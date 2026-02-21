NFL: Lo que todo equipo de la AFC Sur debería hacer este offseason
La AFC South fue una agrupación extraña en 2025.
Tras perderse los playoffs durante dos años consecutivos y despedir al coach Doug Pederson, los Jacksonville Jaguars terminaron con marca de 13–4 y se llevaron el título divisional, ganando sus últimos ocho partidos de temporada regular. Mientras tanto, los Indianapolis Colts arrancaron con un explosivo 7–1 antes de desplomarse, todo mientras convencían a un Philip Rivers de 45 años para salir del retiro.
En otros frentes, los Tennessee Titans tropezaron hacia otro último lugar con marca de 3–14, ahora intentando enderezar el rumbo bajo el mando del head coach en su segunda etapa, Robert Saleh. Y en Houston, los Houston Texans comenzaron 0–3 antes de cerrar 12–5 y realizar otra carrera en postemporada.
Mirando hacia adelante, comenzamos con los Texans, quienes todavía tienen trabajo pendiente en las trincheras.
Houston Texans: Seguir reparando la línea ofensiva
Los Texans alcanzaron la ronda divisional por tercera temporada consecutiva, en gran parte gracias a una de las mejores defensivas de la liga. Desafortunadamente, la ofensiva continuó estancada bajo el nuevo coordinador Nick Caley, ubicándose en un discreto puesto 18 en yardas y 13 en puntos, principalmente porque el interior de la línea ofensiva sigue siendo un problema y no hay un arma diferencial más allá del receptor Nico Collins.
Si bien podríamos destacar la necesidad de otro playmaker estelar, Houston tiene cierta esperanza en ese sentido. El año pasado seleccionó a los receptores Jayden Higgins y Jaylin Noel en el draft, con Higgins registrando 41 recepciones para 525 yardas y seis touchdowns. Además, los Texans podrían recuperar a Tank Dell, quien se perdió todo 2025 mientras se recuperaba de una grave lesión de rodilla.
Ya sea en la agencia libre o en el draft, la gerencia debe apuntar a reforzar el interior. Mientras el tackle izquierdo novato Aireontae Ersery fue excelente y ayudó a reducir las capturas permitidas de 54 a 31 en comparación interanual, conseguir una mejora en la posición de centro sería clave. Algunos nombres a considerar incluyen al estelar de los Baltimore Ravens, Tyler Linderbaum, o novatos como Connor Lew de Auburn o Matt Gulbin de Michigan State.
Si Houston logra fortalecerse por dentro y evitar que C. J. Stroud enfrente presión directa, la ofensiva podría finalmente despegar en 2026.
Indianapolis Colts: Aplicar la etiqueta de jugador franquicia a Daniel Jones
Tras iniciar 8–2 y adquirir a Sauce Gardner desde los New York Jets a cambio de dos selecciones de primera ronda, los Colts se desmoronaron de forma épica. Indianapolis vio a Daniel Jones sufrir una rotura del tendón de Aquiles y luego perdió sus últimos seis partidos, terminando 8–9 y fuera de playoffs.
Pocos gerentes generales están en una posición más complicada que Chris Ballard. Sin un gran capital de draft, los Colts están esencialmente “all-in” con un equipo que tiene talento, pero también serias interrogantes. El tackle derecho Braden Smith y el receptor de 1,000 yardas Alec Pierce están programados para ser agentes libres. Nuestro ranking de los 50 mejores agentes libres coloca a ambos dentro del top 10 disponible.
Pero nada pesa más que el estatus de Jones, quien encabeza nuestra lista. Incluso tras una lesión que terminó su temporada, Jones podría obtener un contrato lucrativo tras lanzar para 3,101 yardas y 19 touchdowns en 13 juegos.
Después de invertir tanto por Gardner, Indianapolis está comprometido. Perder a Jones sería catastrófico. Sin embargo, también podría serlo firmarlo a largo plazo. La jugada inteligente es retenerlo con la etiqueta y ver cómo se desarrolla 2026.
Jacksonville Jaguars: Extender a las piezas clave del futuro
Después de ganar 13 partidos y conquistar la AFC South en el primer año de Liam Coen al mando, Jacksonville se ha ganado el estatus de contendiente. Ahora los Jaguars deben mantener el impulso, y el primer paso es retener el talento clave que ya tienen en casa.
Los Jaguars cuentan con un par de agentes libres pendientes, Devin Lloyd y Travis Etienne Jr., ambos con expectativas salariales significativas. Además, hay varios contribuyentes con un año restante en sus contratos, incluyendo al receptor Parker Washington, al ala cerrada Brenton Strange y al pass rusher Travon Walker.
Washington es un regresador élite y receptor en ascenso, con dos touchdowns en equipos especiales y 58 recepciones para 847 yardas y cinco anotaciones. Strange también tuvo una campaña de despegue bajo Coen, acumulando 540 yardas y tres touchdowns en 12 juegos, mientras que Walker registró 3.5 capturas y 13 golpes al quarterback tras haber sumado doble dígito en sacks en cada uno de los dos años anteriores.
Tennessee Titans: Agregar múltiples armas alrededor de Cam Ward
El año de novato de Cam Ward fue complicado. Los Titans ganaron tres partidos mientras Ward completó el 59.8% de sus pases para 5.9 yardas por intento. Además, fue capturado 55 veces —la cifra más alta de la liga— y registró un EPA de -143.2. Para dimensionar, el segundo peor EPA fue el de Geno Smith con -87.2.
Aun así, el video muestra a un jugador capaz de realizar todos los lanzamientos y con el atletismo para convertirse en estrella si se le brinda la oportunidad adecuada. En 2025, los cuatro principales receptores en yardas de Ward fueron los alas cerradas Chigoziem Okonkwo (560 yardas) y Gunnar Helm (357), y los receptores Elic Ayomanor (515) y Chimere Dike (423). En resumen, nadie tuvo menos ayuda.
Esta temporada baja, el gerente general Mike Borgonzi debería invertir con agresividad en armas ofensivas. Hay varios agentes libres que representarían mejoras inmediatas, incluyendo a Alec Pierce, Kyle Pitts, Wan'Dale Robinson, Romeo Doubs y otros. Si Ward va a tener éxito, Tennessee necesita utilizar una buena parte de su amplio espacio salarial para respaldarlo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/02/2026, traducido al español para SI México.