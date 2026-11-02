La NFL se queda sin invictos: Minnesota cae y la paridad abre la carrera por el Super Bowl

La NFL perdió a su último equipo invicto. Minnesota cayó 19-15 ante Detroit, dejó su marca en 6-1 y confirmó una temporada sin un dominador absoluto. Los Vikings resistieron tres semanas más que los últimos invictos de 2025, cuando Buffalo y Filadelfia perdieron en la Semana 5, pero tampoco consiguieron acercarse a una campaña perfecta.

Detroit terminó con el invicto mediante la fórmula más directa: correr el balón y controlar el cierre. Jahmyr Gibbs acumuló 153 yardas terrestres, 168 desde la línea de golpeo y un touchdown, mientras los Lions alcanzaron 230 yardas por tierra contra las 81 de Minnesota. El dato adquiere mayor valor porque los Vikings llegaron al partido como la mejor defensiva de la liga, con apenas 12.3 puntos permitidos por encuentro.

Minnesota tomó ventaja de 15-12 en el último cuarto, pero Detroit respondió con una serie ofensiva construida desde su ataque terrestre. Jared Goff encontró a Jameson Williams para el touchdown que estableció el 19-15 definitivo y la defensiva de los Lions protegió la diferencia. Detroit mejoró a 5-2 y volvió a colocarse dentro de una NFC Norte en la que ningún resultado puede darse por descontado.

Minnesota, el último invicto de la NFL 2026

La comparación con la temporada anterior permite dimensionar el recorrido de Minnesota. En 2025, Bills y Eagles eran los últimos equipos perfectos con registros de 4-0, pero ambos perdieron durante la Semana 5. La liga llegó entonces a la Semana 6 sin invictos, algo que solamente había ocurrido otras tres veces en la era del Super Bowl y que no sucedía desde 2014. Esta campaña prolongó la resistencia hasta la Semana 8, aunque terminó con el mismo mensaje: nadie consiguió separarse por completo del resto.

La paridad aparece con mayor claridad en la parte alta de la clasificación. Buffalo, Minnesota y San Francisco comparten el mejor registro de la NFL con 6-1. Denver y Pittsburgh se mantienen cerca con seis victorias, mientras Cincinnati, Detroit, Jacksonville y Kansas City tienen cinco triunfos y solamente dos derrotas. Al cierre de la jornada dominical, 18 de los 32 equipos conservaban un porcentaje de .500 o superior y 13 ya habían alcanzado al menos cinco victorias.

Las divisiones también muestran esa falta de control absoluto. Minnesota continúa al frente de la NFC Norte, pero Detroit, Green Bay y Chicago permanecen dentro de la pelea. En la AFC Oeste, Denver superó a Kansas City y evitó que los Chiefs recuperaran terreno; en la AFC Norte, Pittsburgh todavía siente la presión de Cincinnati y Cleveland. Cada derrota modifica el orden y mantiene abiertas las carreras por los títulos divisionales, los descansos de primera ronda y los lugares de comodín.

Eso no significa que los 32 equipos tengan el mismo nivel. Los Chargers siguen sin ganar después de siete partidos y existen conjuntos que ya necesitan una reacción inmediata para conservar aspiraciones. La paridad se concentra principalmente entre los contendientes: hay varios equipos capaces de pelear por la postemporada, pero ninguno ha construido una ventaja suficiente para asumir el papel de favorito indiscutible.

La historia también demuestra que conservar el invicto durante más tiempo no garantiza terminar con el trofeo. Kansas City comenzó 9-0 en 2024, Pittsburgh llegó a 11-0 en 2020 y Carolina alcanzó 14-0 en 2015; ninguno ganó el Super Bowl de aquella campaña. Los Colts de Indianápolis de 2006 siguen como el último equipo que fue el invicto final de su temporada y después conquistó el campeonato.

Los Dolphins de 1972, por su parte, permanecen solos como el único equipo que completó una campaña perfecta, con 14 victorias en la temporada regular y tres más en los playoffs. Minnesota aspiraba a prolongar la conversación, pero Detroit cerró esa posibilidad antes de llegar a la mitad del calendario.

La derrota no elimina a los Vikings de la conversación por el Super Bowl ni borra el impacto de su inicio de 6-0. Sí cambia la lectura general de la temporada: la NFL ya no tiene invictos, tres equipos comparten el mejor récord y los principales contendientes todavía presentan debilidades. Después de ocho semanas, la liga no tiene un dueño; tiene una carrera abierta.