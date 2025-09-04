Power Rankings de la NFL: los campeones defensores no son el No. 1
En algún momento entre el final de la campaña 2024 y el arranque de la 2025, me descubrí con unas 61 pestañas abiertas en el navegador llenas de clips de pretemporada. Si escribo la letra “E” en la barra de búsqueda de Google, aparece con frecuencia EVAN NEAL GUARD—me lleva directo a un clip con varias repeticiones que hizo en esa posición durante la pretemporada—, tanto que ya me sale la advertencia de “Visitas esta página con frecuencia”. Podrán llamarlo triste. Yo lo llamo estar listo para que empiece el futbol americano profesional de verdad.
Reducir los rosters de 90 a 53 jugadores significa que nuestro universo se cierra en una narrativa ordenada de exactamente 272 partidos antes de los playoffs. Es fantástico, y me alegra estar aquí con ustedes para zarpar hacia otra temporada. El año pasado fue increíble, no solo porque pude llegar a tiempo para escuchar en persona el himno nacional en el Super Bowl (con el legendario escritor Mitch Albom como testigo, un poco confundido y decepcionado), sino porque escribí un puñado de historias que realmente disfruté. Una fue una crónica en varios capítulos sobre un quarterback sneak de una yarda con raíces en el escándalo de Spygate. Otra sobre los orígenes italianos del staff de coacheo de los Eagles.
Te puede interesar: Semana 1 de la NFL: Horarios, fechas y dónde ver el futbol americano en México
Hoy hablamos de power rankings, una gran forma de tomarle el pulso a la liga semana a semana, y algo que también me da mucha alegría. Gracias por ser parte de todo esto. Vamos a sumergirnos juntos.
1. Baltimore Ravens
Si tuviera que evaluar ofensiva y defensiva en su totalidad, dejando de lado las narrativas acumuladas, los Ravens serían la elección más lógica para llegar al Super Bowl. Mejor defensiva en las últimas seis semanas de 2024. Segunda mejor ofensiva y segundo mejor mariscal en ese mismo lapso. Además, hay que ver qué equipo tiene aún más margen de crecimiento en cuanto a techo y potencial. Los Ravens cumplen con todos los requisitos.
2. Buffalo Bills
Los Bills habrían sido un rival mucho más duro para los Eagles en el Super Bowl pasado. Aunque el mundo quizá no quería ver a dos equipos del noreste, de clima frío, golpeándose en el Superdome, yo habría preferido ver a Phiiladelphia intentar contener la experiencia Josh Allen en vez de una ofensiva de Patrick Mahomes claramente limitada. Aun así, Buffalo, como Baltimore, necesita ir más allá de estos reconocimientos de pretemporada y empezar a ganar de forma convincente partidos importantes que no puedan reabrirse por decisiones arbitrales cuestionables.
3. Philadelphia Eagles
No hay razón para pensar que los Eagles no puedan volver al Super Bowl ni que dejen de ser el mejor equipo de la NFC. Mientras su línea ofensiva esté sana, no existe un argumento sólido para que caigan por debajo de las 10 victorias o detrás de otro equipo en la conferencia. La NFC aún está a un año de consolidarse como la AFC. En este punto, los Eagles deben aprovechar al máximo su ventana antes de que resurjan equipos hundidos como New Orleans, Carolina o la mitad baja del Este de la NFC.
4. Kansas City Chiefs
Patrick Mahomes mejoró su índice de éxito conforme avanzó la temporada tras la lesión de Rashee Rice, pero tener a Rice sano—después de su suspensión de seis partidos—debería hacer que la ofensiva sea más peligrosa. Creo que este equipo de los Chiefs, si se mantiene sano, está en plena evolución: quizá no mejor que hace un año, pero encaminado a serlo en algún momento. ¿Llegará antes de lo previsto esa versión futura que Andy Reid imagina? El tiempo lo dirá.
5. Detroit Lions
No me gusta repetir historias trilladas de pretemporada, pero estamos a punto de comprobar, en tiempo real, qué tan valioso puede ser un coordinador, o un grupo de ellos, para un equipo. Y la pretemporada no nos da esa respuesta. Solo en partidos de verdad, cuando Ben Johnson y Aaron Glenn no estén en los auriculares, veremos cómo responden los Lions a un equipo de Dan Campbell que terminó 3-13-1 el año anterior a que este staff comenzara a tomar forma. No es “hate” ni “duda”, simplemente la razón por la cual Detroit no está más arriba en esta lista.
6. San Francisco 49ers
Antes de que los 49ers sufrieran otra ola de bajas en la pretemporada y el campo de entrenamiento, los proyectaba como un equipo de Super Bowl en 2025. En mayo matizaba eso, reemplazando a San Francisco por los Eagles—pero dejando a los Bills. Aun así, no creo que los Niners se alejen demasiado de la conversación de playoffs. Son demasiado talentosos en lo esquemático y cuentan con un “piso” sólido gracias a la eficiencia y solvencia de Brock Purdy como mariscal.
7. Los Angeles Chargers
Probablemente estoy demasiado optimista con los Chargers tras la lesión de Rashawn Slater. Dicho esto, creo que la mayor virtud del coordinador ofensivo Greg Roman es encontrar distintas formas de maximizar el ataque terrestre y construir la fortaleza de una jugada alrededor de alguien que no necesariamente sea un tackle consolidado. La línea ofensiva de los Chargers se va a mover, lo que la hará difícil de descifrar, y Omarion Hampton rodará, lo que arrastrará al resto de la ofensiva con él.
8. Denver Broncos
En un episodio reciente del MMQB Podcast, le pregunté a mi coanfitrión Albert Breer si los Broncos eran el equipo más sobrevalorado de la temporada baja—y todo lo que eso implica. Puedes escuchar esa conversación aquí y decidir por ti mismo. Al poner al equipo en el puesto No. 8, está claro que ni yo mismo lo tengo del todo claro.
9. Washington Commanders
Hemos estado diseccionando la temporada 2024 de los Commanders durante varios meses. Por un lado, fue un momento trascendental, increíble, que catapultó la estrella del próximo gran mariscal de la NFL. Por el otro, estuvo marcado por victorias ante mariscales como Spencer Rattler, Andy Dalton, Michael Penix Jr., Daniel Jones y Will Levis. Este año el terreno se nivela con un calendario más exigente y mayor atención mediática. Los Commanders cuentan con un staff innovador diseñado para el contraataque ofensivo. Del otro lado del balón, pronto lo sabremos.
10. Los Angeles Rams
Tras revisar este roster, observar a los suplentes de segundo y tercer equipo en la pretemporada, y repasar mi propio carrete personal de las mejores jugadas de Sean McVay, he llegado a la conclusión de que, incluso si Jimmy Garoppolo es el mariscal de este equipo, no sería descabellado que los Rams ganaran 10 partidos. Garoppolo fue la Opción C en Los Ángeles, pero gran parte de la conversación actual sobre Jimmy G se basa en cómo terminó su etapa en una ofensiva muy mal representada de Josh McDaniels en Las Vegas. Con este roster, puede hacer daño si es necesario.
11. Green Bay Packers
Los Packers escalaron en mis rankings después de asegurar a Micah Parsons, un cazador de cabezas transformacional que responde algunas de las preguntas del equipo en defensa, aunque no las que tenían con la defensa terrestre. Aun así, es un auténtico “game-changer”, algo muy necesario para un equipo que terminó 2024 con 11 victorias pero llegaba a esta campaña con más dudas que el año anterior.
12. Minnesota Vikings
Con lo lejos que Kevin O’Connell ha llevado a los Vikings y el poder que ha acumulado en la organización, no puedo imaginar que entrara a esta temporada con Carson Wentz como suplente principal sin tener una gran confianza en J.J. McCarthy. Estoy seguro de que O’Connell sabe algunas cosas: que Justin Jefferson no está rejuveneciendo con los años, que Brian Flores—su musa creativa—probablemente volverá a ser entrenador en jefe pronto, y que los Super Bowls LX y LXI son las fechas objetivo para lograrlo todo. Eso también me hace sentir confianza en McCarthy.
13. Cincinnati Bengals
Al escuchar que Kris Jenkins tuvo el mejor campamento de todos los defensores de Cincinnati, al menos estoy abierto a la idea de que esta defensa dé un paso adelante en 2025 y no sea ese fondo de cartón mojado que muchos suponen. Los Bengals no reforzaron la línea defensiva interior en el draft, quizá porque pensaron que el trabajo hecho en 2023 era suficiente. Solo necesitaba tiempo. Casi logramos pasar un párrafo entero de power rankings sobre los Bengals sin mencionar a Joe Burrow o el paro de Trey Hendrickson. CASI.
14. Tampa Bay Buccaneers
Emeka Egbuka simplemente despega. Hay algo en ver velocidad real, finura real y releases auténticos trasladados a la NFL que te pone la piel chinita, incluso cuando los partidos no cuentan y aunque Egbuka solo haya atrapado unos pocos pases este verano en pretemporada. Creo que no importa. Para mí es una razón muy real por la cual elegí a los Buccaneers para ganar 12 partidos este año y posiblemente terminar 2025 como el sembrado No. 1 en la NFC.
15. Seattle Seahawks
No puedo dejar de subir a los Seahawks en cada lista o escalafón que hago esta temporada baja. Técnicamente, esto los tiene al borde de la contienda por playoffs, pero tengo la corazonada de que Seattle será nuestra verdadera “sorpresa” de 2025, si es que se puede llamar así a un equipo que ganó 10 partidos en 2024. Nos gustaba Sam Darnold con Justin Jefferson. Tal vez nos guste igual con un ataque terrestre como no se veía en Seattle desde hace años.
16. Houston Texans
Mi nivel de entusiasmo por ser absolutamente desmentido y humillado por C.J. Stroud es alto. Muy alto. Durante gran parte de seis meses me dediqué a minimizar a los Texans tanto como se puede sin llegar al punto de reemplazarlos en mis predicciones con los Colts. Nada en el pasado reciente del gerente general Nick Caserio sugería incapacidad para reclutar talento. Y sin embargo, aquí estoy preguntándome si una nueva ofensiva dirigida por el gran Nick Caley y dos receptores tomados en las tres primeras rondas del draft no tendrá impacto. Mis payasadas, bro.
17. Pittsburgh Steelers
Voy a empezar la temporada con el mismo pensamiento que tuve sobre Aaron Rodgers en el momento en que firmó: si está dispuesto a ejecutar la ofensiva de Art Smith, este será un muy buen equipo de los Steelers. Si insiste en correr la ofensiva que él quiere, Pittsburgh será un 9–8 más, como casi siempre. Creo que Smith ha sido un coordinador muy subestimado, orientado al juego terrestre físico, que podría hacerle la vida más fácil a uno de los más grandes de todos los tiempos… si este se lo permitiera.
18. Arizona Cardinals
Si siguiéramos un modelo de progreso lineal, esta sería la temporada en que los Cardinals lleguen a playoffs. Arizona pasó de tener una defensa mala y una ofensiva peleona, a una defensa de media tabla y una ofensiva cerca del top 10. Sin bajas significativas y con el desarrollo de algunos jóvenes ofensivos, este debería ser un equipo que plante bandera entre la competitiva NFC Oeste.
19. Chicago Bears
Por primera vez desde 2013, cuando Marc Trestman llevó a los Bears a ser una de las cinco mejores ofensivas aéreas de la liga, este equipo tiene esperanzas legítimas y bien fundamentadas de terminar la temporada como una ofensiva top-8. Atrás quedó el desfile de coaches defensivos y los ofensivos competentes sin quarterback. Ben Johnson, el mejor play-caller de 2024, ahora se empareja con Caleb Williams, el mariscal universitario más prometedor de 2023. Puede que no signifique 10 victorias, pero sí significará menos de lo que vimos antes.
20. Las Vegas Raiders
Los Raiders arrancan la temporada 2025 con la esperanza de borrar esos momentos de torpeza e incompetencia del año pasado. Aunque los equipos de Pete Carroll en Seattle siempre fueron raros, nunca lo fueron del modo específico en que lo fueron los Raiders de 2024. Sin identidad. Con decisiones erráticas. El único punto brillante fue que la mayoría de los rivales no doblaron la marca sobre su ala cerrada novato. Aunque sigo dudando de que Ashton Jeanty haya sido mejor elección que un tackle ancla en primera ronda o un corredor estelar en segunda, confío en que Chip Kelly pueda hacerlo ver bien.
21. New England Patriots
Una temporada crucial comienza con Mike Vrabel infundiendo más confianza en los Patriots que en cualquier momento de la etapa final de Belichick o de la corta era Jerod Mayo. El reto definitivo de Vrabel será mantener esa confianza. Tras tomarse un año sabático al estilo Sean Payton y generar expectación por su regreso, la presión está sobre él para acumular al menos siete u ocho victorias con una estrella en ascenso como quarterback: Drake Maye.
22. Atlanta Falcons
Las lesiones en la línea ofensiva han hecho que este equipo caiga en picada. Entiendo el argumento básico para el optimismo: Michael Penix Jr. estuvo muy bien en tiempo limitado el año pasado, a pesar de no ser tratado como titular hasta que Kirk Cousins fue enviado a la banca—y todo lo que eso implica en términos de repeticiones. También creo que la llegada de coaches como el coordinador defensivo Jeff Ulbrich y parte del staff de su etapa con los Jets traerá una mejora inmediata en defensa. Pero es difícil suplir a una línea ofensiva golpeada en la posición de tackle, salvo que planeen sentar a Kyle Pitts más seguido o forzarlo a bloquear para mantenerlo como posible titular.
23. Indianapolis Colts
Daniel Jones toma los controles en una temporada de los Colts que, en mi opinión, no será tan sombría como muchos proyectan. Este equipo ha logrado mantenerse a flote a pesar del bajo nivel de quarterback en los últimos dos años. Un desempeño promedio en la posición podría acercar a Indianápolis a anotar lo suficiente—junto con una mejora defensiva gracias a la llegada del coordinador Lou Anarumo—para que la brecha entre los Texans y los Colts sea más estrecha de lo que muchos esperan.
24. Jacksonville Jaguars
Los Jaguars serán o bien un soplo de aire fresco, con juventud ocupando cada rincón de la organización en puestos clave de toma de decisiones, o un ejemplo de manual sobre cómo arruinar un proceso de contrataciones apresurado: primero manteniendo al cuestionado gerente general Trent Baalke—lo que les costó entrevistas con candidatos de élite—y luego dando un giro brusco de último minuto. Yo espero lo primero, porque este equipo tiene demasiados jugadores emocionantes que todavía no han tenido la oportunidad de explotar… aún.
25. Dallas Cowboys
La narrativa dominante ahora, que evita que Jerry Jones quede en ridículo por negarse a pagarle a Micah Parsons, es que, si los Cowboys no pudieron ganar cuando su estrella estaba con contrato de novato, mucho menos lo harían con el acuerdo que le dio Green Bay. Pero, si no pudieron hacerlo con Parsons, CeeDee Lamb y Dak Prescott, ¿les irá mejor con las dos selecciones de primera ronda tardías que obtuvieron a cambio de un cazador de cabezas generacional? No lo creo. Este equipo comenzará el año con la misma energía con la que Jones lo ha construido.
26. New York Jets
Los Jets y los Giants son como dos mitades de un rompecabezas. Si los Giants tuvieran la línea ofensiva de los Jets, tal vez los habría proyectado con nueve victorias. Si los Jets tuvieran el potencial de los Giants en la posición de mariscal, quizá sería más poético sobre el significado de esta temporada de reconstrucción. Pero Justin Fields ganará partidos que Aaron Rodgers no pudo. Mientras se mantenga sano, creo que este será un equipo basado en el ataque terrestre que, sorprendentemente, podrá medirse con las ofensivas explosivas de la NFL.
27. New York Giants
Este equipo tiene los ingredientes para ser interesante sin llegar a playoffs. Y, en última instancia, creo que ese es el objetivo. La línea ofensiva no está lista—ni lo ha estado en años—pese a varios intentos de diferentes gerentes generales por reforzarla. Sin embargo, Jaxson Dart es divertido. La ofensiva de Dart es divertida. Russell Wilson está sano por primera vez en años. La línea defensiva tiene talento. Mi receta para los fans de los Giants: disfruten un año en el que el partido contra los Chiefs sea cerrado al descanso, y en el que no sean barridos por todos los rivales divisionales fuertes. Tomen otro tackle en el draft de 2026 y lleguen con mejores sensaciones.
28. Miami Dolphins
Los Dolphins son un equipo que, lo admito, no termino de descifrar. Con las lesiones de Tyreek Hill y De’Von Achane, además del historial de Tua Tagovailoa, mucho dependerá del coordinador defensivo Anthony Weaver, que cerró 2024 colocando a Miami entre las 10 mejores defensivas de la NFL. Aunque parezca insólito decirlo de un equipo con Hill, Jaylen Waddle y Mike McDaniel, así es la vida en la NFL.
29. Carolina Panthers
Los Panthers fueron un equipo construido para derrumbarse el año pasado. La ofensiva no pudo correr como estaba diseñada porque la defensa estaba demasiado debilitada. Y la defensa, a su vez, no pudo encontrar ritmo propio al estar tan limitada en lo esquemático. Este año debería ser otro paso hacia la cordura y la normalidad. La reconstrucción de Carolina me recuerda a la que emprendieron Jonathan Gannon y los Cardinals. Con paciencia y tiempo, veremos 2026 como el verdadero punto de inflexión.
30. New Orleans Saints
Spencer Rattler ganó la competencia de mariscales en la pretemporada, tras regalarnos algunos momentos divertidos al final de la era Darren Rizzi. Estos Saints giran en torno a delegar responsabilidades en jugadores jóvenes y en desarrollar una línea ofensiva que puede convertirse en potencia. Aunque ahora no lo parezca, con el coach adecuado los Saints podrían definir a la NFC Sur como una división dura y física durante años.
31. Tennessee Titans
Voy a medir el éxito de los Titans en 2025 por qué tan bien se mantenga Cam Ward dentro del guion. Esta no es una ofensiva diseñada para que juegue como lo hacía en Miami desde el primer día. Las tendencias exploratorias en el backfield podrán llegar cuando gane confianza, siempre y cuando logre fabricar al menos un par de series anotadoras por partido. Empecemos por ahí y añadamos las pinceladas de Ward más adelante.
32. Cleveland Browns
Los Browns probablemente depositen sus esperanzas a mediano plazo en Dillon Gabriel, aunque un inicio estilo “compra tu boleto” con Shedeur Sanders al final del año no está fuera de lo posible. Es un lugar extraño para un equipo que hace no mucho contaba con talento élite en las posiciones de esquinero, ala defensiva y tackle.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/09/2025, traducido al español para SI México.