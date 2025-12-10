NFL Power Rankings: Bills, Packers logran victorias clave que perfilan el panorama rumbo a Playoffs
Estoy en medio de la increíble novela 11/22/63 de Stephen King, que trata un poco del asesinato de Kennedy y mucho sobre viajes en el tiempo. Y, porque King es tan bueno, hace que incluso los hilos temporales más comunes —como un personaje cantando una canción de los Rolling Stones a su novia tres años antes de que salga— parezcan no solo un desliz gracioso, sino un error aterrador que te recorre la espalda por sus posibles repercusiones.
Así que cuando escuché que Philip Rivers podría salir del retiro el lunes, ciertamente me puse contento. Pero también me dio un poco de miedo. El pasado es obstinado.
En fin, vamos a los rankings…
1. Los Angeles Rams (10–3)
Ranking anterior: No. 1
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Cardinals, 45–17
Esta semana: vs. Lions
Aunque no considero las métricas de PFF como una estadística que deba definir una carrera o incluso una tarde, ver que Puka Nacua tuvo la calificación más alta registrada por el servicio en un solo partido contra los Cardinals el domingo ameritaba una segunda mirada. Y… el video no decepciona.
2. Seattle Seahawks (10–3)
Ranking anterior: No. 2
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Falcons, 37–9
Esta semana: vs. Colts
Esta es la lista de novatos que han logrado en un mismo partido una captura, una patada bloqueada, múltiples tacleadas para pérdida y una intercepción:
3. Buffalo Bills (9–4)
Ranking anterior: No. 4
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Bengals, 39–34
Esta semana: en Patriots
Mi conclusión del partido del domingo es que, mientras los Bills tengan a Josh Allen, el equipo nunca debería jugar en un estadio con techo cerrado en Buffalo durante el invierno. Contra un pasador de bolsa —incluso uno tan bueno como Burrow— Allen es como entrar con un tanque a un derby de demolición.
4. Green Bay Packers (9–3–1)
Ranking anterior: No. 5
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Bears, 28–21
Esta semana: en Broncos
Más que cualquier otro aspecto de este juego, las detenciones por dentro contra la carrera y el desempeño de la secundaria fueron lo que me hizo reconsiderar mi creencia de que este equipo todavía no estaba listo para aspirar a una seria carrera profunda en playoffs.
5. New England Patriots (11–2)
Ranking anterior: No. 3
Resultado de la semana pasada: descanso
Esta semana: vs. Bills
New England recibe a Buffalo después del partido contra Bengals y, hasta el lunes por la noche, los Ravens fueron movidos al Sunday Night Football. Cada vez me convence menos esa idea del calendario “suave” de los Patriots, pero tengo mucho interés en ver cómo el equipo enfrenta estas dos semanas en particular.
6. Denver Broncos (11–2)
Ranking anterior: No. 7
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Raiders, 24–17
Esta semana: vs. Packers
Los aficionados de Broncos están tan exaltados que actualmente están invadiendo… un Monday Night Football en L.A. entre Eagles y Chargers. SoFi, por supuesto, es más fácil de tomar que Yakutsk en un tablero de Risk.
7. Chicago Bears (9–4)
Ranking anterior: No. 6
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Packers, 28–21
Esta semana: vs. Browns
Columna agradeciendo a Ben Johnson por darme una verdadera rivalidad Packers–Bears, en lugar del cuento de hadas que nos han vendido en las últimas décadas.
8. Detroit Lions (8–5)
Ranking anterior: No. 9
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Cowboys, 44–30
Esta semana: en Rams
Mientras vemos que el NFC South vuelve a producir un campeón divisional que podría disfrutar de un camino más favorable al Super Bowl que el 50% del NFC North, pienso en la propuesta retirada de Lions para otorgar la localía únicamente al campeón divisional con el mejor récord de cada conferencia.
9. San Francisco 49ers (9–4)
Ranking anterior: No. 8
Resultado de la semana pasada: descanso
Esta semana: vs. Titans
Los 49ers firmaron a Mac Jones por dos años y 8 millones de dólares esta temporada baja. Con hasta 11 equipos de la NFL potencialmente buscando un quarterback veterano puente el próximo año, ¿parece este uno de los contratos más inteligentes en la historia reciente de la liga?
10. Jacksonville Jaguars (9–4)
Ranking anterior: No. 12
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Colts, 36–19
Esta semana: vs. Jets
Tan equivocado como estuve sobre cómo la personalidad de Ben Johnson iba a traducirse en el liderazgo de un vestidor de la NFL, quizá estuve igual de equivocado con Liam Coen. Solo hay que ver la vibra impecable que está sucediendo aquí:
11. Houston Texans (8–5)
Ranking anterior: No. 16
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Chiefs, 20–10
Esta semana: vs. Cardinals
Los Texans, casi al completar una temporada entera de NFL, tienen más intercepciones que touchdowns totales permitidos. El equipo también ha concedido solo 16 puntos por partido. Dieciséis. Aunque me niego a ser prisionero del momento ante estas predicciones de Texans rumbo al Super Bowl, creo que podrían convencerme.
12. Los Angeles Chargers (9–4)
Ranking anterior: No. 14
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Eagles, 22–19 (OT)
Esta semana: en Chiefs
Ha sido una muestra particularmente amplia de quarterbacks jugando con lesiones significativas este año, desde Daniel Jones hasta Carson Wentz, Jordan Love y Aaron Rodgers. Pero ver a Justin Herbert ser golpeado sin piedad detrás de una línea ofensiva perforada y terminar como el líder corredor del equipo una semana después de una cirugía fue lo más parecido al heroísmo máximo en la posición que hemos visto este año.
13. Philadelphia Eagles (8–5)
Ranking anterior: No. 10
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Chargers, 22–19 (OT)
Esta semana: vs. Raiders
Se ha derramado demasiada tinta sobre la supuesta falla de los Eagles en el puesto de coordinador ofensivo, cuando la realidad es que A.J. Brown ha dejado ir recepciones importantes cuando tuvo oportunidades, como ocurrió el lunes por la noche. Jalen Hurts puede caer en hábitos profundamente problemáticos cuando intenta hacer demasiado, como ocurrió el lunes por la noche. Y Saquon Barkley, salvo la variante del tush push en su touchdown de más de 50 yardas, no ha sido un factor determinante.
14. Pittsburgh Steelers (7–6)
Ranking anterior: No. 20
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Ravens, 27–22
Esta semana: vs. Dolphins
No tengo demasiados pensamientos sobre Pittsburgh y no me he movido mucho de mi idea de que el equipo luce inefectivo en la última parte de los partidos. Pero ver a Aaron Rodgers atrapar su propio pase desviado con una muñeca rota y lanzarse contra un grupo de defensores de Ravens… eso es ser un gamer.
15. Dallas Cowboys (6–6–1)
Ranking anterior: No. 15
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Lions, 44–30
Esta semana: vs. Vikings
Lo mismo que se dice de Baltimore puede decirse de los Cowboys: debajo de un momento definido por una marcación inexcusablemente mala hay decisiones situacionales aún peores, tanto en manejo del reloj como en el diseño de jugada. Los Cowboys fueron perjudicados. Pero también se perjudicaron ellos mismos.
16. Carolina Panthers (7–6)
Ranking anterior: No. 18
Resultado de la semana pasada: descanso
Esta semana: en Saints
Por mucho que haya detestado el giro de la NFL hacia un calendario diseñado para satisfacer transmisiones, el hecho de que Carolina juegue dos veces contra Tampa Bay en el último mes de la temporada está resultando ser una jugada maestra absoluta.
17. Baltimore Ravens (6–7)
Ranking anterior: No. 17
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Steelers, 27–22
Esta semana: en Bengals
Columna sobre la recepción (¿recepción?) de Isaiah Likely y por qué no podemos tener un arbitraje de sentido común en la NFL.
18. Kansas City Chiefs (6–7)
Ranking anterior: No. 13
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Texans, 20–10
Esta semana: vs. Chargers
Tired: La dinastía de los Kansas City Chiefs se acabó.
Wired: Los Kansas City Chiefs deberían despedir a Andy Reid.
Conor: Creo que Patrick Mahomes simplemente tuvo un juego muy malo, jugó frustrado, dejó pasar varias lecturas claras e hizo todo esto contra la mejor defensa de la NFL.
19. Tampa Bay Buccaneers (7–6)
Ranking anterior: No. 19
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Saints, 24–20
Esta semana: vs. Falcons
El retroceso de los Buccaneers desde su semana de descanso —y especialmente el de Baker Mayfield— es uno de los desarrollos más sorprendentes de esta temporada de la NFL. ¿Puede el equipo recomponerse para resistir a Panthers?
20. Indianapolis Colts (8–5)
Ranking anterior: No. 11
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Jaguars, 36–19
Esta semana: en Seahawks
Aquí una columna sobre el posible regreso de Philip Rivers. Y por qué necesitamos —o quizá solo yo necesito— que ocurra.
21. Miami Dolphins (6–7)
Ranking anterior: No. 22
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Jets, 34–10
Esta semana: en Steelers
Si los Dolphins ganan todos sus partidos restantes, tienen un 16% de probabilidad de entrar a playoffs… y Mike McDaniel un 100% de probabilidad de ser entrenador en jefe en la NFL la próxima temporada, ya sea en Miami o en otro lugar.
22. Cincinnati Bengals (4–9)
Ranking anterior: No. 21
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bills, 39–34
Esta semana: vs. Ravens
Hablamos mucho sobre cómo el desarrollo del AFC presenta una oportunidad histórica para que los Bills lleguen al Super Bowl sin muchos de los quarterbacks élite de siempre. Pero me pregunto si eso es incluso más cierto para los Bengals, después de que ni Pittsburgh ni Baltimore mostraron el domingo interés alguno en tomar control del North.
23. Minnesota Vikings (5–8)
Ranking anterior: No. 24
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Commanders, 31–0
Esta semana: en Cowboys
Creo que el mensaje de Kevin O’Connell la noche antes de que los Vikings destrozaran a los Commanders valía la pena repetirse. Aquí está Harrison Smith conteniéndose las lágrimas al intentar relatarlo:
24. New Orleans Saints (2–10)
Ranking anterior: No. 29
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Buccaneers, 24–20
Esta semana: vs. Panthers
Aunque pensé que los elementos se alineaban para que este fuera un partido ganable para New Orleans, Tyler Shough fue impresionante por tierra… ¿y posiblemente empieza a perfilarse como el mejor quarterback (estadístico) de la clase del Draft 2025 hasta ahora?
25. Atlanta Falcons (4–9)
Ranking anterior: No. 27
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Seahawks, 37–9
Esta semana: en Buccaneers
¿Se rendirán los Falcons? Me pareció muy buena esta respuesta de uno de mis jugadores defensivos favoritos en la NFL —Kaden Elliss— sobre el tema.
26. Tennessee Titans (2–11)
Ranking anterior: No. 31
Resultado de la semana pasada: derrotaron a Browns, 31–29
Esta semana: en 49ers
Oraciones para todos los que necesitaban calificar a playoffs de fantasy football y fueron aplastados por un equipo que no actualiza su roster desde la Semana 4 y que usó a Tony Pollard como running back titular.
27. Cleveland Browns (3–10)
Ranking anterior: No. 28
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Titans, 31–29
Esta semana: en Bears
Perdido entre el fervor absolutamente ridículo y fabricado sobre quitar a Shedeur Sanders del campo en una conversión de 2 puntos crítica, está el hecho de que… este diseño de jugada es increíble. Y si Quinshon Judkins simplemente realiza el pase lateral cuando debe, la anotación era segura.
28. New York Jets (3–10)
Ranking anterior: No. 26
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Dolphins, 34–10
Esta semana: en Jaguars
El JETS INTERCEPTION WATCH ha llegado a nivel de amenaza roja. Ya están en los libros de historia como el equipo que más tiempo ha pasado sin lograr una intercepción, y el club, entrenado por un ex defensivo secundario con 41 intercepciones en su carrera, busca completar toda la temporada sin una sola. ¡Qué diversión!
29. Washington Commanders (3–10)
Ranking anterior: No. 23
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Vikings, 31–0
Esta semana: en Giants
Reaccionamos de maneras absurdas a una temporada que incluye un número desproporcionado de lesiones de quarterbacks. Aquí un recordatorio: Joe Burrow, Lamar Jackson y Jayden Daniels no van a cambiar su estilo de juego. Dejemos de pedírselos, y dejemos también de legislar el juego intentando mantenerlos seguros sin razón alguna.
30. Arizona Cardinals (3–10)
Ranking anterior: No. 25
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Rams, 45–17
Esta semana: en Texans
El ascenso estelar de Michael Wilson en Arizona es uno de los desarrollos más desconcertantes y típicamente Cardinals de esta segunda mitad de la temporada. Pero, al menos, está ayudando a Jacoby Brissett a jugar para ganarse un contrato increíblemente generoso en 2026, ya que el inventario de talento veterano en la posición de quarterback es desesperadamente escaso.
31. New York Giants (2–11)
Ranking anterior: No. 30
Resultado de la semana pasada: descanso
Esta semana: vs. Commanders
El jugador que ha llegado cinco minutos tarde a un par de reuniones (Abdul Carter) está recibiendo consejos en los medios del jugador que una vez llegó a una reunión esposado porque, y cito, “estaba con un par de mujeres la noche anterior y no tenían la llave”. Solo en Nueva York, bebé.
32. Las Vegas Raiders (2–11)
Ranking anterior: No. 32
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Broncos, 24–17
Esta semana: en Eagles
Un día después de provocar literalmente una mini revuelta entre apostadores conspiranoicos que sufrieron uno de los peores back door covers recientes, Pete Carroll dice que pateó un gol de campo con el reloj expirando, estando diez puntos abajo, porque le suplicaba al oficial que le diera más tiempo. La gente lo entenderá, ¿cierto?