NFL: ¿Buena inversión o gasto excesivo con los 10 tríos ofensivos mejor pagados?
La asignación de salarios por posición varía de equipo a equipo en la National Football League, dependiendo de cómo cada organización haya construido su roster actual.
Para algunos equipos, la prioridad ha sido construir alrededor de la ofensiva, asegurando a jugadores de habilidad de alto nivel con contratos a largo plazo. Otros, en cambio, se benefician de contar con figuras destacadas bajo contratos de novato, que aún no han llegado al momento de recibir un aumento importante. Esos equipos pueden destinar ese dinero a otras posiciones clave para fortalecer el plantel en su conjunto.
Al final, gran parte de la capacidad de gasto de un equipo se reduce a su situación en la posición de quarterback. Es la posición más importante del juego, y los mejores quarterbacks son también los mejor pagados de la liga. A continuación, los 10 equipos con mayor valor promedio anual combinado en los contratos de sus tres jugadores de habilidad mejor remunerados. Y todos, sin excepción, pagan a su quarterback más de 50 millones de dólares por temporada.
1. Cincinnati Bengals
- Joe Burrow, QB: 55 millones de dólares
- Ja’Marr Chase, WR: 40.25 millones
- Tee Higgins, WR: 28.75 millones
- Total: 124 millones
Cincinnati encontró la forma de mantener unido a su trío de Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Tee Higgins. Los Bengals pagan a Burrow 55 millones por temporada, cifra empatada como la segunda más alta anual entre los quarterbacks de la NFL. Chase es el wide receiver mejor pagado del deporte, con 40.25 millones anuales, y Higgins no se queda muy atrás con 28.75 millones por año, la décima cifra más alta en su posición.
Es un desembolso importante para la organización, especialmente considerando los problemas que arrastra en defensa. Sin embargo, cuando los tres están saludables, Cincinnati tiene una de las ofensivas más letales de la liga.
No es un buen negocio: Para un equipo con deficiencias tan marcadas en defensa y en la línea ofensiva, Cincinnati se beneficiaría más invirtiendo en esas áreas en lugar de comprometer casi 70 millones combinados en sus dos principales receptores. Higgins y Chase son talentos extraordinarios, pero con múltiples debilidades aún sin resolver en el roster, los Bengals están pagando de más por su trío estelar.
2. Dallas Cowboys
- Dak Prescott, QB: 60 millones de dólares
- CeeDee Lamb, WR: 34 millones
- George Pickens, WR: TBD (se espera más de 30 millones AAV)
- Total: 124 millones (estimado)
Dak Prescott es el quarterback mejor pagado de la NFL, con un promedio de 60 millones por temporada. Los Cowboys también han destinado 34 millones anuales al receptor estelar CeeDee Lamb, y se espera que coloquen la franchise tag a George Pickens mientras intentan negociar un contrato a largo plazo.
Pickens probablemente ganará más de 30 millones por temporada en un nuevo acuerdo, aunque la etiqueta estaría ligeramente por debajo de esa cifra. Asumiendo que reciba ese contrato de 30 millones, Dallas estaría pagando alrededor de 124 millones por temporada a su trío ofensivo estelar.
No es un buen negocio: Al igual que los Bengals, los Cowboys han sufrido por ineficiencias defensivas en años recientes. El equipo habría estado mejor si hubiera acordado pagarle a Micah Parsons el offseason pasado, en lugar de comprometer tanto dinero a solo tres jugadores ofensivos.
3. Detroit Lions
- Jared Goff, QB: 53 millones de dólares
- Amon-Ra St. Brown, WR: 30.002 millones
- Jameson Williams, WR: 26.667 millones
- Total: 109.669 millones
Detroit presume una de las mejores ofensivas de la NFL, y sus figuras cobran como tal. El quarterback Jared Goff percibe 53 millones por temporada, la octava cifra más alta entre los quarterbacks de la liga. Por su parte, Amon-Ra St. Brown, el receptor mejor pagado del equipo, gana 30.002 millones anuales, séptimo entre los wide receivers. En el lado opuesto, Jameson Williams fue recompensado con una extensión que le paga 26.667 millones por temporada, lo que lo coloca como el 13º mejor pagado en la posición.
Es un buen negocio: Los Lions han tenido una ofensiva top cinco en cada una de las últimas cuatro temporadas. Ganaron 15 partidos en 2024 y, aunque dieron un paso atrás importante en 2025, la fuerte inversión en su trío estelar vale el precio.
4. Philadelphia Eagles
- Jalen Hurts, QB: 51 millones de dólares
- A.J. Brown, WR: 32 millones
- DeVonta Smith, WR: 25 millones
- Total: 108 millones
Jalen Hurts es el 11º quarterback mejor pagado de la NFL, con 51 millones por temporada. Su dúo de receptores, A.J. Brown y DeVonta Smith, gana 32 y 25 millones anuales, respectivamente. Brown es el sexto mejor pagado entre los wide receivers de la liga, mientras que Smith ocupa el puesto 14.
Por supuesto, Philadelphia también paga 20.6 millones por temporada al running back Saquon Barkley, la cifra más alta entre todos los corredores, ya que el equipo no ha dudado en romper la alcancía para adquirir o retener a su principal talento.
Es un buen negocio: A pesar de un año a la baja en 2025, los Eagles han demostrado que son capaces de competir por campeonatos con su núcleo actual. Con mucho talento joven en defensa, Philadelphia tiene las piezas adecuadas para pagar a sus estrellas ofensivas y mantener una defensa de primer nivel.
5. San Francisco 49ers
- Brock Purdy, QB: 53 millones de dólares
- Brandon Aiyuk, WR: 30 millones
- George Kittle, TE: 19.1 millones
- Total: 102.1 millones
A efectos prácticos, Brandon Aiyuk no estará de regreso con los 49ers la próxima temporada. Por ahora, sin embargo, su contrato sigue contando en los libros. Aiyuk es el octavo receptor mejor pagado de la NFL, con 30 millones por campaña. La lucrativa extensión de Brock Purdy lo convirtió en el séptimo quarterback mejor pagado, con 53 millones anuales. Si se suman los 19.1 millones que percibe el tight end George Kittle cada temporada, San Francisco destina 102.1 millones a su trío.
Si Aiyuk es cortado, Christian McCaffrey pasaría a ser el siguiente jugador ofensivo mejor pagado, con 19 millones por año. Aun así, la organización estaría destinando 91.1 millones a su trío ofensivo y se mantendría en el quinto lugar de este ranking.
No es un buen negocio: Después de perderse toda la temporada 2025, es imposible justificar pagarle 30 millones a Aiyuk. Y vale decir que los 49ers no tienen intención de mantenerlo.
6. Jacksonville Jaguars
- Trevor Lawrence, QB: 55 millones de dólares
- Jakobi Meyers, WR: 20 millones
- Travis Hunter, CB/WR: 11.662 millones
- Total: 86.662 millones
Los Jaguars acordaron en 2024 un contrato de cinco años y 275 millones de dólares con Trevor Lawrence, convirtiéndolo en el segundo quarterback mejor pagado de la NFL. El equipo también extendió el contrato de Jakobi Meyers por tres años y 20 millones por temporada. Si se suma a Travis Hunter y los 11.6 millones anuales que percibe bajo su contrato de novato, Jacksonville destina 86.662 millones a sus tres jugadores ofensivos mejor pagados.
Es un buen negocio: Los Jaguars anotaron la sexta mayor cantidad de puntos por partido en la NFL la temporada pasada. Lawrence tuvo su mejor campaña en 2025 y, si logra mantener ese nivel, Jacksonville estará obteniendo una gran relación costo-beneficio por su núcleo ofensivo.
7. Miami Dolphins
- Tua Tagovailoa, QB: 53.1 millones de dólares
- Jaylen Waddle, WR: 28.25 millones
- Devon Achane, RB: 1.395 millones
- Total: 82.7 millones
Sí, los Dolphins siguen en esta lista, al menos por ahora. El contrato de Tyreek Hill ya no cuenta en los libros, pero Miami continúa pagando a Tua Tagovailoa como si fuera un quarterback de élite. Tagovailoa gana 53.1 millones por temporada, la sexta cifra más alta en la NFL, mientras que Jaylen Waddle percibe 28.25 millones anuales.
Ese dúo suma 81.35 millones por campaña y, agregando los 1.359 millones de promedio anual de Devon Achane en su contrato de novato, el equipo destina 82.7 millones a su trío ofensivo. De haber mantenido a Hill en el roster, estarían pagando más de 111 millones a sus tres principales figuras ofensivas.
No es un buen negocio: El futuro de Tagovailoa en los Dolphins sigue siendo incierto, pero tras sus dificultades en 2025, queda claro que no merece ser pagado como un quarterback top 10. Destinar más de 81 millones a Tagovailoa y Waddle no es una fórmula para el éxito.
8. Baltimore Ravens
- Lamar Jackson, QB: 52 millones de dólares
- Derrick Henry, RB: 15 millones
- Mark Andrews, TE: 13 millones
- Total: 80 millones
Los Ravens son el único equipo de esta lista que no tiene a un wide receiver entre sus tres jugadores ofensivos mejor pagados. Lamar Jackson es quien más gana en el equipo con 52 millones por temporada, seguido por el running back Derrick Henry, que percibe 15 millones anuales. Baltimore extendió el contrato de Mark Andrews y paga al veterano tight end 13 millones por campaña. El wide receiver mejor pagado del equipo, Rashod Bateman, gana 12.25 millones al año.
Es un buen negocio: Operando todavía con una ofensiva centrada en el juego terrestre, el dúo de Henry y Jackson se combinó para 18 touchdowns por tierra la temporada pasada. El equipo no está rompiendo el banco por sus armas ofensivas, aunque el wide receiver Zay Flowers deberá recibir un nuevo contrato después de esta temporada.
9. Buffalo Bills
- Josh Allen, QB: 55 millones de dólares
- Khalil Shakir, WR: 13.25 millones
- James Cook, RB: 11.5 millones
- Total: 79.75 millones
Los Bills le otorgaron un contrato gigantesco a Josh Allen, pero las armas que lo rodean no están rompiendo el banco en Buffalo. Después de los 55 millones anuales de Allen, el siguiente jugador ofensivo mejor pagado es el wide receiver Khalil Shakir, con 13.25 millones por temporada. Le sigue el running back James Cook con 11.5 millones.
Considerando que Buffalo terminó cuarto en la NFL en puntos por partido la temporada pasada, está obteniendo un buen rendimiento por su inversión.
Es un buen negocio: Si acaso, los Bills deberían invertir más en armas para Allen. El equipo tiene una ofensiva de primer nivel año tras año, pero da la sensación de que le falta una verdadera superestrella que acompañe a Allen.
10. Green Bay Packers
- Jordan Love, QB: 55 millones de dólares
- Josh Jacobs, RB: 12 millones
- Christian Watson, WR: 11 millones
- Total: 78 millones
Jordan Love es uno de los cuatro quarterbacks que ganan 55 millones por temporada. Los cuatro aparecen en esta lista. Además del contrato de Love, los Packers pagan 12 millones anuales al running back Josh Jacobs y un promedio de 11 millones por año al wide receiver Christian Watson.
Green Bay también cuenta con un núcleo joven de jugadores de habilidad, entre ellos el tight end Tucker Kraft y los wide receivers Jayden Reed y Matthew Golden, todos aún bajo contratos de novato.
Es un buen negocio: Los Packers todavía buscan un WR1 que los distinga dentro de su grupo de receptores jóvenes y talentosos. Love aún no ha justificado por completo su salario de 55 millones anuales, pero al no destinar grandes sumas a otras posiciones ofensivas, Green Bay está obteniendo un buen valor por su núcleo ofensivo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/02/2026, traducido al español para SI México.