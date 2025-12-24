NFL Power Rankings: Bears y Jaguars ascienden tras victorias contundentes
Felices fiestas y bienvenidos a los Power Rankings de la Semana 16. Espero que estén leyendo esto en un estado de semi-relajación, con la mayor parte de sus compras ya resueltas. Mi colega Albert Breer y yo discrepamos de manera vehemente sobre los méritos de hacer compras presenciales en Nochebuena, pero empiezo a entender su punto. Después de una racha intensa de comprar, devolver, poner reseñas de una estrella en páginas de Etsy que prometían entregar a tiempo pero tardaron casi tres semanas en enviar, y de llamar a varios restaurantes de barbecue coreano para preguntar por tarjetas de regalo digitales, he llegado a este momento en el que debería sentirme completo.
En cambio, justo antes de dormir el lunes, mi hijo de 5 años dijo que realmente esperaba que Santa le trajera un pico de Lego de Minecraft. Nunca ha jugado Minecraft. Nunca ha visto un pico. ¿Qué c— es esta m—?
¿El punto? Nunca puede ser perfecto. Tampoco lo pueden ser los Power Rankings. Aun así, todos hacemos nuestro mejor esfuerzo.
1. Los Angeles Rams (11–4)
Ranking de la semana pasada: No. 1
Resultado de la semana pasada: derrota ante Seahawks, 38–37 (TE)
Esta semana: en Falcons
Los Rams se mantienen en la cima de nuestra lista pese a una de las derrotas más extrañas y eléctricas que he visto en mucho tiempo. Y hay esto: aunque no creo que las calificaciones de PFF deban ser el único factor para decidir cualquier debate, el hecho de que, al quitar la ecuación del quarterback, este equipo sea por mucho el mejor en prácticamente todas las demás categorías importantes… es significativo.
2. Seattle Seahawks (12–3)
Ranking de la semana pasada: No. 2
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Rams, 38–37 (TE)
Esta semana: en Panthers
Entiendo la frustración de los aficionados de Seahawks aquí, pero creo que hubo tantas condiciones extrañas que se presentaron en cadena para que la victoria se concretara. Dicho eso, no debería restarle valor al significado de este triunfo, que es increíblemente importante y sirve como impulso de cara a la postemporada.
3. Buffalo Bills (11–4)
Ranking de la semana pasada: No. 3
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Browns, 23–20
Esta semana: vs. Eagles
Josh Allen ahora tiene más victorias como titular en sus primeras ocho temporadas que Russell Wilson o Tom Brady. Y aunque las victorias normalmente no son una estadística exclusiva del quarterback, dicen mucho cuando muchas de ellas dependen de que Allen se convierta en algo cercano a sobrehumano.
4. Philadelphia Eagles (10–5)
Ranking de la semana pasada: No. 5
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Commanders, 29–18
Esta semana: en Bills
Los Eagles, de manera casi milagrosa, ahora lucen como una ofensiva funcional al enfrentar la parte menos exigente de su calendario. Saquon Barkley vuelve a generar jugadas desde el backfield y permite que la ofensiva se coloque en formaciones más favorables. ¿Tal vez nunca fue el coordinador después de todo?
5. New England Patriots (12–3)
Ranking de la semana pasada: No. 6
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Ravens, 28–24
Esta semana: en Jets
Me llamó la atención, al ver la entrevista posterior al partido de los Patriots, lo alineado que estaba todo el equipo —incluso Stefon Diggs—. Él esquivó deliberadamente una pregunta sobre las aspiraciones de playoffs del equipo en una sesión de preguntas y respuestas mesurada que, para mí, reveló por completo el efecto Vrabel. Simplemente es más grande que una sola persona.
6. Chicago Bears (11–4)
Ranking de la semana pasada: No. 8
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Packers, 22–16 (TE)
Esta semana: en Bears
Caleb Williams haciendo el lenguaje de señas para “Bear” después de lanzar un touchdown decisivo en tiempo extra, con el juego terminado, ante el rival divisional Packers, es legítimamente una de las cinco cosas más espectaculares que he visto en la NFL esta temporada.
7. Jacksonville Jaguars (11–4)
Ranking de la semana pasada: No. 11
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Broncos, 34–20
Esta semana: en Colts
Felicidades a los Jaguars por asegurar un lugar en los playoffs tras la derrota de Indianapolis ante San Francisco. Este es un momento clave para una afición que ahora debe pasar del modo guerrilla —torturar a los escritores de Power Rankings— a la elegancia del “actúa como si ya hubieras estado aquí antes”. No es una transición sencilla. Muchas bases de aficionados fracasan. Estudien a las buenas.
8. Houston Texans (10–5)
Ranking de la semana pasada: No. 7
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Raiders, 23–21
Esta semana: en Chargers
Creo que conmemorar grandes momentos de la vida con una cámara de Nintendo D.S. debería estar mucho más normalizado en la sociedad actual.
9. Denver Broncos (12–3)
Ranking de la semana pasada: No. 4
Resultado de la semana pasada: derrota ante Jaguars, 34–20
Esta semana: en Chiefs
Como siempre dice Sean Payton…
10. Los Angeles Chargers (11–4)
Ranking de la semana pasada: No. 9
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Cowboys, 34–17
Esta semana: vs. Texans
Los Chargers permiten menos de 10 puntos por partido en la segunda mitad esta temporada y, en los últimos tres juegos, han permitido menos de cinco puntos por encuentro tras el descanso. Llamando a Jesse Minter para la silla de head coach.
11. San Francisco 49ers (11–4)
Ranking de la semana pasada: No. 10
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Colts, 48–27
Esta semana: vs. Bears
Brock Purdy se convirtió en el primer quarterback de San Francisco 49ers en lanzar cinco pases de touchdown en un partido desde Joe Montana. Y el pateador Thomas Morstead no ha despejado un balón desde el 30 de noviembre. Los 49ers van por el sembrado No. 1, ¿verdad?
12. Detroit Lions (8–7)
Ranking de la semana pasada: No. 13
Resultado de la semana pasada: derrota ante Steelers, 29–24
Esta semana: en Vikings
Olvídense de la ridícula explicación, de nueve minutos y con narrativa forzada, sobre la interferencia ofensiva al pase al final del partido. Esta fue la decisión que los oficiales deberían estar escondiendo el lunes por la mañana. La que realmente le costó a Lions un boleto a la postemporada.
13. Green Bay Packers (9–5–1)
Ranking de la semana pasada: No. 12
Resultado de la semana pasada: derrota ante Bears, 22–16 (TE)
Esta semana: vs. Ravens
Compartí esta idea con Albert Breer en la más reciente edición del podcast MMQB. Aunque entiendo que la perspectiva local y nacional sobre este staff es distinta, basta mirar el desastre que representan muchas situaciones de quarterbacks suplentes en la liga para sentir cierto nivel de aprecio por Matt LaFleur y Adam Stenavich por tener listo el paquete de Malik Willis.
14. Pittsburgh Steelers (8–6)
Ranking de la semana pasada: No. 14
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Lions, 29–24
Esta semana: en Browns
Columna sobre la situación de DK Metcalf. En última instancia, espero que la NFL haya hecho la debida investigación antes de suspenderlo por dos partidos. Aun así, me habría gustado ver también al aficionado expulsado, porque mantenerlo en su asiento de primera fila solo fomenta delitos por imitación.
15. Carolina Panthers (8–7)
Ranking de la semana pasada: No. 17
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Buccaneers, 23–20
Esta semana: vs. Seahawks
Aunque las series ofensivas ganadoras son una estadística discutible, el hecho de que Bryce Young ya tenga 10 desde que fue enviado a la banca, dentro de una ofensiva que claramente gira en torno al juego terrestre interior, es bastante impresionante. También lo es su relación intercepciones–touchdowns en ese lapso (42:15). Y también lo es que ejercer su opción de quinto año ahora parece un trámite.
16. Baltimore Ravens (7–8)
Ranking de la semana pasada: No. 15
Resultado de la semana pasada: derrota ante Patriots, 28–24
Esta semana: en Packers
Si hoy se dan una vuelta por el sitio, revisen este texto sobre Lamar Jackson y Ravens. Creo que este equipo es un candidato ideal para vivir una situación tipo Aaron Rodgers–Jordan Love de cara a una temporada baja decepcionante.
17. Tampa Bay Buccaneers (7–8)
Ranking de la semana pasada: No. 18
Resultado de la semana pasada: derrota ante Panthers, 23–20
Esta semana: en Dolphins
Columna sobre la caída en picada de Buccaneers, lo que viene ahora y por qué es un poco más complicado de lo que están pensando.
18. Indianapolis Colts (8–7)
Ranking de la semana pasada: No. 16
Resultado de la semana pasada: derrota ante 49ers, 48–27
Esta semana: vs. Jaguars
El pick-six de Philip Rivers no tuvo nada que ver con el resultado del partido del lunes. Todo tuvo que ver con otro juego terrestre neutralizado y una actuación defensiva espantosa. Aún me parece increíble que esto haya sido visto como algo distinto a un experimento fallido. Rivers no fue el problema.
19. Minnesota Vikings (7–8)
Ranking de la semana pasada: No. 19
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Giants, 16–13
Esta semana: vs. Lions
JAXSON DART SE LANZA AL CAOS: Madre de Dios, ¡alguien detenga a ese niño imprudente!
J.J. MCCARTHY HACE LO MISMO: Pura garra, nenaaaaa.
20. Dallas Cowboys (6–8–1)
Ranking de la semana pasada: No. 20
Resultado de la semana pasada: derrota ante Chargers, 34–17
Esta semana: en Commanders
Matt Eberflus fue movido a la cabina y, acto seguido, permitió 452 yardas —la mayor cantidad que Chargers han acumulado en toda la temporada—. Y aunque sé que a estas alturas no todo es su culpa, ¿por qué no probar a un posible reemplazo en las últimas semanas del calendario?
21. Cincinnati Bengals (5–10)
Ranking de la semana pasada: No. 21
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Dolphins, 45–21
Esta semana: vs. Cardinals
Me siento fatal por Joe Burrow porque, en un momento de humanidad, reveló que no estaba del todo feliz en ese instante. Ahora, cada domingo por el resto de su maldita carrera, le van a preguntar si se está divirtiendo o no.
22. Atlanta Falcons (6–9)
Ranking de la semana pasada: No. 26
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Cardinals, 26–19
Esta semana: vs. Rams
Me pareció que Zac Robinson tuvo uno de sus mejores partidos como coordinador el domingo y realizó un trabajo fenomenal usando a sus armas como generadores de “tráfico legal” para liberar a los playmakers con espacio para correr. Me pregunto si esto es algo que Kirk Cousins puede leer y aprovechar un poco antes que Michael Penix.
23. New Orleans Saints (5–10)
Ranking de la semana pasada: No. 22
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Jets, 29–6
Esta semana: en Titans
La reconstrucción de Saints va a ser fascinante, principalmente porque jugadores como Alvin Kamara, Taysom Hill y Cam Jordan no parecen querer ir a ningún otro lado. Manejar este divorcio, o integrar a veteranos veteranos en otra versión del equipo, será un reto único para Kellen Moore.
24. Miami Dolphins (6–9)
Ranking de la semana pasada: No. 24
Resultado de la semana pasada: derrota ante Bengals, 45–21
Esta semana: vs. Buccaneers
No estoy seguro de tener una conclusión definitiva sobre la primera apertura en la NFL de Quinn Ewers, pero sí creo que si vas a ser una selección de séptima ronda tratando de ganarte un lugar en un roster, irte a fondo con el estilo Miami Cowboy es la decisión correcta. Basta con ver esa camiseta de George Strait por un segundo.
25. Washington Commanders (4–11)
Ranking de la semana pasada: No. 25
Resultado de la semana pasada: derrota ante Eagles, 29–18
Esta semana: vs. Cowboys
Dan Quinn se quedó adorablemente en el campo al final del Eagles–Commanders para asegurarse de que no hubiera más peleas, como el mejor papá de ligas infantiles del mundo.
26. Cleveland Browns (3–12)
Ranking de la semana pasada: No. 29
Resultado de la semana pasada: derrota ante Bills, 23–20
Esta semana: vs. Steelers
Con la noticia de que Arrowhead Stadium está en las últimas, me ha entrado una fuerte nostalgia por las construcciones de la era de la Segunda Guerra Mundial. Cuando superemos esta fase en la que todos estos engendros tienen que parecer un Cybertruck para complacer a sus dueños de mal gusto, espero que haya un regreso contundente a esa estética.
27. Tennessee Titans (3–12)
Ranking de la semana pasada: No. 28
Resultado de la semana pasada: victoria sobre Chiefs, 26–9
Esta semana: vs. Saints
Mira alrededor para asegurarse de que no hay nadie
¿Cam Ward es el Caleb Williams del próximo año? Los paralelismos son inquietantes. Ward es 32 de 33 quarterbacks calificados en EPA por jugada esta temporada, con una calificación de 0.006 (solo por delante de J.J. McCarthy). ¿El año pasado? Williams fue 31 de 39 con 0.03 de EPA por jugada. Ambos muestran instintos increíbles fuera de estructura y necesitan un coach que pueda instalar un juego terrestre que les permita seguir cocinando.
28. Arizona Cardinals (3–12)
Ranking de la semana pasada: No. 27
Resultado de la semana pasada: derrota ante Falcons, 26–19
Esta semana: en Bengals
Marvin Harrison Jr. vuelve a la alineación y ya tenemos respuesta a la pregunta urgente sobre qué pasa cuando Harrison y Michael Wilson están juntos otra vez (tras el gran repunte de Wilson): ninguno lidera al equipo en targets… ni siquiera si los combinaras. Fantástico.
29. New York Giants (2–13)
Ranking de la semana pasada: No. 30
Resultado de la semana pasada: derrota ante Vikings, 16–13
Esta semana: en Raiders
Fui beat writer de Giants para The Star-Ledger, un gran periódico con sede en Newark, New Jersey. Estábamos obsesionados con todo lo relacionado con el estado y, cuando ocurría un gran evento nacional, siempre buscábamos el vínculo con New Jersey. Bueno, la búsqueda de head coach de Giants podría reducirse a un tipo de Montvale (Jeff Hafley) y otro de Fair Lawn (Anthony Campanile). Tranquilo, corazón mío.
30. Las Vegas Raiders (2–13)
Ranking de la semana pasada: No. 32
Resultado de la semana pasada: derrota ante Texans, 23–21
Esta semana: vs. Giants
Mal momento para Chip Kelly, quien fue despedido como coordinador ofensivo de Raiders y quizá se quedó fuera del puesto de coordinador ofensivo de Tar Heels, aparentemente ganado por Bobby Petrino. Pensándolo bien, dejar Las Vegas para ir a Chapel Hill suena como su propia versión del infierno futbolístico.
31. New York Jets (3–12)
Ranking de la semana pasada: No. 31
Resultado de la semana pasada: derrota ante Saints, 29–6
Esta semana: vs. Patriots
Odio insistir en esto, pero estamos a dos semanas de que Jets establezcan un récord imposible de romper: terminar una temporada completa sin una sola intercepción (al menos hasta que pasemos a 18 juegos). Vikings tienen 21 intercepciones este año. Lions y Rams, empatados con la segunda menor cantidad en la NFL, tienen cinco.
32. Topeka Chiefs (6–9)
Ranking de la semana pasada: No. 23
Resultado de la semana pasada: derrota ante Titans, 26–9
Esta semana: vs. Broncos
Lo siento, abandonas tu estadio y tu estado, recibes castigo. Carbón en la bota. Una freidora de aire rota bajo el árbol de Navidad. Puertas del auto congeladas. Todas las pestes invernales sobre esta franquicia por tomar el dinero y salir corriendo.