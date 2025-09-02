Semana 1 de la NFL: Horarios, fechas y dónde ver el futbol americano en México
Regresa la NFL y aquí te decimos dónde ver todos los partidos de la Semana 1 que inicia con el duelo entre Eagles y Cowboys.
El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 1 de la NFL, que inicia este jueves 4 de septiembre, con el juego inaugural donde los recientes campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, estrenarán la corona ante los Dallas Cowboys.
Otro de los juegos que destacan es el de Los Ángeles Chargers, que enfrentarán a los Kansas City Chiefs en el primer duelo internacional de la campaña, a jugarse en Brasil.
Semana 1 de la NFL: Dónde ver los juegos
Los juegos de la NFL se podrán ver en distintas plataformas e incluso por televisión abierta. ESPN, Disney+, Foxs Sports, DAZN, YouTube, Televisa y NFL Pass serán los canales y aplicaciones donde los aficionados podrán seguir los partidos.
Semana 1 de la NFL: Horarios y dónde ver cada juego
Jueves 4 de septiembre
- 18:00 | Cowboys vs Eagles | Transmisión: ESPN 2, Disney+ Premium, DAZN y NFL Game Pass
Viernes 5 de septiembre
- 18:00 | Chargers vs Chiefs | Transmisión: YouTube, DAZN y NFL Game Pass
Domingo 7 de septiembre
- 11:00 | Buccaneers vs. Falcons | Transmisión: DAZN y NFL Game Pass
- 11:00 | Bengals vs. Browns | Transmisión: DAZN y NFL Game Pass
- 11:00 | Dolphins vs. Colts | Transmisión: Fox Sports, DAZN y NFL Game Pass
- 11:00 | Panthers vs. Jaguars | Transmisión: DAZN y NFL Game Pass
- 11:00 | Raiders vs. Patriots | Transmisión: Vix Premium, DAZN y NFL Game Pass
- 11:00 | Cardinals vs. Saints | Transmisión: DAZN y NFL Game Pass
- 11:00 | Steelers vs. Jets | Transmisión: Fox Sports, DAZN y NFL Game Pass
- 11:00 | Giants vs. Commanders | Transmisión: DAZN y NFL Game Pass
- 14:05 | Titans vs. Broncos | Transmisión: Fox Sports, DAZN y NFL Game Pass
- 14:05 | 49ers vs Seahawks | Transmisión: Canal 5 y DAZN
- 14:25 | Lions vs Packers | Fox Sports, DAZN y NFL Game Pass
- 14:25 | Texans vs Rams | Transmisión: DAZN y NFL Game Pass
- 18:25 | Ravens vs Bills | Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, DAZN y NFL Game Pass
Lunes 8 de septiembre
- 18:15 | Vikings vs Bears | Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, DAZN y NFL Game Pass
