NFL: Seis situaciones a seguir con coaches en las últimas tres semanas de la temporada
El último mes ha sido relativamente tranquilo en el frente de los coaches en la NFL, pero Conor Orr, de Sports Illustrated, publicó un artículo revelador sobre la situación que se está gestando entre el coach Zac Taylor y los Bengals.
No hay duda de que Taylor es una mente ofensiva brillante que ha sacado lo mejor de Joe Burrow, pero su equipo no estará en la postemporada por tercer año consecutivo tras quedar matemáticamente eliminado la semana pasada, luego de una fea derrota por blanqueada de 24–0 ante los Ravens.
Te puede interesar: Semifinales Fantasy: la Semana 16 de la NFL, donde cada decisión define la temporada
Eso tiene que representar el punto más bajo: que un equipo liderado por Burrow sea dejado en cero frente a un rival divisional. Y la situación no ayuda a Taylor si se considera que no ha sido capaz de corregir una de las peores defensivas de la liga durante las últimas dos temporadas. Para colmo, tampoco ha podido proteger a Burrow detrás de una línea ofensiva deplorable, y ahora el quarterback franquicia está compartiendo pensamientos sinceros sobre que el juego quizá ya no sea tan divertido como antes. Sí, es código rojo para Taylor en Cincinnati después de esos comentarios.
Invertir en un coach tipo CEO, con formación defensiva, podría ser una buena idea para Cincinnati, considerando que Burrow es plenamente capaz de manejar el costado ofensivo. Además, ideas frescas podrían devolverle la emoción al quarterback de cara a 2026.
Como señaló Orr en su artículo, los Bengals podrían contar con una abundancia de opciones de coacheo si la organización decide separarse de Taylor. Habría una larga fila de candidatos dispuestos a hacer lo que fuera por la oportunidad de trabajar con Burrow.
Es un desarrollo fascinante en Cincinnati, pero veamos ahora los otros dilemas de coacheo alrededor de la liga para dar inicio al NFL verdadero o falso de esta semana.
Al menos un head coach más será despedido antes de que termine la temporada
A estas alturas del año pasado, Robert Saleh, Dennis Allen y Matt Eberflus ya habían sido despedidos como head coach de sus respectivos equipos. En 2023 hubo tres despidos en plena temporada antes de que finalmente se abrieran ocho vacantes de head coach, una más que el año anterior.
Hasta la Semana 15, solo los Titans y los Giants tienen vacantes de head coach tras despedir a Brian Callahan y Brian Daboll, respectivamente. Eso no significa necesariamente que los otros entrenadores que están en la cuerda floja vayan a sobrevivir el resto de la campaña, posiblemente conociendo su destino rumbo a 2026 después de la Semana 18. Aun así, sorprende que no haya habido otro despido desde que Daboll recibió su carta de salida el 15 de noviembre.
Los Raiders (2–12) tenían varias razones para despedir al coach Pete Carroll un día después de la derrota 31–0 ante los Eagles, la segunda ocasión en la temporada en la que su equipo fue dejado en cero. Lo mismo puede decirse de los Cardinals (3–11), luego de que la defensiva del coach Jonathan Gannon permitió que una ofensiva de los Texans que venía batallando les colgara 40 puntos y le propinara a Arizona su sexta derrota consecutiva.
Quizá esos dos equipos no quieran arruinar algo que les está funcionando en términos de “tanquear” partidos y jugar por una mejor selección del draft. Aun así, estoy dispuesto a apostar que solo uno de esos dos entrenadores llegará hasta el final de la temporada, y me sorprendería mucho que ambos regresen el próximo año.
No es una buena señal que Carroll haya decidido recordarles a los reporteros su currículum como coach después de que se le preguntara si su equipo se había rendido ante los Eagles. Y el asiento de Gannon ha estado ardiendo desde el colapso de la Semana 5 frente a los Titans, cuando su equipo desperdició una ventaja de 21–3 en casa y el entrenador de tercer año empujó en repetidas ocasiones al corredor Emari Demercado.
La situación también se está tornando fea en Cleveland para el coach Kevin Stefanski, cuyo equipo acumula 25 derrotas combinadas en las últimas dos temporadas, incluida la vergonzosa caída 31–3 de la semana pasada ante los Bears. Stefanski tiene más seguridad laboral que Carroll y Gannon gracias a sus dos premios como Coach of the Year en Cleveland, pero da la impresión de que ambas partes necesitan un cambio serio.
En cuanto a los Falcons (5–9), probablemente sean renuentes a desprenderse de Raheem Morris después de apenas dos temporadas, y su causa se vio beneficiada cuando logró una victoria viniendo de atrás sobre los Buccaneers en Thursday Night Football. Quizá Morris ganó puntos con la directiva por la forma en la que jugó Kirk Cousins ante Tampa Bay, pero él y su staff no obtuvieron muchos resultados positivos del quarterback de segundo año Michael Penix Jr. antes de que sufriera una lesión de rodilla que terminó con su temporada el mes pasado.
También se había hablado mucho de que el coach de los Dolphins, Mike McDaniel, podría salvar su puesto antes del tropiezo del lunes por la noche en Pittsburgh, que cortó la racha de cuatro victorias consecutivas de Miami. Sin embargo, Tua Tagovailoa batalló incluso durante esos triunfos y volvió a tener otra actuación desastrosa en horario estelar. Probablemente no sería prudente para los Dolphins (6–8) volver a intentarlo con el mismo elenco. Miami debería elegir entre McDaniel y Tagovailoa, o bien seguir adelante sin ambos, porque esta sociedad no ha sido productiva desde hace tiempo.
Con frecuencia, los equipos esperan hasta las últimas semanas para hacer un cambio de entrenador, ya que resulta menos caótico que un coach interino dirija a un equipo durante dos partidos en lugar de ocho o nueve. Además, muchas veces los gerentes generales y propietarios quieren tener una muestra de lo que un entrenador diferente puede hacer con el roster durante uno o dos juegos, para ayudar a definir quién vale la pena conservar.
De nuevo, espero al menos un despido más en plena temporada antes de que concluya la campaña regular.
La postura de Manzano: Verdadero
Los Chiefs no deberían apresurar el regreso de Patrick Mahomes para el inicio de la temporada 2026
El quarterback estrella de los Chiefs, Patrick Mahomes, se sometió recientemente a una cirugía exitosa para reparar el ACL y el LCL, una grave lesión de rodilla que sufrió en la derrota de la semana pasada ante los Chargers.
Con Mahomes iniciando de inmediato su proceso de rehabilitación, es evidente que está decidido a estar listo para el arranque de la temporada 2026. Sin embargo, quizá lo mejor para los Chiefs sería no apresurarlo para que sea el titular en la Semana 1.
Mahomes ha disputado siete finales de la AFC y cinco Super Bowls desde que se convirtió en el quarterback titular de Kansas City hace ocho años. Si se analiza a fondo, Mahomes prácticamente ha jugado nueve temporadas consecutivas si se incluyen todos los partidos de playoffs, con recesos muy cortos, jugando futbol americano hasta febrero o finales de enero y comenzando los entrenamientos de temporada baja en algún punto de abril.
Kansas City necesita darle más descanso a Mahomes, incluso si eso significa no contar con él durante el primer mes o dos de la próxima temporada. Cada lesión de rodilla de esta magnitud tiene un proceso de recuperación distinto, pero no fue hace mucho cuando Kyler Murray se lesionó la rodilla en el último mes de la temporada y se perdió los primeros dos meses de la campaña siguiente.
No hay ninguna necesidad de apresurar el regreso de un campeón de Super Bowl en tres ocasiones.
La postura de Manzano: Verdadero
Es momento de descartar a los Lions como contendientes de playoffs
Los Lions (8–6) tienen varios problemas después de perder ante los Rams la semana pasada, pero aún mantienen una fuerte posibilidad de meterse a la postemporada.
Si Detroit hace su trabajo y vence a Pittsburgh, Minnesota y Chicago, existen múltiples caminos para que este equipo, con su ofensiva de alta producción, llegue a los playoffs. Los Bears (10–4) atraviesan un gran momento, pero deben enfrentar a los Packers, 49ers y Lions para cerrar la temporada. Green Bay (9–4–1), por su parte, tendrá que seguir adelante sin su estrella como pass rusher Micah Parsons, quien se lesionó la rodilla la semana pasada, mientras los Packers se miden a los Bears, Ravens y Vikings en el cierre del calendario.
En cuanto a los 49ers (10–4), enfrentarán a los Colts, Bears y Seahawks en sus últimos tres partidos. Si los Lions ganan todo lo que les resta, podrían recibir ayuda externa para colarse a los playoffs.
La postura de Manzano: Falso
Los Buccaneers necesitan más la victoria de la Semana 16 que los Panthers
Probablemente no debería intentar predecir cómo le irá a los Panthers en sus últimos tres juegos de temporada regular, considerando lo inconsistentes que han sido este año. Sin embargo, hay algunas tendencias claras, incluida la forma en la que han alternado victorias y derrotas desde que encadenaron tres triunfos consecutivos para salir de un inicio de 1–3.
Carolina ha seguido el patrón de derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota desde la Semana 8. Eso significaría que el equipo de Dave Canales está “programado” para ganar el duelo del domingo ante los Buccaneers, con el liderato de la NFC South en juego.
Voy a predecir que los Panthers (7–7) vencerán a los Buccaneers (7–7), a pesar de haber sido barridos por los Saints esta temporada, incluida la derrota 20–17 de la semana pasada en New Orleans. Este equipo parece sentirse cómodo estando en .500, tanto como jugando al nivel de su rival.
Pero incluso si Tampa Bay pierde el domingo, el equipo de Todd Bowles, que atraviesa una caída pronunciada, todavía puede reagruparse y ganar la división venciendo a los Dolphins y Panthers en casa durante las últimas dos semanas. Carolina recibirá a los Seahawks, que ya tienen 11 victorias, la próxima semana, lo que sería una derrota si el patrón se mantiene.
Y sí, el patrón indicaría una victoria de los Panthers en la Semana 18, pero este equipo no está listo para las luces intensas de la postemporada. Es imposible olvidar el papelón que ofrecieron ante los 49ers en horario estelar el mes pasado.
Los Buccaneers ganarán la división con marca de 9–8 y se quedarán con el título de la NFC South gracias a un desempate basado en un mejor récord en juegos comunes. Apúntenlo. Y, además, no sé por qué me importa tanto esta división tan mediocre.
La postura de Manzano: Falso