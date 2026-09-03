NFL: Por qué algunos equipos conservaron cuatro QB’s y cómo impacta en los rosters
El partido inaugural de la temporada 2026 de la NFL entre los Seahawks y Patriots está a solo ocho días, y los equipos han estado ocupados reduciendo sus plantillas, así que esto es lo que sabemos después de los recortes del domingo…
Después de los recortes
No menos de cuatro equipos —Vikings, Steelers, Falcons y Eagles— conservaron a cuatro quarterbacks después del recorte de plantillas del domingo. Y son cinco si contamos a los Browns, quienes colocaron a Dillon Gabriel en la lista de reservas lesionados por lo que parece ser una lesión de corto plazo.
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Entonces, ¿por qué este aumento? Yo diría que se trata de una cuestión de administración de activos.
En cuatro de los cinco casos hay un novato en el grupo. La excepción es Minnesota, donde hay un jugador de segundo año que llegó como agente libre no seleccionado en el Draft. Así que cada equipo tiene a un quarterback joven considerado dentro de la categoría de desarrollo y que probablemente temían perder si lo colocaban en waivers.
Eso explicaría el manejo de Max Brosmer por parte de los Vikings. El mencionado jugador de segundo año superó el recorte inicial, pero posteriormente fue cortado el lunes. El matiz está en que un quarterback joven tiene más probabilidades de superar los waivers un día después del recorte inicial, debido a que las plantillas son menos flexibles. Por eso, los equipos podrían estar un poco menos dispuestos a liberar a un jugador ahora que ayer, cuando todo todavía estaba en movimiento.
Después está el posible valor de cada jugador en el mercado de traspasos. Los Eagles, por ejemplo, incorporaron a Andy Dalton esta temporada baja con la idea de que podrían obtener una o dos selecciones del Draft a cambio de Tanner McKee, a quien han desarrollado, que está en el último año de su contrato y que, en la práctica, fue reemplazado dentro de la línea de desarrollo este año cuando seleccionaron a Cole Payton.
La otra cara de la moneda es que tener tantos quarterbacks tiene un costo. Cuando solo puedes activar a 46 jugadores para un partido, los lugares 51, 52 y 53 del roster se vuelven complicados de ocupar. Ahí es donde debes equilibrar el valor a largo plazo —el desarrollo de un jugador en ofensiva o defensiva— contra lo que alguien puede aportarte ahora mismo, principalmente en equipos especiales. Y como los quarterbacks normalmente no tienen valor en equipos especiales, con ellos la ecuación se convierte en una decisión de todo o nada.
En fin, en un tranquilo fin de semana de recortes —más allá del regreso de Aaron Donald—, esto fue lo que más llamó la atención.
Cade Klubnik
Para retomar lo que escribí ayer sobre cómo estaban clasificados los quarterbacks cuando salieron de la preparatoria en comparación con su llegada a la NFL, tenemos a Cade Klubnik ganando el puesto de suplente detrás de Geno Smith con los Jets. Superó a Bailey Zappe, un veterano de cinco años que ha participado en 15 partidos, nueve de ellos como titular, y a Brady Cook, un novato no seleccionado en el Draft de 2025 a quien los Jets tuvieron entrando y saliendo de su practice squad el año pasado.
¿Hay algo especial con Klubnik? Bueno, ahí es donde podemos regresar a quién era como prospecto. Fue clasificado como el quarterback número 1 a nivel nacional al salir de Westlake, una potencia de Texas y alma mater de Drew Brees y Nick Foles, lo que habla de sus condiciones físicas.
Y eso es precisamente lo que los Jets han visto hasta ahora. Klubnik tiene un buen físico para la posición, un buen brazo y es un buen atleta, pero llegó a la NFL con un proceso de desarrollo que todavía tenía camino por recorrer debido al sistema ofensivo en el que jugó durante su etapa universitaria. Rápidamente se ha ganado el cariño dentro del equipo y los Jets creen que hay material con el que pueden trabajar.
Eso no significa que ya tengan a su quarterback del futuro ni que no puedan seleccionar uno en una posición alta el próximo año. Pero darle el puesto de suplente tan rápidamente es una buena señal.
Aaron Donald
Una última cosa sobre el acuerdo de los Rams con Donald: hay que reconocer a la directiva por gastar por encima de su presupuesto en lo que consideran que podría ser una temporada especial. Por lo general, los equipos establecen sus presupuestos de efectivo en febrero, y los Rams ya habían gastado bastante en jugadores como Trent McDuffie y Jaylen Watson, además de que existe la posibilidad de un nuevo contrato para Puka Nacua más adelante.
Así que sumar a Myles Garrett, quien realmente no estaba en su radar sino hasta finales de marzo, cuando no pudieron concretar los acuerdos por Maxx Crosby y A.J. Brown, por 37 millones de dólares en efectivo para este año, y a Aaron Donald por 20 millones —la cifra base que recibirá si consigue evitar ingresar a la lista de reservas lesionados— dice mucho sobre la manera en que Stan Kroenke está manejando a su equipo de football.
A veces critico a los dueños por este tipo de cosas. En este caso, hay que reconocerles el mérito cuando corresponde.
Philadelphia Eagles
Los Eagles tienen algunas interrogantes en la parte alta de su roster, ya que deberán reemplazar a A.J. Brown como receptor y a Jaelan Phillips en el perímetro defensivo. Sin embargo, su profundidad sigue sin tener comparación, y el recorte de plantilla volvió a demostrarlo, con nada menos que cuatro jugadores de Philadelphia reclamados por otros equipos.
No se trata únicamente de seleccionar bien en el Draft, sino también de todo lo que los Eagles invierten en el desarrollo de sus jugadores, un área que encabeza Connor Barwin. No creo que sea exagerado decir que Philadelphia trabaja más con la parte baja de su roster que cualquier otro equipo de la NFL, y los resultados aparecen en días como el lunes.
Otros seis equipos también tuvieron múltiples jugadores reclamados. Los Chiefs tuvieron tres, mientras que los 49ers, Broncos, Cowboys, Panthers y Colts tuvieron dos cada uno.
Miami Dolphins
Del otro lado, los Dolphins reclamaron a siete jugadores, una cifra impresionante, particularmente porque ocupaban el puesto 11 en el orden de waivers, lo que significa que esos siete jugadores fueron rechazados por otros 10 equipos. No recuerdo que ningún equipo, incluso aquellos mucho más arriba en el orden, haya reclamado a tantos jugadores de una sola vez.
¿Por qué resulta tan sorprendente? Bueno, hay que considerar que para reclamar a siete jugadores tienes que cortar a otros siete del fondo del roster, y esos son siete jugadores que estuvieron contigo durante el training camp y que fueron lo suficientemente buenos como para formar parte de tu roster inicial de 53 jugadores.
Si a eso le sumamos el intercambio de Quinn Ewers, ahora solo quedan 45 jugadores en el roster de 53 de Miami que estuvieron en el training camp con los Dolphins, es decir, la mitad de los que tenían cuando comenzó la pretemporada. Todo esto es una buena muestra de cuánto trabajo tienen por delante el GM Jon-Eric Sullivan y el Head Coach Jeff Hafley para reconstruir el roster de Miami.
Otros siete equipos incorporaron múltiples jugadores mediante el reclamo inicial. Los Titans y Falcons tuvieron tres cada uno, mientras que los Patriots, Giants, Vikings, Saints y Jets tuvieron dos.
Y así, damos un paso más hacia lo que realmente importa.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/09/2026, traducido al español para SI México.