NFL Combine 2026: Quiénes subieron y quiénes bajaron entre los Linieros Ofensivos
INDIANÁPOLIS — Después de un sábado marcado por el espectáculo, el brillo y la intensidad, el domingo en el combine de scouting de la NFL ofreció una fuerte dosis de esfuerzo y juego físico.
Los linieros ofensivos se dividieron en dos grupos para las pruebas atléticas y los ejercicios por posición, que incluyeron desplazamientos laterales, movimientos de retroceso y varios otros trabajos centrados en el juego de pies en el estadio de los Indianapolis Colts.
El último día de trabajo en el campo del combine ofreció un vistazo al futuro de la línea ofensiva de la NFL. Varios prospectos del top 100 participaron en los ejercicios, y algunos mejoraron su proyección de cara al draft, con solo los pro days y las reuniones con equipos separándolos de la selección.
Aquí está quiénes suben y quiénes bajan en la línea ofensiva tras la jornada del domingo en Indianápolis.
AL ALZA
Max Iheanachor, OT, Arizona State
Iheanachor llegó a esta semana peleando por un lugar entre los 50 mejores prospectos, pero saldrá de Indianápolis soñando con la primera ronda. Cumple con los requisitos de tamaño y longitud con casi 1.98 m (6'6"), 145 kg (321 libras) y brazos de 33 ⅞ pulgadas, además de impresionar también en lo atlético.
Iheanachor empató el mejor tiempo en las 40 yardas de su grupo con 4.91 segundos y un split de 1.74 en las primeras 10 yardas, mientras que sus saltos —30.5 pulgadas en el vertical y 9'7" en el salto horizontal— fueron adecuados. Es grande, atlético y cuenta con buen material en video, lo que juega a su favor de cara a abril.
Chase Bisontis, OG, Texas A&M
Bisontis, de 1.96 m (6'5 ¼") y 143 kg (315 libras), se movió bien para ser un guardia de gran tamaño. Registró 5.02 segundos en las 40 yardas y un salto vertical de 32 pulgadas, el quinto mejor entre los guardias del primer grupo. Mostró buen equilibrio, cambio de dirección y fluidez en los ejercicios, y parece encaminado a ser seleccionado en el Día 2 del draft.
Parker Brailsford, C, Alabama
Brailsford necesitaba destacar en las pruebas, ya que es un centro de menor tamaño con 1.88 m (6'2") y 131 kg (289 libras), y el domingo ofreció una gran actuación. Logró un salto horizontal de 9'10", empatando el quinto mejor registro de un centro en la historia del combine, además de un salto vertical de 32.5 pulgadas, un tiempo de 4.95 segundos en las 40 yardas y un split de 1.73 en las primeras 10 yardas. También se movió bien en los ejercicios y es una opción interesante para el Día 3, especialmente en ofensivas basadas en esquemas de zona.
Enrique Cruz Jr., OT, Kansas
Cruz tuvo uno de los perfiles atléticos más impresionantes —y sorprendentes— entre todos los participantes del domingo. Con 1.97 m (6'5 ½"), 142 kg (313 libras) y brazos de 33 ¾ pulgadas, es un espécimen físico notable.
Conocido por su fortaleza física, el domingo brilló por su capacidad atlética: corrió las 40 yardas en 4.94 segundos con un split de 1.74 en las primeras 10 yardas, además de un salto vertical de 35 pulgadas y un salto horizontal de 9'8". Su video generaba dudas sobre su habilidad atlética, pero respondió a muchas de ellas el domingo. Debería ser seleccionado en el Día 3.
Logan Jones, C, Iowa
Jones tuvo resultados lo suficientemente buenos como para asegurar su lugar entre los mejores centros de esta generación. Con 1.91 m (6'3") y 136 kg (299 libras), es fuerte y atlético, y sus números lo respaldaron. Registró el mejor tiempo del día en las 40 yardas con 4.90 segundos, además de un salto vertical de 32 pulgadas y un salto horizontal de 9'2". Tiene grandes probabilidades de ser seleccionado en el Día 2.
A LA BAJA
Beau Stephens, OG, Iowa
Stephens es un guardia para esquemas de zona que no destacó particularmente en las pruebas. Con 1.97 m (6'5 ½") y 143 kg (315 libras), confirmó las dudas sobre la longitud de sus brazos, que midieron apenas 31 ⅛ pulgadas, y registró solo 5.35 segundos en las 40 yardas. También obtuvo un salto vertical de 28 pulgadas y un salto horizontal de 8'6", ambos cerca de los peores registros entre los linieros. Mostró buen desempeño en video en Iowa y aún se perfila como una selección del Día 3, pero necesitará un mejor rendimiento en su pro day.
Otras noticias y apuntes
Spencer Fano, tackle ofensivo de Utah, brilló en todo excepto en sus mediciones físicas. Como mostró en video, es un jugador elegante, explosivo y equilibrado en sus movimientos, y su tiempo de 4.91 segundos en las 40 yardas confirmó su potencia con los Utes. Sin embargo, sus brazos miden solo 32 ⅛ pulgadas, muy por debajo de la preferencia habitual de 33 pulgadas en la NFL. Will Campbell tenía brazos de 32 ⅝ pulgadas y fue elegido en el puesto número 4 el año pasado, por lo que el valor de Fano podría no caer demasiado, aunque no convencerá a todos.
Caleb Tiernan, quien fue titular en 43 partidos durante los últimos cuatro años en Northwestern y tiene experiencia jugando en ambas posiciones de tackle, registró un impresionante salto vertical de 35.5 pulgadas. Se perfila como una selección del Día 2.