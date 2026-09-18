NFL va por más juegos en México; contempla Monterrey y Guadalajara, además de CDMX
Arturo Olivé, director General de la NFL en México, no cierra las puertas a que el país pueda tener más juegos e incluso llegar a otras ciudades. Señaló que, dependiendo de los resultados que el país entregue en su regreso como sede de la máxima liga, se analizará la posibilidad de agrandar la presencia en México.
“Una vez que entreguemos los resultados que todos esperamos entregar en cuanto a afición y crecimiento en todas las áreas de negocio, esperamos estar en posición favorable de poder ofrecer a la liga juegos adicionales en Ciudad de México… Y por qué no, también juegos adicionales en otras plazas como Monterrey y Guadalajara, que ya probaron ser sede de juegos internacionales con el Mundial de Futbol”, mencionó este jueves 17 de septiembre en una reunión con medios de comunicación.
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Durante el evento, habló acerca del retorno de la NFL al Estadio Azteca para este 22 de noviembre, cuando San Francisco 49ers y Minnesota Vikings disputen el primer juego en territorio Tricolor desde 2022.
Aseveró que, pese a la pausa de cuatro años en los que México dejó de ser uno de los epicentros de la máxima liga de futbol americano, el tiempo no fue perdido. Y es que reveló que se aprovechó para mejorar las condiciones como anfitriones de la Serie Internacional.
“Regresa lo que nunca se fue. Esa es nuestra frase de guerra este año. Sí, reconocemos que hubo una pausa por la remodelación del estadio. También entendemos que esta pausa nos ayudó a todos para tener un estadio en mejores condiciones. Yo diría inmejorables para poder recibir nuestro juego y los juegos siguientes”, añadió.
Hay que recordar que para este 2026, la liga ha buscado una mayor expansión más allá de Estados Unidos, programando 9 partidos internacionales en su calendario. El Reino Unido fue el gran favorecido con 3 duelos, algo a lo que México quiere aspirar, recordando que desde 1978 ha estrechado relaciones con la competición, cuando por primera vez acogió una justa donde los New Orleans Saints vencieron 14-7 a los Philadelphia Eagles en la Ciudad de México.
Además, no sería nuevo que la NFL decida visitar otras entidades mexicanas. En 1996, el Estadio Universitario de la UANL en Monterrey fue testigo del triunfo de Kansas City Chiefs por 32-6 sobre los Dallas Cowboys.
Cumplir con el contrato hasta 2028, la prioridad
A pesar de la motivación por expandir la visita de la liga en cuanto a partidos y nuevas sedes, recordó que, por ahora, lo más importante es dejar en alto a México en estos tres años, donde solo se recibirá un único juego por año.
“No olvidemos que tenemos un contrato firmado por tres años para 2026, 2027 y 2028. Nos permitirá construir una plataforma para dar continuidad a esta presencia a lo largo de los años por venir. Hoy tenemos la tarea de dar los mejores juegos posibles”.
NFL regresará a México con novedades para este 2026
Y sobre la visita de este año, el mismo Olivé destacó que estos cuatro años de espera también permitirán contar con novedades para la experiencia de quienes acudan al Estadio Azteca. Aseguró que se buscará aprovechar toda la infraestructura que quedó del Mundial, tanto para el desarrollo del encuentro como para el mismo público que disfruta del deporte del ovoide.
“Todo lo que se hizo en el estadio para el Mundial será aprovechado por nosotros en términos de infraestructura. Hay mucha que ya estaba desde antes, que se instaló para efectos de nuestros juegos. Los vestidores para futbol americano son un ejemplo de ello. Ahí siguen, ahí seguirán”, explicó.
“Y también estaremos planeando una serie de actividades el día del juego ahí, como en años anteriores. Estamos buscando que esa tienda sea todavía más grande que la que hemos tenido en años anteriores para poder cubrir las necesidades de todos nuestros aficionados que nos acompañan ese día, más algunas otras actividades que, insisto, están en el horno”.
La NFL, una fiesta que buscará integrar a todos
Además, Olivé comentó que es consciente de que la convocatoria de la NFL en México es más grande que el propio Estadio Azteca. Por ello, para todas aquellas personas que no logren acceder a un boleto, declaró que se buscará planear dinámicas que puedan incluirlos, aunque indicó que serán limitados los eventos.
“El porcentaje de aficionados que nos podrán acompañar ese día en el juego es mínimo comparado con el tamaño de la base de aficionados. Por eso, estamos trabajando en el plan para todas las actividades que queremos ofrecer a lo largo de la semana previa al juego a nuestros aficionados aquí en la Ciudad de México… No serán muchas, porque tenemos algunas limitantes presupuestales y de tiempo”.
Finalmente, mencionó que, conforme se vayan acercando las fechas se irán revelando todos los detalles de los eventos que complementarán la fiesta mexicana con la NFL.