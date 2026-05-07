NFL: Los cinco tipos de agentes libres disponibles
Los entrenamientos de offseason de la NFL están en pleno apogeo, y aquí tienes mi primera tanda de notas de martes para el mes de mayo…
Agentes libres disponibles
Pasé esta mañana revisando los nombres de los agentes libres disponibles, y lo que me pareció interesante es cómo puedes categorizar a estos jugadores para explicar por qué siguen disponibles casi dos meses después del inicio del año de la liga.
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Y hay razones para la disponibilidad de cada uno. Así que pensé que, ahora que el draft quedó en el retrovisor, sería un buen momento para darte las diferentes categorías de agentes libres en mayo.
Primero, están los jugadores que quizá sobreestimaron su mercado desde el inicio. Estas cosas pasan, y en algunos casos es por experiencias pasadas en las que aceptaron contratos que, en retrospectiva, lucen favorables para el equipo. El WR de los 49ers, Jauan Jennings, es un buen ejemplo de ello, buscando dinero de receptor No. 2. El G de los Chargers, Mekhi Becton, podría ser otro, alguien que simplemente pensó que tenía más valor del que el resto de la liga le dio. El TE de los Browns, David Njoku, es un poco mayor, pero también lo pondría en este grupo.
Segundo, están los jugadores veteranos que quizá no necesitan (o no quieren) ir a OTAs, que ya no son lo que fueron, pero estarían bien posicionados para aprovechar cuando uno o dos equipos salgan de la primavera preocupados por su posición. El DE de los Bills, Joey Bosa; el G de los Browns, Joel Bitonio; el G de los Titans, Kevin Zeitler; el DE de los Cowboys, Jadeveon Clowney; y el WR de los Commanders, Deebo Samuel, encajan en esta categoría. El DE de los Saints, Cam Jordan, también entra aquí en algún punto, si está tan dispuesto a salir de New Orleans como se ha dicho.
Tercero, están los jugadores que han tenido problemas de lesiones, por lo que hay dudas sobre hacia dónde va su carrera. El OT de los Lions, Taylor Decker, y el DT D.J. Reader; el OT de los Cardinals, Jonah Williams; y el DE de los Bills, A.J. Epenesa (quien es más joven que los otros), estarían en este grupo.
Cuarto, están los jugadores con preocupaciones fuera del campo o cuestionamientos sobre su carácter futbolístico que han impactado su mercado, al punto en que quizá están esperando a que un equipo se desespere un poco y los firme. Pondría al WR de los Patriots, Stefon Diggs; al CB de los Cowboys, Trevon Diggs; al OLB de los Buccaneers, Haason Reddick; y al OT de los Browns, Cam Robinson, en esta categoría, con distintas razones en juego para cada uno.
Finalmente, están los jugadores al final de sus carreras, que eventualmente podrían tener otra oportunidad con un staff de coacheo con el que ya trabajaron y que los quiera como líderes de vestidor. Jordan también cruzaría hacia esta categoría. Reader, igualmente. Y el LB de los Commanders, Bobby Wagner, es otro ejemplo de ello.
Seattle Seahawks
Hablando de agentes libres disponibles, el hecho de que los Seahawks hayan conseguido un contrato de ganga con el DE Dante Fowler Jr. es un buen ejemplo de la ventaja que ahora tiene Seattle: poder atraer a veteranos que pueden desempeñar un rol y que están motivados por buscar un anillo. Con la salida de Boye Mafe a los Bengals, los Seahawks tienen un rol disponible que Fowler podría ocupar y ganarse.
Anthony Richardson
Anthony Richardson Sr. se presentó al programa de offseason de los Colts el lunes, según Stephen Holder de ESPN, y eso es 100% la decisión correcta. Hay una razón por la que nadie apostó por él en un trade, y no habría costado mucho conseguirlo. Tiene mucho trabajo por hacer para restablecer su valor como quarterback de la NFL. Y con Daniel Jones recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles, debería haber suficientes repeticiones de calidad para Richardson, bajo la tutela de Shane Steichen y Jim Bob Cooter, lo que podría prepararlo para una buena pretemporada.
New York Giants
Algo de lo que estoy bastante seguro es que los Giants seguirán adelante con el plan de usar a Francis Mauigoa, la selección número 10 del draft, como guard este año. ¿Por qué? New York acaba de firmar a Jermaine Eluemunor por tres años y 39 millones de dólares, y lo hizo con la intención de jugar como tackle y solo como tackle. Así que él es el tackle derecho, y Andrew Thomas es el tackle izquierdo. Y quizá Mauigoa termine eventualmente como tackle. O tal vez, como fue el caso de Tyler Smith en Dallas, sea tan buen guard que los Giants nunca quieran moverlo.
New Orleans Saints
Fue bueno escuchar a Alvin Kamara decir en el podcast de Terron Armstead que está completamente cómodo compartiendo el backfield en New Orleans con Travis Etienne Jr., y que definitivamente quiere quedarse para un décimo año con los Saints. Había muchas personas que, en marzo, creían que Kamara terminaría con los Broncos de Sean Payton.
Denver Broncos
Siguiendo por ahí, Jonah Coleman de Denver es una selección de Día 3 a seguir. Había preocupaciones reales sobre su rodilla antes del draft, y eso fue un factor importante para que estuviera disponible en la cuarta ronda. Los Broncos lo tomaron ahí después de llevarlo a Denver para una visita de 30 y permitir que sus médicos evaluaran la rodilla, la cual consideraron un riesgo, pero uno que valía la pena asumir. Si está sano, creo que tendrá impacto junto a J.K. Dobbins y RJ Harvey en ese backfield.
Patrick Mahomes
Gran noticia escuchar lo adelantado que va Patrick Mahomes en su rehabilitación de la rodilla. Los Chiefs obviamente serán cuidadosos al traerlo de regreso tras la rotura del ligamento cruzado anterior. Pero que pueda dedicar tiempo al futbol que de otro modo sería destinado a la rehabilitación debería ser fantástico para todos los demás jugadores que compartirán el huddle ofensivo con él en otoño.
Aaron Rodgers
Ya entramos oficialmente en la parte del calendario de la NFL de “intentemos descifrar qué está pensando Aaron Rodgers”. Advertiría que eso es complicado. Pero recuerda, y lo seguiré repitiendo: todavía estamos a un mes completo de cuando Rodgers firmó con los Steelers el año pasado.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.