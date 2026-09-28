Baltimore frustró la remontada de Dallas con un gol de campo de 56 yardas cuando el reloj llegó a cero, Washington sorprendió al campeón Seattle y Bills, Chiefs, 49ers, Vikings y Raiders conservaron el invicto en una jornada llena de finales dramáticos.

La actividad de este domingo todavía no termina: Rams y Broncos cerrarán el día con el partido nocturno en Denver.

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El desenlace más espectacular se produjo en el Maracaná de Río de Janeiro, durante la tercera edición consecutiva de la NFL en Brasil. Los Ravens vencieron 34-31 a los Cowboys después de perder una ventaja de 24-13 y quedar abajo durante el último cuarto. Lamar Jackson recuperó el control con un pase de touchdown de dos yardas a Matthew Hibner cuando restaban 90 segundos, pero Dak Prescott condujo a Dallas hasta la zona roja y Brandon Aubrey empató con un gol de campo de 23 yardas a siete segundos del final.

Baltimore aprovechó esos siete segundos. Después de avanzar 27 yardas en dos jugadas, Tyler Loop acertó un intento de 56 yardas para decidir el partido en la última acción. Jackson completó 15 de 20 pases para 186 yardas y dos touchdowns, mientras Derrick Henry aportó 89 yardas y dos anotaciones terrestres. Prescott terminó con 276 yardas y CeeDee Lamb sumó 112 por recepción.

La sorpresa principal ocurrió en Washington. Los Commanders derrotaron 33-31 a los Seahawks, vigentes campeones del Super Bowl, pese a que Seattle produjo 437 yardas totales. Marcus Mariota ocupó el lugar del lesionado Jayden Daniels y respondió con 183 yardas, tres pases de touchdown y ninguna intercepción. Kain Medrano devolvió una intercepción hasta la zona de anotación y Washington convirtió los errores del rival en 10 puntos.

Seattle perdió tres balones y desperdició una enorme actuación de Sam Darnold, quien lanzó para 379 yardas y cuatro touchdowns. Jaxon Smith-Njigba consiguió 128 yardas y dos anotaciones, por lo que se unió a Jerry Rice como los únicos receptores en la historia con al menos 120 yardas y un touchdown en cada uno de los tres primeros partidos de una temporada.

Buffalo derrotó 24-16 a los Chargers a pesar de cometer cinco entregas de balón. Los Bills encontraron la diferencia en James Cook, quien corrió para 154 yardas y un touchdown; 77 de esas yardas llegaron durante el último periodo. Buffalo consiguió su primera victoria desde 1997 en un partido de temporada regular en el que perdió al menos cinco balones. Los Chargers no capitalizaron sus oportunidades y cayeron a 0-3.

Kansas City mantuvo su paso perfecto con una victoria de 24-10 sobre Miami. Patrick Mahomes completó 20 de 24 envíos para 246 yardas, dos touchdowns y una intercepción producto de un pase desviado. Kenneth Walker III anotó por tierra y por recepción, además de sumar 70 yardas en 18 acarreos. Mahomes alcanzó 98 triunfos como titular y superó a Tom Brady como el tercer quarterback con más victorias durante sus primeras 10 temporadas, solamente detrás de Peyton Manning y Russell Wilson.

San Francisco también llegó al 3-0 tras vencer 36-30 a Arizona. Brock Purdy lanzó para 297 yardas y cuatro touchdowns, mientras Deebo Samuel protagonizó una anotación de 80 yardas después de recibir un pase lateral de Mike Evans. Los Cardinals marcaron 17 puntos durante el último cuarto y redujeron la diferencia, pero los 49ers conservaron la ventaja y permanecieron en la cima de la NFC Oeste.

Minnesota derrotó 23-16 a Tampa Bay y completó otro comienzo perfecto. Los Vikings llegaron al descanso arriba 17-10 y, aunque no anotaron durante el tercer cuarto, su defensiva limitó a los Buccaneers a solamente dos goles de campo en toda la segunda mitad. La victoria dejó preocupación por la lesión de tobillo de Justin Jefferson, mientras Baker Mayfield terminó con molestias en una mano.

Las Vegas se convirtió en el quinto equipo que alcanzó el 3-0 este domingo con su triunfo de 35-27 en Nueva Orleans. Los Saints remontaron una desventaja de nueve puntos y entraron al último periodo arriba 27-22, pero los Raiders respondieron con 13 puntos sin contestación. Brock Bowers regresó con 10 recepciones, 116 yardas y un touchdown. Tyler Shough lanzó cuatro pases de anotación para Nueva Orleans, pero su ofensiva no volvió a marcar durante el último cuarto.

Detroit venció 31-24 a los Jets gracias a una actuación extraordinaria de Jahmyr Gibbs. El corredor produjo 164 yardas desde la línea de golpeo y anotó tres veces en la segunda mitad, incluido el touchdown que rompió el empate. Gibbs igualó a Jim Brown y Todd Gurley con cinco partidos de tres o más anotaciones antes de cumplir 25 años, la mayor cantidad en la historia de la NFL. Geno Smith lanzó para 321 yardas y tres touchdowns, pero perdió el balón en la última posesión de Nueva York.

Pittsburgh salió con una victoria de 30-27 ante Cincinnati. Aaron Rodgers lanzó para 292 yardas y tres touchdowns, mientras Jaylen Warren corrió para 127. Los Bengals avanzaban en busca del empate cuando Derrick Harmon capturó a Joe Burrow y le provocó el balón suelto que aseguró el resultado. Dos errores de Cincinnati en equipos especiales también se transformaron en 10 puntos para los Steelers.

Jacksonville protagonizó la victoria más amplia del día con un 35-6 sobre Nueva Inglaterra. Trevor Lawrence repartió tres pases de touchdown y alcanzó 105 en su carrera, con lo que superó a Blake Bortles y ocupó el segundo lugar histórico de la franquicia. Drake Maye sufrió dos intercepciones y perdió un balón; sus siete entregas durante los tres primeros partidos representan la cifra más alta para un jugador de los Patriots en ese periodo durante los últimos 30 años.

Indianapolis consiguió su primer triunfo con un 19-17 sobre Houston. Los Colts desperdiciaron una ventaja de nueve puntos y Daniel Jones cometió tres entregas, pero Spencer Shrader acertó un gol de campo de 53 yardas para recuperar la delantera. Indianapolis no ganaba un partido con una diferencia de menos tres en pérdidas de balón desde 1999. Los Texans cayeron a 0-3 a pesar de los 2.5 sacks y nueve presiones de Will Anderson Jr.

Cleveland remontó para imponerse 21-18 a Carolina. Deshaun Watson encontró a Harold Fannin Jr. en la zona de anotación y después completó con Denzel Boston la conversión de dos puntos que estableció la diferencia definitiva. La defensiva de los Browns presionó a Bryce Young en el 51 por ciento de sus retrocesos y detuvo las últimas dos posesiones de los Panthers.

Los Giants derrotaron 12-7 a Tennessee sin anotar un solo touchdown. Dominic Zvada convirtió cuatro goles de campo y Jevon Holland interceptó a Cam Ward dentro de la zona de anotación cuando los Titans buscaban la remontada. Nueva York mejoró a 2-1, pero Brian Burns abandonó el encuentro por una lesión en la rodilla durante el último cuarto.

La jornada concluirá con la visita de Los Angeles Rams a los Denver Broncos. Ambos llegan con marca de 1-1 y el partido comenzará a las 6:20 de la tarde, tiempo del centro de México. Los Rams afrontarán el compromiso sin Puka Nacua, una baja importante para la ofensiva encabezada por Matthew Stafford.

Resultados de este domingo en la NFL

• Baltimore Ravens 34-31 Dallas Cowboys

• Las Vegas Raiders 35-27 New Orleans Saints

• San Francisco 49ers 36-30 Arizona Cardinals

• Minnesota Vikings 23-16 Tampa Bay Buccaneers

• Buffalo Bills 24-16 Los Angeles Chargers

• Cleveland Browns 21-18 Carolina Panthers

• Detroit Lions 31-24 New York Jets

• Indianapolis Colts 19-17 Houston Texans

• Kansas City Chiefs 24-10 Miami Dolphins

• New York Giants 12-7 Tennessee Titans

• Pittsburgh Steelers 30-27 Cincinnati Bengals

• Washington Commanders 33-31 Seattle Seahawks

• Jacksonville Jaguars 35-6 New England Patriots