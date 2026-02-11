Cómo Sam Darnold construyó una identidad inquebrantable en Seattle
Con el polvo ya asentado tras el Super Bowl LX, aquí algunas notas que quedaron en el tintero luego de la contundente victoria de los Seahawks sobre los sorprendentes Patriots…
Sam Darnold se conoce a sí mismo
Una de las cosas que incluí en mi columna posterior al partido, y que merece desarrollarse un poco más, es este comentario del coach de Seattle, Mike Macdonald, sobre que su quarterback Sam Darnold lo ganara todo: “Probablemente es la vez que más feliz he estado por alguien”.
La razón de Macdonald para sentirse así quizá no sorprenda. Por toda la escrutinio y crítica que Darnold ha recibido, se ha mantenido siendo el mismo tipo en todo momento.
Bajo fuego durante todo el año, y constantemente señalado por el comentario de “ver fantasmas” que hizo hace seis años, además del colapso de Minnesota al final de 2024, Darnold ha mantenido la mandíbula firme que habría hecho sentir orgulloso a su abuelo, el Marlboro Man. Haría falta mucho más que llamarlo un simple acompañante del éxito de los Seahawks, o un beneficiario de un gran equipo, para hacerlo tambalear.
Él sabe lo que es.
Y sus compañeros también lo saben, por eso lo quieren y lo respaldan sin descanso.
“Es un jugador de football”, me dijo Macdonald. “No es como un ‘quarterback’ —es un jugador de football, ¿sabes? Es uno más del grupo. Y creo que eso fue lo que el equipo vio en él. Lo que hacía cada día era magnético”.
También contagioso. El quarterback fue tan estable que, cuando las aguas se tornaron turbulentas, nadie más tuvo excusa para no mostrar su mayor resiliencia. Y eso se convirtió en el sello distintivo de estos Seahawks.
Según quienes lo conocen mejor dentro del equipo, para Darnold fue relativamente sencillo lograrlo porque simplemente estaba siendo él mismo. Después de todo, si ver a dos cuerpos técnicos despedidos en sus tres años con los Jets, y luego llegar a otra situación inestable con los Panthers, no lo sacudió, es difícil imaginar qué podría hacerlo.
“Estuve con él en USC. También conviví un poco con él en los Jets”, me dijo el estelar liniero defensivo Leonard Williams. “Y lo que más me ha llamado la atención de él es su personalidad y carácter inquebrantables. Ha tenido muchos detractores a lo largo de su carrera, mucha gente que no creía en él. Ha cambiado de equipo varias veces, gente llamándolo ‘bust’ o como lo quieras decir.
“Y creo que el hecho de que no permitió que eso lo afectara es lo que le ha permitido llegar a la posición en la que está ahora. Llegó aquí y, de inmediato, el equipo lo abrazó como nuestro líder, como nuestro quarterback”.
Darnold volvió una y otra vez a mencionar a sus padres, Mike y Chris, y a su prometida Katie, para explicar cómo ha logrado mantener la cabeza abajo en cada etapa complicada. Citó algo que dijo la estrella del PGA, Scottie Scheffler —“Ganar dura dos minutos, pero la familia es para siempre”— para ilustrar cómo quienes lo rodean lo han mantenido con los pies en la tierra.
Y por eso, tras el silbatazo final del domingo, simplemente encontrar a esas personas lo hizo quebrarse emocionalmente.
“Ver a mi familia fue enorme, poder pasar tiempo con Katie, y simplemente abrazar a mi papá y decirle que la razón por la que estoy aquí es por su fe”, dijo Darnold. “Y eso quizá lo hizo llorar un poco, así que luego le voy a decir que es un chillón por eso. Pero estaba bastante emocionado. Fue interesante. No llora muy seguido, pero fue increíble poder decírselo en ese momento, porque es verdad.
“Sin su fe en mí, no sé si alguna vez habría creído en mí mismo como lo hice”.
Esa fe, como Darnold mismo dirá, resistió mucho en los últimos años. Y terminó impregnando a un equipo de los Seahawks que adoptó el estilo sereno de su quarterback a lo largo de la temporada 2025.
Al final, quedó claro que el matrimonio entre Darnold y los Seahawks era el correcto, mucho antes de que llegaran los trofeos.
“Fue genial ver a Sam interactuar con el nuevo staff ofensivo”, dijo el GM John Schneider la noche del domingo. “Y la forma en que se integró tan rápido con sus compañeros, pensé: ‘Wow’”.
En ese momento, Schneider pensó para sí mismo que quizá, solo quizá, Seattle podría replicar para Darnold lo que él había tenido en Minnesota. Lo que no imaginaba era que lograrían mucho más.
Primeras señales del éxito de los Seahawks
Recuerdo que Schneider me dijo durante el verano que le gustaba mucho cómo su roster encajaba con la visión que Macdonald había trabajado para implementar. No era que supiera que lo iban a ganar todo, sino que las piezas encajaban bien, y eso —pensaba— le daría a los Seahawks la oportunidad de dar un golpe serio tras una temporada de 10 victorias en 2024.
Le mencioné eso a Macdonald el domingo por la noche, preguntándole si hubo algún momento en el que “hiciera clic” y sintiera que su equipo realmente lo estaba entendiendo.
“No sé si me vas a creer, pero no lo sabía”, respondió. “Solo intentas hacer lo mejor posible con el tipo de equipo que quieres crear. Es así de simple. Creo que cuando no tienes todas esas expectativas de ‘¿En qué etapa del proceso estamos?’, es más bien: No, solo estamos tratando de ejecutar cada día con una visión clara de lo que queremos construir y hacia dónde vamos. Este grupo simplemente lo ejecutaba; todo lo que les pedíamos, lo cumplían.
“Vas a Green Bay a una práctica. Gran práctica. Vas a Kansas City, queremos trabajar en esto, lo ejecutan así. Tienes un mal día en el entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer al día siguiente para recuperarnos? Se recuperan. Siempre responden al llamado, sin importar lo que les pidamos. Creo que una vez que estás en posición de pelear por los playoffs, solo piensas: ¿Qué vamos a hacer para ganar el siguiente partido? Creo que esa mentalidad de momento a momento es lo que nos trajo hasta aquí”.
Macdonald luego admitió que esa consistencia fue lo que hizo especial al grupo que tenía, lo cual, para mí, confirma lo que Schneider venía diciendo.
“Eso representaba la resiliencia de Sam”, señaló Schneider.
Y también la personalidad de todo el equipo.
Similitudes entre los equipos campeones de los Seahawks
Schneider, Ejecutivo del Año de la NFL, ahora ha construido dos equipos campeones, con distintos coaches, distintos quarterbacks y rosters completamente diferentes.
Es un logro que muy pocos ejecutivos han conseguido. En mis años cubriendo la liga, el GM de Baltimore, Ozzie Newsome, sería el caso más cercano a lo que logró Schneider, aunque Newsome tuvo al menos un vínculo muy importante (el miembro del Salón de la Fama Ray Lewis) entre sus equipos campeones. Eso, por supuesto, también le da a Schneider una gran perspectiva sobre las similitudes y diferencias entre el equipo de Pete Carroll en 2013 y el de Macdonald este año.
Y, según Schneider, hay varios paralelismos.
“Su swag a la defensiva —con Spoon y Sherm—”, dijo el GM, en referencia a los corners Devon Witherspoon y Richard Sherman. “La forma en que corrimos el balón esta noche, [Kenneth] Walker y Marshawn [Lynch]. Juegan el uno para el otro. Tienen swag. No son tanto ‘contra el mundo’ como aquellos de 2013. Esos tenían mucho más chip sobre el hombro. No es que este equipo no juegue el uno para el otro, pero aquellos eran más del tipo: ‘Fui pick de quinta ronda, pero soy mejor que eso’. Tenían ese tipo de actitud.
“Estos son más como: ‘Si lo hacemos juntos como equipo, podemos dominar a cualquiera’”.
En ese sentido, sorprendieron incluso a su propio GM. Porque cuando le pregunté si le sorprendía que todo encajara tan rápido, respondió de forma rápida y concisa: “Sí”.
La defensiva de Seattle hizo pagar a Drake Maye
Algo que quedó clarísimo: los Seahawks le tenían muchísimo respeto a Drake Maye.
Pero sabían antes del Super Bowl que habría maneras de retarlo mentalmente, de aprovechar su relativa inexperiencia. La sensación era que, si podían hacerlo de manera efectiva, lograrían que retuviera el balón más tiempo, y si lo retenía, la línea ofensiva de los Patriots no resistiría ante el pass rush de Seattle.
Los Seahawks ganaron claramente esa apuesta.
“No tienes tanto tiempo para quedarte con el balón contra nosotros”, dijo DeMarcus Lawrence. “Y, en mi reloj mental, definitivamente tardó más de tres segundos [en leer las jugadas]. Eso es un factor grande cuando hablas de un front four dominante. Creo que cuando enfrenté a Matt Stafford la semana pasada, fue como 2.3 segundos para que saliera el balón de sus manos. Así que, siendo un quarterback joven, lo aprovechamos al máximo hoy.
“Pero creo que a partir de esto va a aprender mucho, y va a ser mucho mejor el próximo año”.
Macdonald enfatizó ese último punto conmigo, al decir sobre Maye: “¿Qué fue, se quedó a un voto de ganar el MVP? Eso no es casualidad. Es un gran jugador. Y cuando hoy no estuvimos finos en nuestros detalles, nos hizo pagar. Los muchachos jugaron un partido fenomenal a la defensiva”.
Nick Emmanwori brilla
Otro elemento de la defensiva que no debe pasarse por alto es el desempeño del novato híbrido Nick Emmanwori (quien se ha convertido en lo que Kyle Hamilton es para los Ravens y Derwin James para los Chargers, dentro de un esquema al estilo Baltimore).
Y esto comienza realmente con las intenciones de los Patriots. New England sabía que armar series ofensivas de 10, 12 o 14 jugadas para anotar ante la defensa de Seattle sería una tarea complicada, así que el plan fue apostar por jugadas explosivas. Una forma de lograrlo era correr contra la defensa nickel de los Seahawks y obligarlos a salir de sus formaciones con dos safeties profundos —con Julian Love y Coby Bryant atrás, y Emmanwori en la zona intermedia.
La idea pudo haber sido que un Emmanwori tocado físicamente les diera la oportunidad de hacerlo. Pero el novato (y el front de Seattle) no lo permitió. Los Patriots terminaron con apenas 79 yardas en 18 acarreos, y solo 57 yardas en 16 intentos tras tres cuartos, pese a que Seattle tuvo a sus tres safeties en el campo en 70 de sus 71 jugadas defensivas.
“Para nosotros, se trataba de ver si podíamos frenar la carrera desde una estructura de safeties divididos, como lo hicimos todo el año. Y preguntarnos: ‘¿Podemos limitar las jugadas explosivas?’”, me dijo el coordinador defensivo Aden Durde. “Dejar que los muchachos hagan su trabajo al frente y luego escoger nuestros momentos para presionar y mandar blitz”.
Con la carrera neutralizada por ese front sólido, y con Emmanwori habilitado para operar como linebacker cuando era necesario, los safeties eliminaron los intentos profundos. En esa línea, aquí va un dato impactante: hasta el final del tercer cuarto, New England tenía apenas un pase de al menos 10 yardas: uno de 21 yardas a Kayshon Boutte en la primera jugada de la segunda serie ofensiva de los Patriots.
Esa jugada de Boutte, por cierto, fue seguida por tres tackleadas para pérdida consecutivas y un despeje.
Desde ese momento y hasta el último cuarto, New England solo consiguió dos primeros y diez, uno de ellos gracias a un castigo lejos de la jugada.
Los esquemas de los Seahawks
Dos de las jugadas más críticas del partido fueron nuevas del staff de los Seahawks y diseñadas específicamente para los Patriots en el Super Bowl LX.
La primera fue el sack de Devon Witherspoon en el primer cuarto, nacido del deseo de Seattle de probar el centro de la línea ofensiva de New England con velocidad. Witherspoon ya había enviado presión antes, forzando a Drake Maye a salir por el borde en un tercer y nueve que terminó con la serie en la primera posesión de los Patriots. En el sack, los coaches hicieron que Witherspoon se cerrara hacia adentro, entre Leonard Williams y DeMarcus Lawrence, lo que dejó al corner con espacio frente a Morgan Moses (con la atención puesta en los linieros defensivos). Witherspoon superó a Moses para concretar la jugada grande.
¿El impacto? Desde ese momento y hasta el inicio del último cuarto, los Patriots solo consiguieron un primero y diez que no proviniera de un castigo.
La segunda jugada fue el touchdown de AJ Barner. Los coaches de los Seahawks notaron que los Patriots emparejaban rutas desde su Cover 3. Así que pensaron que podrían explotar eso sacando a un corner de su tercio profundo. En la jugada, Cooper Kupp se alineó abierto por derecha y, como esperaban, Christian Gonzalez lo siguió en una ruta cruzada hacia el centro del campo. Barner entonces corrió una ruta de esquina hacia el espacio que quedó vacante.
¿La clave? La acción de carrera. Fue play-action a partir de una outside zone que los Seahawks ya habían ejecutado varias veces, lo que atrajo al linebacker Jack Gibbens hacia la línea. Cuando Gibbens reaccionó, Barner ya lo había superado. Era demasiado tarde.
El concepto fue uno que Kubiak trabajó en la práctica durante la semana y que llamó la atención inmediata de Macdonald. “Recuerdo que funcionó en la práctica y le dije [a Kubiak]: ‘Está muy buena. Úsala en el juego’”. Y, al igual que el concepto con Witherspoon, lució todavía mejor el día del partido.
El reemplazo de Klint Kubiak
Ahora los Seahawks avanzan con algunas interrogantes en el staff, y la principal será encontrar la manera de reemplazar a Kubiak.
Andrew Janocko, quien ha sido coach de quarterbacks de Kubiak en sus tres etapas como coordinador ofensivo (Vikings, Saints, Seahawks), es visto ampliamente como el principal candidato para ser su OC en Las Vegas. Lo único que podría impedirlo sería que los Seahawks decidan promoverlo a coordinador ofensivo, lo que le daría a Janocko la oportunidad de mandar las jugadas.
Si Janocko fuera nombrado OC en Seattle, mi impresión es que el coach de línea ofensiva de Seattle, John Benton, se iría a Las Vegas con Kubiak para convertirse en el OC de los Raiders. En cualquier caso, consideraría a Janocko, Benton y al coordinador del juego aéreo Jake Peetz como los principales candidatos internos para ser el coordinador de Macdonald, con el coordinador del juego terrestre de los Lions, Hank Fraley, como un nombre externo a seguir.
El coordinador defensivo de los Patriots
De forma similar, los Patriots tienen que tomar una decisión en el puesto de coordinador. El coach de linebackers internos Zak Kuhr, cuya relación con Mike Vrabel se remonta a sus años como parte del staff de Urban Meyer en Ohio State, hizo un trabajo fantástico como encargado de mandar las jugadas cuando el coordinador defensivo Terrell Williams se sometió a tratamiento contra el cáncer. La pregunta ahora es si Kuhr se quedará con el puesto de coordinador, con Williams quizá asumiendo como assistant head coach, o si volverán a la estructura original.
Mike Vrabel sobre la competencia interna
Vrabel tuvo un comentario interesante en su conferencia final sobre intentar encontrar al “jugador mejor, más joven y más barato”. Es algo de lo que hablamos la semana pasada al referirnos a lo brutalmente honesto que es con sus jugadores, porque él mismo vivió ese lado del negocio como jugador.
“Todos entendemos cuál es la parte de negocio de esto”, me dijo. “Y siempre he dicho que el único lado de negocio aquí es que, en teoría, el equipo busca jugadores más jóvenes, mejores y más baratos. Y el trabajo de cada uno es no permitir que eso pase. Ese es el contrapeso. Por eso veía cada draft después del que yo estuve, porque quería ver a quién estaban seleccionando para tomar mi lugar. Pero es una gran dinámica cuando al menos puedes apreciarla y entenderla”.
Vale la pena considerar las palabras de Vrabel de cara a la temporada baja de New England, mientras los Patriots entran en ella con el total de sus selecciones de draft.
El futuro de Kenneth Walker III
Finalmente, el MVP del Super Bowl, Kenneth Walker III, será agente libre. La cifra del franchise tag debería rondar los 14 millones de dólares para la posición, una cantidad razonable y muy cercana a lo que gana el RB de los Colts, Jonathan Taylor. ¿Vale la pena pagarle esa cifra en un contrato de, digamos, 42 millones por tres años? Yo diría que sí, y el estatus físico de Zach Charbonnet podría darle a Walker algo de ventaja en la negociación.
Habrá que ver si recibe la etiqueta, si firma una extensión o si se le permite probar el mercado, en el que también aparece la estrella de los Jets, Breece Hall.