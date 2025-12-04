NFL Power Rankings: Los aspirantes de la AFC no inspiran confianza
Cuando uno ve un panorama de playoffs de la AFC sin los Chiefs, es un poco como tomar tu primera gran decisión financiera sin la opinión de tus padres. Persiste esa sensación de: ¿estamos seguros de esto? No puedo decir que apostaría una cantidad significativa de dinero por unos Patriots que no han enfrentado a muchos rivales de peso, unos Broncos con una ofensiva sumamente intermitente o unos Colts que parecen ir en caída libre. ¿Los Chargers? ¿Los Jaguars?
Esta falta de fe probablemente no sea más que una manifestación psicológica del miedo al cambio, aunque cuando hago un ejercicio como los Power Rankings, es tentador poner a la mayoría de la NFC (y a los Bills) por encima del resto por puro hábito.
Te puede interesar: Patriots destrozan a Giants y mantienen paso firme: Resultados de la Semana 13 de la NFL
Bienvenidos a los rincones más oscuros de mi cerebro.
1. Los Angeles Rams (9–3)
Ranking de la semana pasada: No. 1
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Panthers, 31–28
Esta semana: en Cardinals
Dos cosas pueden ser ciertas: esta puede ser una victoria que marque un antes y un después para los Panthers, y puede ser una derrota para Los Ángeles que, a menos que proporcione un plano para atacar a la secundaria de los Rams, no volverá a mencionarse hasta el desfile del Super Bowl de los Rams.
2. Seattle Seahawks (9–3)
Ranking de la semana pasada: No. 2
Resultado de la semana pasada: vencieron a Vikings, 26–0
Esta semana: en Falcons
No sé si la preocupación por Sam Darnold es real y duradera o si Darnold simplemente enfrentó a dos defensas muy buenas en tres semanas que supieron capitalizar la debilidad de Seattle en el interior de la línea ofensiva, tal como lo presionaron en Minnesota. Los Vikings eliminaron su juego rápido inmediato y lo obligaron a retener el balón. Una receta para el desastre o, en este caso, cuatro capturas pese a que el partido jamás estuvo en duda.
3. New England Patriots (11–2)
Ranking de la semana pasada: No. 5
Resultado de la semana pasada: vencieron a Giants, 33–15
Esta semana: descanso
Respeto a Mike Vrabel por entrar en modo de scrimmage controlado en una situación de menos de dos minutos antes del medio tiempo contra los Giants, sobre todo porque castiga a Mike Kafka por negarse a jugársela en cuarta y una cerca de medio campo. Ese gol de campo no es más que una dura lección aprendida (y probablemente un evento que arruinó por completo alguna apuesta tipo parlay).
4. Buffalo Bills (8–4)
Ranking de la semana pasada: No. 7
Resultado de la semana pasada: vencieron a Steelers, 26–7
Esta semana: vs. Bengals
Si pudiéramos sacar nuestras expectativas de la ecuación, estaríamos elogiando de forma abrumadora a una ofensiva y a un coordinador que establecieron un récord del estadio en yardas por tierra contra los Pittsburgh Steelers sin sus dos tackles titulares. Creo que, con esta versión de los Bills, debemos dejar de esperar que luzcan de cierta manera y empezar a apreciar que cada partido es, de algún modo, un ejercicio de supervivencia.
5. Green Bay Packers (8–3–1)
Ranking de la semana pasada: No. 10
Resultado de la semana pasada: vencieron a Lions, 31–24
Esta semana: vs. Bears
De Peter Bukowski de LockedOn Packers: Jordan Love lidera a los quarterbacks de la NFL en prácticamente todas las métricas de clutch que puedas imaginar: EPA por jugada, EPA por jugada ajustado, tasa de éxito y porcentaje de pases completos sobre la expectativa en downs tardíos. Eso pesa —y mucho— rumbo a diciembre y enero.
6. Chicago Bears (9–3)
Ranking de la semana pasada: No. 9
Resultado de la semana pasada: vencieron a Eagles, 24–15
Esta semana: en Packers
Los Bears han podido evolucionar constantemente su juego terrestre y convertirlo en un destructor absoluto de partidos, gracias en parte a la increíble salud de sus agentes libres prioritarios: Jonah Jackson, Drew Dalman y Joe Thuney. ¿Cuándo hemos visto a un equipo reconstruir una unidad vía agencia libre y que todos esos veteranos se mantengan lo suficientemente sanos como para generar un impacto colectivo?
7. Denver Broncos (10–2)
Ranking de la semana pasada: No. 4
Resultado de la semana pasada: vencieron a Commanders, 27–26 (OT)
Esta semana: en Raiders
Más allá del rival, pensé que este fue otro gran examen de supervivencia para los Broncos que, pese a las circunstancias, están generando las jugadas críticas cuando se necesitan, ya sea una serie terrestre eficiente o la creación de un corredor libre en defensa capaz de romper una jugada. Esa es una diferencia de coacheo y sigue siendo la mayor ventaja de Denver hasta ahora.
8. San Francisco 49ers (9–4)
Ranking de la semana pasada: No. 13
Resultado de la semana pasada: vencieron a Browns, 26–8
Esta semana: descanso
Aunque fueron los Panthers y los Browns, los 49ers permitieron solo 17 puntos en dos semanas, impulsando a San Francisco hacia su noveno triunfo. Este fue el mismo equipo de Carolina que superó a los Rams el domingo con una actuación clave en momentos clutch. La defensa de San Francisco es igual de clutch y está llevando a este equipo hacia una actuación de playoffs totalmente inesperada.
9. Detroit Lions (7–5)
Ranking de la semana pasada: No. 6
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Packers, 31–24
Esta semana: vs. Cowboys
Para reflexionar: los Lions han sufrido una enorme cantidad de lesiones nuevamente este año. Además, como discutimos hasta el cansancio antes de la temporada, hicieron dos cambios de coordinadores y parece que fallaron en uno de ellos. La línea ofensiva es una sombra de lo que fue. Y… aun así están teniendo una temporada por la que otros 15 equipos venderían el alma. Detroit no es lo que era, pero no todas las temporadas muestran un progreso perfectamente lineal rumbo a ese viaje al Super Bowl.
10. Philadelphia Eagles (8–4)
Ranking de la semana pasada: No. 3
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bears, 24–15
Esta semana: en Chargers
He llenado de huevos suficientes casas en mi vida (otra vez, perdón a todos). Pero esto se siente singularmente patético:
11. Indianapolis Colts (8–4)
Ranking de la semana pasada: No. 11
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Texans, 20–16
Esta semana: en Jaguars
De todas las historias en la NFL del “wow, está jugando pese a esto” que están circulando ahora mismo, lo del quarterback de los Colts —que depende en parte de su movilidad— lidiando con una fractura en el peroné parece bastante extremo, ¿no?
12. Jacksonville Jaguars (8–4)
Ranking de la semana pasada: No. 18
Resultado de la semana pasada: vencieron a Titans, 25–3
Esta semana: vs. Colts
Ahora que Ben Johnson se quitó la camisa, otros genios ofensivos de primer año quedan advertidos. Liam Coen quiere pasar un poco más de tiempo en el gimnasio primero. Respeto.
13. Kansas City Chiefs (6–6)
Ranking de la semana pasada: No. 8
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Cowboys, 31–28
Esta semana: vs. Texans
Los Chiefs están contra las cuerdas y enfrentan un escenario semanal de vida o muerte para llegar a los playoffs. Andy Reid quiere que sepas que va a… ¿hacerte cosquillas en la garganta?… en cada jugada de aquí en adelante.
En serio, no busques esto en Urban Dictionary.
14. Los Angeles Chargers (8–4)
Ranking de la semana pasada: No. 16
Resultado de la semana pasada: vencieron a Raiders, 31–14
Esta semana: vs. Eagles
Justin Herbert es ya al menos el tercer quarterback que recuerdo esta temporada que ha tenido algún tipo de lesión en el hombro o muñeca no lanzadora, lo que ha generado una cornucopia de opciones distintas para entregar el balón usando el brazo opuesto. Sé que a la mayoría no le importa esto, pero yo podría ver handoffs con la mano contraria durante horas.
15. Dallas Cowboys (6–5–1)
Ranking de la semana pasada: No. 15
Resultado de la semana pasada: vencieron a Chiefs, 31–28
Esta semana: en Lions
Vengan por otro buen discurso de Brian Schottenheimer en el vestidor, pero quédense por un jugador de los Cowboys absolutamente violando un pavo de Thanksgiving después de que Dallas sorprendió a los Kansas City Chiefs en nuestro día nacional de sobreconsumo.
16. Houston Texans (7–5)
Ranking de la semana pasada: No. 14
Resultado de la semana pasada: vencieron a Colts, 20–16
Esta semana: en Chiefs
Los Texans hicieron un trabajo mucho mejor manteniendo a C.J. Stroud fuera de peligro, especialmente atacando el centro del campo y utilizando el juego rápido en la parte guionada de su ofensiva. Con más formaciones grandes y menos dependencia del ataque vertical, Houston está recuperando un enfoque más orientado al control del balón.
17. Baltimore Ravens (6–6)
Ranking de la semana pasada: No. 12
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bengals, 32–14
Esta semana: vs. Steelers
Me pregunto si estamos siendo demasiado duros con los Ravens (probablemente). Aunque Lamar Jackson no es el mismo, este fue un partido que, creo, habría sido muy distinto si Isaiah Likely mantiene ese touchdown.
18. Carolina Panthers (7–6)
Ranking de la semana pasada: No. 20
Resultado de la semana pasada: vencieron a Rams, 31–28
Esta semana: descanso
Tras 13 semanas de football, estoy armando un caso para que Dave Canales gane el Coach of the Year. De todas las transformaciones en la NFL, esta ha sido la más drástica y la menos sustentada en cambios de personal o de staff en la offseason.
19. Tampa Bay Buccaneers (7–5)
Ranking de la semana pasada: No. 17
Resultado de la semana pasada: vencieron a Cardinals, 20–17
Esta semana: vs. Saints
Soy un tipo de DC de corazón, pero las celebraciones de Doctor Strange de Emeka Egbuka están a otro nivel (¡y probablemente violan reglas de la NFL!). Solo no respondas ninguna llamada de 345 Park en un futuro cercano.
20. Pittsburgh Steelers (6–6)
Ranking de la semana pasada: No. 21
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bills, 26–7
Esta semana: en Ravens
Aquí hay una columna sobre el futuro, Mike Tomlin y por qué quizá ha llegado el momento de que los Steelers consideren una separación estilo Andy Reid que podría ser benéfica para ambas partes.
21. Cincinnati Bengals (4–8)
Ranking de la semana pasada: No. 26
Resultado de la semana pasada: vencieron a Ravens, 32–14
Esta semana: en Bills
Lo que más me llamó la atención de Joe Burrow fue tanto la fluidez en el movimiento como el hecho de que Cincinnati no armó un playbook simplificado para facilitarle la transición. Burrow, supongo, venía trabajando esto desde hace semanas, con la única desventaja del gran número de rutas dependientes del timing. Burrow estaba encendido y lleno de energía. Sus receptores, en ese primer inicio, se quedaron un poco atrás.
22. Miami Dolphins (5–7)
Ranking de la semana pasada: No. 19
Resultado de la semana pasada: vencieron a Saints, 21–17
Esta semana: en Jets
Creo que Mike McDaniel podría estar jugándose el mejor escenario posible: sobrevivir a un gerente general y heredar a uno con un plan que no sea el que sobrecargó este roster. Como mínimo, se está ganando entrevistas para puestos de head coach este enero.
23. Washington Commanders (3–9)
Ranking de la semana pasada: No. 23
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Broncos, 27–26 (OT)
Esta semana: en Vikings
Una actuación llena de energía de Dan Quinn y compañía anoche, con mi único reparo siendo que los Commanders debieron haber tomado el balón en tiempo extra. Denver vive exclusivamente de su defensa, y los Commanders tuvieron a esa unidad en el campo durante 18 jugadas en la serie que empató el partido. ¡Sigue atacándolos y no les des un respiro!
24. Minnesota Vikings (4–8)
Ranking de la semana pasada: No. 24
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Seahawks, 26–0
Esta semana: vs. Commanders
Creo que la lectura simple sobre los Vikings es que o Kevin O’Connell se volvió demasiado confiado en sus propias habilidades para preparar quarterbacks, o su gerente general se volvió demasiado confiado en las habilidades de O’Connell. Si es lo segundo, entonces los Vikings necesitan un nuevo gerente general que contrarreste al head coach. Si es lo primero, entonces necesitan un gerente general que desafíe adecuadamente a O’Connell. De cualquier manera, el curso de acción es obvio.
25. Arizona Cardinals (3–9)
Ranking de la semana pasada: No. 27
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Buccaneers, 20–17
Esta semana: vs. Rams
Según NFL Research, solo Dak Prescott y Drake Maye tienen más pases completados en ventanas reducidas esta temporada que Jacoby Brissett. Y, bueno, Brissett ha iniciado solo aproximadamente la mitad de los juegos de Arizona. ¿Han Brissett y Mac Jones jugado lo suficiente para ponerse en contención por trabajos como quarterbacks titulares el próximo año? ¿Ha jugado Brissett, en particular, lo bastante como para ganarse un rol de puente titular con los Cardinals en 2026?
26. New York Jets (3–9)
Ranking de la semana pasada: No. 29
Resultado de la semana pasada: vencieron a Falcons, 27–24
Esta semana: vs. Dolphins
Desde la Semana 11, el coordinador ofensivo Tanner Engstrand y la ofensiva de los Jets han ido avanzando hacia un EPA positivo. En esa pequeña ventana, New York es 23.º en EPA, por delante de Buccaneers, Chargers, Ravens y un puñado de otros equipos, coordinadores o quarterbacks de calidad. Creo que Engstrand ha encontrado respuestas con conceptos de pase inteligentes que están generando avances para nuevos nombres como Adonai Mitchell.
27. Atlanta Falcons (4–8)
Ranking de la semana pasada: No. 22
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Jets, 27–24
Esta semana: vs. Seahawks
Mike Vrabel, Jim Harbaugh, Aaron Glenn, Ben Johnson, Brian Callahan, Mike Macdonald y Bill Belichick fueron los otros coaches que consiguieron trabajos de head coach y a quienes Atlanta entrevistó al mismo tiempo que a Raheem Morris. Si bien hay algunas advertencias importantes —incluyendo que Johnson no iba a aceptar un trabajo el año pasado—, es seguro decir que esta decisión ha tenido repercusiones a largo plazo.
28. Cleveland Browns (3–9)
Ranking de la semana pasada: No. 25
Resultado de la semana pasada: perdieron ante 49ers, 26–8
Esta semana: vs. Titans
Tras dos semanas de Shedeur Sanders, la estructura real de sus inicios no ha sido un desastre absoluto. Creo que esto es un gran mérito para el playcaller Tommy Rees, quien también estuvo en contención para el trabajo de los Patriots de no haber sido porque Mike Vrabel y Josh McDaniels decidieron aliarse.
29. New Orleans Saints (2–10)
Ranking de la semana pasada: No. 30
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Dolphins, 21–17
Esta semana: en Buccaneers
Los Saints perdieron, pero esto fue increíblemente genial… ¿Peregrinación a este bar, alguien?
30. New York Giants (2–11)
Ranking de la semana pasada: No. 28
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Patriots, 33–15
Esta semana: descanso
El próximo head coach de los New York Giants definitivamente hará una mención de alto perfil en su conferencia de prensa inaugural sobre mantener a Jaxson Dart fuera de situaciones de riesgo.
31. Tennessee Titans (1–11)
Ranking de la semana pasada: No. 31
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Jaguars, 25–3
Esta semana: en Browns
Este puede ser el momento más divertido de la temporada. El pateador de despeje de los Jaguars amenazó con matar a alguien de los Titans y Liam Coen tuvo que responder preguntas al respecto.
32. Las Vegas Raiders (2–10)
Ranking de la semana pasada: No. 32
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Chargers, 31–14
Esta semana: vs. Broncos
No es por echar sal en la herida, pero el domingo Kyle Monangai superó ampliamente a Ashton Jeanty en todas las categorías principales de acarreos. Quizá el puesto de running back no era la prioridad No. 1 para unos Raiders en plena reconstrucción.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/12/2025, traducido al español para SI México.