El último movimiento de los Patriots muestra una necesidad de cara al Draft
Los Patriots realizaron un movimiento en el roster la mañana del martes que, aunque ciertamente menor, pone en evidencia uno de los principales huecos de su plantilla rumbo al NFL Draft 2026.
Según Mike Reiss de ESPN, New England informó al linebacker Marte Mapu sobre los planes del equipo de dejarlo en libertad. El jugador de 26 años fue una selección de tercera ronda (No. 76) de los Patriots en 2023 y participó en 44 partidos a lo largo de tres temporadas—con 10 como titular, acumulando 89 tackleadas totales, tres intercepciones, además de fungir como protector personal en el equipo de despeje. Mapu debía recibir 1.5 millones de dólares esta próxima temporada, el último año de su contrato de novato.
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New England llega a 2026 tras una sorpresiva carrera hasta el Super Bowl, pero después de perder ese gran juego ante los Seahawks de manera contundente, aún tiene bastante trabajo por hacer si quiere repetir como campeón de la AFC y colocarse nuevamente en posición de pelear por otro Lombardi Trophy.
Ahora puedes agregar linebacker a una lista creciente de tareas pendientes que incluye enfrentar un calendario mucho más complicado, proteger a Drake Maye y mejorar su presencia en el edge defensivo.
Los Patriots necesitan ayuda en la posición de linebacker rumbo a 2026
Los Patriots básicamente desmantelaron su grupo de linebackers durante este offseason, separándose de Jahlani Tavai, Anfernee Jennings y ahora Mapu, además de permitir que Jack Gibbens se marchara en la agencia libre. Así luce el grupo que permanece en la posición rumbo a 2026:
- K.J. Britt
- Christian Elliss
- Chad Muma
- Otis Reese IV
- Robert Spillane
Es, por decir lo menos, un grupo muy cargado hacia la parte alta.
Robert Spillane firmó con New England el offseason pasado con un contrato de tres años y 33 millones de dólares y—después de ser elegido capitán del equipo en el renovado conjunto del coach Mike Vrabel—registró 97 tackleadas totales, dos intercepciones y un sack, portando el green dot y liderando la defensa. Dicho esto, entrará a su temporada de 30 años y lidió con lesiones en el tobillo y el pie durante la segunda mitad de 2025 que afectaron una campaña por lo demás exitosa.
Christian Elliss, por su parte, entra en la segunda temporada del contrato de dos años y 13.5 millones de dólares que los Patriots igualaron a los Raiders el pasado marzo. Fue titular en 13 juegos en 2025 mientras registraba 94 tackleadas, la mayor cifra de su carrera. Si todo sale bien en 2026, es probable que Elliss merezca otro aumento salarial, ya sea en New England o en otro equipo.
¿El resto del grupo? Britt, un especialista en equipos especiales que firmó un contrato de un año el mes pasado; Muma, también un jugador clave de equipos especiales; y Reese IV, quien pasó 2025 en el practice squad y firmó un contrato de reserva en enero.
Los Patriots cuentan con 11 selecciones en el próximo NFL Draft, y considerando el estado actual de la posición, es razonable asumir que elegirán al menos un linebacker—si no es que varios—para ayudar a reconstruir el grupo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/04/2026, traducido al español para SI México.