pass rusher. Washington terminó la temporada pasada como un equipo de tasa de éxito de nivel medio y firmó a Charles Omenihu, Odafe Oweh y K’Lavon Chaisson en la agencia libre, reflejando la falta de profundidad del equipo en la posición. Aunque esto haría que los Commanders parezcan más establecidos en la posición, quizá la presencia de múltiples opciones de edge rusher atraería al ahora treintañero Garrett, quien podría querer terminar su carrera como un jugador con más ayuda de la que tuvo en Cleveland, donde fue casi el único responsable de causar estragos al quarterback durante la última década. Los Commanders tienen espacio en el tope salarial y, al igual que los Bears y los Patriots, deberían estar pensando estratégicamente en cómo asignar fondos excedentes mientras Jayden Daniels sigue en lo que resta de su contrato de novato.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/03/2026, traducido al español para SI México.