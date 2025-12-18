Semifinales Fantasy: la Semana 16 de la NFL, donde cada decisión define la temporada
El Fantasy deja de ser intuición y se convierte en ejecución. Cada punto define el destino y cada movimiento puede abrir la puerta a la final o cerrar la temporada de golpe.
En muchas ligas de Fantasy Football la temporada entra en su momento más delicado. Las semifinales ya están en marcha y cada decisión pesa más que nunca. Ya no hay margen de error: una mala alineación puede terminar con meses de trabajo. Con ese contexto, estos son los líderes tras 15 semanas, las recomendaciones clave para la Semana 16 y la mejor alineación posible que dejó la Semana 15.
En semifinales no gana el equipo con más estrellas, gana el que toma mejores decisiones. El Fantasy deja de ser intuición y se convierte en ejecución. Cada punto define el destino y cada movimiento puede abrir la puerta a la final o cerrar la temporada de golpe. Aquí es donde se separan los contendientes reales del resto.
Líderes Fantasy tras 15 semanas
- Quarterback: Josh Allen
- Running Back: Christian McCaffrey
- Wide Receiver: Jaxon Smith-Njigba
- Tight End: Trey McBride
- Kicker: Jason Myers
- Defensiva: Seattle Seahawks
Con quién iniciar la Semana 16
- QB: Justin Herbert enfrenta a la peor defensiva contra quarterbacks, que permite 24.08 puntos Fantasy por partido.
- RB: Omarion Hampton muestra buen ritmo tras su regreso y enfrenta una defensiva que concede 25.17 puntos Fantasy a corredores.
- WR: Ricky Pearsall tiene un cruce favorable ante una defensiva que permite 26.81 puntos Fantasy a receptores.
- TE: Dallas Goedert enfrenta una de las peores defensivas contra alas cerradas, con 16.11 puntos permitidos por partido.
- K: Jake Bates enfrenta una defensiva que concede 8.86 puntos Fantasy a pateadores.
- DEF: Houston Texans enfrenta a la peor ofensiva de la liga, que permite 10.50 puntos Fantasy a defensivas.
A quién sentar en la Semana 16
- QB: Trevor Lawrence enfrenta una defensiva que solo permite 13.86 puntos Fantasy a quarterbacks.
- RB: Travis Etienne enfrenta a la mejor defensiva contra la carrera.
- WR: Jaylen Waddle enfrenta a una de las cinco mejores defensivas contra el pase.
- TE: Harold Fanin enfrenta a la mejor defensiva contra alas cerradas, con solo 7.01 puntos permitidos.
- K: Tyler Loop enfrenta a la cuarta mejor defensiva contra pateadores.
- DEF: Pittsburgh Steelers enfrenta a la mejor ofensiva de la liga.
Mejor alineación posible de la Semana 15
- QB: Trevor Lawrence – 44.30
- RB: Travis Etienne – 31.50
- RB: James Cook – 31.10
- WR: Amon-Ra St. Brown – 41.40
- WR: Puka Nacua – 27.90
- FLEX: Jameson Williams – 26.40
- TE: Kyle Pitts – 45.60
- K: Jason Myers – 22.00
- DEF: Baltimore Ravens – 23.00
- Total: 293.20 puntos
