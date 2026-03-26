La NFL ha perdido todo interés en prohibir el Tush Push
Los dueños de la NFL se reunirán la próxima semana en Arizona para la reunión anual de la liga. Se discutirán varios temas, pero uno que llamará la atención por su ausencia es cualquier conversación sobre prohibir el tush push.
Según Adam Schefter, el comité de competencia discutirá cinco propuestas de reglas y ninguna de ellas tiene que ver con jugadores empujando directamente a un portador del balón hacia la línea de scrimmage en situaciones de corto yardaje. Esto es muy diferente a lo que ocurrió el año pasado, cuando los Packers propusieron una regla para prohibir la jugada, lo que llevó a los Eagles a enviar a Jason Kelce para dar un apasionado discurso frente a los propietarios, y la regla terminó quedándose corta por solo dos votos.
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Después de que la liga no lograra prohibir la jugada, Philadelphia llegó a la temporada y realmente molestó a todo el mundo. Con la jugada bajo más escrutinio que nunca, desafiantemente procedieron a ejecutarla una y otra vez mientras los oficiales en su mayoría ignoraban salidas en falso que parecían muy evidentes en cámara lenta. Apenas dos semanas después de iniciada la temporada, Schefter decía que la jugada estaba con “soporte vital”. Kelce también pensaba que la jugada estaba “terminada”.
Luego ocurrió algo curioso. Los Eagles, quienes popularizaron y perfeccionaron la jugada rumbo a un Super Bowl, comenzaron a tener algunas dificultades. Pasaron la temporada peleando entre ellos y entraron a los playoffs casi de rebote, donde fueron eliminados rápidamente por los 49ers en la ronda de comodines. Justo cuando parecía que su reinado de terror nunca terminaría… terminó.
Ahora, parece que a nadie le importa. Tal vez porque la liga ya se puso al día con la jugada. O quizá los Eagles simplemente no eran tan buenos.
Cuando los Eagles terminaron 14–3 y ganaron el Super Bowl, convirtieron el 79.6% de sus intentos de “Brotherly Shove”. El año pasado bajaron a 63.6%. Estas estadísticas provienen del muy real TushPush.fyi, que rastrea la jugada para algunos equipos, muestra cómo votaron todos sobre la regla e incluso tiene un pequeño ícono útil con un perro parpadeando en la parte superior de la página que te alerta de que la jugada sigue siendo legal.
Eso muestra cuánto le importaba a la gente esta jugada hace solo uno o dos años. Ahora la pasión ha desaparecido. Es simplemente otra jugada de corto yardaje que todos los equipos tienen en su playbook, pero no hay certeza de que realmente la vayan a llamar.
Nunca había quedado tan claro que la oposición a la jugada era simplemente producto de la molestia por el éxito de los Eagles. Los equipos se adaptaron. En lugar de que la jugada siguiera el camino de la wildcat, la mayoría de los equipos adoptaron una versión propia. Los Seahawks incluso tenían un nombre especial para su tush push durante su camino al Super Bowl la temporada pasada. Vía ESPN:
“[AJ] Barner ha sido uno de los factores menos reconocidos en el éxito ofensivo de Seattle, sumando siete touchdowns durante una campaña de despegue en su segundo año. Uno de esos touchdowns llegó mediante el ‘Barnyard’, que ha producido 13 primeros downs adicionales con solo un intento fallido. La jugada que Barner ha ayudado a ejecutar casi a la perfección ha convertido las situaciones de corto yardaje, que eran una dificultad para los Seahawks en 2024, en una fortaleza en 2025.”
El ala cerrada de Seattle AJ Barner se alineó bajo centro para ejecutar el tush push 10 veces durante la temporada regular y consiguió un primero y diez en nueve de esos intentos, además de anotar un touchdown. También la ejecutó una vez para un primero y diez contra los 49ers en la ronda divisional.
Así que parece que los Eagles fueron el verdadero problema todo el tiempo. Si pueden practicar un poco de moderación la próxima temporada y los árbitros comienzan a lanzar banderas cuando alguien se mueve antes de tiempo, todo puede continuar con normalidad y la gente encontrará algo más de qué quejarse.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/03/2026, traducido al español para SI México.