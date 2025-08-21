NFL: Por qué Jaxson Dart será titular antes de Halloween, Joe Flacco es la decisión correcta y más
En una noticia que a nadie parece importarle, los Browns nombraron a Joe Flacco su mariscal de campo titular para la Semana 1.
Eso está bien, pero ¿qué quiso decir Dillon Gabriel cuando afirmó que es un competidor y no un espectáculo ambulante? ¿Fue un dardo dirigido a Shedeur Sanders?
Los Browns no saben cómo evitar el drama. Tienen la batalla de mariscales más dramática de la historia… ¡por el puesto de suplente, o quizá hasta el número 3! Difícil llevar la cuenta, porque también está Kenny Pickett, quien no ha entrenado por una lesión en el tendón de la corva.
Mientras tanto, Jaxson Dart no recibe tanta atención pese a haber sido el mejor mariscal novato de la pretemporada en dos semanas. Uno no puede evitar preguntarse si el coach Kevin Stefanski se habría ahorrado todo este circo si hubiera nombrado a Flacco titular desde antes del campamento, como hizo Brian Daboll con Russell Wilson en los Giants.
De cualquier forma, Dart le ha dado a Daboll un buen “problema”: con otra actuación estelar en pretemporada, decenas de reporteros en Nueva York comenzarán a preguntarle a diario cuándo lo pondrá de titular en temporada regular.
Viendo el calendario de los Giants, Dart podría estar iniciando mucho antes de Halloween. Veamos algunos de estos dilemas de mariscal para el regreso de NFL Verdadero o Falso.
Los Giants pondrán a Jaxson Dart como titular antes de Halloween
Opinión de Manzano: Verdadero
Daboll no se ha movido de su decisión de tener a Wilson como titular en la Semana 1, pese al gran desempeño de Dart en pretemporada.
Por ahora, es lo más sensato, considerando cuánto se ha beneficiado Dart al no estar en una competencia cargada de drama. Con menos reflectores de lo habitual para un novato de primera ronda en Nueva York, ha podido concentrarse en adaptarse al ritmo de la NFL y ya luce como mariscal franquicia del futuro: contra los Jets completó 14 de 16 pases para 137 yardas y un touchdown.
Sin embargo, con todo lo que ha mostrado, cada vez parece menos probable que reciba una temporada completa en la banca. Daboll lo protege al no apresurarlo, pero tampoco tiene mucho tiempo que perder después de dos temporadas perdedoras. Y no puede darse el lujo de sufrir las curvas de aprendizaje de un novato con un calendario tan duro en el primer mes.
Wilson le da a los Giants la mejor opción de sumar victorias ante Commanders, Cowboys, Chiefs y Chargers. Si eso no ocurre, Dart podría debutar en la Semana 5 contra los Saints, un equipo que bien podría estar peleando el primer pick del Draft 2026. Por lo mostrado hasta ahora, probablemente Dart podría competir contra las defensas de Commanders y Cowboys. Aun así, Daboll prefiere la ruta segura con un veterano como Wilson, que todavía presume su característico “moon ball” tras lanzar un bombazo de 80 yardas para touchdown contra los Jets.
Wilson suele empezar encendido antes de caer en una racha floja, algo que ya pasó las últimas dos temporadas con Steelers y Broncos. Así que lo más seguro es que veamos a Dart en el campo más pronto que tarde, con ese partido ante Saints marcado en rojo en el calendario.
Los Browns hicieron bien en darle la titularidad a Flacco
Opinión de Manzano: Verdadero
Optar por Flacco es similar a lo que hace Daboll con Wilson. Stefanski necesita ganar ya, y no tiene el lujo de contar con un novato de primera ronda listo para arrancar.
Sanders y Gabriel tuvieron arranques prometedores en pretemporada, pero ninguno parece listo para iniciar partidos oficiales, sobre todo si se comparan sus actuaciones con las de Dart. Podría argumentarse que el equipo debería aprovechar para ver qué tiene en Sanders y Gabriel en lugar de apostar por un Flacco de 40 años, que seguramente no estará en 2026. Pero si Flacco ha sido el que mejor se ha visto en las prácticas, no sería buena idea que Stefanski se la jugara con los novatos. Myles Garrett y los veteranos del vestidor ya están cansados de perder en Cleveland.
Los Browns no parecen contendientes a playoffs, así que habrá oportunidades de darle juego a Gabriel, pick de tercera ronda, y a Sanders, seleccionado en quinta. Lo que sorprendería sería que decidieran quedarse con cuatro mariscales en el roster inicial de 53, lo que abriría la puerta a que Kenny Pickett, elegido en primera ronda en 2022, termine en el mercado de cambios.
Los Rams son contendientes al Super Bowl con Stafford
Opinión de Manzano: Falso
Los Rams siguen siendo herméticos con la lesión de espalda de Matthew Stafford, aunque fue una buena señal que el mariscal de 37 años practicara el lunes por primera vez en el verano.
El coach Sean McVay no quiso asegurar que el regreso de Stafford significara que estará listo para la Semana 1 contra los Texans, ni tampoco reveló cómo sería su plan de entrenamientos esta semana. Todo dependerá de cómo se sienta día a día, lo que sugiere que cargará con molestias en la espalda durante un buen tiempo.
Tener a Stafford en el campo convierte a los Rams en contendientes a playoffs. Pero quizá no a contendientes al Super Bowl, y no únicamente por la edad del mariscal y su largo historial de lesiones en 17 temporadas. Los Ángeles tiene demasiadas incógnitas como para asumir que este roster superará al del año pasado, que estuvo a una jugada de eliminar a los Eagles en la ronda divisional.
Más allá de la incertidumbre con Stafford, el tackle izquierdo Alaric Jackson lidia con coágulos de sangre, aunque McVay aseguró que va en camino de estar disponible para el arranque de temporada. Los Rams presumen una línea defensiva muy sólida, pero carecen de talento en la parte trasera, sobre todo en las posiciones de esquinero y linebacker interno.
Con Stafford, los Rams son favoritos en la NFC Oeste. Pero es difícil pensar que se mantendrá sano todo el año, y esos huecos en el plantel les pasarán factura contra Eagles, Lions y los demás contendientes de la conferencia.
Los Lions deberían ir con todo por Trey Hendrickson
Opinión de Manzano: Falso
Los Lions se convirtieron en un destino muy mencionado para Trey Hendrickson tras los reportes de que los Bengals escuchaban ofertas de cambio por el estelar cazamariscales.
La lógica está ahí: Detroit atraviesa una ventana de Super Bowl y necesita profundidad en la posición mientras Aidan Hutchinson se recupera de la seria lesión en la pierna que sufrió la temporada pasada contra los Cowboys. Sin embargo, el precio podría ser demasiado alto para hacerse de Hendrickson, quien busca una extensión de contrato jugosa al llegar a los 31 años.
Según reportes, los Bengals piden una selección de primera ronda y un defensivo veterano de calidad a cambio. A estas alturas del receso de temporada, es difícil imaginar a los Lions —o a cualquier otro equipo— soltando tanto por un jugador que ya entra en la parte final de su carrera. Hendrickson, además, probablemente pretende un contrato cercano a los 30 millones de dólares por temporada.
Escuchar ofertas podría ser más bien una estrategia de los Bengals para mostrarle a Hendrickson que su mercado no es tan amplio y que debería aceptar la propuesta ya sobre la mesa. De cualquier modo, Cincinnati no está en posición de desprenderse de su mejor defensivo después de una pésima campaña 2024 de esa unidad. Mantener contento a Joe Burrow exige poner en el campo una defensa mucho mejor que la del año pasado.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/08/2025, traducido al español para SI México.