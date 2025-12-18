Resultados de la Semana 16 de la NFL: Abren jornada Seahawks vs. Rams
La actividad de la Semana 16 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.
El futbol americano profesional se acerca a la recta final y ahora se juega la Semana 16 de la NFL, con partidos que prometen emociones, como la apertura en el Thursday Night Football entre Los Angeles Rams ante los Seattle Seahawks.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 16 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys o el Monday Night Football entre San Francisco 49ers vs Indianapolis Colts.
Resultados de la Semana 16 de la NFL
Jueves 18 diciembre
- 19:15 | Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks
Sábado 20 diciembre
- 16:00 | Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders
- 19:20 | Green Bay Packers vs. Chicago Bears
Domingo 21 diciembre
- 12:00 | Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins
- 12:00 | Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys
- 12:00 | Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers
- 12:00 | Buffalo Bills vs. Cleveland Browns
- 12:00 | New York Jets vs. New Orleans Saints
- 12:00 | Minnesota Vikings vs. New York Giants
- 12:00 | Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans
- 15:05 | Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos
- 15:05 | Atlanta Falcons vs. Arizona Cardinals
- 15:25 | Pittsburgh Steelers vs. Detroit Lions
- 15:25 | Las Vegas Raiders vs Houston Texans
- 19:20 | New England Patriots vs. Baltimore Ravens
Lunes 22 diciembre
- 19:15 | San Francisco 49ers vs. Indianapolis Colts
