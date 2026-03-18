NFL: Los 10 mejores agentes libres restantes tras la primera semana
La primera semana de la agencia libre de la NFL en 2026 ya quedó atrás, y hubo algunos contratos enormes otorgados a varios de los mejores jugadores de esta clase.
En total, se firmaron contratos por más de 5.83 mil millones de dólares, incluyendo unos impactantes 2.59 mil millones garantizados. Eso representa un aumento respecto al año pasado, cuando la semana inaugural de la agencia libre vio 4.88 mil millones de dólares en contratos y 2.19 mil millones garantizados distribuidos entre la clase de agentes libres.
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Incluso después de todos esos acuerdos lucrativos, todavía quedan varios jugadores destacados en el mercado abierto. Veamos a los 10 mejores agentes libres que siguen disponibles rumbo a la segunda semana del nuevo año de liga.
Menciones honoríficas
Von Miller, Wyatt Teller, Deebo Samuel, David Njoku, Bobby Okereke, Joel Bitonio, Brandon Aiyuk, Keenan Allen
10. Calais Campbell, DL
Campbell cumplirá 40 años este año, pero sigue siendo un liniero defensivo de primer nivel capaz de alinearse en varias posiciones. A pesar de su edad, ha sido titular en los 17 partidos en cada una de las últimas tres temporadas. En 2025 con los Arizona Cardinals, Campbell registró 6.5 sacks, 43 tacleadas, 16 golpes al quarterback y nueve tacleadas para pérdida. Todavía hay varios EDGE rushers de calidad disponibles en el mercado, pero Campbell podría representar una adición valiosa y de bajo costo para un equipo que busque añadir experiencia a su pass rush.
9. Kirk Cousins, QB
Cousins busca competir por un puesto titular después de luchar con Michael Penix Jr. por el rol de quarterback titular de los Atlanta Falcons durante los últimos dos años. Cousins es uno de los quarterbacks más experimentados que siguen sin firmar en el mercado, con 167 partidos como titular en sus 14 años de carrera. En ocho aperturas con Atlanta la temporada pasada, el jugador de 37 años tuvo marca de 5–3 y lanzó 10 pases de touchdown contra cinco intercepciones.
8. Jadeveon Clowney, EDGE
Clowney impresionó durante una etapa de 13 partidos con los Dallas Cowboys la temporada pasada. Solo fue titular en seis encuentros, pero fue efectivo en las trincheras, acumulando 8.5 sacks, un balón suelto forzado, 10 golpes al quarterback y 12 tacleadas para pérdida. Clowney fue clasificado como el EDGE número 16 de la Pro Football Focus en 2025, y vuelve a la agencia libre una vez más después de jugar para cuatro equipos distintos en los últimos cuatro años.
7. Tyreek Hill, WR
Hill vio su temporada 2025 acortada después de sufrir una dislocación de rodilla y una rotura del ligamento cruzado anterior. Solo jugó cuatro partidos la temporada pasada en lo que fue su último año con los Miami Dolphins. Por supuesto, los equipos estarán preocupados por su salud tras una lesión tan grave, pero si Hill puede volver a su mejor forma, sería una adición dinámica para cualquier ofensiva.
6. Joey Bosa, EDGE
Bosa tuvo una temporada relativamente discreta con los Buffalo Bills en 2025, pero logró mantenerse saludable y jugar 15 partidos, más de los que había disputado en una sola temporada desde 2021. Bosa, de 30 años, ha sido vinculado con un posible movimiento a los San Francisco 49ers, donde podría jugar junto a su hermano Nick Bosa. En 2025, Joey registró 5.0 sacks, cinco balones sueltos forzados, 29 tacleadas y 16 golpes al quarterback. Cinco veces seleccionado al Pro Bowl, Bosa todavía tiene el talento para ser una fuerza dominante en las trincheras; solo necesita mantenerse en el campo.
5. Stefon Diggs, WR
Diggs tuvo una etapa exitosa con los New England Patriots antes de volver a la agencia libre este offseason. Jugó los 17 partidos y registró 1,013 yardas y cuatro touchdowns, marcando su séptima temporada con más de 1,000 yardas en los últimos ocho años. A los 32 años, Diggs aún puede ser un contribuyente valioso para cualquier ofensiva. Fue la principal opción de recepción de New England en su camino al Super Bowl LX, y demostró que todavía tiene mucho en el tanque antes de lo que será su temporada número 12 en la NFL.
4. Bobby Wagner, LB
Wagner jugará su temporada número 15 en la NFL en 2026 y sigue siendo uno de los mejores linebackers del juego. Wagner fue clasificado como el linebacker número 9 de la liga por Pro Football Focus la temporada pasada, y su calificación de 92.4 como pass rusher lo colocó empatado en el segundo lugar entre todos los jugadores de su posición. En su temporada a los 35 años, Wagner jugó los 17 partidos con los Washington Commanders y registró 162 tacleadas, 4.5 sacks, ocho tacleadas para pérdida y nueve golpes al quarterback.
3. Aaron Rodgers, QB
Después de jugar la temporada pasada con los Pittsburgh Steelers, Rodgers aún no ha tomado una decisión sobre regresar en 2026. El retiro es una opción muy real para el jugador de 42 años, quien estaría disputando su temporada número 22 en la NFL si decide continuar su carrera. En 16 aperturas el año pasado, Rodgers lanzó 24 pases de touchdown y siete intercepciones.
2. Taylor Decker, LT
La etapa de Decker con los Detroit Lions llegó a su fin este offseason, y ahora el ex tackle izquierdo del Pro Bowl buscará un nuevo equipo en la NFL después de pasar la última década en Detroit. Seleccionado en la primera ronda del 2016 NFL Draft, fue titular en 140 partidos para la franquicia y es el mejor tackle disponible en la agencia libre. Podría ser una adición invaluable para un equipo que necesite experiencia en la línea ofensiva.
1. Jauan Jennings, WR
Jennings sigue sin firmar después de la primera semana de la agencia libre. Con apenas 28 años, es probable que esté buscando un contrato a largo plazo. Anotó un récord personal de nueve touchdowns en 2025, emergiendo como una de las principales amenazas aéreas para Brock Purdy y los San Francisco 49ers. En las últimas dos temporadas, durante las cuales ha disputado 30 partidos y sido titular en 25, Jennings suma 127 recepciones, 1,618 yardas y 14 touchdowns.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/03/2026, traducido al español para SI México.