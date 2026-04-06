La NFL no sancionará a Rashee Rice tras acusaciones de violencia doméstica
El receptor de los Chiefs, Rashee Rice, no enfrentará disciplina por parte de la NFL después de que fue acusado de abuso doméstico por su exnovia.
En febrero, Dacoda Jones, madre de los dos hijos de Rice, presentó una demanda civil alegando que Rice le causó “lesiones severas y permanentes” entre diciembre de 2023 y julio de 2025, vía The Athletic. La demanda alegaba que Rice “agarró, ahorcó, estranguló, empujó, lanzó, arañó, golpeó y dio cabezazos a la Sra. Jones, además de golpearla con objetos inanimados.”
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El abogado de Rice, Sean Lindsey, dijo después de que se presentó la demanda: “El 9 de octubre de 2025, mucho después de que la relación entre las partes había terminado, la Sra. Jones declaró bajo pena de perjurio en una Declaración Jurada de No Procesamiento que ‘el Sr. Rice y yo tuvimos una discusión verbal, pero él no me golpeó.’ Permitiremos que el proceso legal siga su curso y no tendremos más comentarios en este momento.”
Jones había publicado previamente fotografías de sí misma en redes sociales en enero que incluían moretones y rasguños en su cuerpo. Ella escribió en la publicación de Instagram —que desde entonces fue eliminada—: “Estoy tan cansada de quedarme callada, estoy tan cansada de proteger su imagen. He pasado por demasiado en un lapso de 8 años y ¡YA BASTA! He lidiado con abuso durante años; este hombre y yo decidimos separarnos hace un par de meses y desde entonces no ha sido más que un infierno.”
La NFL anunció después de que se hicieron esas publicaciones que revisaría el asunto bajo la política de conducta personal de la liga.
Según Adam Schefter de ESPN, la NFL determinó que Rice “no ha incurrido en conducta que viole la política de conducta personal” y no enfrentará disciplina por el momento. La demanda sigue abierta, pero por ahora la liga ha cerrado su revisión de las acusaciones.
El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, añadió a través de Schefter: “No hubo evidencia suficiente para respaldar una conclusión de que violó la política de conducta personal.”
El abogado de Rice, Sean Lindsey, dijo en un comunicado a Schefter: “El Sr. Rice quiere agradecer a la NFL por su investigación exhaustiva y espera con entusiasmo el inicio de la temporada 2026-27 de la NFL.”
Rice previamente cumplió una suspensión de seis partidos durante la temporada 2025 por su participación en un choque múltiple de autos en 2024, en el que fue visto conduciendo a 119 millas por hora, lo que causó lesiones al chocar contra varios vehículos y huir del lugar. Si la NFL hubiera determinado que volvió a violar la política de conducta personal de la liga, probablemente habría enfrentado una suspensión aún más larga como reincidente. Por ahora, sin embargo, Rice parece habilitado para la temporada 2026.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/04/2026, traducido al español para SI México.