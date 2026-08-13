NFL rompe récord de juegos internacionales para la temporada 2026 ¿en qué países se jugará?
La NFL fue de las ligas estadounidenses que más tiempo tardó en internacionalizarse alrededor del mundo, pero la globalización eventualmente llegó al deporte más popular de Estados Unidos, que esta campaña llevará la mayor cantidad de partidos de temporada regular fuera del país en su historia.
Con hasta nueve encuentros fuera de los Estados Unidos, la NFL continúa acrecentando su plan de expandir el deporte alrededor del mundo viajando a siete países distintos en tres diferentes continentes para poder seguir creciendo como una de las ligas más ricas en el mundo.
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Atrás queda el récord establecido apenas la temporada pasada en donde se disputaron siete partidos fuera del país norteamericano. Para la campaña 2027 estos números también quedarán en la historia, pues serán hasta 10 los juegos que se celebrarán dentro del NFL International Series.
En estas últimas tres temporadas mencionadas es cuando mayor crecimiento se registra, pues desde 2017 hasta 2024 fueron cinco los juegos por campaña los que se celebraron en territorio internacional. Para este 2026 los países anfitriones serán: México, España, Brasil, Australia, Alemania, Francia y Reino Unido.
NFL International Series 2026
Melbourne, Australia
- San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams (Semana 1 | Jueves, 10 de septiembre)
Río de Janeiro, Brasil
- Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys (Semana 3 | Domingo, 27 de septiembre)
Londres, Reino Unido
- Indianapolis Colts vs. Washington Commanders (Semana 4 | Domingo, 4 de octubre)
- Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars (Semana 5 | Domingo, 11 de octubre)
- Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars (Semana 6 | Domingo, 18 de octubre)
París, Francia
- Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints (Semana 7 | Domingo, 25 de octubre)
Madrid, España
- Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons (Semana 9 | Domingo, 8 de noviembre)
Múnich, Alemania
- New England Patriots vs. Detroit Lions (Semana 10 | Domingo, 15 de noviembre)
CDMX, México
- Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers (Semana 11 | Domingo, 22 de noviembre)
Mayor expansión para 2027
Para la campaña 2027 se tienen confirmadas las sedes de Berlín, Londres, México, España, Brasil y Australia, con Irlanda, Japón e Italia como otros tres posibles candidatos para hacerse con un juego de temporada regular.
De estos tres países el más avanzado en las negociaciones es Irlanda, en donde ya se han tenido visitas previas de temporada regular y partidos de futbol americano colegial; Japón e Italia emergen como nuevos mercados en los que la liga está interesado en crear mayor expansión.
Dentro de los países que se encuentran con contrato vigente para los próximos años en la NFL International Series están: Alemania, con acuerdo hasta 2029 con juegos en Berlín y Múnich; México, con partidos para 2027 y 2028; Reino Unido, con tres encuentros para el 2027, dos para el 2028 y otro par para el 2029.
Inglaterra, la sede por excelencia
El mejor mercado internacional para la NFL es sin duda Inglaterra, único país con al menos un juego de temporada regular de manera casi ininterrumpida desde 2007, cuando inició de manera oficial la NFL International Series, sumando hasta 42 juegos repartidos en tres diferentes estadios.
Mientras que el Estadio de Wembley cuenta con el récord de 27 partidos, detrás de él se encuentra el Tottenham Hotspur Stadium con 12, mientras que el Twickenham Stadium cuenta con tres. Detrás de Inglaterra se encuentra México, que suma cuatro partidos dentro de este formato distribuidos en las temporadas 2016, 2017, 2019, y 2022.
Más mercados internacionales
Hasta marzo del 2026 se registraron 22 mercados internacionales en donde los 32 equipos de la NFL cuentan con Áreas Internacionales de Marketing Local, en donde las instituciones obtienen derechos de marketing como la venta de mercancía y patrocinios, eventos presenciales y prioridad para asignaciones de juegos de la International Series. Estos países son: Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Corea del Sur, España, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.