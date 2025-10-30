NFL Power Rankings: La ofensiva de los Broncos impulsa su ascenso a la élite
Este es uno de los Power Rankings más complicados que puedo recordar en los diez años, más o menos, que llevo elaborándolos. Estoy dividido entre equipos que me encantan (Seahawks), equipos que ahora mismo juegan muy bien pero aún no han mostrado sus debilidades (Colts) y equipos que sabes que deberías amar, pero por alguna razón simplemente no puedes hacerlo en este momento (Bills, Eagles). Luego están los equipos de los que la gente se quejará si aún no los elogias (Patriots), seguidos por aquellos de los que sabes que parecerás tonto si no te adelantas en apreciarlos (Ravens).
Y así, salpicas toda esta pintura sobre el lienzo y esto es lo que resulta. Espero que lo disfrutes. Y sí, estoy de acuerdo: tu equipo debería estar más arriba.
1. Kansas City Chiefs (5–3)
Ranking anterior: No. 1
Resultado anterior: vencieron a Commanders, 28–7
Esta semana: en Bills
¿Es raro que me impresione mucho más este equipo con marca de 4–3 que los Chiefs con 7–0 a esta misma altura de la temporada pasada?
2. Indianapolis Colts (7–1)
Ranking anterior: No. 2
Resultado anterior: vencieron a Titans, 38–14
Esta semana: en Steelers
NextGenStats no registró una sola jugada defensiva de los Titans con más de ocho defensores en la caja contra Jonathan Taylor. Espero de verdad que se trate de algún error (predecible) de inteligencia artificial, y no del hecho de que un corredor dominante que anota tres touchdowns por semana siga enfrentando cajas tan ligeras.
3. Seattle Seahawks (5–2)
Ranking anterior: No. 3
Resultado anterior: descanso
Esta semana: en Commanders
Soplen los silbatos. Toquen las trompetas.
4. Denver Broncos (6–2)
Ranking anterior: No. 11
Resultado anterior: vencieron a Cowboys, 44–24
Esta semana: en Texans
La camada de novatos de los Broncos está volando, y aunque el juego de tres touchdowns de RJ Harvey fue en parte producto de las oportunidades, aprovechando el trabajo pesado de J.K. Dobbins, su impacto en el campo recuerda a cuando los Lions se inclinaron más por Jahmyr Gibbs tras la rotación Gibbs/David Montgomery.
5. Los Angeles Rams (5–2)
Ranking anterior: No. 5
Resultado anterior: descanso
Esta semana: vs. Saints
Cada vez parece más probable que Sean McVay pierda a su tercer coordinador defensivo rumbo a un puesto de head coach desde 2021. Los Rams vuelven tras su semana de descanso y se mantienen firmes en el quinto puesto, sin señales de desacelerar.
6. Detroit Lions (5–2)
Ranking anterior: No. 4
Resultado anterior: descanso
Esta semana: vs. Vikings
Parece cada vez más posible que Dan Campbell pierda a su segundo coordinador defensivo con rumbo a un puesto de head coach desde 2024. Observa a Kelvin Sheppard devolver el balón del juego después de que uno de sus jugadores intenta entregárselo.
7. Green Bay Packers (5–1–1)
Ranking anterior: No. 9
Resultado anterior: vencieron a Steelers, 35–25
Esta semana: vs. Panthers
Los Packers están recuperando salud en el momento justo y, sin una presencia real de tackle defensivo disponible en el mercado, parece que el enfoque será reforzar el perímetro o nada. Aun así, no desperdiciaría una oportunidad de Super Bowl que se siente más real que en cualquier otro momento de la era Jordan Love.
8. Buffalo Bills (5–2)
Ranking anterior: No. 7
Resultado anterior: vencieron a Panthers, 40–9
Esta semana: vs. Chiefs
Ciento cuarenta y una de las 216 yardas de James Cook el domingo llegaron antes del primer contacto. Eso no significa que Cook no rompa tacleadas, sino que simplemente nadie puede tocarlo.
9. Philadelphia Eagles (6–2)
Ranking anterior: No. 6
Resultado anterior: vencieron a Giants, 38–20
Esta semana: descanso
Me encanta A.J. Brown. Pero también creo que tiene un anillo de Super Bowl porque este equipo es mucho más que un tubo de alimentación para un receptor estelar. Y pienso que la interminable comedia de mensajes crípticos en redes sociales y eliminación de tuits sobre Jalen Hurts es, en el mejor de los casos, infantil. No te sorprendas si la “oferta bomba” que Philadelphia supuestamente busca antes del cierre de transferencias casi se concreta, asustando a Brown con la idea de terminar, por ejemplo, en New Orleans.
10. Tampa Bay Buccaneers (6–2)
Ranking anterior: No. 8
Resultado anterior: vencieron a Saints, 23–3
Esta semana: descanso
¿Es esta la intercepción devuelta para touchdown más fría de todos los tiempos?
Nota al margen: sé que recibiré críticas por bajar a Tampa Bay después de una victoria sobre los Saints. En este punto, son como ese hermoso marco de fotos de Pottery Barn que un amigo me regaló como obsequio de compromiso: increíble, pero sin saber muy bien dónde colocarlo.
11. New England Patriots (6–2)
Ranking anterior: No. 14
Resultado anterior: vencieron a Browns, 32–13
Esta semana: vs. Falcons
La semana pasada, esta misma columna sirvió como plataforma de lanzamiento para una ola de confianza altiva y ciega entre los aficionados de los Patriots, como no se veía desde… bueno, hace unos cuatro años, cuando la dinastía de New England todavía era algo real.
12. San Francisco 49ers (5–3)
Ranking anterior: No. 10
Resultado anterior: perdieron ante Texans, 26–15
Esta semana: en Giants
Los Rams tienen poco más de dos millones de dólares en salarios acumulados en sus distintas listas de lesionados esta temporada. Los 49ers, en cambio, suman más de 96 millones en esos listados (calculado al sumar el salario promedio anual de cada jugador).
13. Los Angeles Chargers (5–3)
Ranking anterior: No. 15
Resultado anterior: vencieron a Vikings, 37–10
Esta semana: en Titans
Los Chargers enfrentan a Tennessee, Jacksonville y Pittsburgh antes de su semana de descanso, y teóricamente podrían llegar más completos al cierre de temporada, que incluye duelos contra Philadelphia, Houston, Kansas City y Denver. Sigo pensando que este equipo aún tiene todo para terminar en el Juego de Campeonato de la AFC.
14. Chicago Bears (4–3)
Ranking anterior: No. 13
Resultado anterior: perdieron ante Ravens, 30–16
Esta semana: en Bengals
Los Bears se parecen mucho en identidad a los Jaguars. Aunque correr el balón y generar pérdidas de balón es una fórmula obvia para el éxito, ambos equipos sufren para encontrar un camino competitivo cuando no logran hacerlo.
15. Baltimore Ravens (2–5)
Ranking anterior: No. 23
Resultado anterior: vencieron a Bears, 30–16
Esta semana: en Dolphins
Ahora que Lamar Jackson está de regreso, ¿podemos preguntar por qué Cooper Rush estuvo ahí tanto tiempo en primer lugar? Los Ravens habían hecho un gran trabajo al emparejar a Jackson con un sustituto de estilo similar. Rush fue todo lo contrario, y la ofensiva frenética de Baltimore se estancó, dejando a Jackson un hoyo considerable del que salir.
16. Pittsburgh Steelers (4–3)
Ranking anterior: No. 12
Resultado anterior: perdieron ante Packers, 35–25
Esta semana: vs. Colts
Los Steelers me dan la sensación de un equipo viejo. No juegan bien las segundas mitades y necesitan ganar de una forma muy específica: tomando ventaja temprano y provocando pérdidas de balón. Pero con esta versión del plantel, necesitan urgentemente un refuerzo antes del cierre de traspasos enfocado en velocidad, durabilidad y piezas que Mike Tomlin pueda usar para generar presión.
17. Houston Texans (3–4)
Ranking anterior: No. 24
Resultado anterior: vencieron a 49ers, 26–15
Esta semana: vs. Broncos
Algunas de las mejores jugadas de C.J. Stroud en el día fueron bajo presión. Después de ver cómo Seattle desmanteló por completo la línea ofensiva de los Texans —y a Stroud por asociación—, esta actuación fue un alivio que me devuelve la fe en una posible clasificación a playoffs.
18. Minnesota Vikings (3–4)
Ranking anterior: No. 17
Resultado anterior: perdieron ante Chargers, 37–10
Esta semana: en Lions
Creo que la única forma de evitar que el mundo del futbol americano profundice en el extraño momento de la lesión de J.J. McCarthy —y en la aún más extraña insistencia en hacer jugar a un lesionado Carson Wentz cuando McCarthy parecía estar más sano— es que McCarthy empiece a jugar a un nivel estelar. Regresa esta semana contra los Lions.
19. Cincinnati Bengals (3–5)
Ranking anterior: No. 19
Resultado anterior: perdieron ante Jets, 39–38
Esta semana: vs. Bears
No sé qué decir de los Bengals, más allá de que en las últimas cuatro ocasiones en que anotaron 38 puntos o más, tienen marca de 1–3. Lou Anarumo está ahora en Indianapolis, así que Zac Taylor sigue siendo el hilo conductor de los problemas. No creo que la temporada esté perdida, pero Cincinnati debería rezar para que los Ravens no tengan el cierre que Las Vegas cree que tendrán.
20. Jacksonville Jaguars (4–3)
Ranking anterior: No. 20
Resultado anterior: descanso
Esta semana: en Raiders
De acuerdo con Mike DiRocco de ESPN: no te sorprendas si los Jaguars dejan de tratar a Brian Thomas Jr. como su WR1 tras una primera mitad de temporada llena de errores y balones sueltos. Eso significa que los dueños de Travis Hunter en ligas de fantasía, al igual que RJ Harvey, podrían finalmente encontrar su olla de oro.
21. Washington Commanders (3–5)
Ranking anterior: No. 18
Resultado anterior: perdieron ante Chiefs, 28–7
Esta semana: vs. Seahawks
Los Commanders llegaron al juego del lunes por la noche como el segundo equipo con más tacleadas falladas en la liga, lo que dice tanto sobre su situación actual como sobre el tiempo que estarán sin Jayden Daniels.
22. Dallas Cowboys (3–4–1)
Ranking anterior: No. 16
Resultado anterior: perdieron ante Broncos, 44–24
Esta semana: vs. Cardinals
Aquí está una solución divertida, loca e improbable para la defensa de los Cowboys que mencioné en la columna del lunes.
23. Carolina Panthers (4–4)
Ranking anterior: No. 21
Resultado anterior: perdieron ante Bills, 40–9
Esta semana: en Packers
Me pareció admirable lo que hizo Dave Canales: primero, al reincorporar a Chuba Hubbard como corredor titular, y luego al reconocer lo excepcional que ha sido Rico Dowdle y admitir que no le quedaba más opción que alimentarlo con acarreos mientras el ritmo lo permita. Es lo más alejado del discurso de entrenador que puede escucharse en estos tiempos.
24. Atlanta Falcons (3–4)
Ranking anterior: No. 22
Resultado anterior: perdieron ante Dolphins, 34–10
Esta semana: en Patriots
Me gusta cuando llegamos a este punto de la temporada y los coordinadores pueden aplicar estrategias lógicas basadas en una muestra más sólida de video. Josh Norris señala acertadamente que la racha explosiva de Bijan Robinson se dio sin que nadie se preguntara razonablemente: ¿de verdad debemos respetar a Kyle Pitts como bloqueador?
25. New York Giants (2–6)
Ranking anterior: No. 25
Resultado anterior: perdieron ante Eagles, 38–20
Esta semana: vs. 49ers
La lesión de Cam Skattebo, al final de esta racha brutal de derrotas dolorosas y lesiones aún peores, fue un cierre retorcido y macabro para el mes más extraño de futbol americano que puedo recordar. Al menos puedo asegurar que Skattebo disfrutó de una gran comida después de la cirugía, cortesía de Big Dom.
26. Arizona Cardinals (2–5)
Ranking anterior: No. 28
Resultado anterior: descanso
Esta semana: en Cowboys
Los Cardinals regresan tras su semana de descanso y con ellos vuelve Kyler Murray a la alineación titular. Veremos si puede apagar la creciente narrativa de que la ofensiva fue más eficiente en su ausencia (algo que tiene algo de cierto, aunque curiosamente Murray sigue siendo mejor mariscal en los cuartos periodos). Como regalo, le espera la defensa absolutamente sin rumbo de los Cowboys.
27. Las Vegas Raiders (2–5)
Ranking anterior: No. 29
Resultado anterior: descanso
Esta semana: vs. Jaguars
No creo que la llegada de Tyler Lockett haga a los Raiders más interesantes, pero con los próximos juegos ante Cowboys, Browns y Jaguars, veremos si Pete Carroll y su cuerpo técnico pueden abrirse una oportunidad más duradera en Las Vegas. Recuerda que, según se cree, Carroll firmó un contrato de head coach más corto de lo habitual, lo que facilita una eventual separación.
28. Miami Dolphins (2–6)
Ranking anterior: No. 31
Resultado anterior: vencieron a Falcons, 34–10
Esta semana: vs. Ravens
¿Cómo puede un quarterback de la NFL que claramente atraviesa problemas tener su mejor partido cuando uno de sus ojos está completamente hinchado? ¿Cómo?! Solo mira esa imagen…
29. New Orleans Saints (1–7)
Ranking anterior: No. 27
Resultado anterior: perdieron ante Buccaneers, 23–3
Esta semana: en Rams
El cambio de quarterback hizo poco para reanimar a los Saints, que pasaron de ser un equipo interesante y combativo a uno otra vez apático, con conversaciones centradas en cómo manejarán el inminente cierre de traspasos.
30. Cleveland Browns (2–6)
Ranking anterior: No. 26
Resultado anterior: perdieron ante Patriots, 32–13
Esta semana: descanso
Una sugerencia de Albert Breer en el podcast MMQB de esta semana: Myles Garrett debería renovar su solicitud de traspaso. Garrett debería aprender de la etapa de Joe Thomas en Cleveland, una franquicia que casi nunca ofrece el éxito que un jugador legendario merece. Si Garrett quiere ganar y llegar al Salón de la Fama, tendrá que hacerlo en otro lugar.
31. New York Jets (1–7)
Ranking anterior: No. 32
Resultado anterior: vencieron a Bengals, 39–38
Esta semana: descanso
Aquí tienes una columna sobre Nick Mangold, los Jets y lo que realmente significó el domingo. Algunos jugadores en ese vestidor sintieron algo especial en el campo. Habiendo conocido a Nick un par de veces, entiendo perfectamente por qué.
32. Tennessee Titans (1–7)
Ranking anterior: No. 30
Resultado anterior: perdieron ante Colts, 38–14
Esta semana: vs. Chargers
Tengo mucha simpatía por Mike McCoy, quien aparentemente solo ha recibido la instrucción de mantener el barco a flote mientras los Titans planean su futuro a largo plazo en el puesto de head coach. Pero lo que sí está bajo su control son las decisiones en momentos críticos como las cuartas oportunidades. Si fueras entrenador interino, ¿por qué no ser completamente radical? Sabes que el próximo año estarás en otro lugar y que probablemente serás contratado para entrenar mariscales. ¿Por qué no aprovechar al máximo la oportunidad e ir por todo, todo el tiempo?