NFL: Bengals y Cardinals, entre los mejores equipos tras la agencia libre
Con la agencia libre de la NFL ya concluida, es el momento adecuado para evaluar dónde se encuentran los 32 equipos en toda la liga.
Y al observar el panorama, hay algunas cosas claras en la AFC: los Raiders son amplios favoritos para seleccionar a Fernando Mendoza con la primera elección del draft, mientras que los Ravens y Bills estarán bajo el proverbial microscopio, ya que ambos son contendientes constantes que decidieron seguir adelante sin sus entrenadores de larga trayectoria en busca de un título.
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En el lado de la NFC, los Cardinals parecen estar en pleno modo tanque, con Gardner Minshew II y Jacoby Brissett compitiendo por el puesto de quarterback titular. ¿El resto de la NFC West? Todo lo contrario.
Pero ¿qué equipos son los mejores? ¿Cuáles son los contendientes impulsados por talento superior en un área específica? ¿Qué equipos están mejor posicionados en cada posición?
De cara al draft, echemos un vistazo a cada posición y determinemos quién tiene el lujo de saber que es el mejor en ese puesto.
Quarterback: Kansas City Chiefs
Cuando dentro de 20 años miremos hacia atrás en esta era, no habrá debate sobre quién fue el mejor quarterback. Así que, aunque es razonable preguntarse si Patrick Mahomes y los Chiefs deberían encabezar esta sección con el tres veces campeón recuperándose de un desgarro de ACL, no es prudente apostar en su contra.
Mahomes, de 30 años, sigue siendo el jugador más fascinante del juego, capaz de inclinar el campo a su favor cada fin de semana. Kansas City tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga frente a él y ahora también un juego terrestre con Kenneth Walker III. Siempre que Mahomes esté sano, sigue siendo el mejor de la NFL. —Matt Verderame
Running back: Los Angeles Rams
Hay equipos con corredores principales mejores que Kyren Williams. Los Colts, Bills, Eagles, Ravens, Falcons, 49ers y otros pueden afirmar eso. Pero ninguno de esos equipos tiene un complemento como Blake Corum, lo que le da a los Rams la ventaja en este apartado.
Williams disfrutó de su tercera temporada consecutiva de más de 1,000 yardas en 2025, corriendo para 1,252 yardas y 10 touchdowns con 4.8 yardas por acarreo. También atrapó 36 pases, incluidos tres touchdowns por aire, mientras que Corum acumuló 746 yardas terrestres y seis touchdowns con 5.1 yardas por acarreo.
De cara a 2026, no hay un mejor dúo en esa posición.—MV
Wide receiver: Cincinnati Bengals
A los Bengals les faltan varias cosas en su roster, pero definitivamente no receptores. Cincinnati invirtió fuerte en Tee Higgins y Ja’Marr Chase, utilizando dos selecciones dentro del top 35 del draft en años consecutivos antes de otorgarles extensiones a largo plazo.
Las inversiones han dado resultado.
Chase ganó la triple corona de recepciones en 2024 con 127 atrapadas, 1,708 yardas y 17 touchdowns, antes de respaldarlo con 1,412 yardas y ocho anotaciones el año pasado. Mientras tanto, Higgins es una fuerza con sus 225 libras, totalizando 846 yardas por recepción y 11 touchdowns la temporada pasada pese a jugar solo 15 partidos.
—MV
Tight end: Arizona Cardinals
Quedaron atrás los días en que un equipo tenía una dupla dominante de alas cerradas, como Rob Gronkowski y Aaron Hernandez con los New England Patriots a principios de la década de 2010. Sin embargo, la posición está explotando con talento joven, y nadie es mejor que Trey McBride.
McBride lideró a todos los tight ends en recepciones (126) y yardas (1,239) la temporada pasada, además de registrar 11 touchdowns, a pesar de jugar con Jacoby Brissett y Kyler Murray como quarterbacks. McBride también tiene un suplente de calidad en Elijah Higgins, quien atrapó 30 pases para 301 yardas en 2025.
—MV
Offensive line: Denver Broncos
Denver es conocido por su defensa, pero no hay que olvidar la línea ofensiva construida por el gerente general George Paton. Los Broncos cuentan con un par de tackles estelares en Garett Bolles y Mike McGlinchey, con Bolles ganando honores de Pro Bowl y All-Pro del primer equipo en 2025.
En el interior, Denver tiene al guardia Quinn Meinerz, dos veces All-Pro del primer equipo, y a Ben Powers flanqueando al centro Luke Wattenberg, quien ha iniciado 28 partidos en las últimas dos temporadas.
Es una unidad que puede bloquear tanto para el juego terrestre como para el aéreo, como lo demuestra que Bo Nix fue capturado solo 46 veces en los últimos dos años, pese a liderar la liga con 612 intentos de pase en 2025.
—MV
Defensive line: Houston Texans
Estoy contando a los edge rushers y a los outside linebackers—prácticamente lo mismo—junto con los linieros defensivos interiores para esta categoría.
Sorprendentemente, fue difícil encontrar un equipo realmente cargado en todas las posiciones de la línea defensiva. Los Seahawks son superiores en el interior, pero tienen dudas en los extremos. Los Broncos perdieron al versátil defensivo John Franklin-Myers en la agencia libre y Nik Bonitto podría necesitar más ayuda por fuera.
Dicho eso, vamos con el dúo élite de presión al quarterback de los Texans, Will Anderson Jr. y Danielle Hunter. Son dos de los mejores en su posición, con 50 sacks combinados en las últimas dos temporadas. Sí, Houston carece de un tackle defensivo élite, pero no lo ha necesitado con el daño que Anderson y Hunter generan en los días de partido.
—Gilberto Manzano
Linebacker: San Francisco 49ers
No pude elegir otra dirección porque Fred Warner sigue siendo el mejor linebacker del juego. Debería estar completamente recuperado de la lesión de tobillo que le costó la mayor parte de la temporada 2025.
Está entrando en la parte final de su mejor momento, iniciando su temporada de 30 años, pero lo que hizo en el primer cuarto de la campaña pasada demostró que aún tiene mucho que ofrecer. Cargó con un joven frente defensivo de San Francisco y estaba bien encaminado a ser candidato a Defensive Player of the Year antes de la lesión.
Además, los 49ers reunieron nuevamente a Warner con Dre Greenlaw, quien pasó la temporada pasada en Denver antes de regresar al equipo que lo seleccionó en 2019.
—GM
Cornerback: Seattle Seahawks
Esto quizá sea un poco injusto, pero voy a contar al safety Nick Emmanwori como cornerback porque jugó en el slot durante muchos tramos de su temporada de novato.
La versatilidad es imprescindible en la secundaria del entrenador Mike Macdonald. Devon Witherspoon puede neutralizar receptores desde cualquier posición en el campo y probablemente reciba una extensión de contrato récord de mercado más adelante este offseason tras su dominante temporada 2025.
Los Seahawks tampoco tuvieron problemas en dejar que Riq Woolen firmara con Philadelphia en la agencia libre debido a la aparición de Josh Jobe, quien renovó con un contrato de tres años y 24 millones de dólares. —GM
Wide receiver: Cincinnati Bengals
Los Bengals tienen carencias en varias áreas de su roster, pero ciertamente no en la posición de receptor. Cincinnati invirtió fuerte en Tee Higgins y Ja’Marr Chase, utilizando un par de selecciones dentro del top 35 del draft en años consecutivos antes de otorgarles a ambos extensiones a largo plazo.
Las inversiones han dado resultado.
Chase ganó la triple corona de recepciones en 2024 con 127 atrapadas, 1,708 yardas y 17 touchdowns, antes de respaldarlo con 1,412 yardas y ocho anotaciones la temporada pasada. Mientras tanto, Higgins es una fuerza con sus 225 libras, acumulando 846 yardas por recepción y 11 touchdowns el año pasado a pesar de disputar 15 partidos. —MV
Tight end: Arizona Cardinals
Ya quedaron atrás los días en que un equipo contaba con una pareja dominante de tight ends, como Rob Gronkowski y Aaron Hernandez con los New England Patriots a principios de la década de 2010. Sin embargo, la posición está explotando con talento joven, y nadie es mejor que Trey McBride.
McBride lideró a todos los tight ends en recepciones (126) y yardas (1,239) la temporada pasada, además de registrar 11 touchdowns, a pesar de jugar con Jacoby Brissett y Kyler Murray bajo centro. McBride también tiene un suplente de calidad en Elijah Higgins, quien atrapó 30 pases para 301 yardas en 2025. —MV
Offensive line: Denver Broncos
Denver es reconocido por su defensa, pero no hay que olvidar la línea ofensiva construida por el gerente general George Paton. Los Broncos cuentan con una sólida pareja de tackles en Garett Bolles y Mike McGlinchey, con Bolles obteniendo honores de Pro Bowl y All-Pro del primer equipo en 2025.
En el interior, Denver tiene al guard Quinn Meinerz, All-Pro del primer equipo en dos ocasiones, y a Ben Powers flanqueando al centro Luke Wattenberg, quien ha sido titular en 28 partidos durante las últimas dos temporadas. Es una unidad capaz de bloquear tanto para el juego terrestre como para el aéreo, como lo demuestra que Bo Nix haya sido capturado solo 46 veces en los últimos dos años, a pesar de liderar la liga con 612 intentos de pase en 2025. —MV
Defensive line: Houston Texans
Estoy contando a los edge rushers y a los outside linebackers —prácticamente lo mismo— junto con los linieros defensivos interiores para esta categoría.
Sorprendentemente, fue difícil encontrar un equipo realmente cargado de talento en cada posición de la línea defensiva. Los Seahawks son superiores por dentro, pero tienen interrogantes en las orillas. Los Broncos perdieron al versátil defensivo John Franklin-Myers en la agencia libre, y Nik Bonitto podría usar más ayuda en el exterior.
Dicho esto, quedémonos con el dúo élite de pass rushers de los Texans: Will Anderson Jr. y Danielle Hunter. Estos son dos de los mejores en su posición, con un total combinado de 50 sacks en las últimas dos temporadas. Sí, Houston carece de un defensive tackle de élite, pero no lo ha necesitado con el daño que Anderson y Hunter generan en los días de partido. —Gilberto Manzano
Linebacker: San Francisco 49ers
No pude obligarme a ir en otra dirección porque Fred Warner sigue siendo el mejor linebacker del juego. Debería estar completamente recuperado de la lesión de tobillo que le costó gran parte de la temporada 2025.
Está en la parte final de su mejor etapa, entrando en su temporada de 30 años, pero lo que hizo en el primer cuarto de la temporada pasada demostró que todavía tiene mucho que ofrecer. Cargó con un joven frente defensivo de San Francisco y estaba bien encaminado para ser candidato al Jugador Defensivo del Año antes de la lesión. Además, los 49ers reunieron nuevamente a Warner con Dre Greenlaw, quien pasó la temporada pasada en Denver antes de regresar al equipo que lo seleccionó en 2019. —GM
Cornerback: Seattle Seahawks
Esto podría ser injusto, pero voy a contar al safety Nick Emmanwori como cornerback, porque jugó en el slot durante muchos tramos de su temporada de novato.
La versatilidad es imprescindible en la secundaria del entrenador Mike Macdonald. Devon Witherspoon puede neutralizar receptores desde cualquier posición en el campo y probablemente verá una extensión de contrato que marque el mercado más adelante en esta temporada baja tras su dominante temporada 2025. Los Seahawks tampoco tuvieron problemas en dejar que Riq Woolen firmara con Philadelphia en la agencia libre, debido al surgimiento de Josh Jobe, quien volvió a firmar con un contrato de tres años y 24 millones de dólares. —GM
Safety: Baltimore Ravens
Los Ravens tienen al mejor safety del juego y están cargados de talento en la posición.
El año pasado, Baltimore emparejó al All-Pro Kyle Hamilton con la selección de primera ronda del draft 2025, Malaki Starks. El equipo ahora cuenta con un sólido trío de safeties tras la incorporación en agencia libre de Jaylinn Hawkins, quien ayudó a los Patriots a avanzar al Super Bowl la temporada pasada. El nuevo entrenador Jesse Minter siempre ha favorecido una rotación con tres safeties y ahora tiene las piezas adecuadas para producir una defensa dominante en su Año 1 en Baltimore. —GM
Special teams: Seattle Seahawks
No pasemos por alto el hecho de que los Seahawks sobresalieron en las tres fases del juego en su camino a ganar el Super Bowl LX. No fue solo la dominante defensa de Macdonald ni el brillante dúo de Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba.
Los equipos especiales dieron un paso al frente durante toda la temporada y tuvieron momentos decisivos gracias al confiable kicker Jason Myers, quien logró un récord de cinco goles de campo en el Super Bowl, y al peligroso regresador Rashid Shaheed, quien consiguió el touchdown de 58 yardas en devolución de despeje contra los Rams que cambió el impulso del partido y prácticamente aseguró la ventaja de local para el equipo. —GM