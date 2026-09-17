NFL: 10 incorporaciones que ya hacen lucir bien a sus nuevos equipos
La primera semana de la temporada 2026 de la NFL no solo permitió que los equipos volvieran finalmente al campo, sino también que mostraran a sus nuevos jugadores e incorporaciones. A pesar de los muy esperados debuts de las tres adquisiciones más importantes de la temporada baja —Myles Garrett, A.J. Brown y Kyler Murray—, los tres jugadores tuvieron participación limitada debido a lesiones. Otros importantes refuerzos de la agencia libre, como Romeo Doubs, Devin Lloyd y Travis Etienne Jr., tampoco brillaron en sus primeros partidos con un nuevo equipo.
Apenas fue la Semana 1, así que todavía queda mucho tiempo para que esos nombres importantes se recuperen durante el resto de la temporada. Mientras tanto, aquí presentamos 10 incorporaciones de la temporada baja que sí tuvieron un buen debut. Esta lista contempla a jugadores adquiridos mediante la agencia libre o vía canje, no a los novatos seleccionados en el Draft.
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DJ Moore, WR, Bills
Después de haber tenido problemas en enfrentamientos recientes contra los Texans, la ofensiva de los Bills fue explosiva contra Houston el domingo, al conseguir 36 puntos y 409 yardas totales. ¿Una de las razones de la mejoría? La incorporación de DJ Moore. La falta previa de receptores de primer nivel en Buffalo dificultaba que pudieran desafiar a la defensa de los Texans, pero con Moore —y con el tight end Dalton Kincaid saludable— fueron capaces de generar jugadas grandes en el juego aéreo y anotar 36 puntos. Un ejemplo claro: Moore promedió 20 yardas por recepción al atrapar cinco pases para 100 yardas y un touchdown.
Los Bills tuvieron que pagar un precio elevado para adquirir a Moore mediante un canje —una selección de segunda ronda por Moore y una quinta ronda—, pero si continúa teniendo un impacto tan positivo en el juego aéreo, habrá valido la pena el costo.
Kenneth Walker III, RB, Chiefs
Después de tener problemas para correr o comprometerse con el juego terrestre en los últimos años, los Chiefs debutaron con un nuevo enfoque en su partido de Monday Night Football contra los Broncos, al utilizar mucho el juego terrestre para comenzar el encuentro. Kansas City inició el partido con cuatro acarreos consecutivos de su incorporación de la agencia libre y MVP del Super Bowl LX, Kenneth Walker III, quien rápidamente demostró ser su mejor jugador de posición. Walker fue dominante, al correr siete veces en esa primera serie que terminó en touchdown y finalizar el partido con 23 acarreos para 171 yardas, la mayor cantidad de su carrera, y dos touchdowns totales, incluido uno de 60 yardas en una jugada de cuarta oportunidad y una yarda por avanzar.
Mike Evans, WR, 49ers
Aunque hubo mucha conversación antes del partido entre 49ers y Rams sobre las importantes adquisiciones de Los Angeles, Garrett y el cornerback Trent McDuffie, fueron las incorporaciones de San Francisco en la temporada baja las que brillaron. Eso comienza con Mike Evans, quien atrapó seis pases para 49 yardas y un touchdown. Sus estadísticas no son ni de cerca tan llamativas como las de varios otros receptores en la Semana 1, pero su capacidad para atrapar pases en tercera oportunidad resultó clave para los 49ers. El momento más destacado de su día llegó cuando atrapó un fade en la zona de anotación sobre Jaylen Watson para conseguir un touchdown. Evans tiene el tamaño y un conjunto de habilidades únicas para realizar ese tipo de recepción disputada, algo de lo que los 49ers han carecido en los últimos tiempos.
Deebo Samuel Sr., WR, 49ers
Evans no fue la única incorporación de los 49ers que tuvo impacto en Melbourne. También lo hizo Deebo Samuel Sr., quien regresó a San Francisco como una incorporación de última hora de la temporada baja después de pasar la campaña 2025 con los Commanders. Samuel lució fresco nuevamente con el uniforme rojo y dorado, al atrapar seis pases para 48 yardas y un touchdown, además de registrar un acarreo de 12 yardas. Con Ricky Pearsall fuera toda la temporada y el novato De’Zhaun Stribling lidiando con un esguince deltoideo, Samuel es una gran pieza complementaria para la ofensiva de los 49ers.
Isaiah Likely, TE, Giants
Al comenzar la temporada, una de las principales preguntas para los Giants era quién podía ser una opción confiable en el juego aéreo más allá de Malik Nabers. En la Semana 1, la respuesta fue el tight end Isaiah Likely, uno de varios exjugadores de los Ravens que siguieron al coach John Harbaugh a New York. Likely lideró a los Giants en recepciones en su debut, al atrapar ocho pases para 78 yardas y dos touchdowns en la contundente victoria de New York sobre los Cowboys, 28–20.
Dontayvion Wicks, WR, Eagles
Después de que los Eagles enviaran a Brown a los Patriots mediante un canje, su incorporación de Dontayvion Wicks luce bien. Jalen Hurts conectó dos veces con Wicks para 73 yardas y un touchdown, incluida una recepción de 64 yardas. Más allá de los veteranos de los Eagles, DeVonta Smith y Dallas Goedert, Wicks fue el arma más confiable de Hurts en su victoria sobre los Commanders.
Za’Darius Smith, DE, Falcons
Después de retirarse a mitad de la temporada pasada mientras varios integrantes de su familia enfrentaban problemas de salud, Za’Darius Smith decidió regresar este año y firmó con los Falcons en agosto. A pesar de jugar solamente 16 snaps, el veterano de 12 años tuvo un impacto notable para Atlanta al capturar dos veces a Aaron Rodgers. Los Falcons tienen fuera a dos de sus mejores pass rushers, con Jalon Walker fuera toda la temporada por un desgarro de ACL y James Pearce Jr. cumpliendo una suspensión, por lo que Smith representa una incorporación especialmente valiosa de última hora para la rotación de pass rush de Atlanta.
Nakobe Dean, LB, Raiders
Los Raiders realizaron varias contrataciones para mejorar su defensa en la agencia libre durante esta temporada baja, incluida la llegada del linebacker Nakobe Dean, quien brilló en su victoria sobre los Dolphins el domingo. Dean empató el liderato del equipo en tackles con seis y además registró un sack y un balón suelto forzado.
Bryan Cook, S, Bengals
La principal incorporación de los Bengals durante la temporada baja fue el canje por Dexter Lawrence II, pero una de sus jugadas defensivas más importantes del domingo llegó de parte del safety Bryan Cook, quien firmó con Cincinnati después de cuatro temporadas en Kansas City. Forzó uno de los cuatro balones sueltos de los Bengals y también recuperó otro, mientras Cincinnati conseguía una victoria de 33–27 en el partido inaugural de la temporada.
Nick Cross, S, Commanders
El momento más destacado de la defensa de los Commanders fue el novato Sonny Styles, quien derribó a Saquon Barkley para conseguir el primer sack de su carrera, pero varias otras incorporaciones realizaron contribuciones importantes para la renovada defensa de Washington. Entre ellas estuvo el safety Nick Cross, quien lideró al equipo con ocho tackles. Realizó varios tackles importantes durante el partido, tanto en defensa contra la carrera como en una jugada para pérdida de yardas sobre un pase screen.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/09/2026, traducido al español para SI México.