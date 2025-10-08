NFL: Cinco quarterbacks con un inicio preocupante en la temporada 2025
La sorpresiva victoria de los Jaguars sobre los Chiefs el lunes por la noche marcó oficialmente el cierre de las primeras cinco semanas de la temporada 2025 de la NFL, un tramo suficiente para distinguir qué equipos son una realidad, cuáles no, y hacia dónde se dirigen el resto del año.
La posición más crucial en el futbol americano es, por supuesto, la de mariscal de campo, y en este primer cuarto de la campaña hemos visto actuaciones destacadas contrastadas con señales claras de alarma de varios quarterbacks que simplemente no están cumpliendo.
Te puede interesar: Resultados de la Semana 5 de la NFL: con sufrimiento, Jaguars vencen a Chiefs en MNF
A continuación, un repaso a cinco QBs cuyo rendimiento deja mucho que desear al llegar a la Semana 6:
Kyler Murray, Arizona Cardinals
Tras un arranque 2-0 en la temporada, los Cardinals han perdido tres juegos consecutivos —el más reciente de la manera más absurda— y Murray ha sido al menos parte del problema.
En cinco partidos, el mariscal de 28 años suma seis pases de touchdown, tres intercepciones y un balón suelto perdido. Aunque las cifras no lucen tan malas, presume el peor rating (45.1) de su carrera en la NFL, mientras que la ofensiva de Arizona ha superado los 20 puntos solo en dos ocasiones.
El propio Murray admitió esta semana, con cautela, que no está seguro de su futuro en Phoenix. Y aunque tiene contrato vigente hasta 2028, parece que ha llegado el momento de demostrar o callar para el exseleccionado número uno del draft.
Brock Purdy, San Francisco 49ers
Se dice que en el futbol americano la mejor habilidad es la disponibilidad, y en las primeras cinco semanas del año, el quarterback de los 49ers ha estado lejos de cumplir con eso.
La estrella de 265 millones de dólares de San Francisco sufrió una lesión en el dedo del pie en el juego inaugural ante Seattle y se perdió las Semanas 2 y 3, antes de reagudizar el problema en la Semana 4, lo que lo dejó fuera más tiempo del esperado. Para empeorar las cosas, su suplente, Mac Jones, ha estado impecable: ganó los tres partidos en su ausencia y demostró gran entendimiento del sistema ofensivo de Kyle Shanahan.
Cuando Purdy regrese —tras lanzar cuatro intercepciones en sus dos apariciones— deberá demostrar su valía si no quiere revivir otra controversia por la titularidad en la Bahía.
Geno Smith, Las Vegas Raiders
La reunión de Smith con su exentrenador Pete Carroll en los Raiders parecía, en teoría, un encaje casi perfecto para la tercera etapa de su carrera. Lamentablemente, el inicio de 2025 ha sido todo lo contrario.
En cinco partidos, Smith lidera la liga en intercepciones con nueve, ha sido capturado 16 veces y los Raiders tienen marca de apenas 1-4, con un promedio de 16.6 puntos por juego, el tercer peor registro de la NFL.
Las Vegas decidió extender el contrato del veterano de 34 años tras adquirirlo de los Seahawks en primavera, pero si la tendencia no cambia pronto, no sería descabellado pensar que podrían entregarle el puesto al suplente Kenny Pickett más temprano que tarde.
Tua Tagovailoa, Miami Dolphins
Aunque es el quarterback con mejores números de esta lista —10 pases de touchdown y cuatro intercepciones en cinco juegos—, Tagovailoa solo ha podido llevar a Miami a una marca de 1-4 en el arranque de la temporada. Peor aún: ha cometido pérdidas de balón en momentos clave en dos de esas derrotas, una receta poco prometedora para un equipo cuyo entrenador ya está bajo presión.
Al igual que Murray y Smith, Tua tiene un control financiero importante sobre la franquicia luego de firmar una extensión por cuatro años y 212 millones de dólares el verano pasado. Sin embargo, ese contrato podría importar poco si los Dolphins deciden reconstruir desde cero al final de la campaña.
Cam Ward, Tennessee Titans
El mariscal novato logró su primera victoria como profesional el fin de semana pasado, guiando a los Titans a un triunfo 22-21 sobre los Cardinals en un final dramático.
Aun así, el seleccionado número uno del draft 2025 ha mostrado muchas dificultades: solo ha completado más del 50% de sus pases en tres de los cinco partidos de Tennessee, ha sido capturado 19 veces y registra el peor índice QBR de la liga (26.5).
Es fácil atribuirlo a los dolores de crecimiento de un primer año, pero con Brian Callahan —otro entrenador bajo la lupa— a cargo de su desarrollo, 2025 podría terminar siendo una temporada perdida para el joven y prometedor mariscal.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/10/2025, traducido al español para SI México.