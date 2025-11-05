NFL Power Rankings: un equipo de la NFC toma el primer lugar
Buenos días y bienvenidos a un martes importante. Sí, es día de Power Rankings, pero también es día de elecciones, así que los invito a ejercer su derecho al voto (pueden hacerlo mientras leen los Power Rankings en la fila).
Esta fue una semana especial porque uno de los equipos que más me intrigó durante toda la pretemporada subió de manera orgánica al No. 1. Cuánto tiempo pueda mantenerlos ahí depende mucho de lo que ocurra en las próximas semanas. Sin embargo, no recuerdo haber tenido tanta rotación forzada en la cima en los últimos años (antes podía darme el lujo de “castigar” a los Chiefs por un mal juego, aunque fuera forzado; este año, en cambio, parece que cada domingo hay un nuevo mejor equipo en la liga).
Espero que esta edición los entretenga tanto como a mí. Vamos allá:
1. Seattle Seahawks (6–2)
Ranking anterior: No. 3
Resultado: vencieron a Commanders, 38–14
Esta semana: vs. Cardinals
¿Por qué tengo a los Seahawks en el No. 1? Están destrozando a equipos que aún respetan la amenaza de su ataque terrestre, pese a que Seattle tiene el segundo peor EPA por acarreo en la NFL tras nueve semanas. Algunos creen que eso es señal de que el equipo está a punto de apagarse, pero yo me pregunto qué pasará cuando esos números inevitablemente se estabilicen.
2. Buffalo Bills (6–2)
Ranking anterior: No. 8
Resultado: vencieron a Chiefs, 28–21
Esta semana: en Dolphins
Los Bills son el único equipo de la NFL con mayor porcentaje de jugadas terrestres que aéreas. Cualquiera que critique a Josh Allen por reservarse un poco para la recta final está loco. Lo que Joe Brady ha logrado como coordinador ofensivo es la materialización de años de trabajo para llevar a Allen a un punto más sostenible.
3. Philadelphia Eagles (6–2)
Ranking anterior: No. 9
Resultado: descanso
Esta semana: en Packers
Ya activos y reforzando su línea defensiva antes del cierre de traspasos, los Eagles están entrando en territorio Howie Roseman Super Bowl. Imaginen ser aficionados de un equipo cuyo gerente general realmente hace movimientos importantes en la fecha límite, en lugar de convertirlo en un circo de rumores.
4. Los Angeles Rams (6–2)
Ranking anterior: No. 5
Resultado: vencieron a Saints, 34–10
Esta semana: en 49ers
Los Saints ingenuamente intentaron presionar a Matthew Stafford el domingo y, según PFF, esas jugadas de presión produjeron más pases de touchdown que incompletos. ¡Mejor suerte la próxima, New Orleans!
5. Kansas City Chiefs (5–4)
Ranking anterior: No. 1
Resultado: perdieron ante Bills, 28–21
Esta semana: descanso
Sean McDermott volvió a marcar tendencia ante Patrick Mahomes en temporada regular, y su plan de juego fue una obra maestra. Los Bills usaron muchas formaciones con backs defensivos —cinco esquineros y dos profundos con al menos 50% de los snaps— y, como señaló Arrowhead Pride, simplemente llamaron el “bluff” de Mahomes ante todo el movimiento previo al centro de Kansas City. El resultado: el peor porcentaje de pases completos en la carrera de Mahomes.
6. Detroit Lions (5–3)
Ranking anterior: No. 6
Resultado: perdieron ante Vikings, 27–24
Esta semana: en Commanders
En nuestra previa del cierre de traspasos sugerimos que los Lions llamaran a New Orleans por ayuda en la línea ofensiva. Después de ver cómo el lado izquierdo fue dominado por Minnesota, obligando a Detroit a cambiar su plan de juego por la falta de protección en bloqueo de sus corredores, eso parece inevitable.
7. Indianapolis Colts (7–2)
Ranking anterior: No. 2
Resultado: perdieron ante Steelers, 27–20
Esta semana: vs. Falcons (en Berlín)
Puedes revisar nuestra nota sobre los Steelers y cómo sorprendieron con ese ajuste defensivo, moviendo a Jalen Ramsey a safety y cambiando sus coberturas. Eso tuvo tanto que ver con la derrota de Indianapolis como el hecho de que Daniel Jones no se transformó repentinamente en un mal quarterback. Muchos parecen ansiosos por ver a estos jugadores “convertirse en calabaza” cuando deberían simplemente disfrutar del momento.
8. New England Patriots (6–2)
Ranking anterior: No. 11
Resultado: vencieron a Falcons, 24–23
Esta semana: en Buccaneers
En el podcast de The MMQB esta semana, jugué con Albert Breer a un ejercicio: si quitamos a Allen, Mahomes y Jackson, y también a Sean McVay, ¿qué ofensiva actual te da más miedo?
Yo dije: Ben Johnson y los Bears.
Albert respondió: Josh McDaniels y los Patriots.
9. Denver Broncos (7–2)
Ranking anterior: No. 4
Resultado: vencieron a Texans, 18–15
Esta semana: vs. Raiders
Los Broncos enfrentan a los Raiders en semana corta. Y sin querer mirar demasiado adelante, ¿una posible ventaja de tres juegos sobre los Chiefs —y con los Chargers todavía diezmados por lesiones— empieza a ser insuperable?
10. Tampa Bay Buccaneers (6–2)
Ranking anterior: No. 10
Resultado: descanso
Esta semana: vs. Patriots
Todd Bowles siempre está en el laboratorio. Tras la semana de descanso, el coach de Tampa Bay admitió que ha estado viendo mucho futbol americano colegial y de formato 7 contra 7. Pondrá a prueba ese nuevo conocimiento ante New England este fin de semana, un equipo cuya principal deficiencia podría ser su capacidad para proteger a Drake Maye.
11. San Francisco 49ers (5–3)
Ranking anterior: No. 12
Resultado: vencieron a Giants, 34–24
Esta semana: vs. Rams
Todo lo que ha hecho Mac Jones es mantener a los 49ers relevantes durante la saga de la lesión de Brock Purdy. Lo mínimo que pueden hacer es asegurarse de que lo inviten al baile.
12. Green Bay Packers (5–2–1)
Ranking anterior: No. 7
Resultado: perdieron ante Panthers, 16–13
Esta semana: vs. Eagles
Peter Bukowski, de The Leap, lo resumió a la perfección sobre Jordan Love tras la derrota del domingo ante Carolina. Cuando Love tiene partidos malos, llenos de errores, esos errores se notan —son ruidosos, como “Will Levis 2024” de ruidosos—, y eso alimenta una narrativa de inconsistencia que simplemente no es exacta.
Aun así, Love estuvo a una intercepción soltada de encontrarse en un lugar muy, muy oscuro esta semana.
13. Pittsburgh Steelers (5–3)
Ranking anterior: No. 16
Resultado: vencieron a Colts, 27–20
Esta semana: en Chargers
Al cambiar por completo su planteamiento ante los Colts y usar muchas formaciones con dos profundos, los Steelers lograron dos cosas clave: colocaron a Jalen Ramsey en una posición que aprovecha mejor su talento y complicaron la preparación de sus próximos rivales. Esas formaciones también liberaron a varios jóvenes defensivos, como Payton Wilson, para brillar.
14. Baltimore Ravens (3–5)
Ranking anterior: No. 15
Resultado: vencieron a Dolphins, 28–6
Esta semana: en Vikings
Por haberse perdido algunos juegos, no se le está dando a Lamar Jackson el reconocimiento que merece por lo que ha hecho en sus primeras cinco titularidades: lidera la liga —y su carrera— en porcentaje de pases de touchdown, promedio de yardas por intento y rating por partido (¡136!). Ah, y solo tiene una intercepción.
15. Los Angeles Chargers (6–3)
Ranking anterior: No. 13
Resultado: vencieron a Titans, 27–20
Esta semana: vs. Steelers
Los Chargers son obviamente mejores con Joe Alt en el campo. Pero también son marcadamente mejores con él ahí: mejor promedio de yardas aéreas por intento, de pase por intento y mejor relación de touchdowns a intercepciones. Si Jim Harbaugh mantiene el paso rumbo a playoffs, esto podría considerarse poco menos que un milagro.
16. Chicago Bears (5–3)
Ranking anterior: No. 14
Resultado: vencieron a Bengals, 47–42
Esta semana: vs. Giants
Aquí tienen una columna del domingo sobre el “efecto Ben Johnson”. Los Bears solo tienen una victoria más que en 2024, pero gracias a la forma en que vencieron a los Bengals, la diferencia se siente abismal.
17. Minnesota Vikings (4–4)
Ranking anterior: No. 19
Resultado: vencieron a Lions, 27–24
Esta semana: vs. Ravens
Mis pensamientos completos sobre el regreso de J.J. McCarthy están aquí. En esencia… es lo suficientemente bueno como para que no tengamos que sobrerreaccionar de ninguna manera. Y eso es perfecto.
18. Jacksonville Jaguars (5–3)
Ranking anterior: No. 20
Resultado: vencieron a Raiders, 30–29
Esta semana: en Texans
Aún no se sabe exactamente con qué malestar jugó Trevor Lawrence el domingo, pero el coach Liam Cohen dijo que parecía “fantasmal” y su esposa insinuó en Instagram que estaba enfermo. Podemos debatir mucho sobre cómo la ofensiva de Jacksonville no ha alcanzado las expectativas, pero no se puede negar la dureza que ha mostrado este equipo —en defensa, por tierra y con su quarterback—, algo que no se veía hace un año.
19. Carolina Panthers (5–4)
Ranking anterior: No. 23
Resultado: vencieron a Packers, 16–13
Esta semana: vs. Saints
Excelente muestra de lo que Bryce Young está aportando nuevamente a Carolina. Me encantó la observación de Josh Norris, quien notó que Young está fingiendo llamadas de protección de pase para liberar a Rico Dowdle en varias de sus grandes corridas.
20. Arizona Cardinals (3–5)
Ranking anterior: No. 26
Resultado: vencieron a Cowboys, 27–17
Esta semana: en Cowboys
Ahí vienen los Cardinals. Qué diferencia marca Walter Nolen. Y, por Dios, qué fácil hace ver mal a sus rivales Marvin Harrison Jr.
Y... ¿cómo diablos metes de nuevo a Kyler Murray en esta ofensiva ahora mismo?
21. Atlanta Falcons (3–5)
Ranking anterior: No. 24
Resultado: perdieron ante Patriots, 24–23
Esta semana: en Colts (en Berlín)
Un día después, y el famoso #ClapGate (sí, suena mal) en Foxborough parece no tener sustento. He visto esa jugada casi cien veces y no logro encontrar de dónde salió el supuesto “aplauso fantasma” (otra vez, sí, suena mal).
22. Houston Texans (3–5)
Ranking anterior: No. 18
Resultado: perdieron ante Broncos, 18–15
Esta semana: vs. Jaguars
Un dato impresionante de la derrota de los Texans ante los Broncos es que todos sus puntos provinieron directamente de jugadas brillantes en equipos especiales. No solo la defensa de Houston está jugando a un nivel de primera clase, sino que la unidad de special teams de Frank Ross vuelve a estar entre las mejores de la NFL.
23. Cincinnati Bengals (3–6)
Ranking anterior: No. 17
Resultado: perdieron ante Bears, 47–42
Esta semana: descanso
Estaba increíblemente —¿irracionalmente?— emocionado por la era Joe Flacco en Cincinnati. Lo que no vi venir fue una defensa que está camino a reescribir la historia… y no en buen sentido. Desde el año 2000, ningún equipo ha permitido más puntos por serie en sus primeros nueve juegos. Ninguno falla más tacleadas en 2025. Y, al parecer, todo eso encaja perfectamente con la música de Benny Hill.
24. Washington Commanders (3–4)
Ranking anterior: No. 21
Resultado: perdieron ante Seahawks, 38–14
Esta semana: vs. Lions
Aquí está mi columna sobre lo que vino tras la lesión de Jayden Daniels. En resumen, no creo que se deba culpar a Dan Quinn por mantener a Daniels en el juego. Esto es exactamente lo que hoy se espera de un quarterback moderno.
25. Dallas Cowboys (3–5–1)
Ranking anterior: No. 22
Resultado: perdieron ante Cardinals, 27–17
Esta semana: descanso
A veces me pregunto por qué la gente le da tanto espacio y atención a ciertas figuras y por qué estamos tan desesperados por amplificar cada pensamiento a medio cocinar que lanzan al universo. Luego caigo en cuenta de que tomar en serio a Jerry Jones cuando dice cosas como la del lunes —que ya concretó un intercambio pero que no lo anunciará todavía— es parte del problema. Despiértenme cuando este hombre dé pasos reales para mejorar la franquicia.
26. Las Vegas Raiders (2–6)
Ranking anterior: No. 27
Resultado: perdieron ante Jaguars, 30–29
Esta semana: en Broncos
Estaba listo para volver a creer emocionalmente en los Raiders tras ver a esta ofensiva con todos sus playmakers disponibles. Brock Bowers tuvo uno de los mejores partidos que he visto de un ala cerrada en los últimos cinco años: un atleta sencillamente fuera de serie. Geno Smith estuvo a un pase de toque de tener a Las Vegas a solo dos juegos por debajo de .500.
27. New York Giants (2–7)
Ranking anterior: No. 25
Resultado: perdieron ante 49ers, 34–24
Esta semana: en Bears
Jaxson Dart tiene chispa, pero la defensa de los Giants le está drenando la vida a toda la franquicia. Tienen el 21.º mejor porcentaje de presión pese a un trío de cazamariscales muy publicitado, el peor EPA contra la carrera —sí, peor que el de los Bengals— y cero rendición de cuentas después de los partidos. Cuando se ve así…
(imagen mental de caos total)
…sabes que hay problemas.
28. Miami Dolphins (2–7)
Ranking anterior: No. 28
Resultado: perdieron ante Ravens, 28–6
Esta semana: vs. Bills
Los Dolphins despidieron a su gerente general. Aquí está un desglose de quién podría ocupar el cargo y por qué Chris Grier debió irse mucho antes que Mike McDaniel (aunque casi nadie con quien he hablado cree que McDaniel mantenga el puesto por mucho tiempo).
29. Cleveland Browns (2–6)
Ranking anterior: No. 30
Resultado: descanso
Esta semana: en Jets
Me incluyo entre los que están entusiasmados por ver a Tommy Rees tomando las riendas de las jugadas en Cleveland. Como aficionado de Notre Dame desde hace años, puedo dar fe de su capacidad para sacar buen futbol americano de quarterbacks promedio. Eso parece ser requisito básico para sobrevivir en Cleveland últimamente.
30. Tennessee Titans (1–8)
Ranking anterior: No. 32
Resultado: perdieron ante Chargers, 27–20
Esta semana: descanso
Los Titans no han tenido más touchdowns que su rival en un partido en sus últimos 14 compromisos. Si eso suena mal, la transmisión de CBS el domingo destacó que es cuatro juegos peor que el antiguo récord de ineficiencia… de los Dayton Triangles. Curiosamente, esos Triangles terminaron convirtiéndose en los Brooklyn Dodgers.
31. New York Jets (1–7)
Ranking anterior: No. 31
Resultado: descanso
Esta semana: vs. Browns
Para quienes seguimos pensando en Nick Mangold una semana después, aquí está el enlace a la National Kidney Foundation, donde se puede marcar la diferencia por los 90,000 estadounidenses que esperan un trasplante.
32. New Orleans Saints (1–8)
Ranking anterior: No. 29
Resultado: perdieron ante Rams, 34–10
Esta semana: en Panthers
Los Saints deben desmantelar todo hoy mismo, antes del cierre de traspasos. Estadísticas como estas no son propias de un equipo que merezca seguir junto.