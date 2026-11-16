NFL 2026: 49ers vencen a Dallas, show de Mahomes y Cousins revive a Minnesota

Los San Francisco 49ers sobrevivieron a una furiosa reacción de Dallas para imponerse 46-40; Patrick Mahomes lanzó cinco pases de touchdown en la paliza de Kansas City sobre Atlanta; y Kirk Cousins tuvo un regreso triunfal con Minnesota.

La jornada dominical de la NFL también dejó una remontada de 17 puntos de Cleveland, otra actuación dominante de Buffalo y victorias contundentes de Jacksonville y Los Angeles Rams.

TE PUEDE INTERESAR: Lions aplastan a Patriots en Munich

El partido más espectacular se disputó en Arlington. San Francisco llegó al último cuarto con ventaja de 31-19 y posteriormente amplió la diferencia, pero los Cowboys respondieron con 21 puntos durante el periodo final y mantuvieron vivo el encuentro hasta los últimos segundos. Christian McCaffrey resultó decisivo para los 49ers con dos recepciones de anotación de 74 y 66 yardas. Dallas redujo la desventaja a seis puntos, aunque nunca recuperó el balón con tiempo suficiente para completar la remontada. San Francisco ganó 46-40, mejoró su récord a 8-1 y confirmó su lugar entre los equipos más fuertes de la Conferencia Nacional.

Kansas City ofreció su actuación ofensiva más completa de la temporada al superar 35-13 a Atlanta. Patrick Mahomes completó 22 de 35 pases para 348 yardas, cinco touchdowns y ninguna intercepción. Fue su primer partido con al menos cinco envíos de anotación desde septiembre de 2022 y el séptimo de su carrera. Sin Kenneth Walker III, el novato Emmett Johnson respondió con 101 yardas terrestres, 70 por recepción y dos touchdowns. Josh Downs también anotó en su debut con los Chiefs, que colocaron su récord en 7-2.

Cleveland protagonizó la remontada del día. Houston construyó una ventaja de 17-0 durante el segundo cuarto, pero los Browns anotaron 27 de los siguientes 34 puntos y ganaron 27-24 con un touchdown dentro del último minuto. Deshaun Watson lanzó para 312 yardas y encabezó su sexta serie ganadora de la campaña. La defensiva de Cleveland también cambió el partido: después de permitir puntos en las primeras tres posesiones de los Texans, forzó seis series de tres jugadas y despeje durante la segunda mitad. Fue la cuarta remontada de doble dígito de los Browns en la temporada, una nueva marca de la franquicia.

El regreso de Kirk Cousins transformó inmediatamente a Minnesota. El veterano comenzó con dificultades, pero convirtió una tercera oportunidad y 23 yardas mediante un pase de touchdown a Myles Price y posteriormente preparó la anotación de Aaron Jones con otra conversión en tercera y 15. Justin Jefferson atrapó nueve pases para 74 yardas y la defensiva de los Vikings capturó ocho veces a Jordan Love. Green Bay perdió cuatro balones y solamente anotó durante el tercer cuarto. Minnesota ganó 30-10 en Lambeau Field y volvió a meterse de lleno en la lucha por la NFC Norte.

Indianapolis terminó una racha de cinco derrotas con su triunfo 24-22 sobre Miami. Jonathan Taylor aportó 83 yardas por tierra y Seth McGowan sumó 77 y un touchdown. La defensiva de los Colts recuperó un balón suelto de Kyle McCord dentro de la zona de anotación para tomar una ventaja de 21-7. Miami respondió con una intercepción que Chris Johnson devolvió 59 yardas hasta las diagonales, pero desperdició dos posesiones durante el último cuarto y dejó escapar siete puntos mediante dos goles de campo y un punto extra fallados.

Carolina se apoderó del liderato de la NFC Sur con una dramática victoria 20-17 sobre Nueva Orleans. Chuba Hubbard acumuló 172 yardas desde la línea de golpeo y dos touchdowns. Después de que los Saints tomaron ventaja, el corredor participó en las seis jugadas de la serie con la que los Panthers recuperaron el control. Nueva Orleans empató con un gol de campo de 55 yardas, pero una interferencia de pase permitió que Carolina avanzara lo suficiente para que Ryan Fitzgerald conectara una patada de 54 yardas al expirar el reloj. Los Panthers sobrevivieron pese a cometer 17 castigos, la mayor cantidad en la historia de la franquicia.

Buffalo mantuvo el mejor récord de la Conferencia Americana con una victoria 31-12 sobre los New York Jets. Josh Allen consiguió dos touchdowns terrestres y alcanzó 11 en la temporada, mientras James Cook corrió para 157 yardas y sentenció el encuentro con una escapada de 74 hasta la zona de anotación. Allen también conectó un pase de 45 yardas con DJ Moore después de que los Jets redujeron la diferencia a cinco puntos. Nueva York no anotó touchdowns y Geno Smith abandonó el partido debido a una lesión en el tobillo.

Jacksonville confirmó su gran inicio de temporada con un triunfo 40-23 sobre Tennessee. Trevor Lawrence completó 25 de 35 pases para 352 yardas y tres touchdowns. Su principal socio fue Parker Washington, quien estableció la mejor marca de su carrera con 152 yardas y una anotación en siete recepciones. Los Jaguars acumularon 459 yardas, lograron 27 primeros y diez y mejoraron a 7-2, su mejor comienzo desde 1999.

Los Angeles Rams anotaron 28 puntos sin respuesta en menos de 11 minutos y aplastaron 34-6 a Arizona. Matthew Stafford lanzó para 249 yardas y tres touchdowns pese a las ausencias de Puka Nacua y Davante Adams. Una intercepción de Kamren Kinchens permitió que los Rams anotaran dos veces durante el minuto final de la primera mitad y Blake Corum aumentó la diferencia con un touchdown en la primera serie del tercer cuarto. Corum terminó con 100 yardas terrestres y Los Angeles consiguió su cuarta victoria consecutiva.

Seattle cerró los partidos de la tarde con una victoria 21-13 sobre Las Vegas. Los Raiders llegaron al descanso arriba 10-7 en la primera titularidad del novato Fernando Mendoza, pero los Seahawks anotaron dos touchdowns durante el tercer cuarto y su defensiva controló el resto del encuentro. Las Vegas solamente produjo 27 yardas en sus últimas seis posesiones y no volvió a anotar hasta un gol de campo cuando restaban poco más de dos minutos. Seattle mejoró su récord a 6-4 antes de su semana de descanso.

La actividad dominical todavía cerrará con el duelo entre Pittsburgh Steelers y Cincinnati Bengals. Ese resultado no aparece en esta nota porque se disputará durante el Sunday Night Football.

Resultados de la jornada dominical

San Francisco 49ers 46-40 Dallas Cowboys

Kansas City Chiefs 35-13 Atlanta Falcons

Cleveland Browns 27-24 Houston Texans

Minnesota Vikings 30-10 Green Bay Packers

Indianapolis Colts 24-22 Miami Dolphins

Carolina Panthers 20-17 New Orleans Saints

Buffalo Bills 31-12 New York Jets

Jacksonville Jaguars 40-23 Tennessee Titans

Los Angeles Rams 34-6 Arizona Cardinals

Seattle Seahawks 21-13 Las Vegas Raiders