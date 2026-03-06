NFL: Un agente libre que cada equipo debería firmar
La locura de la agencia libre está a la vuelta de la esquina, con el período de negociación legal programado para comenzar el lunes.
Pero antes de llegar ahí, evaluemos qué principales agentes libres debería perseguir cada equipo. Aún hay mucho talento estelar disponible incluso después de que el plazo para la etiqueta de franquicia llegara y se fuera el martes.
Te puede interesar: NFL Agencia libre: Necesidades para los 32 equipos en 2026
Daniel Jones no estará disponible para los equipos necesitados de quarterback porque los Colts utilizaron la etiqueta de transición sobre él, pero Kyler Murray pronto estará disponible después de que anunciara que los Cardinals le informaron de su liberación.
De nuestra lista de los 50 mejores agentes libres, aquí hay un agente libre externo que cada equipo de la NFL debería perseguir cuando llegue el lunes. Murray no estaba en la lista, pero podemos intercambiarlo por Jones, quien estaba ubicado en el puesto No. 7 antes de recibir la etiqueta.
Arizona Cardinals
Firmar al edge Odafe Oweh
Gran parte de la atención en Arizona está puesta en la posición de quarterback ante la inminente salida de Murray. Pero los Cardinals deberían priorizar construir un roster equilibrado antes de intensificar su búsqueda de QB. Un dúo de pass rush formado por Oweh y Josh Sweat podría crear muchos problemas en la cargada NFC West.
Atlanta Falcons
Firmar al WR Keenan Allen
Michael Penix Jr. necesita un objetivo confiable que pueda separarse rápidamente. Agregar a Allen al cuerpo de receptores ayudaría al desarrollo de Penix y quitaría presión a Drake London y Kyle Pitts. El receptor veterano todavía tiene mucho que ofrecer después de registrar 81 recepciones para 777 yardas y cuatro touchdowns la temporada pasada con los Chargers.
Baltimore Ravens
Firmar al DL John Franklin-Myers
Los Ravens podrían quedarse sin el tackle defensivo Nnamdi Madubuike, quien está contemplando el retiro tras sufrir una lesión significativa en el cuello. Franklin-Myers, que registró 7.5 sacks en 2025, podría ayudar a llenar ese posible vacío como un liniero defensivo versátil que puede jugar tanto por dentro como por el edge. Prosperó bajo la guía del coordinador defensivo de los Broncos, Vance Joseph, durante las últimas dos temporadas.
Buffalo Bills
Firmar al WR Deebo Samuel
Buffalo no tiene mucho espacio en el tope salarial para gastar en un receptor para Josh Allen. Sin embargo, Samuel probablemente no exigirá un contrato demasiado alto mientras entra en su temporada de 30 años. Ha perdido algo de explosividad, pero sigue siendo un playmaker productivo, registrando 72 recepciones para 727 yardas y cinco touchdowns con los Commanders la temporada pasada.
Carolina Panthers
Firmar al edge Jaelan Phillips
Los Panthers han recurrido a opciones baratas durante las últimas dos temporadas en sus fallidos intentos por replicar la producción que perdieron tras traspasar al estelar edge rusher Brian Burns a los Giants en 2024. Es momento de que hagan un movimiento importante en la posición, y agregar a Phillips lograría exactamente eso. Tuvo varias actuaciones dominantes después del traspaso a mitad de temporada de Miami a Philadelphia. Parece que sus lesiones ahora son cosa del pasado.
Chicago Bears
Firmar al C Connor McGovern
El centro Drew Dalman se retiró sorpresivamente esta semana, renunciando a los dos últimos años del contrato de tres temporadas y 42 millones de dólares que firmó con los Bears el marzo pasado. Los Bears se recuperarían rápidamente de esta inesperada salida si logran Firmar a McGovern, quien ha sido titular en 78 partidos de su carrera en seis temporadas con los Bills y Cowboys.
Cincinnati Bengals
Firmar al LB Devin Lloyd
Los Bengals necesitan desesperadamente playmakers defensivos. Lloyd tuvo una temporada de despegue en 2025 con Jacksonville, registrando 81 tackleadas totales, cinco intercepciones, 1.5 sacks y 10 golpes al quarterback, y fue nombrado All-Pro del segundo equipo. Cincinnati desde hace tiempo necesita invertir más recursos en su defensa.
Cleveland Browns
Firmar al G Alijah Vera-Tucker
Los Browns podrían tener múltiples vacantes a lo largo de su línea ofensiva con los guards Joel Bitonio y Wyatt Teller listos para convertirse en agentes libres la próxima semana. Cleveland rejuvenecería la posición si el equipo agrega a Vera-Tucker, y podría llegar a un precio accesible debido a su amplio historial de lesiones. Esta podría ser una contratación de alto riesgo y alta recompensa.
Dallas Cowboys
Firmar al edge Boye Mafe
Quizá la mejor forma de que los Cowboys llenen el enorme vacío que dejó Micah Parsons después de ser traspasado a los Packers sea seguir el ejemplo de los Seahawks, quienes tuvieron abundancia de pass rushers en camino a ganar el Super Bowl. Mafe formó parte de esa rotación dominante y, con 20 sacks en su carrera, puede mejorar drásticamente la defensa de Dallas.
Denver Broncos
Firmar al RB Kenneth Walker III
Los Broncos no tuvieron la misma ofensiva después de perder el estilo físico de carrera de J.K. Dobbins en el tramo final. Con el historial de lesiones de Dobbins, Denver debería conseguir al mejor corredor disponible en el mercado, uno que acaba de ganar el MVP del Super Bowl LX. Walker corrió para 1,027 yardas y cinco touchdowns la temporada pasada.
Detroit Lions
Firmar al edge Khalil Mack
Los Lions no han tenido mucho éxito recurriendo a la vía de los veteranos para encontrar un edge rusher No. 2 de calidad en el lado opuesto de Aidan Hutchinson. Pero Mack sigue siendo un edge rusher productivo porque puede contener el borde y generar presión constante. Tuvo 5.5 capturas y 11 golpes al QB con los Chargers el año pasado.
Green Bay Packers
Firmar al LB Demario Davis
Green Bay podría estar preparándose para dejar ir a Quay Walker en la agencia libre, en parte por su limitado espacio salarial. Agregar a Davis podría ser una opción rentable, y todavía es un creador de jugadas de calidad, como lo demuestra su racha de nueve años registrando al menos 100 tacleadas totales en una temporada. Además, el linebacker de 37 años rara vez se pierde partidos, habiendo jugado en 227 a lo largo de su carrera de 14 años.
Houston Texans
Firmar al G Wyatt Teller
Es difícil seguir todos los movimientos que los Texans han hecho en la línea ofensiva en los últimos dos años. Tienen vacantes en la mayoría de las posiciones y podrían usar a un guardia confiable como Teller, dos veces seleccionado al segundo equipo All-Pro. Ha sido titular en 101 partidos a lo largo de su carrera de ocho años.
Indianapolis Colts
Firmar al CB Riq Woolen
Dejando de lado la terrible secuencia de Woolen en el juego por el título de la NFC, tuvo una de sus mejores temporadas en 2025. Su cobertura mejoró y no hubo tantas penalizaciones costosas, como el castigo por burlarse contra los Rams. Woolen puede ser irregular, pero su conjunto de habilidades le daría un impulso a la secundaria de los Colts.
Jacksonville Jaguars
Firmar al S Jalen Thompson
Está claro que los Jaguars no quedaron satisfechos con su secundaria la temporada pasada. Traspasaron a Tyson Campbell a los Browns a cambio de Greg Newsome II, quien podría volver a cambiar de equipo como agente libre pendiente. La secundaria de Jacksonville podría estar mejor la próxima temporada con un Travis Hunter saludable y una o dos contrataciones en la agencia libre. Thompson fue un safety titular confiable para los Cardinals durante las últimas cinco temporadas.
Kansas City Chiefs
Firmar al WR Romeo Doubs Aunque los Chiefs tienen una necesidad en la posición de cornerback tras traspasar a Trent McDuffie a los Rams, sería mejor que abordaran esa posición en el draft. Doubs, quien tuvo 55 recepciones para 724 yardas y seis touchdowns la temporada pasada, podría recibir algunos contratos de “demuéstralo” tras unas cuantas temporadas irregulares con los Packers. Puede demostrar su valor atrapando pases de Patrick Mahomes.
Las Vegas Raiders
Firmar al C Tyler Linderbaum
Probablemente habrá una intensa guerra de ofertas por Linderbaum, uno de los mejores centros en el football. Los Raiders pueden darse el lujo de ir por él con 88.1 millones de dólares en espacio salarial, el segundo mayor de la liga, según Overthecap.com. Firmar a Linderbaum ayudaría mucho a que Fernando Mendoza encuentre su ritmo en su año de novato, o a quien sea que los Raiders terminen seleccionando con la primera selección del draft.
Los Angeles Chargers
Firmar al G David Edwards
Si los Chargers no logran quedarse con Linderbaum, deberían centrar su atención en uno de los mejores guards agentes libres. Edwards fue un titular cumplidor para los Rams antes de llevar su juego a otro nivel en las últimas tres temporadas con los Bills. Edwards ha sido titular en 77 partidos a lo largo de siete temporadas.
Los Angeles Rams
Firmar al LB Leo Chenal
Los Rams deberían seguir sumando jugadores de la defensa de los Chiefs después del canje de gran impacto por McDuffie. Podrían usar más jugadores que defiendan bien el pase, y Chenal es uno de los mejores linebackers en ese aspecto. Una dupla de linebackers con Chenal y Nate Landman haría maravillas para la defensa de Chris Shula.
Miami Dolphins
Firmar al edge Kwity Paye
Paye nunca jugó al nivel de su potencial como selección de primera ronda en 2021. Quizá el nuevo entrenador de los Dolphins, Jeff Hafley, pueda sacar lo mejor de Paye y encontrarle un rol en un frente defensivo que podría necesitar más profundidad tras separarse de Phillips y Bradley Chubb. Paye registró 30.5 capturas en cinco temporadas con los Colts.
Minnesota Vikings
Firmar al QB Kyler Murray
El coach de los Vikings, Kevin O’Connell, todavía tiene la reputación de ser un gurú de los quarterbacks a pesar de la producción mínima que obtuvo de J.J. McCarthy la temporada pasada. Además, O’Connell tiene a Justin Jefferson para atraer a quarterbacks como Murray a firmar con los Vikings a una tarifa de ganga. Murray puede encaminar nuevamente su carrera venciendo a McCarthy por el puesto y lanzando pases a un receptor abierto de élite.
New England Patriots
Firmar al WR Alec Pierce
Después de que los Patriots cortaron a Stefon Diggs, están en una necesidad desesperada de ayuda en la posición de receptor abierto. Pierce es un peligroso creador de jugadas en profundidad que puede ayudar a Drake Maye a estirar el campo. Pierce produjo la primera temporada de 1,000 yardas por recepción de su carrera la temporada pasada y tuvo un máximo de la liga de 21.3 yardas por recepción.
New Orleans Saints
Firmar al LB Nakobe Dean
Podría ser difícil para los Saints firmar a un agente libre de primer nivel porque están en medio de reparar su complicada situación del tope salarial. Pero si pueden encontrar el espacio, Dean sería una buena adición para la unidad del coordinador defensivo Brandon Staley. Dean es un creador de jugadas versátil que puede hacer jugadas cuesta abajo y cubrir a receptores y alas cerradas. Pero ha lidiado con lesiones, apareciendo en solo 10 partidos la temporada pasada.
New York Giants
Firmar al OT Braden Smith Los Giants necesitan priorizar la protección del quarterback de segundo año Jaxson Dart. Además, el equipo necesita más profundidad en las posiciones de tackle porque el tackle izquierdo Andrew Thomas ha tenido problemas de disponibilidad a lo largo de su carrera. Smith ha sido titular en 105 partidos a lo largo de ocho temporadas con los Colts. También podría haber una vacante si el tackle derecho de los Giants, Jermaine Eluemunor, se va en la agencia libre.
New York Jets
Firmar al CB Alontae Taylor
La defensa de los Jets está llena de problemas, pero la secundaria podría necesitar la mayor ayuda, especialmente después de que traspasaron a Sauce Gardner a los Colts el año pasado. Taylor puede contribuir en múltiples posiciones como un cornerback que puede jugar por dentro y por fuera en el perímetro. Taylor ha sido titular en 53 partidos en cuatro temporadas con los Saints.
Philadelphia Eagles
Firmar al WR Mike Evans
Si A.J. Brown es traspasado, los Eagles necesitarían un creador de jugadas decisivo. Evans, futuro miembro del Salón de la Fama, puede llenar ese rol con 11 temporadas produciendo al menos 1,000 yardas por recepción. Sin embargo, las lesiones han sido un problema recientemente para Evans mientras se dirige a su temporada a los 33 años, pero los Eagles no necesitarían que sea su principal creador de jugadas. Jalen Hurts lanzando a Evans y DeVonta Smith sería una ofensiva divertida de ver en 2026.
Pittsburgh Steelers
Firmar al QB Malik Willis
No sería la peor idea para los Steelers traer de vuelta a Aaron Rodgers y firmar a Willis. Sería arriesgado simplemente entregarle el puesto de quarterback a Willis después de haber jugado solo en cuatro partidos la temporada pasada. Que Willis se pruebe contra el experimentado Rodgers, y quizá la competencia saque lo mejor del legendario QB de 42 años.
San Francisco 49ers
Firmar al CB Jaylen Watson
Parece que los 49ers han sido vinculados con la mayoría de los principales edge rushers agentes libres. Pero tienen a Nick Bosa y usaron una selección de primera ronda en Mykel Williams la temporada pasada. Tal vez esta defensa estaría mejor agregando cornerbacks probados en la agencia libre y usando el draft para seguir construyendo el frente defensivo. Watson, quien tuvo dos intercepciones la temporada pasada, tiene bastante experiencia, habiendo ganado dos Super Bowls con los Chiefs.
Seattle Seahawks
Firmar al G Joel Bitonio La selección de primera ronda de Grey Zabel mejoró de inmediato la línea ofensiva de los Seahawks el año pasado, pero los campeones reinantes del Super Bowl aún podrían usar otro guard confiable. Bitonio, quien se dirige a su temporada a los 34 años, ha sido nombrado All-Pro en cinco ocasiones en su condecorada carrera de 12 años.
Tampa Bay Buccaneers
Firmar al edge Trey Hendrickson
Los Buccaneers fallaron con Haason Reddick el año pasado, pero deberían intentar de nuevo porque podrían estar a un edge rusher estrella de hacer mucho ruido en la NFC. Sí, Hendrickson está del lado equivocado de los 30, pero ha sido una fuerza dominante en temporadas recientes, generando 39 capturas combinadas en las últimas tres temporadas.
Tennessee Titans
Firmar al WR Wan’Dale Robinson
El plan de temporada baja de los Titans debería ser este: agregar armas para el quarterback de segundo año Cam Ward. La habilidad de Robinson para quedar libre fue fundamental en el desarrollo de Dart el año pasado con los Giants. Es un corredor de rutas fluido con manos confiables (92 recepciones para 1,014 yardas) y tiene velocidad para hacer jugadas en profundidad (11.0 yardas por recepción).
Washington Commanders
Firmar al LB Quay Walker
Los Commanders necesitan toda la ayuda defensiva que puedan conseguir. Walker mostró grandes mejoras el año pasado (128 tacleadas totales, 2.5 capturas) y puede seguir construyendo sobre eso bajo la guía del entrenador Dan Quinn. Quizá Washington estaría mejor gastando fuerte por un edge rusher, pero puede agregar uno con la selección No. 7 en el draft.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/03/2026, traducido al español para SI México.