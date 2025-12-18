SI Mexico

Semifinales Fantasy: la Semana 16 de la NFL, donde cada decisión define la temporada

El Fantasy deja de ser intuición y se convierte en ejecución. Cada punto define el destino y cada movimiento puede abrir la puerta a la final o cerrar la temporada de golpe.

Álvaro Piñeirua

Christian McCaffrey (23), de los más destacados en el Fantasy de la NFL.
Christian McCaffrey (23), de los más destacados en el Fantasy de la NFL. / Ezra Shaw/Getty Images

En muchas ligas de Fantasy Football la temporada entra en su momento más delicado. Las semifinales ya están en marcha y cada decisión pesa más que nunca. Ya no hay margen de error: una mala alineación puede terminar con meses de trabajo. Con ese contexto, estos son los líderes tras 15 semanas, las recomendaciones clave para la Semana 16 y la mejor alineación posible que dejó la Semana 15.

En semifinales no gana el equipo con más estrellas, gana el que toma mejores decisiones. El Fantasy deja de ser intuición y se convierte en ejecución. Cada punto define el destino y cada movimiento puede abrir la puerta a la final o cerrar la temporada de golpe. Aquí es donde se separan los contendientes reales del resto.

Te puede interesar: Steelers mantienen esperanzas de Playoffs: Resultados de la Semana 15 de la NFL

Líderes Fantasy tras 15 semanas

  • Quarterback: Josh Allen
  • Running Back: Christian McCaffrey
  • Wide Receiver: Jaxon Smith-Njigba
  • Tight End: Trey McBride
  • Kicker: Jason Myers
  • Defensiva: Seattle Seahawks

Con quién iniciar la Semana 16

  • QB: Justin Herbert enfrenta a la peor defensiva contra quarterbacks, que permite 24.08 puntos Fantasy por partido.
  • RB: Omarion Hampton muestra buen ritmo tras su regreso y enfrenta una defensiva que concede 25.17 puntos Fantasy a corredores.
  • WR: Ricky Pearsall tiene un cruce favorable ante una defensiva que permite 26.81 puntos Fantasy a receptores.
  • TE: Dallas Goedert enfrenta una de las peores defensivas contra alas cerradas, con 16.11 puntos permitidos por partido.
  • K: Jake Bates enfrenta una defensiva que concede 8.86 puntos Fantasy a pateadores.
  • DEF: Houston Texans enfrenta a la peor ofensiva de la liga, que permite 10.50 puntos Fantasy a defensivas.

A quién sentar en la Semana 16

  • QB: Trevor Lawrence enfrenta una defensiva que solo permite 13.86 puntos Fantasy a quarterbacks.
  • RB: Travis Etienne enfrenta a la mejor defensiva contra la carrera.
  • WR: Jaylen Waddle enfrenta a una de las cinco mejores defensivas contra el pase.
  • TE: Harold Fanin enfrenta a la mejor defensiva contra alas cerradas, con solo 7.01 puntos permitidos.
  • K: Tyler Loop enfrenta a la cuarta mejor defensiva contra pateadores.
  • DEF: Pittsburgh Steelers enfrenta a la mejor ofensiva de la liga.

Mejor alineación posible de la Semana 15

  • QB: Trevor Lawrence – 44.30
  • RB: Travis Etienne – 31.50
  • RB: James Cook – 31.10
  • WR: Amon-Ra St. Brown – 41.40
  • WR: Puka Nacua – 27.90
  • FLEX: Jameson Williams – 26.40
  • TE: Kyle Pitts – 45.60
  • K: Jason Myers – 22.00
  • DEF: Baltimore Ravens – 23.00
  • Total: 293.20 puntos
Published |Modified
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

Home/Futbol Americano