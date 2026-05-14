La NFL tiene una enorme cantidad de poder en la forma en que construye el calendario
El año pasado, por primera vez en la historia de la NFL, un equipo tuvo cinco partidos en horario estelar dentro de las primeras ocho semanas de la temporada. Ese equipo, los Chiefs, tuvo marca de 1–7 en las semanas posteriores a ese agotador calendario. Su quarterback, Patrick Mahomes, la cara de la NFL, tuvo que improvisar tanto detrás de una ofensiva y una línea ofensiva insuficientes que el enorme volumen de golpes fuertes que recibió se convirtió en una auténtica historia dentro de la NFL. Para la semana 15, se había roto el ACL.
Además, el año pasado, los Vikings, iniciando a un quarterback (esencialmente) novato, recibieron cinco partidos independientes en las primeras ocho semanas, incluyendo una gira internacional de dos semanas. Ese quarterback, J.J. McCarthy, pasó la temporada entrando y saliendo del reporte de lesionados y lidiando con las inmediatamente abrumadoras expectativas de la vida en la NFL. Su suplente, Carson Wentz, también jugó uno de esos partidos con un desgarro de labrum y una fractura en la cavidad del hombro.
Te puede interesar: ¿Cómo va Patrick Mahomes en su rehabilitación del ligamento cruzado? Esto dice el coach Andy Reid
En 2024, los dos equipos con más partidos en horario estelar —los Jets y los Cowboys— se quedaron fuera de los playoffs. Los Cowboys nuevamente estuvieron entre los equipos con más partidos estelares en el ’25 y volvieron a perderse los playoffs. Lo mismo ocurrió con los Lions, Falcons, Commanders y Chiefs.
Entre los 11 equipos con los calendarios más fáciles de la NFL el año pasado en términos de fortaleza del calendario de sus oponentes (hubo un empate en el puesto No. 10), solo tres se quedaron fuera de los playoffs. El equipo con el calendario más fácil, los Patriots, llegó al Super Bowl. De los cinco equipos con el mejor diferencial neto de descanso —una métrica que toma en cuenta el descanso entre partidos que cada equipo tiene antes de cada enfrentamiento— tres de los cinco mejores equipos llegaron a los playoffs y uno de ellos, los Seahawks, ganó el Super Bowl.
Entre los equipos con los peores diferenciales netos de descanso, los Commanders tuvieron posiblemente la temporada 2025 más decepcionante, y los Raiders terminaron con la selección número 1 del Draft. Solo uno de los equipos con los seis peores diferenciales netos de descanso (los Bills) llegó a los playoffs, y claramente llegaron agotados. Solo dos de los 10 equipos con el calendario más difícil en términos de fortaleza de calendario (los Rams y Texans) avanzaron a playoffs (lo que quizá arroja todavía más luz sobre lo fenomenal que fue la temporada de DeMeco Ryans y su cuerpo técnico dadas las circunstancias).
Los Eagles de 2012 tuvieron uno de los peores diferenciales netos de descanso en la historia moderna de los calendarios y terminaron la temporada con marca de 4–12. Los Chargers de 2005, que venían de una campaña de 12–4 el año anterior, registraron otro diferencial neto de descanso históricamente malo y finalizaron 9–7, fuera de los playoffs (con Drew Brees, LaDainian Tomlinson y un novato Shawne Merriman en el roster).
Aquí hay otros equipos con diferenciales netos de descanso memorablemente malos:
- 49ers de 2024: 6–11, no clasificaron a playoffs
- Giants de 2017: 3–13, no clasificaron a playoffs
- Seahawks de 2015: 10–6, venían de una temporada de 12–4 y de disputar el Super Bowl
Sacamos a relucir toda esta evidencia —admitidamente circunstancial— antes de la publicación del calendario 2026 del jueves para decir que, aunque la lista de rivales de un equipo ya está prefijada, el orden en el que esos oponentes son acomodados parece tener un impacto increíble en cómo se desarrolla una temporada de la NFL. Es un poco como si un equipo jugara completo el primer nivel subterráneo de Super Mario Bros., con muchos saltos complicados y hordas de koopas y goombas. Otro equipo descubre el truco que le permite simplemente correr por la parte superior de la pantalla y saltar directo a una zona warp. Y eso no es algo bueno, considerando que la NFL parece estar prestando menos atención que nunca a ese tipo de detalles minuciosos.
A medida que las hambrientas cadenas de transmisión exigen más contenido exclusivo —que ahora incluye tres partidos en Navidad, un juego en Nochebuena, un partido nocturno de Thanksgiving, un juego en la víspera de Thanksgiving, un partido en Black Friday, un juego en Australia, uno en Madrid, tres partidos en Londres, uno en Brasil y una serie de cuatro noches en el municipio groenlandés de Ittoqqortoormiit, accesible únicamente en helicóptero en ciertas épocas del año— vamos a preocuparnos menos por el increíblemente importante orden de los partidos y más por simplemente colocar suficientes equipos populares en los platos de los ejecutivos de televisión más ruidosos, ricos y desesperados.
El origen de este problema es multifacético, aunque quiero mencionar rápidamente un aspecto subestimado: qué tan malos son algunos equipos para promocionarse a sí mismos. Entrenadores y profesionales de relaciones públicas que creen en un vestidor cerrado, aislado de historias y especiales que puedan resaltar la personalidad única de un jugador o la contribución clave de un entrenador, simplemente están contribuyendo al problema de que ciertos equipos sean etiquetados como poco interesantes y borrados del panorama de propiedades deseables. Por supuesto, gran parte de esto también tiene que ver con que empresas como Amazon, NBC, CBS y Fox están sedientas de jugadores estrella consolidados y de las audiencias garantizadas de equipos perpetuamente exitosos, como vampiros errantes de pueblos pequeños.
La pregunta, como en todo esto, es cuánto nos importará realmente. Pero también, ¿por qué parece que estamos ignorando por completo el otro lado de la paradoja del calendario? Con las apuestas, la cuestionable aplicación de castigos que alteran partidos y otras quejas aparentemente omnipresentes de los aficionados sobre el rumbo de la liga, la NFL está operando bajo la suposición de que su producto es a prueba de todo y que veremos los juegos sin importar qué pase. Entonces, ¿por qué esa misma suposición no se aplica a la creación del calendario?
Si la gente va a ver los partidos de cualquier manera, ¿por qué no poner a los Raiders y Panthers en Monday Night Football? Si la gente va a ver los partidos de cualquier manera, ¿por qué necesitamos sujetar del cuello al joven quarterback revelación del año pasado y presionar hasta dejarlo inconsciente? Si la gente va a ver los partidos de cualquier manera, ¿por qué atar con una cuerda a Jim Nantz, Tony Romo y Patrick Mahomes como si fueran una troika de víctimas de secuestro en la cajuela de una vieja Nissan Pathfinder? El hecho de que la NFL preserve tantas maneras aparentemente “rotas” de mantener el dedo sobre la balanza es, francamente, extraño. Y está creando un panorama en el que podemos, con cada vez mayor precisión, descartar por completo a ciertos equipos. O inferir que la NFL tiene un interés directo en su éxito.
Imaginemos, por ejemplo, que el calendario del jueves revela un camino suave para los Chiefs mientras Patrick Mahomes regresa de un desgarro de ACL (reconociendo que ya sabemos que enfrentarán a los Broncos el lunes por la noche en la Semana 1). ¿Eso se consideraría aceptable en la medida en que la NFL es un negocio cuyo éxito se determina por la audiencia, o sería irresponsable manipular el calendario de Kansas City para compensar el hecho de haberlos exprimido el año pasado? Yo me inclinaría por lo segundo.
La transparencia es clave. Aunque calcular la fortaleza de calendario antes de la temporada utilizando los récords del año anterior es defectuoso, incluso lograr que la NFL garantice que el equipo con el calendario más sencillo reciba el peor diferencial neto de descanso parece un paso hacia la equidad. No existe una solución perfecta, pero complacer descaradamente el valor de entretenimiento del deporte claramente no está funcionando.
La NFL sigue siendo lo suficientemente impredecible como para resultar entretenida. Sin embargo, la publicación del calendario ofrece suficientes pistas como para que el camino hacia esa diversión se sienta un poco desagradable y, cuando menos, complicado. Pase lo que pase, la gente seguirá viendo. Tal vez incluso más cuando no sienta que las probabilidades ya están en contra de su equipo desde el 14 de mayo en adelante.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/05/2026, traducido al español para SI México.