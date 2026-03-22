NFL: “Ofertas” de la agencia libre, protagonistas para cinco contendientes
Los grandes fichajes ya terminaron. Ya sabes, los contratos multianuales, los salarios de nueve cifras, el dinero garantizado que suma lo suficiente como para comprar un pequeño país. Terminó… hasta el próximo año.
Ahora es momento de ir a la versión de Dollar General (“ofertas”) de la NFL. Buscar en el contenedor de gangas. Encontrar jugadores que puedan aportar valor con contratos de un año mientras también se intenta mantener el costo por debajo del umbral de la fórmula de selecciones compensatorias. Es un baile que todo gerente general ejecuta, algunos mucho mejor que otros.
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Y luego, llega el 23 de abril, el Draft de la NFL en Pittsburgh. El lugar donde el talento joven será seleccionado y los futuros cambiarán tanto para el equipo como para el jugador. Un sitio donde los malos equipos pueden convertirse rápida y sosteniblemente en buenos, y donde los buenos equipos pueden transformarse en escuadras campeonas.
Al entrar en esta fase del receso de temporada, hay huecos que cada franquicia debe llenar. Sin embargo, algunos contendientes están en mejor situación que otros. A continuación, cinco equipos que tienen aspiraciones legítimas al Trofeo Lombardi, pero que también tienen problemas que actualmente obstaculizan ese objetivo.
5. Buffalo Bills
Los Bills estaban limitados en espacio salarial, con el gerente general Brandon Beane evitando reestructuraciones y despidos, optando en cambio por extender al tight end Dawson Knox mientras intercambiaba al ex All-Pro slot corner Taron Johnson.
Con eso en mente, Buffalo fue relativamente silencioso en la agencia libre. Los Bills firmaron al edge rusher Bradley Chubb, al safety C.J. Gardner-Johnson y al corner Dee Alford, y canjearon una selección de segunda ronda por el receptor de 29 años DJ Moore II. Mientras tanto, Buffalo perdió al fullback Reggie Gilliam, al guard David Edwards y a los edge rushers Joey Bosa y A.J. Epenesa en la agencia libre, compensando parte de sus ganancias.
En conjunto, los Bills aún tienen necesidades significativas. Las incorporaciones de Buffalo fueron principalmente jugadores mayores acercándose a los 30 años. En el caso de Moore, acumuló 682 yardas y seis touchdowns en 50 recepciones en 2025 para los Bears. ¿Un año a la baja o el inicio de un declive? En última instancia, los Bills todavía carecen de un verdadero receptor de élite y deben encontrar respuestas tanto en linebacker como en corner. Sin su selección de segunda ronda, el equipo necesita ser creativo para encontrar talento más allá de la selección No. 26.
4. Green Bay Packers
Después de tres años consecutivos siendo un equipo de wild card, Green Bay observó cómo otros saqueaban su plantel con las salidas del linebacker Quay Walker, el left tackle Rasheed Walker, el edge rusher Rashan Gary (vía intercambio), el center Elgton Jenkins y el receptor Romeo Doubs, entre otros.
Los Packers también enfrentan el importante desafío de no tener su selección de primera ronda como resultado del acuerdo por Micah Parsons, dejando al gerente general Brian Gutekunst con la tarea de resolver las cosas a partir de la segunda ronda.
Para Green Bay, la línea ofensiva será una incógnita rumbo a las OTAs, junto con la pregunta de si Lukas Van Ness puede dar un paso al frente con Gary yéndose a los Cowboys. Hasta este punto de su carrera, la selección de primera ronda de 2023 tiene apenas 8.5 sacks y 23 golpes al quarterback.
Finalmente, ¿la selección de primera ronda de 2025 Matthew Golden dará el paso adelante con Doubs en New England? Los Packers tienen muchas opciones jóvenes internas para cubrir sus pérdidas, como Jordan Morgan y Anthony Belton al frente, junto con el mencionado Golden por fuera, pero la inexperiencia es una preocupación.
3. Kansas City Chiefs
Nadie acusaría al gerente general Brett Veach de quedarse quieto hasta ahora. Intercambió al corner All-Pro Trent McDuffie a los Rams por cuatro selecciones del draft. Luego firmó al running back Kenneth Walker III, al safety Alohi Gilman, al defensive tackle Khyiris Tonga y al slot corner Kader Kohou para ayudar a reforzar múltiples áreas de preocupación.
Sin embargo, Kansas City todavía necesita mucho más. Los Chiefs no tienen un edge rusher para emparejar con George Karlaftis, y el grupo de receptores carece de talento de primer nivel, ya que la disponibilidad de Rashee Rice sigue siendo una incógnita debido a sus recientes problemas legales. Actualmente, Xavier Worthy y Tyquan Thornton son las principales opciones en el perímetro, y se combinaron para apenas 970 yardas y cuatro touchdowns la temporada pasada durante el desastre de 6–11 de Kansas City.
Para los Chiefs, dos selecciones de primera ronda serán esenciales para convertirlos en contendientes al Super Bowl este año, junto con la rehabilitación de Patrick Mahomes de una rotura de ACL. Si Veach puede encontrar un edge rusher y un receptor que puedan contribuir temprano, Kansas City estará en marcha. Si no, Mahomes podría regresar a un equipo con más preguntas que respuestas.
2. Detroit Lions
Los Lions necesitan encontrar talento en ambos lados del balón, una situación que no habían enfrentado en años.
Para empezar, la línea ofensiva necesita algo de atención. Aunque el right tackle Penei Sewell es el estándar de la liga en su posición, los Lions tienen una necesidad clara en left tackle tras la salida de Taylor Decker. Cade Mays fue una buena firma en la agencia libre para reemplazar a Graham Glasgow en center, pero el frente aún no está resuelto.
Defensivamente, ¿quién jugará del lado opuesto de Aidan Hutchinson? Hutchinson es un talento All-Pro, pero Detroit perdió a Al-Quadin Muhammad y sus 11 sacks en la agencia libre, dejando la línea delgada. En el segundo nivel, el veterano de mucho tiempo Alex Anzalone se fue a los Buccaneers, creando otro vacío. Finalmente, la secundaria tiene grandes interrogantes de salud después de perder a Brian Branch, Kerby Joseph, Ennis Rakestraw Jr. y Terrion Arnold por lesiones durante parte o toda la temporada 2025.
Los Lions todavía tienen suficiente talento para competir, pero necesitan urgentemente reforzar una multitud de áreas importantes.
1. Baltimore Ravens
Al mirar a los Ravens, hazte esta pregunta: ¿quién es joven y quién es bueno?
Baltimore tiene exactamente dos jugadores que tendrán menos de 29 años al inicio de la próxima temporada y poseen talento de estrella: el safety Kyle Hamilton y el receptor Zay Flowers. Por lo demás, tienen una colección de interrogantes rodeada de jugadores mayores y costosos, como Lamar Jackson (29), Roquan Smith (29), Ronnie Stanley (32), Marlon Humphrey (30), Trey Hendrickson (31), Derrick Henry (32) y Mark Andrews (31). No es un lugar ideal para estar.
El gerente general Eric DeCosta ahora tiene sus próximas dos selecciones de primera ronda después de retractarse del intercambio por Maxx Crosby, y las necesitará. Baltimore tiene que encontrar un receptor titular, profundidad en tight end, profundidad en la línea defensiva y más. Aunque la segunda y tercera ola de la agencia libre pueden ayudar en esas áreas, será en el draft donde DeCosta tendrá que brillar después de perderse los playoffs con un récord de 8–9 el año pasado.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/03/2026, traducido al español para SI México.