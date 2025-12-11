NFL: Josh Allen está listo para superar a Patrick Mahomes como el mejor QB | Verdadero o Falso
Estoy seguro de que nadie imaginaba a Drake Maye, Bo Nix, Trevor Lawrence y un Aaron Rodgers de 42 años comandando a los cuatro líderes divisionales de la AFC rumbo a los últimos cuatro juegos de la temporada regular. Y, de alguna manera, los Colts —que ahora dependerán de un Philip Rivers de 44 años— siguen en mejor posición que los Chiefs y los Ravens, dos antiguos contendientes con marca de 6–7.
Pasamos toda la offseason hablando de los cuatro mariscales de élite en la AFC e ignoramos la posibilidad de que aparecieran algunas sorpresas en la conferencia. Ahora existe una posibilidad real de que Patrick Mahomes, Joe Burrow y Lamar Jackson no lleguen a los playoffs. Ese no parece ser el caso de Josh Allen, quien puede ser considerado el nuevo rey de los quarterbacks si logra guiar a los Bills al Super Bowl.
Veamos qué está en juego para Allen y los Bills en los próximos dos meses. No se preocupen, no ignoraremos a los equipos sorpresa de la AFC: Lawrence y los Jaguars tienen toda nuestra atención.
Bienvenidos a la nueva edición de NFL Verdadero o Falso.
Allen puede adelantar a Mahomes como el mejor QB con un título en el Super Bowl LX
Mahomes sigue siendo el mejor quarterback de la NFL, pero ahora existe una oportunidad de oro para que Allen lo supere en la jerarquía.
Estoy seguro de que muchos no estarán de acuerdo conmigo respecto a Mahomes como el mejor, en parte por el fastidio ante los constantes elogios hacia el dos veces MVP, elogios que son justificados para un mariscal con tres anillos de Super Bowl y siete viajes consecutivos al Juego de Campeonato de la AFC.
Y sí, esa racha probablemente terminará esta temporada. Sin embargo, todos esos logros, victorias y momentos decisivos no serán olvidados por un mal año en Kansas City. Estoy seguro de que muchos entrenadores, ejecutivos y jugadores de la NFL coincidirían conmigo en que Mahomes seguiría siendo la primera selección en un draft de puro quarterbacks.
Mahomes, sin embargo, ha batallado esta temporada, y podría argumentarse que su ofensiva ha dependido en exceso de la defensa estelar de Steve Spagnuolo durante algunos años. Por otro lado, Mahomes ha entregado actuaciones decisivas en playoffs y ha guiado a su equipo a tres Super Bowls consecutivos. Además, ha faltado pocas veces a los juegos en su ilustre carrera y cumplió 30 años en septiembre, con muchos años de élite por delante.
Evidentemente, Mahomes no ha jugado a la altura de sus altas expectativas, pero tampoco ha sido la mejor temporada para los quarterbacks estelares en general. Allen, quien carece de victorias en playoffs, también ha tenido dificultades, con actuaciones desastrosas ante Miami y Houston. En su defensa, la defensa de los Texans tiene un talento especial para frustrar a los QBs élite, incluido el propio Mahomes el domingo por la noche.
Allen podría finalmente superar a Mahomes en los rankings si lidera a los Bills hacia su primer título de Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara. Sin embargo, probablemente no recibiría todo el crédito si Buffalo consigue el Trofeo Lombardi sin vengar sus cuatro derrotas de postemporada ante Kansas City. No me molestaría ver a los Chiefs colándose a los playoffs (imagino que los detractores de Mahomes ya me odian más), solo para saber si Allen finalmente puede superar el muro rojo y dorado en enero.
Miremos al resto de los quarterbacks estelares en la liga. Jackson o perdió sus poderes o su lesión de isquiotibial es más grave de lo que los Ravens han querido admitir. Y Jackson tiene tantos fracasos en playoffs como Allen. Burrow, por su parte, ha vencido a los Chiefs en postemporada y jugado un Super Bowl. Es especial cuando está disponible. Pero ahí está el problema: casi no ha estado disponible en los últimos años, y su equipo va rumbo a una tercera temporada consecutiva sin playoffs.
Actualmente, Matthew Stafford es quien mejor está jugando la posición entre todos los QBs. Tiene un anillo de Super Bowl y es altamente fiable cuando más importa. Honestamente, no discutiría mucho si algunos ejecutivos de la NFL prefirieran tomar a Stafford sobre Mahomes, pero uno tiene 37 años y un extenso historial de lesiones, y el otro está en plena etapa prime.
A menos que Allen o Stafford lo ganen todo en febrero, esperen ver a Mahomes en la cima de todas las encuestas anónimas de QBs, esas que suelen publicarse en verano para llenar espacio durante el periodo más tranquilo de la offseason.
La opinión de Manzano: Verdadero
Los Cowboys deberían volver a firmar a George Pickens a pesar de su actuación ante los Lions
Los Cowboys tuvieron un adelanto de por qué quizá no sea buena idea pagar más de 30 millones de dólares anuales a dos wide receivers durante su fea derrota 44–30 ante los Lions la semana pasada.
Dallas no necesitaba otro recordatorio de todas las derrotas que han acumulado los Bengals, pese a tener dos receptores estelares bien pagados. Los Cowboys vieron de primera mano, en el juego más importante de su temporada, que contar con dos wide receivers talentosos no les sirvió de mucho en Detroit ante una ofensiva mejor y más equilibrada.
Sí, CeeDee Lamb fue descartado por conmoción, pero jugó la primera mitad mientras los Cowboys tenían problemas para mantener el paso de los Lions, que se fueron al descanso con ventaja de 20–9. Y respecto a la mayor preocupación, Pickens no dio un paso al frente cuando Lamb salió del campo, recordándole al público de la NFL por qué los Steelers lo enviaron a Dallas por algunas selecciones de rondas medias. Quizá los dolores de cabeza no valgan el precio, y más importante aún, invertir en dos wide receivers casi nunca es una decisión sabia.
Los Steelers decidieron pagarle a DK Metcalf y no a Pickens. Los Seahawks eligieron a Jaxon Smith-Njigba por encima de Metcalf y seguramente le entregarán un contrato muy lucrativo en la offseason.
Los Cowboys ya le pagan a Lamb 35 millones por temporada. Tal vez Dallas deba replicar lo que Detroit hizo para asegurar a Amon-Ra St. Brown, quien gana 30 millones al año, y a Jameson Williams, que aceptó una especie de descuento local con una extensión que promedia 26.6 millones anuales. Williams, igual que Pickens, tiene un historial de problemas fuera del campo, pero ambas partes encontraron un punto medio para continuar su sociedad.
A menos que Pickens acepte un descuento similar, quizá los Cowboys deberían dejar que otro equipo le pague, uno que no haya invertido ya una fortuna en otro wide receiver. Dallas sigue necesitando mucha ayuda defensiva, incluso con la llegada del tackle defensivo Quinnen Williams antes del cierre de traspasos.
La opinión de Manzano: Falso
Trevor Lawrence ha demostrado consistencia como quarterback franquicia
Lawrence ha mejorado drásticamente desde su desastroso juego de la Semana 12 ante los Cardinals, guiando a los Jaguars a victorias divisionales consecutivas contra los Titans y Colts para tomar el control de la AFC South.
Tras aquella preocupante actuación, escribí que el equipo no se rendiría tan rápido con Lawrence, principalmente porque no ha tenido mucho tiempo trabajando con el coach de primer año, Liam Coen. Ha estado usando una muñequera en el campo para adaptarse al nuevo libro de jugadas, algo que claramente le ha ayudado en las últimas dos semanas.
Las estadísticas de Lawrence no saltan a la vista, pero ha sido eficiente y ha aprovechado un juego terrestre productivo, distribuyendo el balón en momentos clave hacia Parker Washington y el recién llegado Jakobi Meyers. Incluso Brian Thomas Jr., quien ha tenido un bajón en su segundo año, aportó en la victoria más significativa de Jacksonville sobre los Colts la semana pasada.
Entiendo que en la NFL los resultados deben llegar de inmediato, pero fue ridículo que Coen tuviera que responder preguntas sobre la posibilidad de que Thomas estuviera en el mercado de cambios a inicios de la temporada. Thomas, la selección de primera ronda en 2024, también necesitaba tiempo para adaptarse a un nuevo esquema ofensivo.
Deberíamos empezar a hablar más de Coen como candidato a Coach of the Year, considerando que tiene a los Jaguars con marca de 9–4 en su primer año. Mientras entramos al tramo final de la temporada regular, Jacksonville está empezando a encontrar su ritmo y podría ser peligroso en los playoffs.
Los Jaguars han vencido a los 49ers, Chiefs, Chargers y Colts, y debieron barrer a los Texans, pero dejaron escapar una ventaja de 19 puntos en el segundo duelo. Y también dice mucho que Jacksonville anotara 29 puntos a la defensa de élite de Houston en la Semana 10.
Si la conexión Lawrence–Coen continúa creciendo, los Jaguars serán un problema en enero.
La opinión de Manzano: Verdadero
La NFL estará bien con más estadios techados en el futuro
No, no, no: no estará bien. Por favor, empiecen a construir más estadios al aire libre.
Sé que la NFL, en la realidad, seguirá funcionando aunque inevitablemente la mayoría de sus equipos terminen jugando bajo techo, pero permítanme quejarme un poco porque es una lástima que los juegos bajo la nieve sean cada vez más escasos.
Fue espectacular ver a Allen y Burrow enfrentarse en un duelo nevado y de alto puntaje la semana pasada. Es una mala noticia para los aficionados que disfrutan ver al clima influir en el juego, pero al menos los aficionados de Buffalo ya no tendrán que palear nieve de sus asientos antes de los partidos, gracias al nuevo estadio con techo calefactado.
La opinión de Manzano: Falso