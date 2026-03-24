NFL: Motivos para tener esperanza y lamentarse para cada equipo tras la agencia libre
La primera ola de la agencia libre ha terminado. Los pequeños contratos de un año seguirán llegando en las próximas semanas y meses, pero ¿qué jugadores tendrán el mayor impacto en 2026? Firmado, sellado y entregado.
Ahora se aproxima el draft. Un draft con poco talento en la posición de quarterback, pero cargado de edge rushers, receptores y corners que entrarán a la liga y cambiarán el cálculo de los contendientes y los pretendientes. Pero aún no estamos ahí. Estamos en el espacio entre la agencia libre y el draft, lo que nos da un momento ideal para dar un paso atrás y reevaluar dónde se encuentra cada equipo.
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Es momento de ilusionarse. Es momento de lamentarse. Es momento de ilusionarse y lamentarse.
Arizona Cardinals
Ilusión: Mike LaFleur podría resultar una gran contratación, y los Cardinals tienen armas fantásticas lideradas por Trey McBride, Michael Wilson y James Conner.
Lamento: La situación de quarterback es la versión del football de elegir entre un sándwich de jamón de hace una semana y un paquete de galletas saladas.
Atlanta Falcons
Ilusión: Kevin Stefanski es dos veces Coach of the Year, y lidera una ofensiva con Kyle Pitts Sr., Drake London y Bijan Robinson. Atlanta también está en la peor división de la liga.
Lamento: Véase lo anterior sobre los Cardinals, pero un 20% menos grave para los Falcons.
Baltimore Ravens
Ilusión: Otro equipo con nuevo entrenador, y los ocho mejores jugadores de los Ravens son tan buenos como los de cualquier equipo de la NFL. Si Lamar Jackson está sano, este es un equipo peligroso.
Lamento: El roster detrás de esos ocho jugadores tiene carencias severas en múltiples áreas, Jesse Minter está entrando a un equipo envejecido y Jackson se ha lesionado en tres de los últimos cinco años.
Buffalo Bills
Ilusión: De alguna manera, otro equipo con otro nuevo entrenador (más o menos). Josh Allen es posiblemente el mejor jugador de la NFL, y la ofensiva debería mejorar con DJ Moore en el perímetro.
Lamento: Brandon Beane tomó dos decisiones muy cuestionables: intercambiar una selección de segunda ronda por Moore y firmar al casi treintañero Bradley Chubb por tres años. Si esos movimientos no funcionan, el equipo habrá empeorado en los últimos 100 días.
Carolina Panthers
Ilusión: Tras una aparición en playoffs, los Panthers añadieron a Jaelan Phillips y Devin Lloyd a la defensa y tienen una selección dentro del top 20 del draft para posiblemente añadir apoyo ofensivo a Bryce Young.
Lamento: Es probable que a Young no le ejerzan la opción de quinto año esta primavera, y por buena razón. Si no mejora significativamente en su cuarto año, es difícil ver a Carolina elevar realmente su techo.
Chicago Bears
Ilusión: Caleb Williams puede hacer cualquier lanzamiento en un campo de football, el talento en posiciones de habilidad es fantástico y Ben Johnson es un científico loco. Sumando una defensa que debería mejorar con Coby Bryant en la secundaria, este es un equipo cargado con tres selecciones en las primeras dos rondas.
Lamento: El retiro de Drew Dalman es un gran golpe. Después de finalmente consolidar la línea ofensiva el año pasado, el center Pro Bowl se retiró sorpresivamente en marzo. Sin él, Garrett Bradbury toma su lugar, y eso es un gran retroceso.
Cincinnati Bengals
Ilusión: Joe Burrow está sano y rodeado por el mejor dúo de receptores de la liga, Ja’Marr Chase y Tee Higgins. Con Zac Taylor diseñando el ataque, Cincinnati debería tener una ofensiva de élite en 2026.
Lamento: El football también requiere jugar defensa.
Cleveland Browns
Ilusión: Un nuevo entrenador, un nuevo año y otra temporada de Myles Garrett. El plan debe ser que Todd Monken desbloquee a Shedeur Sanders y que la ofensiva haga lo suficiente mientras la defensa domina.
Lamento: A pesar de haber tenido dos quarterbacks Pro Bowl en 2025, los Browns siguen sin rumbo en esa posición por lo que parece la temporada número 50 consecutiva. Sin resolver ese puesto, nada más importa.
Dallas Cowboys
Ilusión: Dallas tiene una de las ofensivas más talentosas del juego. CeeDee Lamb y George Pickens forman una combinación de élite, y Dak Prescott siempre está entre los 10 mejores quarterbacks. Si los Cowboys mejoran bajo el nuevo coordinador defensivo Christian Parker, estarán en el negocio.
Lamento: Esa defensa mencionada es un grupo complicado, y el intercambio de Osa Odighizuwa no ayudará. Aunque Rashan Gary y Jalen Thompson son buenas piezas, Parker necesitará hacer algo de magia.
Denver Broncos
Ilusión: Los Broncos vienen de disputar el juego por el título de la AFC y regresan con un equipo casi idéntico en 2026. Si Bo Nix puede dar un paso más, Denver podría estar rumbo al Super Bowl.
Lamento: Denver ganó 11 partidos por una sola posesión el año pasado, algo que a menudo indica que un equipo necesita mejorar para mantener el mismo récord. Si ese es el caso, los Broncos podrían ser un claro candidato a retroceder.
Detroit Lions
Ilusión: A pesar de perderse los playoffs el año pasado, los Lions tienen mucho talento de primer nivel. Jared Goff, Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs y Sam LaPorta encabezan una ofensiva capaz de anotar 30 puntos por partido.
Lamento: Más allá de Aidan Hutchinson, hay preguntas por toda la defensa. La temporada pasada la unidad estuvo por debajo del promedio en yardas y puntos permitidos. ¿Por qué sería diferente ahora con Brian Branch y Kerby Joseph recuperándose de una rotura de tendón de Aquiles y una lesión de rodilla izquierda, respectivamente?
Green Bay Packers
Ilusión: Matt LaFleur está bajo presión, pero es un buen entrenador. Los Packers tienen un buen roster con verdaderas estrellas, incluido el quarterback Jordan Love. No sorprendería que ganen la NFC North por primera vez desde que Aaron Rodgers estaba en el equipo.
Lamento: Si Tucker Kraft y Micah Parsons no vuelven a ser versiones completas de sí mismos en 2026 tras roturas de ACL, sumado a las pérdidas en la agencia libre y la falta de una selección de primera ronda, Green Bay podría quedar fuera de la carrera por los playoffs.
Houston Texans
Ilusión: La defensa es fenomenal, con el mejor dúo de edge rushers del football: Danielle Hunter y Will Anderson Jr. Si C.J. Stroud recupera su nivel de novato detrás de una línea ofensiva cambiante, Houston podría ser contendiente al título.
Lamento: ¿Dónde está el poder ofensivo? David Montgomery fue una adición sólida, pero está envejeciendo. Los receptores son Nico Collins y compañía. Houston necesitaba un gran movimiento para reforzar la unidad, pero no lo hizo.
Indianapolis Colts
Ilusión: El año pasado los Colts parecían el mejor equipo del football durante media temporada antes de que las lesiones golpearan. Si Daniel Jones regresa sano de su rotura del tendón de Aquiles y Sauce Gardner tiene el impacto esperado cuando fue adquirido, Indianápolis tiene piezas para una carrera profunda.
Lamento: Jones ahora viene de una segunda gran lesión de la parte baja del cuerpo y tiene un historial de juego irregular. Además, los Colts dependen mucho de Alec Pierce, quien recibirá más atención tras la salida de Michael Pittman Jr. Hay más preguntas que respuestas.
Jacksonville Jaguars
Ilusión: Liam Coen es un gran entrenador y debería crear una mejor conexión con Trevor Lawrence este año. Si Travis Hunter puede mantenerse sano en su segunda temporada, los Jaguars tienen una mezcla capaz de volver a ganar la AFC South.
Lamento: Jacksonville hizo poco para mejorar en la agencia libre mientras perdía jugadores clave como Travis Etienne Jr. y Devin Lloyd. Sumando un calendario de primer lugar, la vida no será fácil en 2026.
Kansas City Chiefs
Ilusión: Kansas City finalmente podría tener juego terrestre con Kenneth Walker III. Con Patrick Mahomes posiblemente de regreso de su rotura de ACL en la Semana 1, la ofensiva podría ser más potente que en cualquier temporada desde 2022.
Lamento: Mahomes viene de una seria lesión de rodilla y la defensa perdió a tres titulares clave: Trent McDuffie, Jaylen Watson y Bryan Cook. Volver a terminar 6–11 parece improbable, pero hay muchas preguntas.
Las Vegas Raiders
Ilusión: Nadie fue más activo en la agencia libre que los Raiders, quienes añadieron jugadores de impacto por todo su roster. Sumando la probable selección del quarterback de Indiana Fernando Mendoza y la llegada del entrenador Klint Kubiak, hay razones para entusiasmarse.
Lamento: No todos los días un equipo pasa de tener la primera selección global a contender en un año. Las reconstrucciones llevan tiempo, y los Raiders necesitarán bastante, considerando lo mal que ha estado el roster durante años.
Los Angeles Chargers
Ilusión: Tras llegar a playoffs en cada una de las últimas dos temporadas, los Chargers tienen al quarterback y entrenador correctos en Justin Herbert y Jim Harbaugh. También recuperan a los tackles Joe Alt y Rashawn Slater tras lesiones que terminaron su temporada.
Lamento: A pesar de tener mucho espacio salarial, los Chargers no añadieron piezas significativas en la agencia libre. Los Angeles tuvo la oportunidad de cerrar la brecha con los mejores equipos de la liga y no lo hizo.
Los Angeles Rams
Ilusión: Los Rams tienen el mejor roster del football. Están cargados ofensivamente, tienen posiblemente la mejor línea defensiva del deporte y añadieron a Trent McDuffie y Jaylen Watson a la secundaria.
Lamento: Siempre habrá preocupación cuando tu quarterback tiene 38 años. Matthew Stafford se perdió todo el verano pasado con un disco agravado en la espalda. Si su cuerpo empieza a fallar, se acabó para esta versión de los Rams.
Miami Dolphins
Ilusión: Malik Willis es un joven talento interesante como quarterback, y los Dolphins esperan que el futuro esté en su lugar con Willis, el entrenador Jeff Hafley y el gerente general Jon-Eric Sullivan.
Lamento: Este es el peor roster de la liga. Miami está jugando para el resto de la década en lugar de competir por algo importante en 2026.
Minnesota Vikings
Ilusión: Kyler Murray es una mejora sobre J.J. McCarthy, y los Vikings se hicieron más jóvenes en las trincheras tras liberar a Jonathan Allen y Javon Hargrave. A pesar de sus problemas, el equipo terminó 9–8 la temporada pasada con mucho potencial.
Lamento: Murray es mejor que McCarthy, pero ¿puede finalmente ganar un partido de playoffs en su octava temporada profesional? Además, ¿la línea ofensiva podrá protegerlo? No son preguntas menores.
New England Patriots
Ilusión: Los Patriots no llegaron al Super Bowl por accidente el año pasado. Tienen un entrenador de élite, un quarterback de élite y añadieron a Romeo Doubs, Dre’Mont Jones y Alijah Vera-Tucker en la agencia libre. Un buen equipo mejoró.
Lamento: New England llegó al Super Bowl en parte por un camino relativamente favorable. Eso no será así en 2026, cuando enfrenten un calendario de primer lugar contra la AFC West y la NFC North.
New Orleans Saints
Ilusión: Los Saints cerraron fuerte la temporada pasada detrás del quarterback novato Tyler Shough y el entrenador de primer año Kellen Moore, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos. Con más experiencia y una selección dentro del top 10, hay margen de crecimiento.
Lamento: Hay una subida complicada por delante para New Orleans, que intenta rejuvenecer el equipo mientras sube en la clasificación. Si van a pelear por playoffs en la abierta NFC South, será porque Shough brille y la clase de novatos destaque.
New York Giants
Ilusión: John Harbaugh llegó a la ciudad (junto con varios ex Ravens) para tomar un equipo con quarterback legítimo, receptor estrella, gran tackle izquierdo y una defensa en ascenso. Las piezas están ahí para un cambio inmediato.
Lamento: Jaxson Dart tuvo problemas para mantenerse sano como novato, y la etapa de Harbaugh en Baltimore empezó a desgastarse. ¿Podrá Dart jugar una temporada completa? ¿Un nuevo hogar revitalizará a Harbaugh? El tiempo lo dirá.
New York Jets
Ilusión: New York tiene la segunda selección del draft y también la número 16. Además, el entrenador Aaron Glenn y el GM Darren Mougey están en su segundo año juntos. Debería haber más sinergia en la organización.
Lamento: Señala agresivamente todo lo que ha pasado desde el alunizaje.
Philadelphia Eagles
Ilusión: Philadelphia es una de las organizaciones mejor dirigidas del football y tiene un roster lleno de All-Pros y futuros miembros del Salón de la Fama. Si Jalen Hurts se acopla con el nuevo coordinador Sean Mannion, se espera una profunda carrera en playoffs.
Lamento: El ruido alrededor de A.J. Brown sigue creciendo, y la constante rotación en el staff de entrenadores no es ideal. Además, ¿será este el año en que el tackle derecho Lane Johnson empiece a declinar y la ofensiva sufra por todos estos factores?
Pittsburgh Steelers
Ilusión: Pittsburgh hizo un gran trabajo añadiendo talento en semanas recientes, incluyendo a Michael Pittman Jr., Jaquan Brisker y Rico Dowdle. Es el roster más fuerte de los Steelers en años.
Lamento: Aaron Rodgers tuvo un rendimiento mediocre en 2025 y ahora tiene 42 años. ¿Es lo suficientemente bueno para amenazar realmente a los equipos élite de la AFC en enero?
San Francisco 49ers
Ilusión: Se puede argumentar que los 49ers tuvieron la mejor offseason del football al añadir a Mike Evans, Osa Odighizuwa y Dre Greenlaw. Si San Francisco se mantiene sano, está en el pequeño grupo de grandes contendientes.
Lamento: Mantenerse sano ha sido un problema constante para Christian McCaffrey, Nick Bosa, Trent Williams y George Kittle, sin mencionar a Greenlaw.
Seattle Seahawks
Ilusión: Los campeones defensores aún tienen talento defensivo élite, una excelente pareja de tackles, al líder de yardas recibidas de la liga y un quarterback probado. También cuentan con un genio en Mike Macdonald.
Lamento: Repetir como campeón es muy difícil; solo dos equipos en este siglo lo han logrado (Patriots 2004 y Chiefs 2023). Además, hubo pérdidas importantes en la agencia libre, encabezadas por Kenneth Walker III y Coby Bryant.
Tampa Bay Buccaneers
Ilusión: Calijah Kancey vuelve sano, la ofensiva está cargada incluso sin Mike Evans y la división es débil. Si Baker Mayfield rebota tras su terrible cierre de temporada (10 TD y 8 INT en ocho juegos), Tampa Bay podría ser peligroso.
Lamento: El front seven es una gran preocupación. Sí, el GM Jason Licht firmó a Alex Anzalone y Al-Quadin Muhammad desde los Lions, pero el grupo también perdió al corner Jamel Dean y sigue sin un pass rusher estrella.
Tennessee Titans
Ilusión: Los Titans añadieron bastante talento en la agencia libre, incluidos Wan’Dale Robinson, John Franklin-Myers y Alontae Taylor. Con nuevo staff de entrenadores y Cam Ward entrando a su segundo año, Tennessee podría dar un gran salto en la AFC South.
Lamento: Pasar de tener la cuarta selección del draft a playoffs no es fácil. Los Titans necesitan que muchas cosas salgan bien, empezando por una gran mejora de Ward tras su EPA de -143.2, el peor de la liga.
Washington Commanders
Ilusión: Washington hizo un gran trabajo en la agencia libre añadiendo a Odafe Oweh, Leo Chenal y otros para fortalecer la defensa. Con Jayden Daniels sano, los Commanders deberían rebotar.
Lamento: La defensa fue la peor de la liga en 2025, así que incluso mejorar no necesariamente significa ser buena. En ofensiva, Daniels es clave, pero el equipo necesita más que Terry McLaurin para amenazar a las defensas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/03/2026, traducido al español para SI México.