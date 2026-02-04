NFL: Calificación de las 10 contrataciones de head coach para 2026
Otro carrusel de head coaches de la NFL ha llegado a su fin. Esta temporada quizá haya sido una de las más sorprendentemente agitadas de los últimos cinco años, al punto de que varias fuentes dentro de la liga bromearon con que nunca más deberíamos predecir que un ciclo de contrataciones será aburrido. No en este clima moderno que, impulsado por el caos insondable del football colegial, permite más frialdad y menos lealtad que nunca.
A pesar de la escasez de coordinadores ofensivos “listos para la silla grande” y con experiencia mandando jugadas, este carrusel ofreció chispa de distintas maneras. Tres de los coaches más veteranos de la liga fueron despedidos o decidieron marcharse por cuenta propia.
Eso generó un caos de mercado a gran escala, el cortejo heroico de varios candidatos de alto perfil y situaciones en las que, hasta el último momento, algunos entrenadores que terminaron consiguiendo trabajo se preguntaban si la constante inestabilidad no les quitaría el piso de debajo de los pies.
Calificar estos escenarios siempre es peligroso. Nunca podré escapar de haber elogiado a Urban Meyer, haber bajado el pulgar con Doug Pederson rumbo a los Eagles u otras garantías que me hicieron estar absolutamente seguro de que cierto coach sería una contratación redonda… solo para verlo de vuelta en el mercado un año después.
Dicho eso, creo que vale la pena reconocer los procesos y ponderar las calificaciones con base en lo que sabemos hasta ahora sobre los staffs, aunque eso quizá sea un poco injusto para Raiders y Cardinals en particular, ya que sus contrataciones apenas se hicieron oficiales —o semi oficiales— este fin de semana.
Así que vamos a calificar a los 10 nuevos head coaches y ordenarlos por nota.
1. Baltimore Ravens
Jesse Minter, coordinador defensivo, Los Angeles Chargers
Calificación: A+ (10)
Por todos los informes, Jesse Minter fue la joya de la corona de esta clase y el único candidato solicitado por todos y cada uno de los equipos con vacantes. Desde que llegó a la NFL en 2024 como coordinador defensivo de Jim Harbaugh, las defensas de Minter registran el sexto mejor EPA permitido por jugada, a pesar de contar con uno de los rosters más limitados —y propensos a lesiones— entre los 10 mejores.
Ya no basta con ser un gran llamador de jugadas; se trata de tener la capacidad de “descargar” un roster, construir de inmediato un equipo basado en sus fortalezas y diseñar una mentalidad moderna, de arriba hacia abajo, que ponga a la organización a funcionar de inmediato. Baltimore claramente tenía a Minter en la mira cuando decidió separarse de John Harbaugh y terminó fichando a un coach que conectó un jonrón con la contratación de su coordinador ofensivo: Declan Doyle, de los Bears, quien lleva años en vía rápida y pasó una temporada clave bajo la tutela de Ben Johnson en Chicago.
Le doy a los Ravens una ligera ventaja sobre los Falcons (No. 2) porque creo que esta contratación tiene el techo más alto.
2. Atlanta Falcons
Kevin Stefanski, ex head coach, Cleveland Browns
Calificación: A+ (10)
Probablemente fue el golpe más limpio y directo al centro del fairway en todo el ciclo. Aunque en circunstancias normales habría recomendado que Stefanski se tomara un año sabático, el puesto de los Falcons era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Desde el primer momento, proyectamos que Atlanta iría por el ex coach de los Browns, quien, según fuentes de la industria, encajó de manera excelente con el nuevo presidente de football del equipo, Matt Ryan.
Si a eso se le suman las incorporaciones al staff, como Bill Callahan —el coach de línea ofensiva más respetado de la liga junto a Jeff Stoutland— y el nuevo gerente general Ian Cunningham, Atlanta parece estar en un lugar mucho más saludable de lo que ha estado en años recientes.
Stefanski toma las riendas de un puesto con una calidad de vida notablemente mejor, dentro de una división que ofrecerá menos dolores de cabeza y con un roster mucho más listo para competir de inmediato. Y, además, heredar al DC Jeff Ulbrich tampoco es poca cosa.
Otra ventaja clave es contar con Stefanski durante un periodo crítico en el que la organización podrá evaluar a fondo a Michael Penix Jr. y decidir si avanzar con él, con clases de quarterbacks de alto nivel proyectadas para el Draft de 2027 y más allá.
3. Tennessee Titans
Robert Saleh, coordinador defensivo, San Francisco 49ers
Calificación: A- (9)
Robert Saleh es un buen head coach. Así de simple. Entiendo la frustración de los aficionados de los Jets, que vieron pasar su etapa sin una aparición en playoffs, pero el desplome absoluto del equipo tras su salida y la reacción visceral de los jugadores dentro del edificio ese día dijeron muchísimo sobre lo que significaba para esa organización. Había una enorme limpieza estructural pendiente antes de que los Jets pudieran dar el siguiente paso, y el equipo se quedó a una última serie ofensiva de vencer a unos Vikings que terminaron con 14 victorias, justo antes de que Saleh fuera despedido.
En fin, la combinación de Saleh; Brian Daboll como OC para un quarterback móvil de segundo año como Cam Ward; y Gus Bradley (mi predicción) como coordinador defensivo, es prácticamente lo mejor que un equipo en la situación de Tennessee podía aspirar a conseguir. Saleh puede reactivar a una base de aficionados adormecida y Daboll construirá una estructura ofensiva para Ward que maximice su capacidad de jugadas explosivas.
Si bien la defensiva de los 49ers no contó con el respaldo del público obsesionado con el EPA, San Francisco fue cuarto en la métrica de Sports Info Solutions de partidos perdidos (y puntos perdidos) por lesiones en 2025. Y aun así, lo que vimos fue que, incluso sin suficientes jugadores sanos, los 49ers mantuvieron una identidad. Algo que los Titans han venido añorando desde la salida de Mike Vrabel.
4. Las Vegas Raiders
Klint Kubiak, coordinador ofensivo, Seattle Seahawks
Calificación: B+ (8.5)
Escuché que Kubiak hizo las preguntas correctas durante este proceso y llegará con la primera selección global del draft y recursos sustanciales para construir el roster. La razón principal por la que soy optimista con esta contratación es que los mismos argumentos por los que la comunidad de “coach watching” parecía estar baja en Kubiak son exactamente los mismos por los que Mike Macdonald se les escapó entre los dedos hace dos años. Podemos etiquetar a alguien como tímido o poco expresivo, pero esas etiquetas suelen surgir de un malentendido fundamental de la persona. Para lo que vale, he escuchado que Kubiak es un auténtico “animal” en día de partido.
Es la contratación correcta para un equipo en esta posición; la única duda es qué tan distante será la propiedad al permitirle a Kubiak crecer dentro del rol.
Kubiak se especializa en una versión de football sumamente atractiva, cargada de jugadas explosivas. Los Seahawks terminaron terceros en la NFL esta temporada en yardas aéreas por recepción y yardas aéreas por intento de pase. Se puede argumentar que Seattle obtiene más de su play-action que cualquier otro equipo de la liga (lo utilizan mucho menos que los Rams, pero están cerca en yardaje total). Para mí, esto es una rama de olivo no solo para Ashton Jeanty, sino para cualquier quarterback que llegue al roster.
Los Raiders optaron por mi estrategia favorita en búsquedas de coach: cuando tienes uno de los peores trabajos disponibles, sé paciente. Espera a los equipos del Super Bowl y date la oportunidad de elegir entre candidatos que, en otra temporada, ya habrían estado fuera de alcance.
5. Buffalo Bills
Joe Brady, coordinador ofensivo, Buffalo Bills
Calificación: B (8.5)
Una combinación Joe Brady–Jim Leonhard es una fórmula ganadora. Creo que Leonhard, como DC, eleva a la defensiva desde un enfoque más agresivo y puede ayudar a cambiar la identidad de una unidad que se había estancado bajo Sean McDermott. Lo suficiente, al menos, como para que mantener el statu quo en la ofensiva eleve la vara y nos permita catalogar esto como un éxito.
Creo que podemos coincidir en que los Bills terminaron en un buen lugar, a pesar de detestar el proceso. La búsqueda se sintió apresurada, extraña y, francamente, no tan exhaustiva como debía ser, considerando lo premium que luce el puesto desde fuera. Es una base de aficionados de élite, con mayor inversión en instalaciones y un quarterback que literalmente tiene superpoderes. Sigo pensando que un head coach más establecido se habría cortado un brazo con tal de forzar un posible trade para llegar aquí.
Me preocupa, en última instancia, lo central que fue Josh Allen durante este proceso y la tendencia creciente de quarterbacks que quieren sentarse en entrevistas para head coach y coordinador ofensivo. Cualquiera que tenga curiosidad sobre los riesgos de llevar al quarterback franquicia al terreno de la gestión debería preguntarle a los Seahawks de la Legion of Boom cómo terminó eso.
Podemos —y debemos— tener una conversación sobre la conferencia de prensa tipo Big Brother que se dio tras el despido de McDermott, lo que le da al puesto una sensación algo extraña, considerando lo claramente definida que está la estructura. En resumen: cuando el dueño está tan alineado con el gerente general, y el GM puede esquivar responsabilidades por ciertos errores pese a existir un registro previo de su postura, más vale que tengas mucha fineza como head coach.
6. New York Giants
John Harbaugh, ex head coach, Baltimore Ravens
Calificación: B- (8)
Imagino que Harbaugh aparecerá en lo más alto de muchas listas, y con justa razón. Es uno de los entrenadores más ganadores en la historia de la NFL y tiene un Super Bowl en su currículum. Entonces, ¿por qué cae al número 6 en nuestra lista? Creo que es justo señalar que muchos de los que comparan su llegada con el movimiento de Andy Reid de Philadelphia a Kansas City pasan por alto que Reid siempre ha sido una de las mentes ofensivas más brillantes y adaptables del football.
Harbaugh llega a los Giants sin su coordinador ofensivo, Todd Monken, quien acaba de ser nombrado head coach de los Browns. Monken era, para mí, un gran punto de venta como una especie de vicepresidente en el “boleto Harbaugh”, ya que habría sido perfecto para Jaxson Dart. En su lugar, los Giants tendrán que iniciar una búsqueda de OC con lo que queda disponible, lo cual, pese a algunos candidatos interesantes, nos lleva al problema central de esta búsqueda desde el inicio: no abundan los llamadores de jugadas élite.
Aunque me niego a recargarme en el cliché de por qué los equipos rara vez contratan coaches de equipos especiales, sí creo que es importante reconocer que estamos recibiendo a Harbaugh sin una de las mejores oficinas —si no la mejor— de la NFL y sin Monken.
Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: Harbaugh puede elevar de inmediato el piso de esta organización a ocho victorias. También puede quedarse flotando ahí si no acierta en la siguiente parte del proceso.
7. Pittsburgh Steelers
Mike McCarthy, ex head coach, Green Bay Packers y Dallas Cowboys
Calificación: B- (8)
Defendí la contratación de McCarthy porque, al final del día, quiero retar a quienes consideran la llegada de Harbaugh —o antes, el segundo acto de Sean Payton— como alguna garantía automática de éxito, mientras se burlan de McCarthy cada vez que entra a una entrevista. Mi principal conflicto con esta contratación es que McCarthy tiene 62 años y este roster de Pittsburgh necesita atención profunda y una visión de largo plazo. McCarthy es una mano firme al volante, alguien que casi nunca toca fondo en una temporada y que puede ser una pieza clave para mantener —o mejorar— la estabilidad en la posición de quarterback en Pittsburgh.
Dicho eso, al explorar la era posterior a Mike Tomlin, los Steelers también están mirando a una NFL muy distinta de la que heredaron cuando contrataron a Tomlin originalmente. McCarthy se siente como una solución de corto plazo para ayudar a Pittsburgh a mantenerse respetable, con probablemente solo un puesto —el de coordinador ofensivo— conteniendo a un posible sucesor interno. Y ojo: un B- es una muy buena calificación. Algunos de nosotros (levanta la mano) atravesamos toda la escuela con esa nota, con una consistencia digna de Tomlin.
Es difícil no vincular esta contratación con la que hicieron los Ravens, que es claramente un empujón hacia la juventud y hacia la siguiente evolución de la NFL. McCarthy, por su propia admisión, ha estudiado el juego durante sus años fuera, pero rara vez ha respaldado sus afirmaciones de haberse vuelto, por ejemplo, más analítico.
8. Cleveland Browns
Todd Monken, coordinador ofensivo, Baltimore Ravens
Calificación: C+ (7.5)
Creo que si vamos a penalizar a Todd Monken por una incapacidad —real o percibida— para conectar plenamente con Lamar Jackson, también tendríamos que examinar a cada otro coach que ha cargado con esa etiqueta. Jackson, por razones muy comprensibles, es lento para confiar. Aun así, Monken empoderó a Jackson como ningún otro coach profesional lo había hecho. Supervisó lo que debieron ser dos temporadas consecutivas de MVP y le permitió a Jackson pintar con todo el lienzo, cambiando en el proceso la forma en que la NFL utiliza a quarterbacks con movilidad y talento de brazo.
El año pasado habría considerado a Monken una contratación sólida, y me reto a recordarlo ahora al ubicarlo en el contexto de 2026. El proceso de los Browns se sintió algo desordenado, y todavía está la incógnita de si Jim Schwartz regresará como coordinador defensivo y qué tan dispuesto estará a coexistir con un head coach que obtuvo el puesto en lugar de él.
Puedo, al mismo tiempo, gustar de lo que Monken aportará como llamador de jugadas y ser escéptico sobre cómo encajará dentro del flujo organizacional. Y quizá por eso esta contratación cae hasta el número 8. ¿Lo que ofrece Monken a los 59 años realmente presenta un techo más alto que el que Stefanski habría tenido si se le hubiera dado tiempo y espacio para reinventar la ofensiva en una era posterior a Deshaun Watson?
9. Miami Dolphins
Jeff Hafley, coordinador defensivo, Green Bay Packers
Calificación: C (7)
Estos últimos dos entrenadores sufren por mi incapacidad para separar sus contrataciones de las decisiones organizacionales que crearon la vacante en primer lugar, o en general de la tendencia de las organizaciones a contratar cierto tipo de candidato sin considerar plenamente el estado de su roster. Ojalá quienes solo lean un pequeño fragmento de este texto amplíen lo suficiente su atención para entender que todos estos coaches son merecedores, pero que algunos están siendo forzados a encajar en un agujero redondo pese a tener cuatro esquinas perfectamente simétricas.
Me gusta mucho cómo los Dolphins han armado su staff hasta ahora. Bobby Slowik tuvo aspiraciones legítimas de ser head coach hace dos años, pero fue atropellado por una regresión del quarterback en Houston. En el cierre de 2025, jugó un papel cada vez más importante apoyando a Mike McDaniel desde el booth y ve el juego de manera similar al talentoso coach ofensivo, hoy coordinador ofensivo de los Chargers. Nathaniel Hackett es una excelente adición a cualquier cuarto de quarterbacks, algo que ha demostrado históricamente más allá de su asociación con Aaron Rodgers en Green Bay.
Hafley aportará una mentalidad de CEO, y al escucharlo hablar queda claro que funciona como un contrapunto discursivo a su predecesor, McDaniel. Habiendo sido un head coach universitario competente, creo que conectará con los jugadores de una forma distinta, y quizá sea más efectivo al exigirles cuentas.
Mis preocupaciones son dos. La primera es que la defensiva de los Packers se vino abajo en ausencia de Micah Parsons, terminando 28ª en la NFL en EPA permitido por jugada. Contra equipos de playoffs o cercanos a playoffs en 2025, Green Bay solo dejó por debajo de 20 puntos a los Lions y Eagles antes de sus respectivos cambios de coordinador.
La calificación C se siente dura, pero es principalmente porque los Dolphins dejaron pasar la oportunidad de ejecutar una de mis maniobras favoritas: cuando contratas a un nuevo GM, dale una temporada para trabajar con el staff existente si hay margen de crecimiento. Jon-Eric Sullivan viene de una organización experta en alimentar jugadores a un sistema dominado por Matt LaFleur y emparentado con el de McDaniel. Me habría gustado ver a esa dupla trabajar con un quarterback distinto a Tua Tagovailoa antes de separarse. En cambio, existe una buena posibilidad de que McDaniel sea un candidato de primer nivel el próximo año. ¿Por qué permitir que ese candidato salga del edificio?
10. Arizona Cardinals
Mike LaFleur, coordinador ofensivo, Los Angeles Rams
Calificación: D+ (6.5)
De nuevo, cuando se discuta este ranking, espero que podamos separar la letra de la calificación de mis opiniones individuales sobre Mike LaFleur, quien estaba en mi lista de candidatos ascendentes a head coach en 2025. El historial de LaFleur como coordinador ofensivo llamador de jugadas con los Jets fue mucho mejor de lo que se le reconoce. Terminar en la mitad superior de la liga en tasa de éxito por tierra no es poca cosa con ese roster, y su EPA por jugada fue mejor que el de unos Ravens que contaron con 24 partidos de Lamar Jackson en ese mismo periodo. Sospecho que su salida de ese puesto tuvo más que ver con la impaciencia organizacional que con su desempeño real.
Contratar asistentes del árbol de los Rams ha sido una estrategia notablemente exitosa. Sean McVay ya ha producido a Matt LaFleur, Kevin O’Connell y Liam Coen.
Mi preocupación —y la razón del D+— es que los Cardinals no están en posición de simplemente enchufar a un coordinador en ascenso y encontrar éxito inmediato. Aunque LaFleur conoce bien la división, temo que Arizona se haya enamorado demasiado de replicar el éxito de los Rams y menos de identificar al coach que pueda llegar y convertirse en una fuerza galvanizadora para un roster que ha rendido por debajo de sus expectativas. Este es un trabajo para una personalidad fuerte, capaz de superar deficiencias por encima de los puestos de head coach y general manager.
En específico, ya he señalado lo exitoso que fue Vance Joseph al combatir a las mejores mentes ofensivas de la NFC West como coordinador defensivo de los Cardinals, y cómo desarrolló una nueva perspectiva tras enfrentar dificultades similares en Denver como head coach. Raheem Morris, otro finalista para este puesto, quizá también ofrecía un mejor ángulo para atacar un trabajo que requiere mucho más que un simple upgrade esquemático. Este puesto estaba mejor diseñado para un coach con experiencia, capaz de sobrevivir esquemáticamente a la naturaleza despiadada de su división y de desarrollar todos los rincones del edificio.