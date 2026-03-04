NFL: Posibles destinos y contratos para los 50 mejores agentes libres en 2026
No es raro que los principales agentes libres lleguen al mercado tras una temporada de carrera, lo que convierte a la agencia libre en una época de alto riesgo para los equipos de la NFL. Con frecuencia, esos años espectaculares terminan siendo espejismos de una sola campaña, y los jugadores pasan rápidamente de adquisiciones codiciadas a bajas por razones salariales en poco tiempo.
Pero lo que hace diferente a 2026 es la cantidad de agentes libres pendientes que estarán en sus veintitantos cuando el nuevo año de la liga abra oficialmente a las 4 p.m. ET del 11 de marzo. Existe una fuerte posibilidad de que varios de estos jugadores simplemente necesitaran un poco más de tiempo para desarrollarse en una liga que suele exigir resultados inmediatos.
Tan solo de la clase del Draft 2022, Tyler Linderbaum, Alec Pierce, Kenneth Walker III, Rasheed Walker, Quay Walker y otros estarán disponibles este receso. Si bien esta generación de agentes libres no está repleta de grandes figuras, sí presenta más potencial de explosión que riesgo de decepción.
Sin embargo, también podría estar disponible un veterano estelar como pass rusher, lo que plantea un interesante dilema sobre cómo equilibrar producción y edad. No hay duda de que Trey Hendrickson sigue siendo uno de los cazacabezas más productivos de la liga, pero recientemente cumplió 31 años.
Con el periodo de franchise tag en marcha y todavía frescas las noticias y apuntes del NFL combine, aquí está nuestra lista actualizada de los 50 mejores agentes libres rumbo a 2026.
1. Trey Hendrickson, edge, Bengals
Contrato proyectado: Tres años, $105 millones
Posibles destinos: Colts, Patriots
Será interesante ver si los equipos están dispuestos a invertir fuerte en un edge rusher talentoso que ya pasó la barrera de los 30 años. Además, Hendrickson, de 31, disputó solo siete partidos en su novena temporada debido a lesiones. Pero los números no mienten. Cuando está sano, sigue siendo una fuerza dominante.
Hendrickson acumula 39 capturas en las últimas tres campañas combinadas y podría recibir un acuerdo a corto plazo por parte de un contendiente al Super Bowl con un promedio superior a los $35 millones por temporada. Tal vez algo similar a lo que hicieron los Texans con Danielle Hunter, también de 31 años, quien se encuentra en su segundo contrato corto con el equipo. —Gilberto Manzano
2. Tyler Linderbaum, C, Ravens
Contrato proyectado: Cuatro años, $84 millones
Posibles destinos: Ravens, Giants, Chargers
Los Ravens declinaron la opción de quinto año de Linderbaum a pesar de ser uno de los mejores centros de la liga, principalmente porque Baltimore no quería arriesgarse a pagar $23.4 millones en 2026, ya que su salario fue calculado como liniero ofensivo y no específicamente como centro.
Ahora, Baltimore enfrenta la realidad de tener que colocarle la etiqueta de jugador franquicia —que también agrupa posiciones— o pagarle lo suficiente para evitar que el seleccionado de primera ronda en 2022 llegue al mercado abierto. —Matt Verderame
3. Alec Pierce, WR, Colts
Contrato proyectado: Tres años, $75 millones
Posibles destinos: Colts, Commanders
El versátil receptor de 6’3” mostró destellos de su potencial en sus primeras tres temporadas, pero tuvo demasiadas actuaciones discretas y nunca superó las 41 recepciones en una campaña. Ahora está perfilado para recibir un contrato millonario tras finalmente consolidarse en 2025, estableciendo máximos personales en varias categorías estadísticas, con 47 recepciones para 1,003 yardas.
Pierce también sumó seis touchdowns por recepción y se consolidó como una amenaza profunda, promediando más de 20 yardas por atrapada en cada una de las últimas dos temporadas. El seleccionado de segunda ronda en 2022 encontró química rápidamente con Daniel Jones e hizo jugadas con Philip Rivers y Riley Leonard al cierre del año. —GM
4. Malik Willis, QB, Packers
Contrato proyectado: Dos años, $60 millones
Posibles destinos: Cardinals, Jets
Willis aprovechó al máximo sus oportunidades después de que Jordan Love saliera temprano del enfrentamiento de la Semana 16 ante los Bears. En ese partido, el seleccionado de tercera ronda en 2022 mostró cuánto ha mejorado desde su salida de los Titans antes de la temporada 2024.
Willis ayudó a los Packers a ganar dos partidos en su primera campaña en Green Bay, aunque inicialmente fue más un interino al que se le pedía lo mínimo indispensable. Esta vez, mostró un techo interesante que podría seducir a equipos necesitados de quarterback. Generó jugadas tanto con el brazo como con las piernas ante Chicago y Baltimore, aunque no pudo disputar el cierre de temporada regular frente a Minnesota debido a una lesión. —GM
5. Odafe Oweh, edge, Chargers
Contrato proyectado: Cuatro años, $80 millones
Posibles destinos: Chargers, Titans
Oweh escaló rápidamente en el ranking de agentes libres tras causar impacto inmediato con los Chargers después de su canje a mitad de temporada desde los Ravens. El seleccionado de primera ronda en 2021 vivió muchos altibajos en Baltimore, incluida una campaña de 10 capturas en 2024 antes de tener un inicio complicado esta temporada. Se espera que los Chargers hagan todo lo posible por retenerlo después de que Oweh fuera altamente productivo en la defensiva de Jesse Minter, registrando sus 7.5 sacks del año con L.A. —GM
6. Jaelan Phillips, edge, Eagles
Contrato proyectado: Tres años, $55 millones
Posibles destinos: Eagles, Lions
Phillips, de 26 años, aprovechó al máximo su nuevo entorno tras ser traspasado de Miami a Philadelphia. Pareció recuperar su mejor versión luego de lidiar con lesiones significativas en las últimas temporadas, incluyendo una ruptura del tendón de Aquiles en 2023 y un desgarro de ligamento cruzado anterior el año pasado.
En temporada regular, Phillips sumó cinco capturas, 14 golpes al quarterback y 53 tackleadas combinadas. En total, acumula 28 sacks en cinco campañas en la NFL. —GM
7. Daniel Jones, QB, Colts
Contrato proyectado: Dos años, $90 millones
Posibles destinos: Colts, Cardinals
El valor de Jones cayó después de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada en diciembre. También lidió con una fractura de peroné durante la debacle del equipo en la segunda mitad del año. Tampoco ayudó que necesitara actuaciones descomunales del corredor Jonathan Taylor para mostrar su mejor versión.
Aun así, Jones ofreció suficiente estabilidad para que el coach Shane Steichen pudiera ejecutar su esquema ofensivo. Además, el equipo ya mostró sus cartas tras ir con todo y canjear dos selecciones de primera ronda por el cornerback Sauce Gardner. Los equipos que están al borde de buscar quarterback no suelen operar de esa manera.
Todo indica que Jones tiene opciones reales de regresar tras completar el 68% de sus envíos para 3,101 yardas, 19 touchdowns y ocho intercepciones en 13 partidos. —GM
8. Rasheed Walker, OT, Packers
Contrato proyectado: Cuatro años, $80 millones
Posibles destinos: Browns, Cardinals
Walker, seleccionado en la séptima ronda de 2022, probablemente recibirá un contrato considerable debido a la escasez en la posición de tackle. A Green Bay le tomó tiempo confiar plenamente en él, pero Walker siguió demostrando que tiene nivel de tackle izquierdo titular en la liga.
Ha sido un abridor confiable durante tres temporadas, acumulando 48 inicios en su carrera. —GM
9. John Franklin-Myers, DL, Broncos
Contrato proyectado: Tres años, $42 millones
Posibles destinos: Bengals, Titans
Franklin-Myers encontró su lugar en Denver después de comenzar su carrera con los Rams y Jets. El coordinador defensivo Vance Joseph lo colocó en una posición ideal para explotar su talento, y él respondió jugando junto a Zach Allen y D.J. Jones.
Suma 14.5 capturas combinadas en las últimas dos temporadas y desempeñó un papel fundamental para que Denver asegurara el sembrado No. 1 de la AFC. —GM
10. Quay Walker, LB, Packers
Contrato proyectado: Tres años, $40 millones
Posibles destinos: Packers, Cowboys
Walker mostró su mejor versión en 2025. Tras ver rechazada su opción de quinto año, respondió con una temporada sobresaliente: 128 tackleadas, ocho para pérdida de yardas, 2.5 capturas, siete golpes al quarterback y cinco pases defendidos.
Seleccionado en la primera ronda de 2022, Walker brilló en año de contrato y, con apenas 25 años, todavía podría estar en ascenso. Será complicado para Green Bay dejarlo marchar en la agencia libre. —MV
11. Braden Smith, OT, Colts
Contrato proyectado: Tres años, $50 millones
Posibles destinos: Colts, Panthers
Smith ha sido un tackle sólido desde que llegó a la liga como selección de segunda ronda procedente de Auburn en 2018. Aporta experiencia, con 105 partidos como titular en su carrera, aunque también ha lidiado con ausencias: cuatro juegos esta temporada, cinco en 2024 y siete en 2023.
A sus 29 años, Smith sigue siendo uno de los agentes libres más atractivos si llega al mercado, gracias a la combinación de talento y buen tape. Aunque nunca ha sido Pro Bowler, consistentemente figura entre los mejores tackles derechos de la liga y debería recibir un acuerdo multianual significativo. —MV
12. Jaylen Watson, CB, Chiefs
Contrato proyectado: Tres años, $54 millones
Posibles destinos: Giants, Rams
Watson suele estar subestimado a nivel nacional porque no es uno de los nombres superestelares de los Chiefs, como Patrick Mahomes, Chris Jones o Trent McDuffie. Sin embargo, ha sido excelente en las últimas dos temporadas.
En 2025 totalizó dos intercepciones y seis pases defendidos, participando en el 96% de los snaps. Ya sea en Kansas City o en otro destino, recibirá dinero de cornerback No. 1, aunque en el rango más bajo de esa categoría. —MV
13. Alontae Taylor, CB, Saints
Contrato proyectado: Tres años, $35 millones
Posibles destinos: Raiders, Jaguars
Taylor generó bastante interés antes de la fecha límite de cambios, pero los Saints decidieron quedarse con el versátil cornerback. Tal vez eso indique que New Orleans buscará extender el contrato del seleccionado de segunda ronda de 2022.
Taylor, quien sumó dos intercepciones este año, ha sido titular en 53 partidos a lo largo de cuatro temporadas. —GM
14. Kenneth Walker III, RB, Seahawks
Contrato proyectado: Tres años, $39 millones
Posibles destinos: Seahawks, Giants
Walker y el también corredor Zach Charbonnet han formado un dúo sólido en Seattle, aunque no está claro si este será su último año juntos. Walker ha sido determinante, corriendo para 1,027 yardas con un promedio de 4.6 por acarreo en 2025, además de aportar 77 yardas totales por partido.
Con 25 años y en medio de un repunte del mercado para corredores, el MVP del Super Bowl recibirá un atractivo contrato multianual. —MV
15. Travis Etienne Jr., RB, Jaguars
Contrato proyectado: Tres años, $36 millones
Posibles destinos: Chiefs, Texans
Etienne es una de varias figuras de los Jaguars que llegarán al mercado. Tras parecer un talento en declive en 2024, resurgió dentro del sistema de Liam Coen. El seleccionado de primera ronda en 2021 procedente de Clemson corrió para 1,107 yardas con promedio de 4.3 por intento, luego de haber sumado apenas 558 yardas en 15 partidos la campaña anterior.
A pesar de que habrá varios corredores de calidad disponibles en la agencia libre, Etienne debería ser una de las principales opciones para los equipos necesitados en la posición. —MV
16. Wan’Dale Robinson, WR, Giants
Contrato proyectado: Tres años, $54 millones
Posibles destinos: Giants, Patriots
Robinson disfrutó de un año de consolidación, convirtiéndose en un blanco confiable por fuera para el quarterback novato Jaxson Dart. Con Malik Nabers fuera la mayor parte de la temporada debido a una rotura de ligamento cruzado anterior, Robinson dio un paso al frente, atrapando 92 pases para 1,014 yardas y cuatro touchdowns.
Al finalizar su contrato de novato, Robinson apunta a recibir un acuerdo considerable. —MV
17. Mike Evans, WR, Buccaneers
Contrato proyectado: Un año, $15 millones
Posibles destinos: Buccaneers, 49ers
Evans se perdió nueve partidos, pero aportó en los últimos cuatro encuentros de la temporada, incluyendo una actuación de 132 yardas frente a los Falcons en la Semana 15. Con todavía mucho que ofrecer, podría posicionarse para firmar otro contrato lucrativo rumbo a su temporada a los 33 años.
La racha de 11 temporadas consecutivas con al menos 1,000 yardas por recepción terminó en 2025, pero Evans sigue siendo un playmaker de calidad. —GM
18. Devin Lloyd, LB, Jaguars
Contrato proyectado: Tres años, $60 millones
Posibles destinos: Lions, Raiders
Jacksonville declinó la opción de quinto año de Lloyd en primavera, pero él respondió siendo nombrado Jugador Defensivo del Mes de la AFC en septiembre. En el año, registró cinco intercepciones, 10 golpes al quarterback, 1.5 capturas y una recuperación de balón suelto.
Con 27 años, será interesante ver cómo las oficinas evalúan su talento en el mercado abierto. —MV
19. Romeo Doubs, WR, Packers
Contrato proyectado: Tres años, $57 millones
Posibles destinos: Jets, Chiefs
Doubs representa una evaluación interesante. Nunca ha superado las 1,000 yardas por recepción en una temporada y este año sumó 55 recepciones en 85 envíos para 724 yardas.
Aun así, ha sido productivo en cada campaña de su contrato de novato de cuatro años y acumula 21 touchdowns por recepción en su carrera. Doubs debería encajar como segunda o tercera opción ofensiva en cualquier equipo. —MV
20. Rashid Shaheed, WR, Seahawks
Contrato proyectado: Dos años, $30 millones
Posibles destinos: Bills, Chargers
La velocidad élite de Shaheed podría traducirse en varios millones en la agencia libre, aunque tuvo algunos partidos discretos en Seattle tras ser adquirido desde New Orleans en la fecha límite de cambios.
Eso sí, dejó una jugada memorable: regreso de despeje de 58 yardas para touchdown que encendió una épica remontada ante los Rams en la Semana 16. En la temporada, terminó con 59 recepciones para 687 yardas y dos touchdowns. —GM
21. Aaron Rodgers, QB, Steelers
Contrato proyectado: Un año, $15 millones
Posibles destinos: Steelers, Vikings
Aunque Rodgers se acerca al retiro a los 42 años, todavía merece estar en esta lista. Ganador de cuatro premios MVP, si decide jugar solo recibirá ofertas de un año, pero sigue siendo una opción más viable que algunos titulares de menor nivel.
En su primera temporada en Pittsburgh, mejoró notablemente en el cierre, reservando su mejor actuación para el triunfo decisivo de la Semana 18 ante los Ravens. Completó el 65.7% de sus pases para 3,322 yardas, 24 touchdowns y siete intercepciones. —MV
22. Riq Woolen, CB, Seahawks
Contrato proyectado: Cuatro años, $72 millones
Posibles destinos: Buccaneers, Giants
Woolen podría tener múltiples pretendientes debido a su atractivo perfil físico. Sin embargo, no es una buena señal que el genio defensivo Mike Macdonald no haya logrado sacar más provecho del corner de 6’4”, quien ha batallado en cobertura a lo largo de su carrera.
Woolen tuvo seis intercepciones como novato, la misma cantidad que ha sumado en las tres temporadas posteriores combinadas. —GM
23. Coby Bryant, S, Seahawks
Contrato proyectado: Tres años, $36 millones
Posibles destinos: Seahawks, Vikings
Después de no haber superado el 70% de los snaps defensivos en temporadas previas, Bryant vio su participación aumentar al 95% en 2025. Como resultado, registró máximos personales con siete pases defendidos, cuatro tackleadas para pérdida y cuatro intercepciones.
A sus 26 años, tendrá mercado si llega a la agencia libre. —MV
24. Nakobe Dean, LB, Eagles
Contrato proyectado: Cuatro años, $60 millones
Posibles destinos: Packers, Cowboys
Dean se perdió los primeros cinco partidos del año mientras se recuperaba de una rotura del tendón rotuliano, pero terminó firmando una temporada sólida tras su regreso. Participó en el 62% de los snaps defensivos y acumuló 55 tackleadas, cuatro capturas y siete tackleadas para pérdida.
Con apenas 25 años, sigue siendo un jugador en ascenso que debería generar un mercado profundo. —MV
25. Jamel Dean, CB, Buccaneers
Contrato proyectado: Dos años, $25 millones
Posibles destinos: Buccaneers, Saints
Será la segunda ocasión en que Dean llegue al mercado como agente libre destacado, luego de firmar una extensión de cuatro años y $52 millones en 2023. Aceptó una reducción salarial para permanecer en Tampa Bay tras algunas temporadas irregulares, pero a cambio el equipo le permitió convertirse en agente libre después de 2025.
Esa decisión empieza a lucir acertada dado su nivel reciente. Dean, quien tuvo tres intercepciones en 2025, suma 77 inicios en su carrera. —GM
26. Bryan Cook, S, Chiefs
Contrato proyectado: Tres años, $45 millones
Posibles destinos: Bears, Steelers
Cook eligió el momento ideal para firmar un año de carrera. El seleccionado de segunda ronda en 2022 fue un elemento confiable durante las tres visitas consecutivas de los Chiefs al Super Bowl, pero elevó su nivel esta temporada con 86 tackleadas totales —máximo personal— y seis pases defendidos.
Con amplia experiencia y 47 inicios en su carrera, Cook debería tener varios pretendientes. —GM
27. David Edwards, G, Bills
Contrato proyectado: Tres años, $48 millones
Posibles destinos: Bills, Chargers
Edwards, de 28 años, se ha convertido en uno de los mejores guards de la liga en las últimas dos temporadas en Buffalo. El veterano fue titular en 32 partidos en ese lapso, permitiendo apenas tres capturas en 2025, según Pro Football Focus.
En años recientes, el mercado de guards se ha disparado con jugadores como Robert Hunt y Trey Smith firmando contratos millonarios. Edwards no alcanzará los $100 millones en la búsqueda de su tercer contrato, pero es una opción de calidad en el interior de la línea. —MV
28. Travis Kelce, TE, Chiefs
Contrato proyectado: Un año, $10 millones
Posibles destinos: Chiefs, Browns
Kelce pareció mostrar señales claras de desaceleración el año pasado, con 823 yardas, 8.5 yardas por recepción y tres touchdowns, todos los números más bajos de su carrera. El estelar ala cerrada de 36 años tuvo cifras similares en 2025: 76 recepciones en 108 envíos para 851 yardas y cinco anotaciones.
Para los estándares de Kelce podría parecer un declive, pero sigue siendo uno de los tight ends más productivos de la liga, como lo demuestra su nueva convocatoria al Pro Bowl en 2025. Si no se retira, lo más lógico es que él y los Chiefs acuerden un contrato de un año. Sin embargo, si llega al mercado, no le faltarán pretendientes. —MV
29. Khalil Mack, edge, Chargers
Contrato proyectado: Un año, $12 millones
Posibles destinos: Bears, Buccaneers, Lions
El futuro miembro del Salón de la Fama se dirige a su temporada a los 35 años, pero sigue siendo un pass rusher productivo y disruptivo. Mack registró 5.5 capturas en apenas 12 partidos, tras perderse un mes por una lesión en el codo.
Sus días de Jugador Defensivo del Año y All-Pro quedaron atrás, pero aún es una fuerza capaz de justificar un contrato relevante de un año. —MV
30. Jaquan Brisker, S, Bears
Contrato proyectado: Dos años, $26 millones
Posibles destinos: Cowboys, Bills
Brisker parecía encaminado a una carrera decorada tras campañas sobresalientes en 2022 y 2023. Sin embargo, el seleccionado de segunda ronda sufrió una temporada 2024 marcada por lesiones y le costó adaptarse al nuevo esquema de Dennis Allen.
Aun así, cerró fuerte el año con 93 tackleadas totales, una captura y una intercepción, recordando el potencial que mostró en sus primeras campañas. —GM
31. Jermaine Eluemunor, RT, Giants
Contrato proyectado: Dos años, $32 millones
Posibles destinos: Giants, Colts
Veterano de nueve temporadas que pasó por los Ravens, Patriots y Raiders antes de consolidarse como un tackle derecho de calidad en los últimos dos años con los Giants, Eluemunor tendrá un mercado sólido. Aunque ya tiene 31 años, ha sido titular en 62 partidos desde el inicio de 2022. Todo apunta a que conseguirá un contrato multianual. —MV
32. Rico Dowdle, RB, Panthers
Contrato proyectado: Dos años, $14 millones
Posibles destinos: Broncos, Giants
Dowdle ha demostrado ser una de las mejores contrataciones del último año. Carolina le otorgó un acuerdo de un año y él respondió con argumentos para una inversión mayor: 1,076 yardas por tierra (4.6 por acarreo) y seis touchdowns, ayudando a los Panthers a conquistar la NFC South.
Con apenas 27 años, debería recibir varias ofertas multianuales. —MV
33. Kwity Paye, edge, Colts
Contrato proyectado: Dos años, $28 millones
Posibles destinos: Colts, Jets
Paye no es uno de los nombres más mediáticos de los Colts, pero es una selección de primera ronda de 2021 que ha sido un pass rusher productivo en sus primeras cinco temporadas. Producto destacado de Michigan, acumula 30.5 capturas en su carrera, incluyendo cuatro en 2025 junto con nueve golpes al quarterback.
Con 265 libras, su principal interrogante es la durabilidad, ya que se ha perdido 10 partidos en su trayectoria. —MV
34. Kam Curl, S, Rams
Contrato proyectado: Tres años, $30 millones
Posibles destinos: Chiefs, Vikings
Los Rams apostaron por un safety titular proveniente de una de las peores secundarias de la liga al firmarlo desde Washington. Al final, su contrato de dos años y $8.75 millones resultó una ganga considerando su rendimiento en la defensiva de Chris Shula.
El seleccionado de séptima ronda en 2020 registró 122 tackleadas combinadas y dos intercepciones esta temporada. —GM
35. Isaiah Likely, TE, Ravens
Contrato proyectado: Tres años, $35 millones
Posibles destinos: Titans, Commanders
Likely es un caso interesante. Con apenas 25 años, siempre ha compartido tiempo con Mark Andrews y nunca ha superado el 60% de los snaps ofensivos. En 2025 disputó 14 partidos, con 27 recepciones para 307 yardas y un touchdown.
Para los equipos interesados, la pregunta es si realmente es una estrella en espera o más bien un arma situacional dentro de una rotación. —MV
36. Jauan Jennings, WR, 49ers
Contrato proyectado: Dos años, $30 millones
Posibles destinos: Commanders, Seahawks
Jennings se ganó varios enemigos en el campo en 2025, pero podría ser uno de los receptores más cotizados en la agencia libre. Ha mostrado destellos de ser un wideout No. 1 confiable en medio de lesiones, aunque probablemente encaje mejor como una sólida opción No. 2.
Esta temporada sumó 55 recepciones para 643 yardas y nueve touchdowns, luego de registrar 77 atrapadas para 975 yardas y seis anotaciones en 2024. —GM
37. Connor McGovern, C, Bills
Contrato proyectado: Tres años, $42 millones
Posibles destinos: Ravens, Lions
Pro Bowler en 2024, McGovern ha sido un titular de calidad para Buffalo desde su llegada hace tres años procedente de los Cowboys. Todo indica que será prioridad para los Bills, que pese a recursos limitados bajo el tope salarial, intentarán mantener al centro de Josh Allen.
Si la decisión final se reduce entre David Edwards o McGovern, los centros suelen ser más económicos que los guards y, además, McGovern es más joven. —MV
38. Boye Mafe, edge, Seahawks
Contrato proyectado: Dos años, $24 millones
Posibles destinos: Eagles, Chiefs
Mafe mostró un alto techo al inicio de su carrera, pero le ha costado adaptarse al esquema defensivo de Mike Macdonald en los últimos dos años. Perdió su puesto como titular y participó en apenas el 50% de los snaps defensivos en 2025.
A pesar de esas dudas, seguirá generando interés gracias a su perfil atlético y a su producción temprana, incluyendo nueve capturas en 2023. El seleccionado de segunda ronda de 2022 acumula 20 sacks y 36 golpes al quarterback en su carrera. —GM
39. Deebo Samuel, WR, Commanders
Contrato proyectado: Dos años, $20 millones
Posibles destinos: Dolphins, Texans
Samuel no logró demasiadas victorias en su primer año en Washington, pero dio un paso al frente cuando Terry McLaurin estuvo fuera durante siete partidos. Ya no es el explosivo jugador híbrido que brilló en San Francisco, pero sigue siendo un receptor confiable.
De cara a su temporada a los 30 años, registró 72 recepciones para 727 yardas y cinco touchdowns en 2025. —GM
40. Alijah Vera-Tucker, G, Jets
Contrato proyectado: Un año, $10 millones
Posibles destinos: 49ers, Browns
Cuando está disponible, Vera-Tucker es un aporte sólido tanto como bloqueador terrestre como en protección de pase. El problema es precisamente ese: rara vez está disponible, disputando menos de siete partidos en tres de sus cinco temporadas.
El seleccionado de primera ronda en 2021 sufrió una lesión de tríceps que puso fin a su temporada semanas antes del inicio de la campaña 2025. —GM
41. Nick Cross, S, Colts
Contrato proyectado: Dos años, $20 millones
Posibles destinos: Vikings, Giants
Cross viene de firmar un año de carrera bajo la tutela del coordinador defensivo Lou Anarumo. La llegada del safety Camryn Bynum también le ayudó a encontrar estabilidad, con Cross jugando más cerca de la línea de golpeo mientras Bynum asumía la mayor parte de la cobertura profunda.
Esta temporada, Cross registró 120 tackleadas totales, 2.5 capturas y una intercepción. —GM
42. Keenan Allen, WR, Chargers
Contrato proyectado: Un año, $6 millones
Posibles destinos: Chargers, Ravens
Allen estuvo cerca de quedarse sin equipo durante el verano antes de regresar finalmente a su antigua casa con los Chargers. Demostró ser una firma valiosa, con 81 recepciones para 777 yardas y cuatro touchdowns.
A pesar de tener 33 años, sigue siendo un excelente receptor de slot y debería atraer interesados dispuestos a ofrecerle un contrato razonable de un año. —MV
43. Joel Bitonio, G, Browns
Contrato proyectado: Un año, $13 millones
Posibles destinos: Chargers, 49ers
Bitonio, dos veces All-Pro del primer equipo, ya no está en su mejor momento físico, pero continúa siendo uno de los mejores guards de la liga. Su presencia permitió a los Browns establecer un ataque terrestre sólido junto al corredor novato Quinshon Judkins.
El guard de 34 años fue seleccionado al Pro Bowl durante siete temporadas consecutivas antes de esta campaña. —GM
44. Leo Chenal, LB, Chiefs
Contrato proyectado: Tres años, $25 millones
Posibles destinos: Bills, Bears
Chenal es un jugador intrigante. Es un linebacker atlético con capacidad para cubrir, aunque solo jugó al menos el 50% de los snaps defensivos en una ocasión con Kansas City.
Los Chiefs podrían intentar renovarlo para que eventualmente sustituya a Drue Tranquill, pero no será barato. Proyecta como un linebacker de tres downs con la habilidad de seguir a corredores y tight ends en cobertura. —MV
45. Wyatt Teller, G, Browns
Contrato proyectado: Dos años, $26 millones
Posibles destinos: Bills, Chargers
Teller está en su octava temporada, pero el tres veces Pro Bowler continúa jugando a un alto nivel. En siete años en Cleveland, ha sido consistentemente uno de los mejores linieros interiores de la liga.
Ha disputado 109 partidos en su carrera, con 101 inicios. —MV
46. Bobby Wagner, LB, Commanders
Contrato proyectado: Un año, $9 millones
Posibles destinos: Commanders, Raiders
En su temporada a los 35 años, Wagner siguió jugando a un nivel sobresaliente, acumulando 162 tackleadas combinadas, dos intercepciones y 4.5 capturas. No sorprendería que el coach Dan Quinn decida mantener al 10 veces Pro Bowler que eventualmente será inmortalizado en Canton.
Wagner es uno de apenas tres jugadores en la historia de la NFL con 2,000 tackleadas en su carrera. —GM
47. Demario Davis, LB, Saints
Contrato proyectado: Un año, $10 millones
Posibles destinos: Saints, Packers
Davis continuó desplegando un nivel extraordinario en su temporada número 14. El cinco veces All-Pro acumuló 143 tackleadas, seis de ellas para pérdida, jugando nuevamente todos los partidos del calendario.
En toda su carrera solo se ha perdido un encuentro, lo que le otorga un valor adicional pese a sus 37 años. —MV
48. Calais Campbell, DT, Cardinals
Contrato proyectado: Un año, $11 millones
Posibles destinos: Cardinals, Commanders
Campbell siguió siendo un jugador influyente en su temporada a los 39 años. Su regreso a Arizona permitió al equipo formar un frente defensivo sólido, junto con las incorporaciones de Josh Sweat y la selección de primera ronda Walter Nolen III.
Campbell registró 6.5 capturas y fue titular en todos los partidos esta temporada. —GM
49. David Njoku, TE, Browns
Contrato proyectado: Dos años, $20 millones
Posibles destinos: Dolphins, Ravens
Con la irrupción del tight end novato Harold Fannin Jr. en Cleveland, Njoku probablemente tendrá un nuevo destino en 2026. El veterano de 29 años registró 33 recepciones para 293 yardas y cuatro touchdowns, participando en el 64% de los snaps ofensivos.
En esta etapa de su carrera, proyecta como una opción de calidad dentro de una rotación. —MV
50. Jalen Thompson, S, Cardinals
Contrato proyectado: Dos años, $20 millones
Posibles destinos: Cardinals, Chiefs
Thompson ha sido un titular confiable durante varios años, ganándose la confianza de múltiples cuerpos técnicos en Arizona. El coach Jonathan Gannon pudo haber incorporado a sus propios safeties, pero decidió mantener el dúo formado por Thompson y Budda Baker.
Seleccionado en la quinta ronda en 2019, Thompson suma 87 inicios en su carrera. —GM
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/03/2026, traducido al español para SI México.