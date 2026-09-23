NFL, ganadores y perdedores de la Semana 2: Los QB’s de la Clase 2024 tuvieron una jornada difícil
Otro domingo de futbol de la NFL llegó a su fin el pasado fin de semana y, con él, hubo mucha acción.
A lo largo de 14 juegos, vimos siete victorias por dos anotaciones, un puñado de sorpresas, algunas lesiones desafortunadas y varios equipos que hicieron declaraciones mientras la temporada 2026 continuaba tomando forma. Todo eso —y más— lo veremos a continuación.
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Estos son nuestros ganadores y perdedores de la Semana 2.
Perdedor: La clase de quarterbacks de 2024
¡Seis! quarterbacks fueron seleccionados en la primera ronda del Draft de la NFL de 2024, y solo uno de ellos tuvo una Semana 2 digna de presumir: Bo Nix, quien llevó a los Broncos a una victoria de 20–13 sobre los Jaguars y evitó que el equipo cayera en un hoyo de 0–2.
Fuera de Nix, sin embargo, el domingo fue un día brutal para el resto de la clase. Las dos primeras selecciones del Draft de 2024, Caleb Williams y Jayden Daniels, abandonaron los juegos de sus respectivos equipos debido a lesiones. Williams salió del partido que los Bears perdieron 9–3 ante los Vikings por una lesión en el tendón de la corva. Daniels se dislocó el codo izquierdo por segundo año consecutivo, lo que lo obligó a abandonar al medio tiempo la derrota de los Commanders ante los Cowboys.
Mientras tanto, Drake Maye, selección No. 3, tuvo dificultades en la victoria de los Patriots por 20–3 sobre los Steelers. El segundo lugar en la votación para MVP de 2025 fue capturado tres veces y lanzó su cuarta intercepción de la temporada, líder de la liga, en un pase terriblemente corto dirigido al tight end Hunter Henry.
Por último, el quarterback de los Falcons, Michael Penix Jr., la selección No. 8 de 2024, continúa fuera de acción mientras se recupera de la ruptura de ligamento cruzado anterior que sufrió la temporada pasada. En cuanto a la selección No. 10, J.J. McCarthy, observó desde la banca cómo Minnesota derrotaba a Chicago, fungiendo como suplente del suplente, Carson Wentz.
Ganador: Broncos
Después de ser arrollados por los Chiefs en Monday Night Football, los Broncos consiguieron una victoria importante sobre los Jaguars para ponerse con marca de 1–1 en la temporada. Los Jaguars derrotaron a los Broncos la temporada pasada, pero el domingo fue la ofensiva de Denver la que hizo las jugadas importantes y la defensa la que apagó a Trevor Lawrence y compañía. La adquisición vía intercambio Jaylen Waddle explotó con 138 yardas en ocho recepciones, mientras Davis Webb mostró mayores señales de promesa como play-caller. La actuación de la defensa pudo haber sido incluso mejor, al limitar a una de las ofensivas más explosivas de la liga a apenas 268 yardas y 13 puntos.
Perdedor: La situación de los quarterbacks de los Falcons
La situación actual de los quarterbacks de los Falcons es alarmante, por decir lo menos.
Con Penix todavía recuperándose de la ruptura de ligamento cruzado anterior que sufrió la temporada pasada y la adquisición vía agencia libre Tua Tagovailoa lidiando con una lesión en la espalda, Atlanta inició por segundo partido consecutivo con el veterano Cooper Rush ante los Panthers.
No salió bien.
En las primeras ocho series ofensivas del equipo, el jugador de 32 años completó 10 de 17 pases para 86 yardas, lanzó dos intercepciones y perdió un balón suelto antes de ser enviado a la banca en favor del novato no seleccionado en el Draft Jack Strand, quien tampoco fue mucho mejor. El jugador de 22 años lanzó un pick-six al linebacker de Carolina Devin Lloyd en su primera posesión y terminó con 8 de 15 pases completos para 59 yardas. Rush y Strand se combinaron para un rating de pase de apenas 28.8.
Después del partido, al coach de los Falcons, Kevin Stefanski, le preguntaron si la falta de éxito en la posición de quarterback está teniendo un efecto dominó en el resto de los jugadores.
“Creo que la falta de éxito, en general, tiene un efecto dominó en todos los seres humanos”, dijo Stefanski. “Tenemos una gran determinación. Tenemos una gran capacidad de recuperación en ese vestidor. Nos aseguraremos de estar listos para el jueves por la noche”.
Ahora con marca de 0–2, los Falcons viajarán esta semana a Green Bay para enfrentarse a los Packers en un partido de horario estelar, con muchas más preguntas que respuestas en la posición de quarterback.
Ganador: El repertorio de jugadas espectaculares de Ja’Marr Chase
El receptor de los Bengals, Ja’Marr Chase, agregó otra atrapada milagrosa de touchdown a su repertorio de jugadas espectaculares.
Con su partido de la Semana 2 contra los Texans sin puntos después de un cuarto y medio, Cincinnati logró construir una metódica serie de siete jugadas y 81 yardas que terminó con Chase realizando una espectacular recepción, manteniendo los pies dentro del terreno, en la esquina frontal de la zona de anotación.
Chase terminó el partido con siete recepciones para 75 yardas y dos touchdowns, ayudando a los Bengals a comenzar 2–0 por segunda temporada consecutiva.
Perdedor: Justin Herbert
Justin Herbert ha sido criticado durante mucho tiempo por su incapacidad para ganar un partido de postemporada, y sus derrotas ante los Cardinals y Raiders para abrir la temporada ciertamente no ayudarán a su causa. El partido del domingo fue otra derrota clásica de la era Herbert: una intercepción en un pase desviado, presión constante de la defensa y el tackle Joe Alt siendo penalizado en múltiples ocasiones, incluida una llamada de holding que resultó en un safety. Herbert ciertamente no es el único responsable de la derrota de los Chargers. Aun así, en algún momento, las excusas no son suficientes sin mejores resultados, especialmente contra dos equipos a los que los Chargers debían vencer.
Ganador: Isaiah Rodgers
El linebacker de los Panthers, Devin Lloyd, probablemente, y con toda justicia, ganará el premio al Jugador Defensivo de la Semana de la NFC por sus esfuerzos sobrehumanos contra los Falcons. Aun así, el cornerback de los Vikings, Isaiah Rodgers, también tuvo una actuación sobresaliente en la victoria sobre los Bears que no debería pasar desapercibida. Rodgers recuperó un balón suelto en la zona roja y bloqueó un intento de gol de campo, dos jugadas fundamentales que permitieron a Minnesota conservar la victoria. ¿Lo mejor? Rodgers pudo celebrar recreando el clásico baile de “hot diggity dog” de Mickey Mouse.
Perdedores: Las ofensivas
Después de que las ofensivas de la liga registraran la Semana 1 con más puntos desde la fusión AFL-NFL, parece que sus actuaciones se les subieron a la cabeza. Aunque algunas defensas jugaron mejor, las ofensivas de toda la NFL fueron mucho más descuidadas en la Semana 2. Hubo algunas actuaciones ofensivas sobresalientes, incluidas las de los Panthers, Cowboys y 49ers. Pero entre los Chargers perdiendo el balón en incontables ocasiones —aunque solo perdieron uno de ellos—, los Packers y Jets combinándose para 27 castigos, los corredores de los Texans promediando menos de 2.0 yardas por acarreo, y los Steelers y Patriots convirtiendo apenas 6 de 24 terceros downs combinados, todavía hay mucho que las ofensivas de toda la liga tienen que corregir.
Ganador: 49ers
Aunque Kyle Shanahan y varios jugadores de los 49ers inicialmente no estaban entusiasmados con abrir la temporada contra los Rams en Australia, aprovecharon al máximo la oportunidad al ampliar su base de aficionados en las antípodas y ahora comenzar la temporada con marca de 2–0.
Los 49ers dominaron a los Rams 27–7 en la Semana 1. Tuvieron mucho tiempo para recuperarse antes de la Semana 2 y derrotaron a los Dolphins 35–13, con Brock Purdy completando 20 de 22 pases para 287 yardas y dos touchdowns. El viaje a Australia pudo haber afectado fácilmente el inicio de temporada de los 49ers. En cambio, salieron de la Semana 2 luciendo como uno de los mejores equipos de la liga.
Perdedores: Buccaneers
Después de perder el balón cuatro veces contra los Bengals en la Semana 1, los Buccaneers tuvieron la oportunidad perfecta para un partido que les permitiera “recuperarse” ante los Browns. Además, el partido contra Cleveland ofrecía la posibilidad de que Baker Mayfield se vengara de su exequipo. En cambio, los Buccaneers perdieron y cayeron a 0–2 por primera vez desde 2014. La ofensiva aérea volvió a lucir descuidada. Aunque el clima fue un factor, esto representó una preocupación temprana después de que los Buccaneers le otorgaran a Mayfield una extensión de 165 millones de dólares antes del inicio de la temporada.
Mayfield y los Buccaneers buscarán recuperarse en la Semana 3, pero no será fácil, ya que enfrentarán a los Vikings, que siguen invictos, y a la defensa de Brian Flores, caracterizada por su constante uso del blitz.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/09/2026, traducido al español para SI México.