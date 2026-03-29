NFL: La foto preboda más icónica de Travis Kelce y Taylor Swift de esta offseason
La primavera está en el aire en esta offseason de la NFL—y también las campanas de boda, con la querida pareja real de Estados Unidos, Taylor Swift y Travis Kelce, que se espera que se casen en algún momento de este año. Para cuando Kelce se ponga el uniforme para su 14ª temporada con los Chiefs, probablemente estará persiguiendo un anillo diferente en lo que muy posiblemente sea su canto del cisne en Kansas City.
Swift y Kelce aparecieron en los iHeartRadio Music Awards en L.A. el jueves por la noche en una de sus primeras apariciones públicas desde que los Chiefs fueron eliminados de los playoffs el año pasado, y lucían completamente como la pareja poderosa más famosa de la NFL.
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En un momento, se vio a ambos bailando durante la actuación en vivo de Raye de “WHERE IS MY HUSBAND!”, y el contexto de la canción no pasó desapercibido para Swift, quien anunció su compromiso con Kelce el pasado agosto.
Aquí hay una captura de pantalla de Swift mostrándole a Kelce su mano izquierda sin anillo, una foto que probablemente vivirá para siempre en la historia de su relación:
Tan icónico. Y una forma infalible de hacerte sentir más soltero.
Aquí hay un breve resumen de todos los momentos virales de Swift durante la noche.
Alysa Liu devuelve el favor a Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards
Mientras Kelce, siempre el solidario novio tipo golden retriever, animaba desde el costado, Swift se llevó un total de siete premios, incluyendo Pop Album of the Year por The Life of a Showgirl y Artist of the Year. Este último premio fue presentado por nada menos que la estrella estadounidense del patinaje artístico Alysa Liu, quien llamó a Swift la “GOAT de la música” en su introducción:
“Ella prestó su voz y su música narrando un video que me presentaba a mí y a las otras ‘Blade Angels’. Tengo que decir que creo que por eso ganamos”, dijo Liu.
El mes pasado, durante los Juegos Olímpicos de Milan Cortina, Swift narró uno de los videos motivacionales más geniales jamás hechos para las “Blade Angels”, el trío femenino de patinaje artístico de Estados Unidos compuesto por Liu, Amber Glenn e Isabeau Levito. Las estadounidenses aseguraron el oro en la prueba por equipos, mientras que la propia Liu, de 20 años, también se llevó una medalla de oro olímpica individual, poniendo fin a una sequía de 24 años para las patinadoras artísticas estadounidenses.
El dulce reconocimiento de Taylor Swift a Travis Kelce durante su discurso de aceptación
Swift no podía dejar pasar la noche sin reconocer a su prometido y le lanzó a Kelce un beso figurado durante su discurso de aceptación por Best Pop Album.
“‘The Life of a Showgirl’ realmente se inspiró en la energía que sentía al mirar hacia las multitudes y verlos a ustedes cada noche”, dijo Swift. “Este álbum probablemente también se siente muy feliz, confiado y libre porque así es como me siento todos los días de mi vida gracias a mi prometido, que está aquí esta noche”.
La inspiración parece ser una calle de doble sentido para Swift y Kelce. La estrella de los Chiefs habló recientemente con cariño sobre Swift y su influencia en su decisión de regresar al fútbol americano para una última aventura:
“Por supuesto que eso motiva. Eso motiva a cualquiera verlo, y más aún a mi prometida, sabiendo que estoy pasando por algo en lo que trato de descifrar exactamente qué me depara el futuro”, dijo Kelce a Pat McAfee a principios de este mes sobre la excepcionalmente larga carrera musical de Swift. “Es algo que definitivamente me motiva a decir: ‘¿Sabes qué? Yo tampoco he terminado’. Todavía tengo algunas ideas en el fondo de mi mente y todavía me queda algo de energía para jugar este juego”.
Si Kelce estaba buscando motivación extra para perseguir un Super Bowl este otoño, no necesita buscar más allá de su futura esposa, quien también soltó esta gran frase durante la ceremonia de premios: “Creo firmemente que cualquier cosa con la que alimentes tu mente, la interiorizará. Cualquier cosa con la que alimentes el internet, intentará matarla”. El Tayvoodoo nunca ha sido más real, y a los Chiefs ciertamente les vendría bien un poco después de una de sus peores temporadas en la historia reciente. La NFL ha sido debidamente advertida.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/03/2026, traducido al español para SI México.