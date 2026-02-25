NFL: Dos quarterbacks listos para adueñarse del escenario en la agencia libre
INDIANÁPOLIS — Los susurros de los primeros días de la temporada baja se están convirtiendo en gritos entre las bebidas y el bullicio de los bares en Indianápolis, con el mundo de la NFL efervescente durante el NFL combine 2026 mientras todos anticipan las próximas semanas.
Algunas conversaciones sobresalen por encima del resto, incluyendo las de los jugadores que están por cobrar en grande y sorprender a las masas. En ese sentido, basta con mirar a dos quarterbacks que no podrían ser más distintos en su estilo ni encontrarse en etapas más diferentes de sus carreras, pero que están unidos por un mismo factor: estar disponibles en el momento indicado.
Malik Willis y Kirk Cousins.
El martes, algunos anuncios desde los podios del Indiana Convention Center dejaron claro el panorama. Para empezar, el gerente general de primer año de los Falcons, Ian Cunningham, dijo a los reporteros que el equipo cortará a Cousins el 11 de marzo, el primer día del nuevo año de la liga. Cousins, de 37 años, quedará libre para encontrar un nuevo hogar… o quizá regresar a uno anterior.
También estuvieron las palabras de los gerentes generales Jon-Eric Sullivan, de los Dolphins, y Monti Ossenfort, de los Cardinals. Ambos señalaron que cualquier posibilidad está sobre la mesa respecto a sus quarterbacks titulares, Tua Tagovailoa y Kyler Murray, abriendo la puerta para que puedan ser puestos en el mercado vía intercambio. En Cleveland, el GM Andrew Berry expresó un optimismo poco convincente sobre la posibilidad de que Deshaun Watson compita con Shedeur Sanders, un escenario que nace de que el roster no cuenta con un titular sólido en la posición.
Todos estos caminos conducen de vuelta a Willis y Cousins, quienes llegan a la temporada baja con tanto apalancamiento como cualquier jugador en la agencia libre.
Posibles destinos para Willis
Para Willis, de 26 años, las oportunidades estarán ahí. Los Browns, Dolphins y Cardinals necesitan quarterback. También los Jets. Mientras tanto, Steelers, Colts y Raiders actualmente no tienen titulares bajo contrato, aunque cada vez parece más probable que Aaron Rodgers, Daniel Jones y el novato Fernando Mendoza aseguren esos respectivos puestos.
Arizona podría ofrecer la situación más atractiva de los cuatro (Arizona, New York, Cleveland y Miami), ya que Ossenfort trabajó en Tennessee, donde Willis fue seleccionado en la tercera ronda del Draft de 2023. Además, los Cardinals cuentan con un coach de mentalidad ofensiva en Mike LaFleur, a diferencia de los Jets y Dolphins. En ese sentido, Cleveland también enfrenta una situación financiera complicada: apenas dispone de $3.2 millones en espacio salarial debido al contrato de Watson, que incluye cuatro años anulables hasta 2030.
En nuestro ranking de agentes libres, se proyecta que Willis firme un contrato de $50 millones por dos años. Incluso podría ser más, especialmente si varios equipos entran en una guerra de ofertas. Resulta impresionante cuando se considera que Willis ha lanzado apenas 89 pases en los últimos dos años, repartidos en solo tres aperturas. En esos encuentros, lanzó seis touchdowns, cero intercepciones y completó el 78.7% de sus envíos, con marca de 2–1.
La muestra es casi cómica. Caleb Williams tuvo más intentos de pase en dos juegos de playoffs esta temporada (90) que los que Willis ha tenido en dos años (89). Pero con una clase del Draft sin un claro talento de primera ronda más allá de Mendoza y un grupo de agentes libres sin figuras de élite, la combinación de juventud, atletismo y potencial de Willis resulta sumamente tentadora.
Posibles destinos para Cousins
Luego está Cousins, quien a sus 37 años volverá a probar el mercado.
Cousins lucía acabado en 2024. Fue enviado a la banca en Atlanta en favor del novato Michael Penix Jr., después de iniciar 14 partidos como parte de un contrato de cuatro años y 180 millones de dólares. En esos encuentros, Cousins batalló tras recuperarse de una rotura de tendón de Aquiles sufrida la temporada anterior, lanzando 16 intercepciones, la cifra más alta de la liga.
Pero la campaña pasada cambió el panorama. Penix se rompió el ligamento cruzado anterior, y Cousins entró como un relevo valioso. En ocho aperturas (10 juegos), el veterano lanzó para 1,721 yardas y 10 touchdowns, con marca de 5–3. Su mejor actuación llegó en Thursday Night Football ante los Buccaneers en la Semana 15, cuando lanzó para 373 yardas y tres anotaciones en una sorpresiva victoria de 29–28.
Ahora, al borde de la agencia libre, Cousins debería tener mercado. Aunque Willis recibirá un contrato más grande por su edad y potencial a largo plazo, Cousins contará con pretendientes por su experiencia y productividad comprobada. A lo largo de 14 temporadas con Washington, Minnesota y Atlanta, acumula 44,700 yardas por pase y 298 touchdowns. Solo cuatro quarterbacks activos han lanzado para más yardas y anotaciones.
Aunque equipos como los Jets y Dolphins podrían considerar a Cousins, el destino que más sentido tiene podría ser los Vikings.
Minnesota viene de una temporada 9–8 que fue más desastrosa de lo que indica el récord, lo que derivó en el despido del gerente general Kwesi Adofo-Mensah. El quarterback titular y selección de primera ronda en 2024, J.J. McCarthy, alternó entre lesiones y actuaciones decepcionantes, participando en 10 partidos y completando el 57.6% de sus envíos, con 11 touchdowns y 12 intercepciones.
Si Cousins puede llegar y competir con McCarthy, los Vikings elevarían el piso más importante en el futbol americano, al tiempo que le darían al coach en su quinto año, Kevin O’Connell, la red de seguridad de un veterano probado que conoce su esquema, en caso de que McCarthy no rinda o vuelva a lesionarse. Y tras ver el despido de Adofo-Mensah, O’Connell debe pensar que otro año sin playoffs podría complicar su propio estatus laboral.
Pocas opciones disponibles para equipos necesitados
En una temporada baja sin una superestrella como Tom Brady o Peyton Manning entrando a la agencia libre, normalmente es el Draft donde los equipos en problemas encuentran a su próximo quarterback. Este invierno, hay pocas opciones disponibles en ambos frentes.
Así aparecen Willis y Cousins, dos jugadores que se encuentran disponibles en el momento justo. Willis busca cobrar por primera vez; Cousins, volver a hacerlo.
Durante la próxima semana, los susurros en Indianápolis seguirán convirtiéndose en gritos conforme se acerque la agencia libre, con dos quarterbacks listos para adueñarse del escenario.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/02/2026, traducido al español para SI México.