NFL Power Rankings: los Rams se disparan y preparan duelo de poder ante Seahawks
Bienvenidos a la Semana 10 del Power Ranking. Como el planeta tras la ruptura de Pangea, la liga se ha fragmentado en distintas “naciones”. En este caso, dos: una tierra de equipos realmente divertidos, interesantes y competitivos, y otra donde habitan aquellos que desaparecerán de nuestra conciencia hasta el Senior Bowl. Esa línea divisoria se siente más clara que en mucho tiempo, y termina con los 49ers en el puesto No. 15.
Por fortuna, la irrupción de Colts, Seahawks y Broncos en el Top 10 parece tener cierto aire de permanencia, y ya no tenemos que rendir culto eterno al aura de Lions, Bills, Chiefs y Eagles. Se viene el duelo estelar del año… y no tiene nada que ver con Patrick Mahomes ni Josh Allen.
No es que esté cansado de verlos —todo lo contrario—, pero estoy listo para una nueva tierra. Un nuevo mundo.
1. Seattle Seahawks
Ranking anterior: No. 1
Resultado anterior: vencieron a Cardinals, 44–22
Próximo juego: en Rams
De las cuatro mitades con mayor producción de puntos en esta temporada, tres pertenecen a los Seahawks. Este equipo explota de una manera distinta cada semana: pases profundos, robos de balón, lo que elijas. Aunque su ataque terrestre podría ser más eficiente, nadie se les ha acercado lo suficiente para obligarlos a jugar incómodos. Los Rams podrían ser ese equipo dentro de una semana.
2. Los Angeles Rams
Ranking anterior: No. 4
Resultado anterior: vencieron a 49ers, 42–26
Próximo juego: vs. Seahawks
Si apenas estás entrando al mundo del 12 personnel, lamento informarte que llegas tarde: lo de hoy es el 13 personnel —una formación con un receptor y tres alas cerradas—, que los Rams usaron para destrozar las defensivas ligeras de los 49ers y firmar su actuación más eficiente de la temporada. Sean McVay tomó una ofensiva ya de por sí desconcertante y volvió a evolucionarla.
3. Indianapolis Colts
Ranking anterior: No. 7
Resultado anterior: vencieron a Falcons, 31–25 (OT)
Próximo juego: descanso
Mientras los equipos logran presionar más seguido a Daniel Jones y hacerlo perder el ritmo, este tren no descarrilará hasta que un rival iguale la eficiencia ofensiva de los Colts y obligue a Jonathan Taylor a quedarse en protección de pase. Jones —ayudado por una espectacular recepción de cuarta oportunidad de Tyler Warren— mostró que este equipo tiene agallas, personal especial y una dirección ofensiva de élite.
4. New England Patriots
Ranking anterior: No. 8
Resultado anterior: vencieron a Buccaneers, 28–23
Próximo juego: vs. Jets
Aquí una columna sobre Robert Kraft y una decisión que tomó respecto a Mike Vrabel y por la que, probablemente, nunca reciba el reconocimiento que merece.
5. Detroit Lions
Ranking anterior: No. 6
Resultado anterior: vencieron a Commanders, 44–22
Próximo juego: en Eagles
Aquí una columna sobre Dan Campbell asumiendo las llamadas ofensivas de los Lions, y por qué quizá sea el movimiento más “Dan Campbell” posible.
6. Denver Broncos
Ranking anterior: No. 9
Resultado anterior: vencieron a Raiders, 10–7
Próximo juego: vs. Chiefs
A veces el cinismo domina el ambiente, hasta que una historia como la de Alex Singleton nos devuelve a la realidad. Su recuperación, tras una cirugía por cáncer testicular y con la posibilidad de volver a jugar en unas semanas, es simplemente inspiradora.
7. Philadelphia Eagles
Ranking anterior: No. 3
Resultado anterior: vencieron a Packers, 10–7
Próximo juego: vs. Lions
Los Eagles anticiparon la jugada en el momento clave ante los Packers, golpearon a Josh Jacobs y forzaron un balón suelto que decidió el juego. Y, por supuesto, Jaelan Phillips brilló el lunes por la noche… ¿alguien esperaba menos?
Ah, y claro, también sabían qué jugada venía.
8. Buffalo Bills
Ranking anterior: No. 2
Resultado anterior: perdieron ante Dolphins, 30–13
Próximo juego: vs. Buccaneers
El lunes, Sean McDermott fue tajante al descartar la idea de que Brian Daboll pudiera regresar a ayudar a los Bills. Contrasta con los Lions, que pese a tener una de las ofensivas más eficientes de la liga, cambiaron de playcaller porque no era “perfecta”. No digo que uno tenga la razón y el otro no, pero sí ilustra cómo distintos contendientes gestionan sus procesos.
9. Los Angeles Chargers
Ranking anterior: No. 15
Resultado anterior: vencieron a Steelers, 25–10
Próximo juego: en Jaguars
Jim Harbaugh, sobre Justin Herbert, quien parecía cojear tras la victoria del domingo ante Pittsburgh: “Sí tengo una actualización sobre su estado físico: sigue siendo una bestia.”
10. Baltimore Ravens
Ranking anterior: No. 14
Resultado anterior: vencieron a Vikings, 27–19
Próximo juego: en Browns
En las últimas dos semanas, ya con un plantel más familiar, los Ravens son octavos en eficiencia ofensiva y sextos en defensa total. Aunque hay esperanzas de que Joe Burrow regrese para Thanksgiving, parece que será demasiado tarde. Este equipo de Baltimore es un tren fuera de control, y ni siquiera necesitó exigir su ofensiva para vencer a Minnesota el domingo.
11. Kansas City Chiefs
Ranking anterior: No. 5
Resultado anterior: descanso
Próximo juego: en Broncos
Si los Chiefs pierden ante los Broncos este fin de semana, sus posibilidades de ganar la división por una década consecutiva prácticamente se esfumarán. Andy Reid seguramente disfrutaría ver cómo responde su equipo ante un panorama de comodín, pero nada grita “cambio de era divisional” como ver a Patrick Mahomes fuera del título del Oeste de la AFC antes de Thanksgiving.
12. Tampa Bay Buccaneers
Ranking anterior: No. 10
Resultado anterior: perdieron ante Patriots, 28–23
Próximo juego: en Bills
Esto es curioso: Baker Mayfield no ha intentado una sola carrera o escape desde la victoria ante los 49ers el 12 de octubre. Desde entonces, los Buccaneers tienen marca de 1–2, su porcentaje de capturas ha aumentado notablemente y Mayfield firmó uno de sus peores partidos en porcentaje de pases completos de toda la temporada.
13. Green Bay Packers
Ranking anterior: No. 12
Resultado anterior: perdieron ante Eagles, 10–7
Próximo juego: en Giants
Mi colega Matt Verderame señaló algo que no puede ignorarse: este equipo no puede operar sin formaciones con múltiples alas cerradas, y la salida de Marcedes Lewis a los Broncos poco antes del cierre de transferencias dejó a Matt LaFleur con pocas opciones. Los Packers perdieron el hilo de su identidad ofensiva el lunes por la noche y flotarán hasta que su entrenador pueda reinventar el esquema.
14. Chicago Bears
Ranking anterior: No. 16
Resultado anterior: vencieron a Giants, 24–20
Próximo juego: en Vikings
No puedes decirme que este no fue uno de los momentos más satisfactorios de la semana. Es, en cierto modo, una metáfora del potencial y las fallas de la presión defensiva de los Giants, pero Chicago seguramente repetirá esta jugada en cada promoción.
15. San Francisco 49ers
Ranking anterior: No. 11
Resultado anterior: perdieron ante Rams, 42–26
Próximo juego: en Cardinals
Perdido entre la exhibición ofensiva de los Rams estuvo el hecho de que Mac Jones apenas tuvo seis pases incompletos y un rating cercano a 120 ante la mejor defensa de la NFL, en una tarde en la que Brian Robinson fue su corredor más productivo y Christian McCaffrey promedió menos de tres yardas por acarreo. No puedes sentar a este mariscal ahora mismo.
16. Pittsburgh Steelers
Ranking anterior: No. 13
Resultado anterior: perdieron ante Chargers, 25–10
Próximo juego: vs. Bengals
Aaron Rodgers ha sido capturado nueve veces en sus últimos tres juegos. En los dos más recientes, sus yardas netas por intento de pase fueron las más bajas de su temporada. Su promedio ajustado de yardas netas por pase ante los Chargers fue de 2.9. Hay partidos en los que parece haber abandonado por completo el sistema ofensivo y dibujar las jugadas en la palma sudada de su mano antes del snap. Parte de la experiencia Rodgers.
17. Houston Texans
Ranking anterior: No. 22
Resultado anterior: vencieron a Jaguars, 36–29
Próximo juego: en Titans
Davis Mills estuvo sensacional el domingo en la remontada ante los Jaguars. Pero lo que realmente destacó en su acarreo de touchdown ganador fue el excelente bloqueo colectivo en una jugada rota e improvisada. Sin castigos. Pura entrega.
18. Minnesota Vikings
Ranking anterior: No. 17
Resultado anterior: perdieron ante Ravens, 27–19
Próximo juego: vs. Bears
Kevin O’Connell ofreció una defensa interesante sobre J.J. McCarthy tras la derrota ante Baltimore. En varios de los pases desviados, McCarthy había hecho la lectura correcta y tenía al receptor completamente libre. Vale la pena revisar esas jugadas.
19. Carolina Panthers
Ranking anterior: No. 19
Resultado anterior: perdieron ante Saints, 17–7
Próximo juego: en Falcons
En el episodio del lunes de The MMQB Podcast, Albert Breer y yo jugamos a Hoarders™ con todas las franquicias de la NFL, decidiendo cuáles mantendríamos con esperanza de impacto en el resto de la temporada y cuáles descartaríamos. Descubre qué dijimos sobre los Panthers ahí.
20. Jacksonville Jaguars
Ranking anterior: No. 18
Resultado anterior: perdieron ante Texans, 36–29
Próximo juego: vs. Chargers
Una pregunta interesante para James Gladstone: ¿qué harías si Rams, Jets o Browns —tres equipos con múltiples selecciones de primera ronda este año o el próximo— te ofrecieran una o ambas por Trevor Lawrence? No es el mayor problema ahora mismo, pese a la remontada de Davis Mills, pero es algo que podrían considerar más pronto que tarde.
21. Miami Dolphins
Ranking anterior: No. 28
Resultado anterior: vencieron a Bills, 30–13
Próximo juego: vs. Commanders (en Madrid)
O.K., escúchame: los Dolphins (3–7) enfrentan a los Commanders en Madrid esta semana tras su gran victoria ante Buffalo. Después les esperan Saints, Jets, Steelers y Bengals. Así que sí, Miami ha subido de forma temeraria en este Power Ranking, pero es porque creo que están por iniciar una racha positiva.
22. Atlanta Falcons
Ranking anterior: No. 21
Resultado anterior: perdieron ante Colts, 31–25 (OT)
Próximo juego: vs. Panthers
La noticia del despido de Brian Daboll en Nueva York sirvió como una distracción temporal ante los problemas reales que enfrenta Atlanta. Con cuatro derrotas consecutivas, ¿podría otra caída —en el tramo más accesible del calendario, ante Carolina, New Orleans y los Jets— empujar a Arthur Blank a considerar un cambio de entrenador a mitad de temporada?
23. Dallas Cowboys
Ranking anterior: No. 25
Resultado anterior: descanso
Próximo juego: en Raiders
No puedo dejar de pensar en estas palabras de Solomon Thomas tras una semana terriblemente dura en Dallas: “Cuida a tus seres queridos. Recuerda que siempre importas. Busca ayuda.” Un mensaje que trasciende el futbol americano.
24. Cincinnati Bengals
Ranking anterior: No. 23
Resultado anterior: descanso
Próximo juego: en Steelers
Joe Burrow le dijo a Jay Glazer que apunta a regresar para Thanksgiving. Queda la duda si esto es optimismo, realismo o simplemente un intento por reactivar una defensiva que ha saboteado la temporada, arruinando la secuela del “Ohio Glory” protagonizada por Joe Flacco que todos esperábamos.
25. Washington Commanders
Ranking anterior: No. 24
Resultado anterior: perdieron ante Lions, 44–22
Próximo juego: vs. Dolphins (en Madrid)
Mientras la atención se centra en Jayden Daniels, este caso representa —de forma tan justa como impactante— lo que puede ocurrir cuando las lesiones drenan por completo la energía de una temporada. Los Commanders enviarán un plantel más propio de la XFL a Madrid para enfrentar a una ofensiva de los Dolphins que, curiosamente, llega encendida. En esta liga, el progreso nunca es lineal.
26. Arizona Cardinals
Ranking anterior: No. 20
Resultado anterior: perdieron ante Seahawks, 44–22
Próximo juego: vs. 49ers
Hago muchas predicciones erróneas, pero cada vez estoy más convencido de que Kyler Murray jugará para cualquier equipo… menos los Cardinals la próxima temporada. Una victoria moral —y realmente, la única— para Conor.
27. New York Giants
Ranking anterior: No. 27
Resultado anterior: perdieron ante Bears, 24–20
Próximo juego: vs. Packers
Hice varias llamadas el lunes tras el despido de Brian Daboll. Aquí están 15 posibles candidatos para la vacante de entrenador en jefe de los Giants. En resumen: este ciclo de contrataciones será extraño. Abróchense los cinturones.
28. New York Jets
Ranking anterior: No. 31
Resultado anterior: vencieron a Browns, 27–20
Próximo juego: en Patriots
El verdadero ganador aquí podría ser Garrett Wilson, gracias a una oportuna lesión de rodilla. Tendrá un mes de rehabilitación mientras los Jets reconstruyen su identidad tras haber desmantelado gran parte del roster en la fecha límite de canjes.
29. Cleveland Browns
Ranking anterior: No. 29
Resultado anterior: perdieron ante Jets, 27–20
Próximo juego: vs. Ravens
Ya fuera de Cleveland, el exdirector de estrategia Paul DePodesta finalmente habló en público sobre el intercambio por Deshaun Watson. Me alegra que reconozca que eso será parte de su legado, porque volver al beisbol no cambia el hecho de que esa decisión hundió a los Browns, al menos en este último capítulo.
30. New Orleans Saints
Ranking anterior: No. 32
Resultado anterior: vencieron a Panthers, 17–7
Próximo juego: descanso
Bien por Tyler Shough… y por Kellen Moore. Con una línea ofensiva devastada por lesiones y uno de sus mejores receptores traspasado en la fecha límite, Shough se convirtió en el primer quarterback novato de los Saints en ganar un juego desde 1981. Suena inventado, pero no lo es.
31. Las Vegas Raiders
Ranking anterior: No. 26
Resultado anterior: perdieron ante Broncos, 10–7
Próximo juego: vs. Cowboys
Semanas después de leerlo, aún no puedo dejar de pensar en el extraordinario reportaje de Dan Pompei sobre Robert Gallery, aquel exseleccionado de primera ronda de los Raiders. Vale la pena tomarse el tiempo para leerlo.
32. Tennessee Titans
Ranking anterior: No. 30
Resultado anterior: descanso
Próximo juego: vs. Texans
No tengo mucho que agregar sobre el estado actual de los Titans, pero sí te recomiendo sumergirte en estos videos sobre la vida diaria en la ciudad más fría del planeta. Son tan hipnóticos como adictivos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/11/2025, traducido al español para SI México.