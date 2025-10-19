NFL: Enfrentamientos clave y pronósticos del Commanders vs. Cowboys y más
Una de las grandes rivalidades de la NFL se renueva una vez más.
El domingo, los Commanders visitarán a los Cowboys en el AT&T Stadium, en el que será el enfrentamiento número 131 entre ambas franquicias, incluyendo postemporada. Dallas domina la serie con ventaja de 79-49-2, aunque en 2024 ambos equipos se repartieron triunfos como visitantes.
Para Washington, es la oportunidad de empatar en la cima del Este de la NFC con los Eagles (dependiendo de su resultado ante los Vikings), mientras que Dallas busca simplemente volver a un récord de .500.
En otros frentes, la acción dominical abrirá en el Wembley Stadium, donde Rams y Jaguars se enfrentarán en Londres. Jacksonville llega tras una derrota ante Seattle, mientras que Los Ángeles viene de superar 17–3 a unos Ravens plagados de lesiones antes de cruzar el Atlántico.
El cierre de la jornada llegará el lunes por la noche, con el duelo entre Buccaneers y Lions, revancha de los playoffs de hace dos años. Tanto Tampa Bay como Detroit lidian con múltiples bajas, pero eso no ha frenado su paso. Los Buccaneers, con marca de 5–1, lideran cómodamente el Sur de la NFC gracias al nivel de MVP de Baker Mayfield, mientras que los Lions (4–2) encabezan el Norte gracias a la ofensiva más productiva de la liga.
Pero empecemos en Inglaterra, donde Matthew Stafford y los Rams se medirán ante el equipo de Liam Coen.
Eagles (4–2) en Vikings (3–2)
Línea: PHI -2.5
Duelo clave: La ofensiva de Philadelphia en tercer down vs. la defensa de Brian Flores
Dato clave: Los Eagles son 27.º en conversiones de tercer down, con 34.7%.
Aunque el principal atractivo de este partido será Carson Wentz enfrentando a su exequipo, el verdadero duelo a seguir estará del otro lado del balón.
Philadelphia ha sido un desastre ofensivo hasta ahora, y su mayor deficiencia está en las terceras oportunidades. Los Eagles convierten solo el 34.7% de sus intentos, mientras los Vikings son la segunda mejor defensa en ese rubro, permitiendo apenas el 30.2% de conversiones, detrás de Denver.
Para mejorar ese porcentaje —y sus opciones de ganar—, los Eagles deben correr mejor el balón para dejarse distancias más cortas. Tras una campaña de 2,005 yardas terrestres, Saquon Barkley promedia apenas 3.4 yardas por acarreo (contra 5.8 en 2024). Como equipo, Philadelphia es 28.º en la liga con 3.5 yardas por intento.
Minnesota, por su parte, seguramente presionará sin descanso. El coordinador defensivo Brian Flores ha enviado cinco o más pass rushers en el 35.8% de las jugadas, segunda cifra más alta de la NFL. Se espera también que use blitzes contra la carrera para forzar a Jalen Hurts a lanzar. En la temporada, Hurts ocupa el puesto 25 en yardas aéreas por juego (195.3) entre quarterbacks con al menos cuatro titularidades.
Pronóstico: Philadelphia 19, Minnesota 17
Colts (5–1) en Chargers (4–2)
Línea: LAC -1.5
Duelo clave: Daniel Jones vs. la defensa aérea de los Chargers
Dato clave: Los Chargers son sextos en defensa contra el pase, con 177.5 yardas permitidas por juego.
Daniel Jones ha sido la gran historia de la temporada. Llegó procedente del escuadrón de práctica de los Vikings con un contrato de un año y se ha convertido en una especie de Cenicienta sin temor al final del cuento: acumula 1,502 yardas y ocho pases de touchdown, guiando a los Colts a un récord de 5–1, el mejor de la liga.
Aunque Jonathan Taylor lidera cómodamente la NFL con 603 yardas terrestres, el papel de Jones ha sido determinante. Y si Indianápolis quiere vencer a los Chargers el domingo en el SoFi Stadium, volverá a necesitar una actuación destacada de su quarterback. La defensa de Los Ángeles se ubica tercera en yardas permitidas por intento (6.2), sexta en yardas aéreas por partido (177.5), segunda en rating de pasadores (73.7), décima en porcentaje de capturas (7.9%) y quinta en EPA por dropback (-0.013).
Para los Colts, la clave será que Jones produzca lo suficiente por aire para abrir espacios a Taylor en el ataque terrestre. Con sus 603 yardas y siete anotaciones, Taylor ya tiene méritos para ser considerado favorito al Jugador Ofensivo del Año. Pero si Jones no logra mover el balón, los Chargers podrían cerrar las vías por tierra con superioridad numérica.
Será una de las pruebas más exigentes que Indianápolis haya enfrentado este año, y el resultado podría tener implicaciones importantes rumbo a los playoffs.
Pronóstico: Indianapolis 23, Los Ángeles 20
Commanders (3–3) en Cowboys (2–3–1)
Línea: WSH -2.5
Duelo clave: El ataque terrestre de Washington vs. el front seven de Dallas
Dato clave: Los Cowboys han permitido 411.7 yardas por partido, la peor marca de la NFL.
¿Pueden los Cowboys detener a alguien? Es una pregunta abierta.
Esta semana, Dallas intentará contener a Washington, un equipo de .500 con una ofensiva sólida: ocupa el lugar 13 en yardas por juego y el séptimo en puntos, pero su principal fortaleza está en el ataque terrestre. Los Commanders promedian 151 yardas por carrera, solo detrás de los Falcons.
Se trata de un ataque multifacético encabezado por el novato Jacory Croskey-Merritt y el quarterback Jayden Daniels. Entre ambos suman 520 yardas terrestres (a pesar de que Daniels se perdió dos partidos) con un promedio de 5.4 yardas por acarreo. En la victoria de la Semana 5 sobre los Chargers, el dúo combinó 150 yardas y dos touchdowns, con Croskey-Merritt logrando su primer juego de 100 yardas.
En contraste, la defensa de Dallas ha sido un caos. Es última en yardas totales permitidas (411.7 por juego) y 29ª contra la carrera. En la Semana 6, los Cowboys vieron cómo su excompañero Rico Dowdle les corrió para 183 yardas en la derrota 30–27 ante Carolina. Dos semanas antes, Josh Jacobs les había hecho 86 yardas y dos touchdowns en el empate 40–40 frente a Green Bay.
Washington no es una ofensiva aérea explosiva, confiando casi por completo en Terry McLaurin cuando está sano, pero ante una defensa tan vulnerable como la de Dallas, quizá ni siquiera tenga que preocuparse por lanzar demasiado.
Pronóstico: Commanders 34, Cowboys 29
Buccaneers (5–1) en Lions (4–2)
Línea: DET -5.5
Duelo clave: Los receptores lesionados de Tampa Bay vs. la secundaria diezmada de Detroit
Dato clave: Los Buccaneers podrían quedarse sin sus cuatro principales receptores el lunes.
Uno de los mejores partidos del año podría definirse por quién logre mantenerse en pie.
Ambos equipos llegan al fin de semana con una larga lista de lesionados. Tampa Bay podría perder a sus cuatro receptores titulares: Mike Evans (isquiotibiales), Emeka Egbuka (isquiotibiales), Jalen McMillan (cuello) y Chris Godwin (tobillo). Además, el corredor Bucky Irving se ha perdido los últimos dos juegos por molestias en el pie y el hombro, y podría ausentarse nuevamente.
Del otro lado, los Lions enfrentan problemas similares. En la derrota 30–17 ante Kansas City, no contaron con los esquineros Avonte Maddox (isquiotibiales), D.J. Reed (isquiotibiales) ni Terrion Arnold (hombro). Reed está en la lista de lesionados y Arnold casi seguro se perderá otra semana. A ello se suma el profundo estelar Brian Branch, suspendido para el lunes tras golpear al receptor JuJu Smith-Schuster después del partido ante los Chiefs.
Aun así, los Buccaneers siguen siendo de los más eficientes por aire: son quintos en EPA por jugada de pase (0.293), mientras que Baker Mayfield ocupa el cuarto lugar en yardas (1,539) con 12 touchdowns y solo una intercepción. El mariscal de campo se mantiene como firme candidato al MVP, apoyado principalmente en el veterano Sterling Shepard y el ala cerrada Cade Otton.
Pronóstico: Lions 30, Buccaneers 27
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/10/2025, traducido al español para SI México.