NFL Power Rankings: el Top 5 se mueve y hay nuevo No. 1
El domingo pasado fue de esos que se quedan en la memoria. Mientras grabábamos el podcast de MMQB con Albert Breer esta semana, nos tomó casi dos horas desmenuzar todo lo que dejó el fin de semana. El tiempo voló, casi al grado de que olvidé que tenía que ir a recoger a alguien en la parada del autobús.
Y, dejando de lado el posible conflicto doméstico menor, uno recuerda lo maravilloso que es ese sentimiento. Estar inmerso. Distraído. Curioso. Emocionado. Soy afortunado de que el deporte profesional forme parte de mi mundo. Me imagino que tú también lo sientes así. De vez en cuando, vale la pena detenerse para reconocerlo.
Vamos con los Power Rankings…
1. Los Angeles Rams (8–2)
Ranking anterior: No. 2
Resultado semana pasada: vencieron a Seahawks, 21–19
Esta semana: vs. Buccaneers
No sé cómo alguien podría ver a los Rams ser rechazados de su pesado paquete de 13-personnel por Seattle, para luego cambiar al instante a un set de 11-personnel con tres receptores abiertos, reactivar el juego terrestre por poder y no pensar que este equipo tiene todas las herramientas para ganar un Super Bowl. Quienes lo quieren como su próximo head coach quizá tengan que esperar para entrevistar a Chris Shula.
2. Philadelphia Eagles (8–2)
Ranking anterior: No. 7
Resultado semana pasada: vencieron a Lions, 16–9
Esta semana: en Cowboys
Los clips de Nakobe Dean manteniéndose paso a paso con las mejores armas de Detroit son otro recordatorio del nivel de esta defensa de los Eagles. ¿No podemos entender ya que el talento y la mejor labor de coacheo están de ese lado del balón? Por eso la ofensiva funciona más como herramienta para acortar juegos que como vehículo para inflar estadísticas o hacerte sentir mejor con tu equipo de fantasy.
3. New England Patriots (9–2)
Ranking anterior: No. 4
Resultado semana pasada: vencieron a Jets, 27–14
Esta semana: en Bengals
Aunque el récord combinado de los rivales de New England empieza a hacer que algunos duden de la legitimidad de esta racha, consideren esto: los Patriots han tenido la fuerza de calendario defensiva número uno en la NFL hasta ahora. Esto no es SMU paseando rumbo a los playoffs colegiales.
4. Seattle Seahawks (7–3)
Ranking anterior: No. 1
Resultado semana pasada: perdieron ante Rams, 21–19
Esta semana: en Titans
El margen de entregas de Seattle es preocupante, pero estar en menos siete después de cuatro intercepciones de Sam Darnold parece algo corregible, ¿no? Darnold vive en este extraño limbo junto con Jared Goff y Baker Mayfield, donde aparentemente no se le permite tener un mal partido, lo cual eclipsó lo que fue, por lo demás, una clase defensiva de ambos equipos.
5. Buffalo Bills (7–3)
Ranking anterior: No. 8
Resultado semana pasada: vencieron a Buccaneers, 44–32
Esta semana: en Texans
Columna del domingo sobre los Bills: Josh Allen no puede ser contenido por un sistema ofensivo. Dejemos de intentar contratar, despedir o reorganizar. Simplemente, dejemos que sea.
6. Denver Broncos (9–2)
Ranking anterior: No. 6
Resultado semana pasada: vencieron a Chiefs, 22–19
Esta semana: descanso
Vi este clip varias veces el lunes por la noche, con música instrumental etérea de fondo, y cuando los pañuelos empezaron a llover sobre Payton fue… ¿hermoso?
7. Indianapolis Colts (8–2)
Ranking anterior: No. 3
Resultado semana pasada: descanso
Esta semana: en Chiefs
Con la semana de descanso ya atrás, Indianapolis inicia una de las etapas más determinantes para cualquier equipo en lo que resta de la temporada: en Chiefs, vs. Houston, en Jacksonville, en Seattle, vs. Jacksonville, en Houston. Nada de récords perdedores. La mayoría —si no todos— estos equipos están peleando por los últimos dos boletos a playoffs en la conferencia.
8. Detroit Lions (6–4)
Ranking anterior: No. 5
Resultado semana pasada: perdieron ante Eagles, 16–9
Esta semana: vs. Giants
Aunque más que nada es una estadística defensiva de Eagles, el domingo fue la primera vez que un quarterback promedia 70% o más en pases completos y luego termina con menos de 40%. Una demolición total (más el clima horrendo del noreste).
9. Chicago Bears (7–3)
Ranking anterior: No. 14
Resultado semana pasada: vencieron a Vikings, 19–17
Esta semana: vs. Steelers
Caleb Williams superó lo que considero su examen más importante hasta ahora. Brian Flores duplicó su porcentaje de blitz contra Williams respecto al duelo de la Semana 1, y el quarterback de segundo año no se deshizo. Este equipo de los Bears va en serio. Flores es conocido por desintegrar a quarterbacks jóvenes con paquetes de presión incesante, y Williams no solo mantuvo la calma, sino que lo hizo, en su mayoría, tomando snaps desde debajo del centro.
10. Baltimore Ravens (5–5)
Ranking anterior: No. 10
Resultado semana pasada: vencieron a Browns, 23–16
Esta semana: vs. Jets
La racha más larga en la NFL de una defensa manteniendo a sus rivales en 20 puntos o menos pertenece a… los Baltimore Ravens. El relevo hacia Shedeur Sanders ciertamente ayudó, pero los Ravens también estuvieron alguna vez del otro lado de una absurda ola de lesiones.
11. Green Bay Packers (6–3–1)
Ranking anterior: No. 13
Resultado semana pasada: vencieron a Giants, 27–20
Esta semana: vs. Vikings
El cambio de los Packers a una ofensiva prácticamente exclusiva en 11-personnel tras la lesión de su ala cerrada estrella tomó un giro gracias al ascenso imponente de Christian Watson. Aunque muchos —y realmente muchos— han lucido bien contra esta secundaria de Giants, Watson tiene el tamaño y la agresividad para ser un verdadero diferencial que le puede devolver a Green Bay cierta sensación de 12-personnel.
12. Tampa Bay Buccaneers (6–4)
Ranking anterior: No. 12
Resultado semana pasada: perdieron ante Bills, 44–32
Esta semana: en Rams
Me gusta esta idea de que casi todos los equipos están salivando por enfrentarse a Falcons ahora que Michael Penix quedó fuera por el resto de la temporada. Excepto, claro, el equipo que sigue con una ligera ventaja en su división y contra el que Cousins lanzó ocho touchdowns y, como, 900 yardas en 2024. La NFL es tan extraña, ¿no?
13. Los Angeles Chargers (7–4)
Ranking anterior: No. 9
Resultado semana pasada: perdieron ante Jaguars, 35–6
Esta semana: descanso
Noticias preocupantes para Jim Harbaugh, quien ama a Justin Herbert como un anciano ama a su golden retriever: Herbert está en ritmo de convertirse en el quarterback más golpeado y presionado desde que existen estas estadísticas. ¿Hay manera de que L.A. pueda sostener esto?
14. San Francisco 49ers (7–4)
Ranking anterior: No. 15
Resultado semana pasada: vencieron a Cardinals, 41–22
Esta semana: vs. Panthers
Por ahora, las estadísticas son difíciles de refutar. Los 49ers son un touchdown mejores con Brock Purdy, alrededor de 5% más eficientes en terceros downs y 10% más eficientes en cuartos. Si no crees que este es un equipo que hará ruido en playoffs —y que todavía puede pelear legítimamente por uno de los primeros sembrados en la NFC— no sé qué decirte.
15. Kansas City Chiefs (5–5)
Ranking anterior: No. 11
Resultado semana pasada: perdieron ante Broncos, 22–19
Esta semana: vs. Colts
Columna sobre los Chiefs estando en .500 y posiblemente quedándose fuera de playoffs… y por qué eso podría ser algo bueno.
16. Jacksonville Jaguars (6–4)
Ranking anterior: No. 20
Resultado semana pasada: vencieron a Chargers, 35–6
Esta semana: en Cardinals
Ser pateador de despeje de los Jaguars puede ser un trabajo agotador, de pura resistencia. Pero finalmente, por primera vez en su vida profesional, Logan Cooke no fue utilizado ni una sola vez. Igual deberías donar a su fundación.
17. Pittsburgh Steelers (6–4)
Ranking anterior: No. 16
Resultado semana pasada: vencieron a Bengals, 34–12
Esta semana: en Bears
Aaron Rodgers fracturándose un hueso de la muñeca izquierda —la de no lanzar— y aun así forzando su camino para jugar en Chicago y arruinar el mejor momento de los Bears desde el inicio de la era Matt Nagy no solo sería algo muy “en su estilo”; sería casi esencial para cerrar el arco narrativo de Rodgers en la NFL.
18. Carolina Panthers (6–5)
Ranking anterior: No. 19
Resultado semana pasada: vencieron a Falcons, 30–27 (OT)
Esta semana: en 49ers
Hay que decir esto sobre Bryce Young: nunca está fuera de un partido. Una vez que agarró ritmo el domingo, empezó a destrozar a una defensa de Falcons que lo había golpeado temprano. Su récord personal en yardas por pase también llegó con un plan de juego más completo para Tet McMillan, quien estuvo por todo el campo.
Un vistazo detrás del telón: en nuestra junta de la revista de pretemporada, mi compañero Gilberto Manzano tenía a Carolina ganando la división con nueve triunfos. Yo discutí con él a muerte. Y ahora estoy sudando frío. (Bien hecho, GM).
19. Dallas Cowboys (4–5–1)
Ranking anterior: No. 23
Resultado semana pasada: vencieron a Raiders, 33–16
Esta semana: vs. Eagles
Una ventaja del hiring de Brian Schottenheimer es que claramente el tipo es muy querido en ese vestidor. ¿Qué otro coach de la NFL podría castigar —aunque sea por una serie— a dos jugadores en la posición más volátil del juego… y luego hacer esto?
20. Miami Dolphins (4–7)
Ranking anterior: No. 21
Resultado semana pasada: vencieron a Commanders, 16–13 (OT)
Esta semana: descanso
Columna sobre Mike McDaniel, quien bien podría salvar su trabajo con un cierre de temporada sólido que deje a su nuevo GM sin muchas alternativas. Más sobre los matices de esa situación aquí.
21. Houston Texans (5–5)
Ranking anterior: No. 17
Resultado semana pasada: vencieron a Titans, 16–13
Esta semana: vs. Bills
Honestamente no tengo idea de dónde colocar a los Texans, que sí, han ganado dos seguidos, pero tienen un calendario de pesadilla en las próximas tres semanas (cosa que Cowboys y Dolphins, en plena racha, no tienen). Creo que parte de los Power Rankings es una foto del momento, pero otra parte es una apuesta al futuro cercano sobre hacia dónde crees que está yendo esta acción.
22. Minnesota Vikings (4–6)
Ranking anterior: No. 18
Resultado semana pasada: perdieron ante Bears, 19–17
Esta semana: en Packers
Suelo coincidir con el veterano analista de los Vikings, Kevin Seifert, quien destacó tres datos sobre J.J. McCarthy después de la derrota del domingo: McCarthy enfrentó su mayor presión de la temporada, pero tuvo su tiempo más bajo entre snap y pase, y su número más bajo en capturas (cero). Los Vikings draftearon a un proyecto de largo plazo y decidieron acelerarlo pese a tener la solución puente perfecta en casa. Seguir adelante con esto es decisión de ellos.
23. Atlanta Falcons (3–7)
Ranking anterior: No. 22
Resultado semana pasada: perdieron ante Panthers, 30–27 (OT)
Esta semana: en Saints
Columna sobre la lesión de Penix, que puso fin a su temporada, y lo que eso significa para los Fantasy Falcons.
24. Cincinnati Bengals (3–6)
Ranking anterior: No. 24
Resultado semana pasada: perdieron ante Steelers, 34–12
Esta semana: vs. Patriots
Columna sobre el incidente de escupitajo de Ja’Marr Chase y por qué he llegado al punto de afirmar con plena confianza lo ridículamente estúpido que es todo este asunto.
25. Washington Commanders (3–8)
Ranking anterior: No. 25
Resultado semana pasada: perdieron ante Dolphins, 16–13 (OT)
Esta semana: descanso
Creo que este debe ser uno de los momentos más dolorosos de un domingo para el olvido entre los fans de los Commanders. Uno de los rosters más viejos de la NFL viendo cómo su secundaria es atacada una y otra vez… mientras su ex primera ronda, Emmanuel Forbes, está encerrando al equipo con las jugadas explosivas por pase más peligrosas de la liga.
26. New Orleans Saints (2–8)
Ranking anterior: No. 30
Resultado semana pasada: descanso
Esta semana: vs. Falcons
Con Atlanta y Miami después del bye, los Saints tienen la oportunidad de extinguir por completo la pequeña chispa de dos equipos que aún intentan un último aliento. Hay una oportunidad ahí para Kellen Moore.
27. New York Giants (2–9)
Ranking anterior: No. 27
Resultado semana pasada: perdieron ante Packers, 27–20
Esta semana: en Lions
Soy alérgico a casi todos los hechizos de encanto Manning. Pero, Dios mío, cuando tuvieron a mi héroe personal Guy Fieri en Monday Night Football para hablar sobre la teoría de Cam Skattebo para comer un taco, mi corazón creció tres tallas.
28. Cleveland Browns (2–8)
Ranking anterior: No. 29
Resultado semana pasada: perdieron ante Ravens, 23–16
Esta semana: en Raiders
La absurdidad de esta situación con Shedeur Sanders es perfectamente merecida para esta franquicia de los Browns: un grupo eternamente obsesionado con verse inteligente para tapar décadas de fracasos, mientras simultáneamente toma algunas de las peores decisiones en ese tiempo. Al menos tendrán un nuevo director de estrategia después de que el anterior se fugó al baseball otra vez.
29. Arizona Cardinals (3–7)
Ranking anterior: No. 26
Resultado semana pasada: perdieron ante 49ers, 41–22
Esta semana: vs. Jaguars
Bueno, al menos Trey McBride no tiene un solo drop en la temporada.
30. Las Vegas Raiders (2–8)
Ranking anterior: No. 31
Resultado semana pasada: perdieron ante Cowboys, 33–16
Esta semana: vs. Browns
El hecho de que Tom Brady haya sido visto —o quisiera ser visto— usando audífonos en el primer Monday night de Vegas, y luego la misma noche estuviera relajado en un palco de lujo con Jim Gray es una de las partes más divertidas de todo este desastre. ¿Es parte del staff o no? ¿Ayuda a los coaches o no? ¿Está involucrado en día de juego o no?
31. New York Jets (2–8)
Ranking anterior: No. 28
Resultado semana pasada: perdieron ante Patriots, 27–14
Esta semana: en Ravens
Mandar a la banca a Justin Fields por segunda vez después de que realmente lució bien en algunas jugadas diseñadas es tan inútil para mí. O Aaron Glenn está jugando ajedrez 4-D en el vestidor y yo no lo veo, o realmente hay un impacto a largo plazo en apostar por Tyrod Taylor.
32. Tennessee Titans (1–9)
Ranking anterior: No. 32
Resultado semana pasada: perdieron ante Texans, 16–13
Esta semana: vs. Seahawks
Aquí una gran nota para cerrar los Power Rankings, de mi amigo, fan de Titans, productor supremo y anfitrión de Music City Audible, Justin Graver, sobre cómo hemos eliminado todo matiz de la experiencia Cam Ward: