NFL: Una razón para ilusionarse -y otra para preocuparse- de los 32 equipos
La NFL es el único gran deporte norteamericano donde un equipo puede aspirar legítimamente a pasar de ser uno de los peores de la liga a uno de los mejores en apenas un año.
Que lo digan los New England Patriots, que saltaron de cuatro victorias al Super Bowl en un lapso de 12 meses. Los Seattle Seahawks también vivieron una travesía inesperada rumbo a Santa Clara, California: tras desprenderse en la pasada offseason de su quarterback titular y su receptor estrella, terminaron ganando 14 partidos y arrasando hacia el máximo trofeo del deporte.
De cara a la próxima offseason y la temporada subsecuente, algunas franquicias están claramente mejor posicionadas que otras. Equipos como Los Angeles Rams y Buffalo Bills parecen estar a uno o dos movimientos de levantar el Trofeo Lombardi, mientras que otros, como los New York Jets y Las Vegas Raiders, necesitan dar pasos mucho más significativos para siquiera aspirar a un boleto de playoffs.
A continuación, repasamos a los primeros cinco equipos y señalamos una razón para creer que 2026 puede ser especial… y otra por la que todo podría torcerse.
Arizona Cardinals
Ilusión: Arizona cuenta con arsenal ofensivo en Trey McBride, Michael Wilson, Marvin Harrison Jr. y James Conner, además de una selección dentro del top 10 del Draft y un nuevo staff de coacheo.
Preocupación: Es evidente que la organización ya no quiere a Kyler Murray, lo que abre una pregunta clave: ¿quién estará bajo centro en la Semana 1?
Atlanta Falcons
Ilusión: Kevin Stefanski es una contratación de alto nivel, ganador en dos ocasiones del premio a Coach del Año en Cleveland. Tiene talento ofensivo de sobra para trabajar y, además, hizo un gran trabajo reteniendo al coordinador defensivo Jeff Ulbrich.
Preocupación: Michael Penix Jr. viene de su tercera rotura de ligamento cruzado anterior, y los Falcons están en una situación financiera complicada con el contrato de Kirk Cousins, ya sea que lo mantengan o lo liberen.
Baltimore Ravens
Ilusión: El head coach Jesse Minter y el coordinador ofensivo Declan Doyle deberían aportar una inyección de ideas frescas, mientras que Baltimore posee una selección dentro del top 20 tras una decepcionante campaña 2025.
Preocupación: Derrick Henry tiene 32 años, Lamar Jackson 29 y ha sufrido tres lesiones importantes en la parte baja del cuerpo en los últimos cinco años, y el estatus del tackle defensivo All-Pro Nnamdi Madubuike es incierto tras lesionarse el cuello el pasado septiembre.
Buffalo Bills
Ilusión: Buffalo tiene a un quarterback superestrella en Josh Allen y al líder corredor de la liga en James Cook, respaldados por una línea ofensiva de primer nivel.
Preocupación: Los Bills despidieron a Sean McDermott y promovieron al coordinador ofensivo Joe Brady, asumiendo esencialmente que McDermott era completamente responsable de los fracasos recientes del equipo.
Carolina Panthers
Ilusión: Los Panthers parecen haber acertado con Dave Canales como head coach, cuentan con un receptor superestrella en Tetairoa McMillan y una defensa muy mejorada bajo el mando del coordinador Ejiro Evero.
Preocupación: Carolina necesita definir qué hará con Bryce Young, quien ha quedado a deber tras tres temporadas en la liga.
Chicago Bears
Ilusión: Ben Johnson luce como una respuesta legítima y a largo plazo en el puesto de head coach. Lo mismo puede decirse de Caleb Williams como quarterback franquicia. La ofensiva está repleta de talento joven alrededor de Williams, y la defensiva tiene margen claro de mejora a través del Draft.
Preocupación: Chicago perdió a asistentes ofensivos clave en esta offseason, y existe una posibilidad razonable de que los Bears retrocedan tras ganar siete partidos por una sola posesión en 2025.
Cincinnati Bengals
Ilusión: Pocos equipos pueden presumir un tridente ofensivo como el de Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Tee Higgins para construir un contendiente alrededor.
Preocupación: Prácticamente toda la plantilla defensiva.
Cleveland Browns
Ilusión: Cleveland cuenta con dos selecciones de primera ronda y encontró múltiples estrellas novatas en 2025, incluyendo a Quinshon Judkins, Harold Fannin Jr. y Carson Schwesinger.
Preocupación: Básicamente todo lo que ha ocurrido desde que la franquicia fue restablecida en 1999.
Dallas Cowboys
Ilusión: Dallas tiene un arsenal ofensivo de alto calibre, y los Cowboys poseen una vía clara para mejorar una defensiva que terminó en el puesto 30, gracias a un par de selecciones de primera ronda en su poder.
Preocupación: Tras haber cambiado a Micah Parsons el verano pasado, Dallas necesita cubrir más huecos defensivos de los que probablemente pueda resolver en una sola offseason, especialmente estando más de 30 millones de dólares por encima del tope salarial.
Denver Broncos
Ilusión: Los Broncos ganaron 14 partidos y alcanzaron el juego por el título de la AFC gracias a una defensiva clasificada No. 2 en la liga, la cual no debería perder demasiadas piezas clave en la agencia libre.
Preocupación: La ofensiva de Denver necesita mucho más de Bo Nix, quien promedió 6.4 yardas por intento de pase, ubicándose 28º entre 33 quarterbacks calificados. Para ayudar a Nix, el gerente general George Paton debe invertir en las salas de tight ends y receptores.
Detroit Lions
Ilusión: El roster es uno de los más talentosos de la liga, con abundantes armas alrededor de Jared Goff, incluyendo al corredor All-Pro Jahmyr Gibbs y al receptor Amon-Ra St. Brown.
Preocupación: La línea ofensiva perdió fortaleza en el interior rumbo a 2025, y eso se notó, mientras que las salidas de los coordinadores Ben Johnson y Aaron Glenn pasaron factura en ambos lados del balón.
Green Bay Packers
Ilusión: Los Packers recuperarán a Micah Parsons y Tucker Kraft tras lesiones de ligamento cruzado anterior, y además cuentan con una combinación quarterback-head coach dentro del top 10 en Jordan Love y Matt LaFleur.
Preocupación: Green Bay tiene vías limitadas para mejorar. Los Packers no disponen de sus próximas dos selecciones de primera ronda y están por encima del tope salarial proyectado.
Houston Texans
Ilusión: La defensiva terminó como la No. 1 en yardas permitidas y segunda en puntos admitidos, y no parece encaminada a perder piezas significativas en la agencia libre.
Preocupación: Houston necesita mucho mejor rendimiento de C.J. Stroud, quien, pese a una línea ofensiva mejorada, entregó el balón 15 veces en 16 partidos, incluyendo los playoffs.
Indianapolis Colts
Ilusión: Indianapolis cuenta con talento tanto en ofensiva como en defensiva, además de un staff de coacheo que incluye a Shane Steichen y Lou Anarumo.
Preocupación: Los Colts no tienen selección de primera ronda en cada uno de los próximos dos años, mientras Daniel Jones se recupera de una rotura del tendón de Aquiles.
Jacksonville Jaguars
Ilusión: Liam Coen es un joven head coach de enorme proyección y el coordinador defensivo Anthony Campanile es una pieza muy valiosa. Los Jaguars tienen armas ofensivas para acompañar a Trevor Lawrence y una defensiva con calidad en el front seven.
Preocupación: Jacksonville debe renovar a agentes libres clave como Travis Etienne y Devin Lloyd, mientras cruza los dedos para que Lawrence se convierta en una constante positiva y no en el jugador inconsistente que ha sido en los últimos dos años.
Kansas City Chiefs
Ilusión: Patrick Mahomes es el mejor quarterback del juego, y el roster está repleto de estrellas en ambos lados del balón, además de contar con la selección No. 9 del Draft.
Preocupación: Ningún equipo tiene menos espacio en el tope salarial que Kansas City. Los Chiefs necesitan reforzarse en running back, receptor, línea defensiva, linebacker y safety.
Las Vegas Raiders
Ilusión: Los Raiders poseen la selección global No. 1 y el segundo mayor espacio salarial disponible en la liga.
Preocupación: Las Vegas va por su cuarto head coach en el mismo número de años y apenas cuenta con dos jugadores verdaderamente estelares: Maxx Crosby y Brock Bowers.
Los Angeles Chargers
Ilusión: La llegada del coordinador Mike McDaniel debería abrir el juego aéreo y diversificar el ataque terrestre, como lo hizo durante años en Miami, ayudando a Justin Herbert a superar su barrera en playoffs.
Preocupación: Los Angeles compite en una división complicada, con unos Broncos de 14 victorias y unos Chiefs que seguramente rebotarán. Los Chargers podrían ser mejores en 2026 y aun así terminar terceros en la AFC West.
Los Angeles Rams
Ilusión: Los Rams están cargados de talento. Sean McVay luce como un head coach con credenciales de Salón de la Fama (al menos en proyección), la ofensiva cuenta con talento All-Pro en múltiples posiciones y la línea defensiva está repleta con Byron Young, Jared Verse y compañía.
Preocupación: Matthew Stafford entra a su temporada con 38 años, lo que abre la duda de si podrá replicar su campaña digna de MVP. Además, la secundaria es un punto débil y el equipo podría perder al safety estelar Kam Curl en la agencia libre.
Miami Dolphins
Ilusión: Miami estrena front office y cuerpo técnico encabezados por el gerente general Jon-Eric Sullivan y el head coach Jeff Hafley, lo que representa el lavado de cara que la franquicia necesitaba con urgencia.
Preocupación: Los Dolphins necesitan un nuevo quarterback tras enviar a la banca a Tua Tagovailoa, y además deben corregir múltiples áreas del roster pese a estar muy por encima del tope salarial.
Minnesota Vikings
Ilusión: Kevin O’Connell es una mente ofensiva de élite, y Minnesota logró retener a Brian Flores en el costado defensivo, conformando uno de los staffs más sólidos de la liga.
Preocupación: Kwesi Adofo-Mensah no fue despedido precisamente porque el roster esté en condiciones ideales. Y si J.J. McCarthy no da un salto sísmico en 2026, poco más importará.
New England Patriots
Ilusión: Todo lo visto en 2025, desde la irrupción de Drake Maye hasta un staff de coacheo de primer nivel. Además, en esta offseason New England proyecta contar con casi 40 millones de dólares en espacio salarial.
Preocupación: El calendario será indudablemente más exigente tras terminar en primer lugar, lo que plantea un reto considerable para los Patriots el próximo otoño.
New Orleans Saints
Ilusión: Tyler Shough mostró destellos interesantes como novato, lanzando para 2,384 yardas y 10 touchdowns contra seis intercepciones.
Preocupación: New Orleans tiene espacio salarial negativo debido a que el gerente general Mickey Loomis ha extendido y reestructurado contratos de jugadores veteranos de manera constante.
New York Giants
Ilusión: Los Giants contrataron a John Harbaugh y cuentan con piezas de calidad en quarterback, running back, receptor, tackle izquierdo y línea defensiva.
Preocupación: New York compite en una división con tres quarterbacks consolidados y dispone de menos de 10 millones de dólares en espacio salarial rumbo a la offseason, aunque podría generar más con algunos recortes a veteranos.
New York Jets
Ilusión: Los Jets poseen la selección No. 2 del Draft y el quinto mayor espacio salarial disponible para invertir en la agencia libre.
Preocupación: Ningún equipo en las cuatro grandes ligas profesionales de Estados Unidos tiene una sequía de playoffs más larga que los Jets, que no pisan la postemporada desde 2010.
Philadelphia Eagles
Ilusión: El gerente general Howie Roseman es reconocido por su ojo para el talento, y los Eagles cuentan con selecciones extra en tercera, cuarta y quinta ronda para reforzar un roster que ya es de alto nivel.
Preocupación: Si Vic Fangio se retira, la defensiva apunta a sufrir un retroceso considerable, mientras que la ofensiva tendrá a su quinto coordinador en el mismo número de temporadas.
Pittsburgh Steelers
Ilusión: La llegada de Mike McCarthy aporta una nueva perspectiva y a un head coach ganador de Super Bowl a Pittsburgh, con el potencial de sacudir una situación que se había vuelto estancada.
Preocupación: El roster necesita una reconstrucción profunda, y probablemente debió haber traspasado a veteranos como T.J. Watt, Cam Heyward y otros hace varios años.
San Francisco 49ers
Ilusión: Los 49ers cuentan con uno de los rosters más talentosos de la NFL, especialmente en ofensiva, liderados por George Kittle, Christian McCaffrey, Brock Purdy y Trent Williams.
Preocupación: La edad y las lesiones han sido un problema reciente para San Francisco; prácticamente todas sus estrellas se han perdido tiempo considerable en las últimas dos temporadas.
Seattle Seahawks
Ilusión: Los Seahawks vienen de conquistar el Super Bowl por segunda vez en la historia de la franquicia y mantienen un roster cargado de talento.
Preocupación: Seattle perderá agentes libres clave, incluyendo a Kenneth Walker III, Boye Mafe, Riq Woolen, Coby Bryant y otros nombres importantes.
Tampa Bay Buccaneers
Ilusión: Tampa Bay presume una de las ofensivas más talentosas de la liga, comandada por Baker Mayfield y respaldada por armas como Mike Evans, Chris Godwin, Jalen McMillan, Emeka Egbuka y Bucky Irving.
Preocupación: La defensiva de los Buccaneers terminó 19ª en yardas permitidas y 20ª en puntos recibidos, y el front seven carece de talento joven significativo sobre el cual construir.
Tennessee Titans
Ilusión: Nuevo head coach en Robert Saleh, un coordinador ofensivo experimentado y exitoso en Brian Daboll, el mayor espacio salarial disponible en la liga y una selección dentro del top cinco del Draft.
Preocupación: Tennessee posee uno de los rosters más desprovistos de talento en la NFL; el gerente general Mike Borgonzi necesita reforzar prácticamente todas las salas de posición.
Washington Commanders
Ilusión: Jayden Daniels debería estar más sano en 2026 tras perderse 10 partidos la temporada pasada, lo que elevaría de inmediato el techo ofensivo.
Preocupación: El roster presenta huecos por todos lados, incluyendo en cada nivel de la defensiva, mientras que la ofensiva ahora se queda sin el coordinador Kliff Kingsbury.